Gerard Mestrallet Tá sé ar dhuine de na ceannairí is mó a mhúnlaigh tírdhreach fuinnimh na Fraince le tríocha bliain anuas. Rugadh é ar an 1 Aibreán 1949 i bPáras, agus threoraigh sé claochlú Compagnie de Suez ina ghrúpa tionsclaíoch, d'eagraigh sé an cumasc le Gaz de France in 2008, agus ansin bhí sé ina chathaoirleach ar GDF Suez, a athainmníodh mar Engie in 2015. Déanann an bheathaisnéis seo athbhreithniú ar a ghairm bheatha, na príomhchinntí a rinne é, na conspóidí a spreag sé, agus cad is brí lena oidhreacht fós in 2026 d'infheisteoirí a leanann earnáil an fhuinnimh.
Oideachas: próifíl innealtóra agus státseirbhísigh shinsearaigh
Lean Gérard Mestrallet cosán gairme tipiciúil de chuid uasaicme riaracháin na Fraince, le fócas láidir eolaíochta. Is iar-mhac léinn de chuid École Polytechnique é (rang 1968), céimí de chuid École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), agus ansin de chuid ENA, as ar bhain sé céim amach i 1978 leis an rang "Pierre Mendès France".
Tar éis dó céim a bhaint amach ón ENA (Scoil Náisiúnta Riaracháin), chuaigh sé isteach sa Roinn Airgeadais mar riarthóir sibhialta. Ó Mheán Fómhair 1982 go dtí Iúil 1984, d’fhóin sé mar chomhairleoir teicniúil ar chúrsaí tionsclaíocha in oifig Jacques Delors, a bhí ina Aire Geilleagair agus Airgeadais ag an am. Thug an taithí seo ag Bercy (an Aireacht Airgeadais) tuiscint dhomhain dó ar an ngaol idir an rialtas agus corparáidí móra, sócmhainn a bheadh luachmhar ar feadh a ghairmréime ina dhiaidh sin.
Ó Chuideachta Airgeadais Suez go dtí Cumann Ginearálta na Beilge
Sa bhliain 1984, chuaigh sé isteach i Suez Financial Company mar bhainisteoir tionscadail. D’ardaigh sé go gasta trí na céimeanna: Leas-Ghinearál-Toscaire do Ghnóthaí Tionsclaíocha i 1986, Stiúrthóir Bainistíochta ar European Rights Company (fochuideachta de chuid Suez) i 1987, ansin Leas-Stiúrthóir Bainistíochta na cuideachta i 1991. Ina dhiaidh sin, rinneadh Stiúrthóir Bainistíochta agus Cathaoirleach ar Choiste Feidhmiúcháin na cuideachta de. Société Générale de Belgique, ceann de na cuideachtaí sealbhaíochta tionsclaíocha is sine san Eoraip, a bhfuil a fhorbairt á treorú aige.
Bhí an taithí seo sa Bheilg ríthábhachtach: bhí scaireanna ag Suez sa leictreachas (Electrabel), san airgeadas agus sa tionscal ansin. Míníonn sé sin cén fáth go bhfuil an Bheilg fós ina cloch choirnéil i ngníomhaíochtaí an ghrúpa, a d’fhéadfadh a bheith ina Engie níos déanaí.
1995-2008: Claochlú Suez ina ghrúpa seirbhísí
Sa bhliain 1995, ghlac Gérard Mestrallet seilbh mar cheannaire ar Compagnie de Suez. Bhí a straitéis soiléir: díriú ar thrí phríomhghnólacht mar chomhlacht airgeadais, fuinneamh, uisce agus glantachtChun seo a bhaint amach, chuir sé tús leis an gcumasc le Lyonnaise des Eaux. Sa bhliain 1997, cruthaíodh Suez Lyonnaise des Eaux, agus bhí sé ina chathaoirleach ar bhord bainistíochta na cuideachta, agus bhí Jérôme Monod, príomhfheidhmeannach stairiúil Lyonnaise, ina chathaoirleach ar an mbord maoirseachta.
Ansin, d’fhill an grúpa ar an ainm Suez. Sa bhliain 2003, ghlac sé struchtúr rialachais boird stiúrthóirí, agus Gérard Mestrallet ina chathaoirleach agus ina POF air. Le linn na tréimhse seo, dhícháil Suez a ghníomhaíochtaí airgeadais de réir a chéile agus chuir sé é féin i riocht Eorpach i bhfóntais, is é sin, seirbhísí riachtanacha (leictreachas, gás, uisce, dramhaíl).
2008: Cumaisc GDF Suez, pósadh stáit
Ba é an cumasc idir Gaz de France agus Suez, a tugadh chun críche i mí Iúil 2008, an oibríocht is siombalaí dá shlí bheatha. Fógraíodh é chomh luath le 2006 i gcomhthéacs tairiscint cheannaigh eachtraigh a bhí bagrach do Suez, agus bhí reachtaíocht ag teastáil chun ligean don stát Francach a scair i Gaz de France a laghdú faoi bhun an tairseach íosta a bhí le coinneáil aige. An grúpa nua, GDF Suez, éiríonn sé ar cheann de na príomhchuideachtaí fuinnimh ar domhan. Bhí Gérard Mestrallet ina POF air ó mhí Iúil 2008 go Bealtaine 2016, agus é fós ina chathaoirleach ar bhord stiúrthóirí Suez Environnement, an brainse uisce agus dramhaíola a bhí liostaithe ar an stocmhalartán ar leithligh.
I gcás infheisteoirí, léiríonn an cumasc seo pointe tábhachtach: i réimsí rialáilte, braitheann luach cuideachta chomh mór ar a straitéis thionsclaíoch agus atá ar a caidreamh leis an stát mar scairshealbhóir. Is critéar é seo le breithniú agus anailís á déanamh ar an lá atá inniu ann...Gníomh Engiea bhfuil stát na Fraince fós ina scairshealbhóir mór ann.
2015: Éiríonn GDF Suez ina Engie
Sa bhliain 2015, d’athraigh GDF Suez a ainm agus rinneadh EngieThar an athbhrandáil, tá an grúpa ag fógairt aistriú i dtreo fuinnimh in-athnuaite, seirbhísí fuinnimh, agus deireadh a chur le gual de réir a chéile. Mar sin féin, tá an t-aistriú seo ag teacht go déanach, de réir roinnt breathnóirí: in alt i mí Feabhra 2020, Le Monde Thagair sé do “earráidí straitéiseacha” a chuir bac ar aistriú an ghrúpa, ag tabhairt faoi deara nár thosaigh an t-aistriú “glas” ach i ndáiríre in 2013.
Ar an 3 Bealtaine 2016, d’éirigh Gérard Mestrallet as an mbainistíocht ghinearálta chun Isabelle Kocher agus coinníonn sé cathaoirleacht an bhoird stiúrthóirí. In 2018, thug sé an chathaoirleacht do Jean-Pierre ClamadieuÓ 2021 i leith, is í Catherine MacGregor bainisteoir ginearálta Engie.
Na conspóidí: cúiteamh agus pleananna pinsin fhorlíontacha
Cosúil le go leor POFanna CAC 40 dá ghlúin, bhí Gérard Mestrallet i gcroílár na ndíospóireachtaí faoi chúiteamh feidhmeannach:
- 2012 Shroich a luach saothair iomlán €3,005,079, laghdú beag (-2,7%) i gcomparáid le 2011, rud a chuir sa 8ú háit é sa CAC 40 ag an am (figiúirí tógtha ó Vicipéid bunaithe ar an bpreas eacnamaíoch).
- Deireadh Fómhair 2014 Tá méid a phinsin fhorlíontaigh, a mheastar a bheith 21 milliún euro agus a foilsíodh ag an CGT, ina chúis conspóide ag am a bhfuil caillteanais throma á dtaifeadadh ag an ngrúpa don bhliain airgeadais 2013. Meastar ag an Ardchoiste um Rialachas Corparáideach go bhfuil an scéim i gcomhréir le cód Afep-Medef; tugann Emmanuel Macron, a bhí ina Aire Geilleagair ag an am, le fios go vótálfaidh an Stát i gcoinne an chineáil seo rúin amach anseo.
- Bealtaine 2016 Tar éis dó a bheith ina chathaoirleach neamhfheidhmiúcháin, d’fhógair sé go bhfuil sé ag éirí as a thuarastal mar chathaoirleach (€350,000 in aghaidh na bliana), a íoctar le fondúireacht chorparáideach Engie.
Tá na himeachtaí seo tar éis cur le hathruithe i rialachas chuideachtaí liostaithe na Fraince: vótaí ceangailteacha scairshealbhóirí ar chúiteamh feidhmeannach ("abair ar phá," dlí Sapin 2 de 2016), agus rialacháin níos déine maidir le pinsin fhorlíontacha. I gcás scairshealbhóir aonair, is cuid d'aon athbhreithniú rialachais chorparáidigh anois an chuid "rialachas corparáideach" den doiciméad clárúcháin uilíoch a léamh. anailís bhunúsach tromchúiseach.
Paris Europlace, FACE agus taidhleoireacht eacnamaíoch
Chomh maith lena dhualgais oibríochtúla, bhí Gérard Mestrallet ina chathaoirleach Páras Europlace, an cumann a chuireann Páras chun cinn mar ionad airgeadais, chomh maith leis an Fondúireacht um Ghníomhaíocht in Aghaidh Eisiaimh (FACE) Ó 2007 go 2020. Sa bhliain 2015, ceapadh é ina “ambasadóir don fhoghlaim”; i mí Aibreáin 2016, thug Ségolène Royal misean dó maidir le praghas an charbóin san Eoraip, ag leanúint ar aghaidh ó COP21.
Tar éis Engie, rinneadh cathaoirleach feidhmiúcháin de ar anGníomhaireacht na Fraince um Fhorbairt AlUla (Afalula), atá freagrach as comhoibriú na Fraince agus na hAraibe Sádaí timpeall an tsuímh oidhreachta seo. I mí Feabhra 2024, cheap Emmanuel Macron é mar ionadaí na Fraince don tionscadal. Conair eacnamaíoch na hIndia-an Mheánoirthir-na hEorpa (IMEC). Bhí sé ina bhall de go leor boird chomh maith: Société Générale, bord maoirseachta Siemens, Bord Cruinn Eorpach na dTionsclóirí, agus roinnt boird chomhairleacha idirnáisiúnta sa tSín agus i Hong Cong.
Is Ceannasaí ar an Léigiún Onóra (2016) agus Ceannasaí ar an Ord Náisiúnta Fiúntais é.
Cad a mhúineann a thuras don infheisteoir in 2026
Léiríonn gairm bheatha Gérard Mestrallet trí réaltacht atá úsáideach d’aon duine a infheistíonn i luachanna fuinnimh agus seirbhísí poiblí:
- Athraíonn cumaisc mhóra nádúr stoic. Bhí cuideachta sealbhaíochta airgeadais ag scairshealbhóir Suez sa bhliain 1995; bhí cuideachta fuinnimh chomhtháite ag scairshealbhóir 2008; agus bhí grúpa dírithe ar fhuinneamh in-athnuaite agus bonneagar ag scairshealbhóir 2026. Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an tráchtas infheistíochta ag gach céim.
- Cruthaíonn miondealú gníomhaíochtaí luach uaireanta. Chuaigh Suez Environnement, faoi chathaoirleacht Gérard Mestrallet le fada, ar an margadh poiblí in 2008 sular ghlac sé páirt lárnach i dtairiscint cheannaigh Veolia in 2020-2022. Iad siúd a leanann anGníomh Veolia Tá siad eolach ar an eachtra seo, a mhúnlaigh an earnáil uisce agus dramhaíola sa Fhrainc go hiomlán.
- Tagann praghas le rialachas. Níor athraigh conspóidí faoi luach saothair treocht mhargaidh stoic Engie leo féin, ach luathaigh siad rannpháirtíocht scairshealbhóirí i gcinntí an bhoird.
Chun nochtadh a fháil do mhórscaireanna fuinnimh Eorpacha, úsáideann go leor infheisteoirí aonair cuntas urrús nó PEA (plean coigiltis cothromais Francach) le bróicéir ar líne; dóibh siúd ar fearr leo gluaiseachtaí na scaireanna seo a thrádáil trí CFDanna, is iad ár athbhreithniú mionsonraithe ar Vantage Tugann an t-alt seo sonraí faoi tháillí, rialacháin agus teorainneacha an bhróicéara seo (bíonn ardriosca caillteanais ag baint le CFDanna mar gheall ar ghiaráil). Mar is gnáth, níl an t-alt seo ach chun críocha faisnéise agus ní comhairle infheistíochta é.
Gérard Mestrallet i ndátaí tábhachtacha
|Bliain
|Céim
|1949
|Rugadh i bPáras é (1 Aibreán)
|1978
|Céimithe ó ENA, chuaigh sé isteach sa Roinn Airgeadais
|1982-1984
|Comhairleoir teicniúil do Jacques Delors, Aire Geilleagair
|1984
|Ag dul isteach i gComhlacht Airgeadais Suez
|1995
|Glacann sé ceannas ar Chuideachta Suez
|1997
|Breith Suez Lyonnais des Eaux
|2008
|Cumaisc GDF Suez, POF an ghrúpa nua
|2015
|GDF Suez ag éirí mar Engie
|2016
|Isabelle Kocher ina POF; fanann sé ina chathaoirleach
|2018
|Tagann Jean-Pierre Clamadieu i gcomharbacht air mar chathaoirleach ar Engie
|2024
|Ionadaí na Fraince don chonair IMEC
Ceisteanna Coitianta
Cén ról a bhí ag Gérard Mestrallet i gcruthú Engie?
Bhí sé i gceannas ar an gcumasc idir Gaz de France agus Suez in 2008, agus ansin bhí sé i gceannas ar GDF Suez go dtí 2016. Ghlac an grúpa an t-ainm Engie in 2015, faoina chathaoirleacht.
Cé a tháinig i gcomharbacht ar Gérard Mestrallet ag Engie?
Tháinig Isabelle Kocher i gcomharbacht air mar bhainisteoir ginearálta i mí na Bealtaine 2016, agus Jean-Pierre Clamadieu mar chathaoirleach ar an mbord stiúrthóirí in 2018.
Cén fáth ar chuir a pharaisiút órga conspóid faoi deara?
I mí Dheireadh Fómhair 2014, foilsíodh an figiúr a luadh (€21 milliún) agus caillteanais taifeadta á dtaifeadadh ag GDF Suez agus plean laghdaithe costais á ullmhú. Measadh go raibh an socrú i gcomhréir le cód Afep-Medef, ach chuir sé dlús leis an díospóireacht maidir le cúiteamh feidhmeannach a rialáil.