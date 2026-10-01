Philippe Crouzet ina chathaoirleach ar bhord VallourecAn speisialtóir Francach i bhfeadáin gan uaim, ó 2009 go 2020. Rugadh é ar an 18 Deireadh Fómhair, 1956, i Neuilly-sur-Seine, bhain sé céim amach mar an duine is fearr ina rang ón ENA (Scoil Náisiúnta Riaracháin), d'oibrigh sé ag an gComhairle Stáit, agus ansin chaith sé breis agus fiche bliain ag Saint-Gobain. Ghlac sé ceannas ar Vallourec ag buaic an bhorrtha ola, sular nascleanúint sé ceann de na géarchéimeanna is measa i stair an ghrúpa. Is sampla téacsleabhair é a ghairm bheatha chun tuiscint a fháil ar stoic thimthriallacha agus na rioscaí a bhaineann le fiachas.
Oideachas: Sciences Po, ENA agus Comhairle Stáit
Mac léinn ag Lycée Pasteur i Neuilly-sur-Seine, bhain Philippe Crouzet céim amach ó Sciences Po Paris (1976, rannóg na Seirbhíse Poiblí). Ansin chuaigh sé isteach saScoil Náisiúnta Riaracháinas a dtagann sé barr a ranga i 1981. Thosaigh sé a ghairm bheatha ag Bord stáit, mar iniúchóir agus ansin mar mháistir iarrataí.
Sa bhliain 1983, phós sé Sylvie Hubac, státseirbhíseach sinsearach a bheadh ina príomhfheidhmeannach foirne ag an Uachtarán François Hollande ó 2012 go 2015.
Fiche dhá bhliain ag Saint-Gobain (1986-2008)
Sa bhliain 1986, chuaigh Philippe Crouzet isteach Saint-Gobain, faoi cheannas Jean-Louis Beffa ag an am, mar stiúrthóir ar an bplean. Bhí poist éagsúla aige ansin, idir oibríochtúil agus airgeadais:
- 1989-1992 bainisteoir ginearálta muilte páipéir Condat;
- 1992-1996 : toscaire ginearálta don Spáinn agus don Phortaingéil;
- ó 1996 stiúrthóir ar an roinn criadóireachta tionsclaíche;
- ó 2000 Leas-bhainisteoir ginearálta i gceannas ar airgeadas, ceannach agus TF, agus ansin ar an rannán Dáilte Foirgneamh.
Thug an cosán gairme seo taithí chuimsitheach dó i ngrúpaí tionsclaíocha domhanda: bainistíocht monarchan, maoirseacht airgeadais, agus dáileadh. Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcuideachta a d'oiligh é, féach ar ár n-anailís ar...Stoc Saint-Gobain.
2009: Ag glacadh le post ag Vallourec
I mí Aibreáin 2008, chuaigh Philippe Crouzet isteach i mbord maoirseachta Vallourec; bliain ina dhiaidh sin, i 2009Ceapadh é mar chathaoirleach ar an mbord. Rinneadh a théarma a athnuachan ar feadh ceithre bliana i mí an Mhárta 2012. D’fhóin sé freisin mar stiúrthóir EDF ó 2009 ar feadh cúig bliana, agus bhí sé ina chathaoirleach ar an gcoiste a bhí ag déanamh monatóireachta ar ghealltanais núicléacha.
Bhí Vallourec ag a bhuaicphointe ag an am sin. Mhonaraigh an grúpa feadáin chruach gan uaim, a úsáideadh go príomha le haghaidh druileála ola agus gáis (ar a dtugtar feadáin OCTG), ach freisin le haghaidh gléasraí cumhachta agus tionscail. Le praghsanna ola fós ard i gcónaí, bhí an t-éileamh láidir agus bhí an stoc i measc na bpríomhscaireanna ar Stocmhalartán Pháras.
2009-2014: Infheistiú le haghaidh Fáis
Is é an straitéis don tréimhse seo láithreacht Vallourec a neartú i gceantair ina bhfuil fás láidir i dtáirgeadh hidreacarbóin: an Bhrasaíl (le gléasra cruach agus muileann rollta nua tógtha i gcomhpháirtíocht le Sumitomo na Seapáine), na Stáit Aontaithe (áit a bhfuil borradh an gháis scealla agus an ola ag tacú leis an éileamh), agus an Meánoirthear. Tá na hinfheistíochtaí seo ag méadú acmhainn agus fiachas an ghrúpa, bunaithe ar an toimhde go bhfanfaidh an t-éileamh láidir.
Sa bhliain 2010, meastar gurbh ionann a luach saothair agus 2,73 milliún euro, méid a cháin roinnt scairshealbhóirí, de réir na meán ag an am, a mheas go raibh an straitéis ró-uaillmhianach.
2014-2020: An ghéarchéim ola agus titim an mhargaidh stoic go hifreann
D’athraigh an titim ghéar i bpraghsanna ola ón dara leath de 2014 ar aghaidh gach rud. Laghdaigh cuideachtaí ola a n-infheistíochtaí druileála go mór, thit toirt agus praghsanna píopaí go mór, agus d’fhulaing Vallourec, a raibh ualach costais sheasta agus fiachais air, sraith caillteanas. Sheol an grúpa pleananna chun costais a ghearradh agus acmhainn a laghdú, go háirithe san Eoraip.
Sa bhliain 2016, rinne Vallourec méadú caipitil de thart ar billiún euro, le teacht isteach Nippon Steel & Sumitomo Metal agus tacaíocht ó Bpifrance, scairshealbhóir poiblí. Chuir an oibríocht seo ar chumas na cuideachta a dúshláin a shárú, ar chostas caolaithe shuntasaigh do scairshealbhóirí reatha.
Bhí cás na n-oibreacha cruach ina rian den tréimhse freisin.Ascoval, i Saint-Saulve (Nord), a raibh Vallourec ina scairshealbhóir agus ina chustaiméir ann. Tá cáineadh mór déanta ar ról an ghrúpa sna hiarrachtaí an suíomh a ghlacadh ar láimh, go háirithe sa chlár faisnéise Ascoval, an cath ar son cruach le Éric Guéret.
Fágann Philippe Crouzet an bord i 2020Tháinig Édouard Guinotte i gcomharbacht air.
Tar éis Crouzet: athstruchtúrú agus tús nua
Sa bhliain 2021, rinneadh athstruchtúrú mór airgeadais ar Vallourec: rinneadh cuid mhór dá fhiacha a thiontú ina gcothromas, agus rinneadh scairshealbhóirí tromlaigh de chreidiúnaithe, lena n-áirítear ciste Apollo. Caolaíodh scaireanna na scairshealbhóirí reatha go suntasach. Faoi cheannaireacht Philippe Guillemot, a ceapadh sa bhliain 2022, dhún an grúpa a phlandaí Gearmánacha, dhírigh sé ar a shuíomhanna is brabúsaí (an Bhrasaíl, Stáit Aontaithe Mheiriceá), agus laghdaigh sé a fhiacha go mór. Sa bhliain 2025, d’fhógair ArcelorMittal go raibh siad tar éis an sciar de thart ar 28% a bhí ag Apollo a fháil.
Chun staid reatha an ghrúpa, a thorthaí agus a ionchas a leanúint, féach ar ár n-anailís ar anStoc Vallourec.
Ceachtanna don infheisteoir
Tá feidhmíocht Vallourec le linn théarma oifige Philippe Crouzet ar cheann de na samplaí is mó a ndearnadh staidéar orthu ar Stocmhalartán Pháras. Ceithre phríomhphointe le baint astu:
- Déantar stoc timthriallach a mheas thar an timthriall iomlán. Ní féidir brabúis taifead ag buaic timthrialla a choinneáil inbhuanaithe. Dá mbeadh grúpa cosúil le Vallourec á luacháil bunaithe ar a thorthaí in 2008 nó 2013, b'ionann sin agus dearmad a dhéanamh go bhféadfadh praghas na hola titim.
- Méadaíonn fiachas gach rud. I gcéim borrtha, cuireann sé borradh faoin bhfás; i gcéim gheilleagair, cuireann sé bagairt ar mharthanas. Is táscaire tábhachtach é an cóimheas glanfhiachais i gcomparáid le tuilleamh roimh ús, cánacha, dímheas agus amúchadh (EBITDA) le monatóireacht a dhéanamh air.
- Caolaíonn méaduithe caipitil agus comhshó fiachais. D’fhéadfadh scairshealbhóir a choinníonn a scaireanna le linn athstruchtúraithe an chuid is mó dá n-infheistíocht a chailleadh, fiú má mhaireann an chuideachta.
- Tá tábhacht le rialachas. Ní thugann bord bainistíochta atá faoi rialú boird maoirseachta, agus scairshealbhóir poiblí sa phríomhchathair, cosaint ar earráidí straitéiseacha.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre tuairim ar Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Philippe Crouzet i ndátaí tábhachtacha
|Bliain
|Céim
|1956
|Rugadh i Neuilly-sur-Seine (18 Deireadh Fómhair)
|1981
|Céimithe ó ENA, barr a ranga; chuaigh sé isteach sa Chomhairle Stáit
|1986
|Ag dul isteach i Saint-Gobain
|2000
|Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Saint-Gobain
|2008
|Ball de bhord maoirseachta Vallourec
|2009
|Cathaoirleach bhord Vallourec; stiúrthóir EDF
|2012
|Mandáid athnuaite ar feadh ceithre bliana
|2016
|Méadú caipitil le Nippon Steel agus Bpifrance
|2020
|Tá sé ag fágáil chathaoirleacht an bhoird
Ceisteanna Coitianta
Cathain a bhí Philippe Crouzet i gceannas ar Vallourec?
Bhí sé ina chathaoirleach ar bhord bainistíochta Vallourec ó 2009 go 2020, tar éis dó fónamh ar a bhord maoirseachta ó Aibreán 2008.
Cén fáth ar thit praghas scaireanna Vallourec le linn a thréimhse sa phost?
Den chuid is mó mar gheall ar an titim i bpraghsanna ola ó 2014 ar aghaidh, rud a laghdaigh an t-éileamh ar phíobánra druileála, agus an grúpa faoi fhiacha móra i ndiaidh a infheistíochtaí fáis.
Cén cosán gairme a bhí ag Philippe Crouzet roimh Vallourec?
Tar éis dó céim a bhaint amach ó ENA sa bhliain 1981, thosaigh sé ag obair ag an gComhairle Stáit sular chaith sé níos mó ná fiche bliain ag Saint-Gobain, áit a ndearnadh leas-stiúrthóir bainistíochta de sa deireadh.