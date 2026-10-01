Eric Trappier i gceannas ar Dassault Aviation ó Eanáir 2013. Rugadh é ar an 1 Meitheamh 1960, chuaigh sé isteach sa ghrúpa ag aois 24 agus chaith sé formhór a shlí bheatha ag díol scairdeanna trodaire le haghaidh onnmhairithe sular ghlac sé an stiúir. Faoina cheannaireacht, an flurryCé gur measadh le fada nach bhféadfaí é a dhíol lasmuigh den Fhrainc, tá sé ina rath tráchtála domhanda anois. I mí Eanáir 2025, ghlac sé cathaoirleacht Ghrúpa Tionsclaíoch Marcel Dassault (GIMD) freisin. Portráid de cheannaire discréideach a bhfuil a chinntí tábhachtach dóibh siúd go léir a choinníonn luachanna cosanta.
Oiliúint agus tús
Is innealtóir céimithe ó Télécom SudParis é Éric Trappier. Chríochnaigh sé a sheirbhís mhíleata mar oifigeach i gCabhlach na Fraince i 1983 agus 1984, agus ansin chuaigh sé isteach sa Eitlíocht Dassault i 1984. Is captaen cabhlaigh cúltaca é anois. Phós sé i 1983, agus is athair triúr clainne é.
Tríocha bliain i seirbhís na honnmhairithe
Bhí a ghairm bheatha ag Dassault Aviation dírithe beagnach go hiomlán ar chúrsaí idirnáisiúnta:
- 1984-1987 oifig dearaidh agus bainistíocht córas arm.
- 1987-1991 : bainistíocht theicniúil idirnáisiúnta, freagrach as caibidlíocht leis an gCóiré Theas, Singeapór, an Araib Shádach, an tSile agus an Ghearmáin. Tá baint aige le díol aerárthaí patróil mhuirí an Atlantaigh.
- 1991-1995 freagrach as díolacháin san Áise, lena n-áirítear an conradh Mirage leis an India.
- 1995-2000 freagrach as díolacháin sna hAontas na nÉimíríochtaí Arabacha, áit a mbainistíonn sé conradh Mirage 2000-9.
- 2000-2005 stiúrthóir ar réigiúin an Mheánoirthir agus na hAfraice, stiúrthóir ar onnmhairí míleata ag an am.
- 2006 Bainisteoir ginearálta idirnáisiúnta.
Déanann sé idirbheartaíocht freisin ar na comhaontuithe tionsclaíocha don taispeántóir dróin comhraic. nEUROnfaoi stiúir Dassault Aviation i gcomhar le Saab (an tSualainn), Alenia (an Iodáil), RUAG (an Eilvéis), HAI (an Ghréig) agus EADS (an Spáinn). D’fheidhmigh an clár Eorpach seo mar shaotharlann do theicneolaíochtaí píolótaíochta rúnda agus uathrialach.
2013: An POF is óige i stair Dassault Aviation
Comhthoghadh mar stiúrthóir é ar an 18 Nollaig 2012, agus ceapadh Éric Trappier ina uachtarán agus ina POF ar Eanáir 8 2013ag teacht i gcomharbacht ar Charles Edelstenne. Ag 52 bliain d'aois, is é an cúigiú POF den chuideachta é ó bunaíodh í sa bhliain 1929, agus an duine is óige a bhí sa phost seo.
Fuair sé staid pharadacsúil mar oidhreacht: bhí an Rafale aitheanta go teicniúil, ach ní raibh aon chustaiméir eachtrach tar éis é a cheannach go fóill, agus ní raibh tacaíocht ag an aerárthach ach amháin le horduithe ó rialtas na Fraince. Dá bhrí sin, ba é dúshlán na deich mbliana clár náisiúnta a chlaochlú ina rath onnmhairithe.
Na príomhdhíolacháin den Rafale faoina cheannaireacht
Chruthaigh an deich mbliana ina dhiaidh sin go raibh sé ceart. Príomhchonarthaí sínithe ó 2015:
|Bliain
|Pays
|Ordú
|2015
|Éigipt
|24 Rafale (an chéad chustaiméir onnmhairithe), agus an dara hordú curtha leis in 2021
|2015
|qatar
|24 Rafale, méadaithe go 36 ina dhiaidh sin
|2016
|Inde
|36 aerárthach Rafale don Aerfhórsa Francach
|2021
|Grèce
|Aerárthaí Rafale nua agus úsáidte
|2021
|Croatie
|12 Rafale úsáidte
|2021
|UAE
|80 aerárthach Rafale, an t-ordú onnmhairithe is mó i stair an chláir
|2022
|Indonesia
|42 aerárthach Rafale, i roinnt baisceanna
|2024
|serbia
|12 Pléasctha
|2025
|Inde
|26 aerárthach Rafale Marine don Chabhlach Indiach
Tá athrú mór tagtha ar aghaidh Dassault Aviation leis na rath seo: leabhar orduithe ilbhliantúil, méadú ar tháirgeadh, agus infheictheacht gan fasach san earnáil mhíleata. Baineann siad leas as príomhchomhpháirtithe an chláir freisin, Thales le haghaidh leictreonaice agus Safran le haghaidh na n-inneall M88. Is féidir le hinfheisteoirí ar spéis leo an slabhra luacha seo dul i gcomhairle lenár n-anailísí ar an...Stoc Eitlíochta Dassault, Angníomh Thales agusStoc Safran.
Comhaid íogaire: SCAF agus Falcon
Níl sé chomh simplí sin ar fad. Clár Eorpach na Córas Aeir Chomhraic sa Todhchaí (FCAS)Bhí an tionscadal, a seoladh i gcomhar leis an nGearmáin agus leis an Spáinn, ina shainchomhartha de bharr easaontais thionsclaíocha arís agus arís eile maidir le roinnt na gcúraimí idir Dassault Aviation agus Airbus. Chosain Éric Trappier go poiblí an gá le príomhchonraitheoir soiléir aitheanta don scaird trodaire, seasamh a chuir go mór le teannas leis na comhpháirtithe go rialta.
Ar an taobh sibhialta, raon na scairdeitleán gnó Falcon Bhí moilleanna ar an Falcon 6X, go háirithe maidir le hinnill, sular tháinig sé i seirbhís agus forbraíodh an Falcon 10X. Tá gnó na Falcon níos íogaire fós do dhálaí eacnamaíocha ná an gnó míleata.
Uachtarán GIMD agus duine ceannródaíoch i measc fostóirí tionsclaíocha
Ar an 9 Eanáir 2025, tháinig Éric Trappier i gcomharbacht ar Charles Edelstenne mar uachtarán ar an Grúpa Tionsclaíoch Marcel Dassault (GIMD)Is í cuideachta shealbhaíochta an teaghlaigh Dassault, a bhfuil smacht aici ar Dassault Aviation agus a bhfuil scair shuntasach aici i Dassault Systèmes, an scairshealbhóir tromlaigh i Thales féin. Tá sé fós ina POF ar Dassault Aviation.
Tá roinnt post ionadaíoch aige freisin:
- Uachtarán Chumann Tionscail Aerospáis agus Cosanta na hEorpa (ASD), toghadh i mBealtaine 2017;
- Uachtarán GIFAS (Cumann Tionscail Aerospáis na Fraince), toghadh é ar 8 Meitheamh, 2017;
- Uachtarán CIDEF (Comhairle Thionscail Cosanta na Fraince) ó Mhárta 2021 go Eanáir 2023;
- Uachtarán UIMM (Ceardchumann na dTionscal agus na gCeirdeanna Miotalóireachta), toghadh é ar 15 Aibreán, 2021.
Tá sé ina Cheannasaí ar an Légion d'honne ó mhí Eanáir 2025 agus bronnadh Bonn na hAerloingseoireachta air (2023).
Cosaint na hEorpa in 2026: cén fáth a bhfuil a ról tábhachtach don infheisteoir
Ó 2022 i leith, tá scaireanna cosanta ar cheann de na téamaí is mó a bhfuiltear ag faire orthu ar mhargadh na stoc de bharr an mhéadaithe atá tagtha ar bhuiséid mhíleata san Eoraip. Sa chomhthéacs seo, is fiú aird a thabhairt ar roinnt pointí:
- An leabhar orduithe : soláthraíonn sé infheictheacht thar roinnt blianta, ach braitheann brabúsacht ar an gcumas seachadadh in am, dá bhrí sin ar an slabhra fochonraitheoireachta.
- An struchtúr rialaithe Is le GIMD tromlach Dassault Aviation, agus is scairshealbhóir mionlaigh suntasach é Airbus. Dá bhrí sin, tá an snámhacht shaor teoranta, rud a d’fhéadfadh gluaiseachtaí i bpraghsanna scaireanna a mhéadú.
- Conarthaí onnmhairithe Braitheann siad ar chinntí polaitiúla, ar mhaoiniú agus uaireanta ar aistrithe teicneolaíochta, agus is minic a bhíonn sceideal cur chun feidhme neamhchinnte.
- Critéir ESG : ní áirítear airm i roinnt cistí, agus tá siad ath-chomhtháthúite ag cistí eile ó 2022 i leith. Bíonn tionchar aige seo ar an éileamh ar na hurrúis seo.
Chun infheistíocht a dhéanamh san earnáil seo, úsáideann formhór na ndaoine aonair PEA (do scaireanna Francacha agus Eorpacha) nó cuntas urrús le bróicéir ar líne; chun scaireanna cosanta a thrádáil go gearrthéarmach trí CFDanna, ár tuairim ar Vantage Tugann an t-alt seo sonraí faoi tháillí agus rialacháin an bhróicéara seo (táirgí giaráilte, ardriosca). Chun críocha faisnéise amháin atá an t-alt seo agus ní comhairle infheistíochta é.
Ceisteanna Coitianta
Ó cathain a bhí Eric Trappier i gceannas ar Dassault Aviation?
Tá sé ina Chathaoirleach agus ina POF ar Dassault Aviation ó 8 Eanáir, 2013.
Cén ról a bhí ag Eric Trappier i ndíolacháin an Rafale?
Iar-stiúrthóir bainistíochta idirnáisiúnta, bhí sé i gceannas ar an straitéis onnmhairithe a chuir ar chumas na chéad chonarthaí (an Éigipt agus Catar in 2015, an India in 2016), agus ansin an t-ordú taifead de 80 Rafale ó Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha in 2021.
Cad é an GIMD faoi chathaoirleacht Éric Trappier?
Is í Grúpa Tionsclaíoch Marcel Dassault an chuideachta shealbhaíochta teaghlaigh a rialaíonn Dassault Aviation. Rinneadh Éric Trappier ina chathaoirleach uirthi an 9 Eanáir 2025.
An é Éric Trappier uachtarán UIMM?
Sea, toghadh é ina uachtarán ar Cheardchumann na dTionscal agus na gCeirdeanna Miotalóireachta ar an 15 Aibreán 2021.