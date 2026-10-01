andre citroen (1878-1935) é un dos grandes nomes da industria francesa. Graduado na École Polytechnique, non inventou o automóbil, pero foi un dos primeiros en Europa en producilo en masa, vendelo como produto para o mercado de masas e utilizalo como ferramenta de mercadotecnia. A súa vida é tamén unha lección de economía: un éxito industrial espectacular, financiado por unha débeda crecente, que acabou en quebra e na adquisición da empresa por Michelin. En 2026, o seu nome volveu aparecer nas noticias coa campaña para o seu enterramento no Panteón.
Primeiros anos de vida: fillo de inmigrantes e paixón pola tecnoloxía
André Citroën naceu o 5 de febreiro de 1878 en París, no número 44 da rúa Laffitte, no 9º distrito. Foi o quinto e último fillo de Levie Citroen, un comerciante de diamantes xudeu holandés que se establecera en París en 1873, e Amalia Kleinmann, orixinaria de Varsovia. O apelido provén dun antepasado que foi comerciante de cítricos nos Países Baixos ("citroen" significa limón en neerlandés); foi André quen adoptou a diérese do "e".
A súa infancia estivo marcada pola traxedia: en 1884, o seu pai suicidouse despois dun investimento desastroso nunha mina de diamantes en Sudáfrica. Estudiante brillante no Liceo Condorcet, fascinado por Jules Verne e a construción da Torre Eiffel, André entrou noEscola Politécnica en 1898.
Engrenaxes en espiga: o nacemento dun logotipo
En 1900, durante unha viaxe a Polonia, descubriu un proceso de fabricación de engrenaxes con ranura en V. Estas engrenaxes, máis silenciosas e capaces de transmitir unha gran potencia, requirían unha alta precisión de mecanizado. André Citroën comprou a licenza e desenvolveu un proceso de produción industrial utilizando aceiro. En 1901, el e dous amigos do instituto fundaron unha empresa de fabricación de engrenaxes no distrito de Faubourg Saint-Denis de París.
Este dobre chevrón converteríase máis tarde no emblema da marca de automóbiles: un dos logotipos máis recoñecibles da industria mundial orixinouse a partir dunha peza mecánica.
Mors, América e o descubrimento da produción en masa
A partir de 1906, foi chamado para axudar ao fabricante de automóbiles Morse, que daquela estaba en dificultades. Reorganizou a súa xestión e a gama de produtos: a produción aumentou de 300 coches en 1908 a 800 en 1913. En 1912, unha viaxe aos Estados Unidos afectouno profundamente: visitou a fábrica de Ford e descubriu a produción en cadea de montaxe. A súa ambición converteuse en converterse nun "Henry Ford europeo".
1915-1918: A fábrica de cunchas no Quai de Javel
Mobilizado en 1914 como oficial de artillería, observou a escaseza de munición. En xaneiro de 1915, propuxo ao Ministerio de Guerra a construción, nuns poucos meses, dunha fábrica capaz de producir proxectís de 75 mm a un ritmo sen precedentes. Baseándose en peirao de JavelEn París, construíu unha fábrica ultramoderna que empregaba a ata 13 000 mulleres. Produciu un total de aproximadamente 23 millóns de cartuchos. A fábrica tamén destaca polos seus servizos sociais, que eran pouco comúns na época: unha cantina, unha enfermaría e unha gardería.
1919: O Tipo A e o primeiro coche europeo producido en serie
Inmediatamente despois do armisticio, a fábrica perdeu as súas encomendas militares. André Citroën anticipou isto: converteu o lugar nunha fábrica de automóbiles en poucos meses. En xaneiro de 1919, anunciou á prensa un coche cun prezo de 7.250 francos, aproximadamente a metade do prezo do máis barato do mercado. A campaña xerou máis de 16.000 consultas en dúas semanas.
La Citroën Tipo AO Citroën 2CV, deseñado polo enxeñeiro Jules Salomon, foi lanzado o mesmo ano. Presentouse como o primeiro coche europeo fabricado en grandes series, cun obxectivo de 30 coches ao día. En 1929, Citroën produciu 102.891 automóbiles, case un terzo da produción francesa, e empregou aproximadamente 32.000 traballadores nas súas fábricas de Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen e Grenelle.
Un xenio do márketing adiantado ao seu tempo
André Citroën entendeu antes ca outros que a publicidade vende:
- O 4 de outubro de 1922, un avión escribiu "Citroën" en letras de fume sobre o Arco do Triunfo durante o Salón do Automóbil;
- De 1925 a 1933, un xigantesco letreiro luminoso feito de torre Eiffel unha valla publicitaria xigante;
- As expedicións a semioruga da Kégresse causaron unha forte impresión na opinión pública: a travesía do Sáhara (1922-1923), Cruceiro negro en África (1924), Cruceiro amarelo en Asia (1931);
- Tamén innova na posvenda: manual de condución, rede de concesionarios, pezas de reposto orixinais garantidas.
A Traction Avant e a quebra de 1934
En 1933, para seguir sendo competitivo fronte a Louis Renault, André Citroën reconstruíu a fábrica de Javel en só uns meses, transformándoa nunha das máis modernas de Europa. Contratou o enxeñeiro André Lefebvre, que deseñou o... nun ano. Tracción Avant, presentado o 24 de marzo de 1934. O coche é revolucionario, pero a empresa está financeiramente esgotada: un informe do Banco de Francia publicado en maio de 1934 informa de perdas de 200 millóns de francos.
Os bancos néganse a seguir apoiándoo e o goberno non quere intervir. 21 décembre 1934A empresa Citroën foi posta en liquidación xudicial. O principal acredor, MichelinFíxose cargo da empresa. En xaneiro de 1935, André Citroën vendeu as súas accións; Pierre Michelin substituíuno como presidente en xullo. Enfermo, André Citroën faleceu o 3 de xullo de 1935 en París, aos 57 anos.
O legado: de Michelin a Stellantis
A marca sobreviviu e prosperou baixo a propiedade de Michelin, con modelos icónicos como o 2CV (1948) e o DS (1955). En 1976, Peugeot adquiriu Citroën, dando lugar ao grupo. PSA Peugeot CitroenEn xaneiro de 2021, a fusión de PSA e Fiat Chrysler creou Estelardas cales Citroën é unha das catorce marcas.
En París, o Quai de Javel pasou a chamarse Quai André-Citroën en 1958, e a antiga fábrica foi substituída polo Parc André-Citroën. Durante varios anos, a familia, en particular o seu neto Henri-Jacques Citroën, defendeu o seu enterramento no Panteón. O 26 de agosto de 2026, o presidente do Medef (Confederación Empresarial Francesa), Patrick Martin, apoiou publicamente esta candidatura na escola de verán da organización.
O que a historia de André Citroën lle ensina ao investidor
A traxectoria de Citroën ofrece leccións que seguen sendo relevantes para analizar os fabricantes de automóbiles que cotizan en bolsa:
- O volume non é suficiente. Citroën vendeu moito, pero a prezos moi baixos para conquistar o mercado. Sen marxes suficientes, o crecemento financiado con débeda volveuse fráxil. No mercado de valores, avalíase a marxe operativa e o fluxo de caixa, non só as vendas.
- A industria do automóbil ten moita intensidade de capital. Reconstruír unha fábrica ou lanzar un modelo revolucionario custa sumas considerables. Isto é certo en 2026 coa transición aos vehículos eléctricos, que está a supoñer unha presión para as finanzas de todos os fabricantes.
- O socio financeiro importa. Michelin, o acredor, converteuse no propietario. Os vínculos entre fabricantes e provedores seguen estreitos; a nosa análise doAccións Michelin mostra como o fabricante de pneumáticos se diversificou desde entón.
Para seguir o actual herdeiro da marca chevron, consulta o noso perfil enAccións de Stellantise comparar co gran rival histórico de Citroën, o doAccións de RenaultEstas análises teñen fins meramente informativos e non constitúen asesoramento de investimento.
André Citroën en datas clave
|Ano
|Evento
|1878
|Nado en París (5 de febreiro)
|1898
|Ingreso á École Polytechnique
|1901
|Creación dunha empresa de engrenaxes de espiga
|1906
|Toma a iniciativa na recuperación de Mors
|1915
|Construción da fábrica de cascas do peirao de Javel
|1919
|Lanzamento do Citroën Tipo A
|1924
|Cruceiro negro
|1934
|Traction Avant (marzo), liquidación xudicial (21 de decembro)
|1935
|Adquirida por Michelin; faleceu o 3 de xullo
|1976
|Nacemento de PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën convértese nunha marca de Stellantis
FAQ
Por que o logotipo de Citroën ten dous chevróns?
Lembra as engrenaxes en forma de V (espiña de peixe) que André Citroën fabricou ao comezo da súa carreira, antes de aventurarse na industria automobilística.
Por que quebrou Citroën en 1934?
A empresa contraera unha débeda significativa para financiar o seu crecemento, a reconstrución da fábrica de Javel e o desenvolvemento da Traction Avant, mentres que os seus baixos prezos de venda limitaban as súas marxes de beneficio. Os bancos negáronse a apoiala e foi posta en concurso de acredores o 21 de decembro de 1934.
Quen é o dono de Citroën hoxe en día?
Citroën é unha marca do grupo Stellantis, creada en 2021 da fusión entre PSA e Fiat Chrysler Automobiles.