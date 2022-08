GBP / USD : rebond sur le niveau clé des 1,1800

Après avoir atteint un plus bas de 29 mois la veille, le GBP/USD panse ses plaies et remonte à 1,1780 sur le marché du Forex.

Alors que les taux du Trésor américain baissent, la paire câble augmente en réponse à la possibilité croissante d’un accord entre le Royaume-Uni et la zone euro sur le protocole d’Irlande du Nord (NIP). L’optimisme prudent avant les lectures préliminaires d’août des PMI britanniques et même nous a aidé le prix à se redresser.

Les chefs d’entreprise ont averti que la proposition du gouvernement britannique de déchirer une partie de l’accord sur le Brexit avec l’UE et de remplacer le protocole d’Irlande du Nord de manière indépendante générerait une “myriade” de nouvelles difficultés, comme le rapporte The Independent. Selon le Northern Ireland Business Brexit Working Group, qui comprend Logistics U.K., CBI NI et Manufacturing N.I., le besoin “urgent” d’un compromis avec Bruxelles a été cité comme la cause de la récente flambée de l’inflation.

Cependant, l’indice du dollar américain (DXY) est en baisse par rapport à ses sommets mensuels, actuellement en baisse d’environ 0,08 % en intra journalier près de 108,87. Avec des coupons sur les obligations de référence à 10 ans en baisse de deux points de base à 3,02 %, les rendements du Trésor américain sont devenus un marqueur pour le dollar par rapport aux six principales devises.

À la lumière des craintes de récession et des paris croissants de la Fed, il convient de noter que le DXY a atteint un sommet de six semaines la veille et a été haussier au cours des quatre derniers jours. Après une révision à la baisse qui a ramené l’indice d’activité nationale de la Fed de Chicago en juin à -0,25, le dollar américain a grimpé en flèche en juillet, lorsqu’il a été repoussé à 0,27.

Le mois prochain, une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion monétaire de la Réserve fédérale est cotée à 54,5 %, selon les contrats à terme sur les fonds fédéraux de lundi. Sur la base des données de marché les plus récentes, Reuters a prédit que le taux des fonds fédéraux atteindrait 3,6 % d’ici la fin de l’année et culminerait à près de 3,8 % en mars 2023.

De plus, la crise énergétique a renforcé la demande de dollars comme valeur refuge. L’entretien imprévu par la Russie du gazoduc Nord Stream 1 a révélé un coup dur pour l’économie en difficulté de la zone euro, offrant une bonne occasion de trader les paires forex contenant de l’euro à la baisse.

Malgré la clôture négative à Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 sont en hausse d’une fraction de point. De plus, ils pourraient accueillir une surprise positive pour prolonger le dernier rebond du GBP / USD, d’autant plus que les premières lectures du S&P Global PMI du Royaume-Uni pour le mois d’août suggèrent des impressions plus faibles. Les ours pariant sur la paire ne perdent pas espoir, grâce au pessimisme de la BOE et aux inquiétudes de la Fed, qui est belliciste.

Enquête sur la nature technique Les baissiers GBP / USD ont encore des raisons d’être optimistes grâce à un canal de tendance baissière remontant au 13 mai. Ce canal est désormais situé entre 1.1630 et 1.2220. Cependant, si la retraite corrective brise le plus bas de juin de 1,1933, elle pourrait indiquer la confluence du 21-DMA et du 50-DMA, aux alentours de 1,2080.