Jean-Cyril Spinetta Tá sé ar dhuine den bheagán státseirbhíseach sinsearach Francach a bhfuil dara gairm bheatha seolta aige go rathúil i gceannas ar chorparáidí móra. Rugadh é ar an 4 Deireadh Fómhair 1943, sa 15ú arrondissement i bPáras, agus bhí sé ina chathaoirleach ar Air Inter, agus ansin ar Air France ar feadh breis agus aon bhliain déag, agus threoraigh sé príobháidiú páirteach na cuideachta agus a cumasc le KLM in 2004, sular ghlac sé cathaoirleacht ar bhord maoirseachta Areva. In 2018, tháinig a ainm chun cinn arís sna nuachtáin leis an "Tuarascáil Spinetta" ar thodhchaí an iompair iarnróid. Seo a chosán gairme, a phríomhchinntí, agus a bhfuil i gceist leo fós d'infheisteoirí san earnáil eitlíochta.
Bunús agus foirmiú
Tógadh Jean-Cyril Spinetta i dteaghlach a raibh an-tiomantas aige don tsóisialachas. Bhí a sheanathair, Cyrille Spinetta, innealtóir ó scoil na nArts et Métiers, i gceannas ar Mheitheal Gloine na nOibrithe in Albi ó 1911 agus bhí dlúthchaidreamh aige le Jean Jaurès. Shocraigh a mháthair, Antoinette Brignoli, múinteoir scoile ó dhúchas na Corsaice, agus a athair, Adrien Spinetta, innealtóir sibhialta, síos i bPáras, áit ar rugadh Jean-Cyril.
Mac léinn ag an Lycée Hoche i Versailles ab ea é, fuair sé céim iarchéime sa dlí poiblí ó Dhámh an Dlí i bPáras, bhain sé céim amach ó Sciences Po Paris, agus ansin chuaigh sé isteach san ENA (Scoil Náisiúnta Riaracháin) i rang Charles de Gaulle. Bhí sé ina bhall den Pháirtí Sóisialach go dtí 1977.
Gairm mar státseirbhíseach sinsearach (1969-1990)
Tá a ghairm bheatha riaracháin fairsing agus éagsúil. Tar éis dó a bheith ag obair mar chúntóir teagaisc, bhí poist aige ina dhiaidh sin in Aireacht an Oideachais Náisiúnta (ceann na hoifige infheistíochta agus pleanála, stiúrthóir na gcoláistí ag an am), ag Comhairle an Stáit mar iniúchóir, ag Ard-Rúnaíocht an Rialtais agus ag seirbhís faisnéise an Phríomh-Aire.
Ansin bhog sé níos gaire don earnáil iompair, agus bhí sé ina phríomhfheidhmeannach foirne do Michel Delebarre faoi dhó, go háirithe nuair a bhí an dara ceann ina Aire Iompair agus Gnóthaí Muirí, agus ina Aire Bonneagair níos déanaí. Thug an taithí seo eolas dlúth dó ar an eitlíocht shibhialta agus a dúshláin rialála.
Air Inter ansin Air France: athstruchtúrú agus oscailt an phríomhchathrach
Ó 1990 go 1993, bhí sé ina uachtarán agus ina POF arAer Idir, an aerlíne intíre Francach, tráth a raibh ullmhúcháin ar siúl chun aerspás na hEorpa a oscailt don iomaíocht. Tar éis misean leis an Uachtarán François Mitterrand agus tréimhse ag an gCoimisiún Eorpach, ceapadh é ina cheann arAir France an 22 Meán Fómhair 1997.
Bhí dhá ghné ina phlean oibre: leanúint le téarnamh cuideachta a bhí ag teacht chuici féin tar éis blianta fada caillteanas, agus ullmhú a dhéanamh dá hoscailt don mhargadh. Sa bhliain 1999, bhí sé i gceannas ar an príobháidiú páirteach Air France, le tairiscint phoiblí tosaigh na cuideachta. Le linn na tréimhse seo, chuaigh Air France isteach sa chomhghuaillíocht SkyTeam freisin, a bunaíodh sa bhliain 2000 le Delta, Aeromexico agus Korean Air.
2004: cruthú Air France-KLM
Ba é an cumasc leis an gcomhlacht Ollainnis an oibríocht ba shuntasaí ina shlí bheatha. KLMBa é an cumasc, a críochnaíodh in 2004, an chéad chumasc trasteorann mór in aeriompar na hEorpa. Choinnigh an struchtúr a roghnaíodh dhá aerlíne agus dhá bhranda, le dhá mhol (Paris-Charles-de-Gaulle agus Amsterdam-Schiphol), faoi chuideachta chomhshealbhaithe a thrádáiltear go poiblí. Mar thoradh ar an oibríocht freisin, rinneadh príobháidiú ar Air France, agus thit scair stát na Fraince faoi bhun na tairsí tromlaigh.
D’fhan Jean-Cyril Spinetta ina POF ar an ngrúpa go dtí an 31 Nollaig 2008, agus ansin rinneadh Cathaoirleach ar Bhord Stiúrthóirí Air France-KLM agus Air France de ón 1 Eanáir 2009, agus ghlac Pierre-Henri Gourgeon seilbh ar an ról mar POF. Ar an 17 Deireadh Fómhair 2011, tar éis imeacht Gourgeon, ghlac Spinetta ról an POF arís go dtí 2013, nuair a tháinig Alexandre de Juniac i gcomharbacht air.
Is minic a pléadh an tsamhail décheannach a ceapadh in 2004, go háirithe le linn na teannas idir Páras agus An Háig in 2019, nuair a fuair stát na hÍsiltíre scair sa chuideachta. Chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a mbíonn tionchar fós ag an oidhreacht seo ar luacháil an ghrúpa, is é ár n-anailís ar anScaireanna Air France-KLM déanann sé athbhreithniú ar struchtúr caipitil agus ar shaincheisteanna cabhlaigh.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: riarthóir ag teastáil
Ag an am céanna, tá Jean-Cyril Spinetta ina bhall de go leor boird. Is é cathaoirleach an Bord maoirseachta Areva Ó Aibreán 2009 go Meitheamh 2013, tréimhse a raibh deacrachtaí leis an imoibreoir EPR agus ceistiú faoi straitéis an ghrúpa núicléach (a tháinig chun bheith ina Orano don timthriall breosla). Tá sé ina stiúrthóir ar Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (ó 2005), Unilever, agus GDF Suez freisin.
Chuir a láithreacht ar bhord Saint-Gobain é taobh le daoine ar nós Jean-Louis Beffa; is féidir leo siúd a bhfuil suim acu sa ghrúpa ábhar breathnú ar ár bpróifíl ar anStoc Saint-Gobain.
Cás dlíthiúil dúnta gan ionchúiseamh.
I mí Iúil 2006, toghairm na cúirteanna Jean-Cyril Spinetta mar chuid d’imscrúdú a dhírigh ar iar-fhochonraitheoir Air France a bhí speisialaithe i slándáil eitlíochta. Ceistíodh é sa deireadh mar fhinné le cúnamh agus níor cúisíodh go foirmiúil é. D’áitigh sé i gcónaí a neamhchiontacht sa chás seo.
2018: Tuarascáil Spinetta ar thodhchaí an iarnróid
Ar an 15 Feabhra 2018, chuir sé tuarascáil faoi bhráid an Phríomh-Aire Édouard Philippe faoi bhráid an Phríomh-Aire. Bhain a mholtaí is mó a pléadh le deireadh a chur leis an gcleachtas fostaithe nua a fhostú faoi stádas oibrí iarnróid, an SNCF a chlaochlú ina chuideachta phoiblí theoranta, ullmhú d’oscailt an líonra iarnróid don iomaíocht, agus líon na mbrainsí a laghdú. Ionchorpraíodh cuid de na moltaí seo i ndlí le haghaidh comhaontú iarnróid nua a glacadh in 2018, tar éis gluaiseacht stailce fada.
Chomh maith leis sin, ó Dheireadh Fómhair 2013, bhí sé ina chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Oideachais-Geilleagair, a raibh de chúram uirthi scoileanna agus an saol gnó a thabhairt níos gaire dá chéile.
hidirdhealuithe
Is Ceannasaí ar Légion d'honne agus ar an Ord Náisiúnta Fiúntais é Jean-Cyril Spinetta, agus is Oifigeach de na Pailme Acadúla é. Toghadh é mar "Bainisteoir na Bliana" ag An Eacnamaí Nua in 2003 agus fuair sé Duais Icare ó Chumann na nIriseoirí Gairmiúla Aerloingseoireachta agus Spáis in 2004.
Cad a mhúineann a thuras don infheisteoir
Tá earnáil na n-aerlínte ar cheann de na cinn is timthriallaí ar an stocmhargadh. Léiríonn gairm bheatha Jean-Cyril Spinetta roinnt de na tosca seo:
- Is é comhdhlúthú an phríomhfhoinse chun luach a chruthú. Tógadh Air France-KLM, ansin IAG (British Airways-Iberia) agus Grúpa Lufthansa trí chumaisc. Luachálann an margadh grúpaí atá in ann a líonraí a shruthlíniú.
- Athraíonn láithreacht an stáit gach rud. Tá stáit na Fraince agus na hÍsiltíre fós ina scairshealbhóirí in Air France-KLM; cuireann sé seo tacaíocht ar fáil i dtréimhsí géarchéime, amhail in 2020, ach cuireann sé teorainn le saoirse straitéiseach freisin agus is féidir go mbeadh caoluithe mar thoradh air le linn athchaipitlithe.
- Tá na cuideachtaí ag brath ar na monaróirí. Tá moilleanna seachadta agus infhaighteacht inneall ag dul i bhfeidhm ar an acmhainn. Is fearr le go leor infheisteoirí nochtadh a fháil don earnáil trí mhonaróirí, mar a léirítear inár n-anailís ar an...Comhroinn Airbus.
Chun infheistíocht a dhéanamh sna scaireanna seo, is leor PEA (plean coigiltis cothromais Francach) nó cuntas urrús le bróicéir ar líne; chun luaineacht earnáil na n-aerlínte a thrádáil trí CFDanna, ár tuairim ar Vantage Tugann an t-alt seo sonraí faoi théarmaí agus coinníollacha an bhróicéara rialáilte seo (táirgí giaráilte, ardriosca). Chun críocha faisnéise amháin atá an t-alt seo agus ní comhairle infheistíochta é.
Jean-Cyril Spinetta i ndátaí tábhachtacha
|Bliain
|Céim
|1943
|Rugadh i bPáras é (4 Deireadh Fómhair)
|1990-1993
|Príomhfheidhmeannach Air Inter
|1997
|Ceapadh ina POF ar Air France (22 Meán Fómhair)
|1999
|Príobháidiú páirteach agus liostú Air France
|2004
|Naisc níos dlúithe le KLM, breith Air France-KLM
|2009
|Cathaoirleach bhord Air France-KLM agus bhord maoirseachta Areva
|2011-2013
|Atosaíonn sé a dhualgais mar POF Air France-KLM
|2018
|Tuarascáil ar thodhchaí an iompair iarnróid
Ceisteanna Coitianta
Cad a rinne Jean-Cyril Spinetta ag Air France?
Bhí sé i gceannas ar Air France ó 1997 go 2008, rinne sé a phríobháidiú páirteach i 1999 agus threoraigh sé an cumasc le KLM i 2004, rud a thug breith ar ghrúpa Air France-KLM.
Cad é tuarascáil Spinetta?
Tuarascáil a cuireadh faoi bhráid an rialtais i mí Feabhra 2018 maidir le todhchaí an iompair iarnróid, rud a spreag athchóiriú an SNCF a glacadh an bhliain chéanna.
An raibh Jean-Cyril Spinetta ina chathaoirleach ar Areva?
Sea, bhí sé ina chathaoirleach ar bhord maoirseachta Areva ó Aibreán 2009 go Meitheamh 2013.