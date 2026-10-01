Jean Louis Beffa Bhí sé i gceannas ar Saint-Gobain ar feadh breis agus dhá scór bliain, ó 1986 go 2007, sular fhóin sé mar Chathaoirleach ar an mBord go dtí 2010. Rugadh é ar an 11 Lúnasa 1941 i Nice, céimí de scoil innealtóireachta Corps des Mines, agus is ionann é agus glúin de phríomhfheidhmeannaigh ghnó Francacha a fuair oiliúint in ardleibhéil na seirbhíse sibhialta agus a bhí cinnte de ról straitéiseach na tionsclaíochta. Thar Saint-Gobain, bhí tionchar aige ar an díospóireacht phoiblí trína thuairiscí agus a leabhair ar bheartas tionsclaíoch. Súil siar ar shlí bheatha a leanann de bheith ag cur eolais ar fáil do roghanna grúpaí tionsclaíocha CAC 40.
Oideachas: Polytechnic, Mines and Sciences Po
Mac innealtóra agus múinteora ab ea Jean-Louis Beffa, agus d’ullmhaigh sé do scrúduithe iomaíocha ag Lycée Masséna i Nice agus glacadh leis sa...Polytechnique École i 1960. Rinneadh innealtóir de Cór na Mianaigh I 1963, rinne sé staidéar freisin ag an École nationale supérieure du pétrole et des moteurs agus fuair sé dioplóma ón Institut d’études politiques de Paris (1966, an roinn Eacnamaíocht-Airgeadais).
Tús i riarachán fuinnimh
Thosaigh sé a ghairm bheatha mar innealtóir mianadóireachta i Clermont-Ferrand, ansin ó 1967 go 1974 chuaigh sé isteach i roinn breoslaí na hAireachta Tionscail, áit ar ceapadh ina cheann ar an tseirbhís "scagadh agus úsáid" é agus ina dhiaidh sin ina leas-stiúrthóir. Thug an taithí seo eolas domhain dó ar fhuinneamh agus ar an ngaol idir an Stát agus an tionscal, dhá théama a leanfadh ar feadh a shlí bheatha.
1974-1986: An tArdú ag Saint-Gobain
Sa bhliain 1974, chuaigh Jean-Louis Beffa isteach Saint-Gobain mar stiúrthóir pleanála. Ansin ghlac sé seilbh ar phost an ard-stiúrthóra, agus ina dhiaidh sin ar phost uachtaráin Pont-a-Mousson, fochuideachta a dhéanann speisialtóireacht i bpíopaí iarainn teilgthe, agus ag an am céanna bhí sé i gceannas ar bhrainse "píopaí agus meicnic" an ghrúpa ó 1979 go 1982. I mí an Mhárta 1982, bliain náisiúnaithe Saint-Gobain, rinneadh stiúrthóir bainistíochta de.
I mí Eanáir 1986, tháinig sé i gcomharbacht ar Roger Fauroux mar uachtarán agus POFCeapadh é faoi uachtaránacht François Mitterrand agus daingnithe ag Jacques Chirac, an Príomh-Aire ag an am, agus threoraigh sé príobháidiú Saint-Gobain, an chéad phríobháidiú mór ar an rialtas comhchónaithe, ag deireadh 1986.
1986-2007: Fiche bliain i gceannas ar Saint-Gobain
Faoina cheannaireacht, rinne Saint-Gobain claochlú domhain. Leathnaigh an grúpa, a bhí dírithe go stairiúil ar ghloine, a láithreacht in ábhair thógála agus i ndáileadh ábhar, agus d’éirigh leis an ngrúpa a bheith idirnáisiúnta go mór. I measc na gcloch mhíle tábhachtacha le linn na tréimhse seo bhí éadáil na cuideachta Meiriceánaí Norton i 1990, rud a rinne ceannaire domhanda den ghrúpa i réimse na scríobach, agus ina dhiaidh sin éadáil na cuideachta Briotanaí BPB, speisialtóir i bplástarchlár, i 2005.
Mar gheall ar an straitéis seo, tá Saint-Gobain ar cheann de na speisialtóirí tithíochta agus tógála is mó le rá ar domhan, seasamh a lean a chomharbaí agus a neartaigh siad. D'fhan Jean-Louis Beffa ina POF go dtí Meitheamh 2007, agus ansin ina Chathaoirleach ar an mBord go dtí 2010; tháinig Pierre-André de Chalendar i gcomharbacht air mar POF. Ó mhí Iúil 2021 i leith, tá Benoit Bazin i gceannas ar an ngrúpa.
I gcás infheisteoirí, léiríonn stair Saint-Gobain faoi Beffa conas is féidir le cuideachta thionsclaíoch céad bliain d'aois í féin a athchruthú trí éadálacha comhleanúnacha. Ár n-anailís ar anStoc Saint-Gobain tugann sé sonraí faoina phróifíl reatha, atá dírithe ar thógáil inbhuanaithe agus athchóiriú atá tíosach ar fhuinneamh.
An díospóireacht faoi phá agus aispeist
Cosúil le feidhmeannaigh eile dá ghlúin, bhí Jean-Louis Beffa faoi cháineadh ar roinnt bealaí. Sa bhliain 2007, bhí sé i measc na bPríomhfheidhmeannach Francach ba mhó pá, le cúiteamh measta de €10,2 milliún de réir rátálacha preasa na bliana sin. Ina theannta sin, le linn a thréimhse i gceannas ar Pont-à-Mousson, bhí lucht freasúra úsáid aispeiste ina sprioc dó, i measc conspóidí a bhí ag cur as don tionscal ábhar ar fad. Bhí tionchar diúltach buan ag an gceist aispeiste ar íomhá agus ar sheasamh dlíthiúil an ghrúpa, go háirithe sna Stáit Aontaithe.
Smaointeoir ar bheartas tionsclaíoch
Tá Jean-Louis Beffa tar éis é féin a bhunú mar ghlór tioncharach ar thodhchaí thionscal na Fraince:
- Sa bhliain 2004, thug Jacques Chirac misean dó chun beartas tionsclaíoch a athbheochan. Ina thuarascáil d’Eanáir 2005, I dtreo beartas tionsclaíoch nua, rud a ba chúis le cruthú anGníomhaireacht Nuálaíochta Tionsclaíche, a bhfuil sé ina chathaoirleach ar an mbord maoirseachta ó Mheán Fómhair 2005;
- Sa bhliain 2002, bhunaigh sé i gcomhar le buaiteoir Dhuais Nobel san eacnamaíocht, Robert Solow, ionad Saint-Gobain um thaighde san eacnamaíocht, ar a dtagann Ionad Cournot, agus ina dhiaidh sin Fondúireacht Cournot (2010), agus tá siad i gcomhchathaoirleacht air;
- D’fhoilsigh sé roinnt aistí le Seuil: Caithfidh an Fhrainc rogha a dhéanamh (2012), Ní mór don Fhrainc gníomhú (2013), Na hEochracha chun Cumhachta (2015) agus Claochlú nó bás: corparáidí móra i gcoinne gnólachtaí nuathionscanta (2017).
A phríomhthéama: agus an bheirt idir SAM agus an tSín os comhair, braitheann cumhacht tíre ar a tionscal onnmhairithe, a teicneolaíochtaí, a fuinneamh, agus a cumais mhíleata. Molann sé straitéis thionsclaíoch chomhtháite faoi stiúir an stáit agus cáineann sé díthionsclaíocht na Fraince. Tá cuid de na smaointe seo tar éis macalla a fháil go forleathan ó tharla an ghéarchéim sláinte, le díospóireachtaí faoi cheannasacht thionsclaíoch agus athlonnú.
Lazard, Engie, Le Monde: an dara gairm mar chomhalta boird
Tar éis Saint-Gobain, rinneadh comhairleoir sinsearach den bhanc de Jean-Louis Beffa LazardBhí sé ina bhall de bhord GDF Suez agus ansin Engie ó 2008 go 2015, áit a raibh sé ina chathaoirleach ar an gcoiste ainmniúcháin agus luach saothair, ar bhord maoirseachta Siemens (2008-2013), ar bhord Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), agus ar bhord maoirseachta Caisse des Dépôts (2014-2019). Bhí sé ina stiúrthóir ar BNP Paribas agus Gaz de France freisin. Tá sé ina bhall de bhord maoirseachta an ghrúpa ó 1994. Le MondeRinneadh uachtarán air ar 5 Deireadh Fómhair, 2017.
Tugann a ról ag Engie níos gaire dó do phríomhcheisteanna fuinnimh, earnáil a ndéanaimid anailís uirthi go háirithe inár mbileog eolais ar an...Gníomh Engie.
hidirdhealuithe
Is Ard-Oifigeach de Légion d'honneur (2007), Ard-Chros d'Ord Náisiúnta na Fiúntais (2016), agus Ceannasaí d'Ord na nEalaíon agus na Litríochta (2005) é Jean-Louis Beffa. Tá go leor gradam eachtracha faighte aige, lena n-áirítear Ord na Gréine Ag Éirí (an tSeapáin). Díograiseoir ceoldráma é, agus bhí sé ina chathaoirleach ar an gcomhlachas chun Ceoldráma Náisiúnta Pháras a chur chun cinn.
Cad a mhúineann a thuras don infheisteoir
- Tá grúpaí tionsclaíocha ag athchruthú iad féin de réir a chéile. D’athraigh Saint-Gobain a lárphointe domhantarraingthe gan a ainm a athrú: caithfidh tú breathnú ar mhiondealú an ioncaim de réir líne ghnó chun a luach a thuiscint.
- Is geallta iad móréadálacha. Cruthaíonn siad luach má éiríonn leis an gcomhtháthú, ach cuireann siad ualach ar fhiachas gearrthéarmach.
- Tá tábhacht leis an gcomhthéacs polaitiúil. Náisiúnú, príobháidiú, beartas tionsclaíoch: bhí tionchar mór ag cinntí poiblí ar threocht Saint-Gobain.
Tá Saint-Gobain agus Engie incháilithe do PEAAn fheithicil infheistíochta chaighdeánach a bhfuil buntáistí cánach ag baint léi le haghaidh infheistíochta fadtéarmach i scaireanna na Fraince. Chun críocha faisnéise amháin atá an t-alt seo agus ní comhairle infheistíochta é.
Ceisteanna Coitianta
Cá fhad a bhí Jean-Louis Beffa i gceannas ar Saint-Gobain?
Bhí sé ina uachtarán agus ina POF ó Eanáir 1986 go Meitheamh 2007, agus ansin ina chathaoirleach ar an mbord go dtí 2010.
Cén leabhair a scríobh Jean-Louis Beffa?
Go háirithe Caithfidh an Fhrainc rogha a dhéanamh (2012), Ní mór don Fhrainc gníomhú (2013), Na hEochracha chun Cumhachta (2015) agus Claochlú nó bás (2017), foilsithe ag Seuil ar fad.
Cad é an Ghníomhaireacht Nuálaíochta Tionsclaíche?
Comhlacht poiblí a cruthaíodh sa bhliain 2005 i ndiaidh a thuarascála ar bheartas tionsclaíoch, a bhí beartaithe chun tacú le tionscadail mhóra taighde agus nuálaíochta. Bhí sé ina chathaoirleach ar a bhord maoirseachta.