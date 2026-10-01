Eric Trappier dirixe Dassault Aviation desde xaneiro de 2013. Nado o 1 de xuño de 1960, uniuse ao grupo aos 24 anos e pasou a maior parte da súa carreira vendendo avións de combate para a exportación antes de tomar o mando. Baixo o seu liderado, o aguaceiroConsiderada durante moito tempo invendible fóra de Francia, converteuse nun éxito comercial mundial. En xaneiro de 2025, tamén asumiu a presidencia do Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD). Un retrato dun líder discreto cuxas decisións importan a todos aqueles que defenden os valores da defensa.
Formación e inicios
Éric Trappier é un enxeñeiro graduado por Télécom SudParis. Completou o seu servizo militar como oficial na Armada Francesa en 1983 e 1984, e despois uniuse a Dassault Aviation en 1984. Agora é capitán naval de reserva. Casado en 1983, é pai de tres fillos.
Trinta anos ao servizo da exportación
A súa carreira en Dassault Aviation centrouse case na súa totalidade en asuntos internacionais:
- 1984-1987 : oficina de deseño e xestión de sistemas de armas.
- 1987-1991 : xestión técnica internacional, responsable das negociacións con Corea do Sur, Singapur, Arabia Saudita, Chile e Alemaña. Está implicado na venda do avión de patrulla marítima do Atlántico.
- 1991-1995 : responsable das vendas en Asia, incluído o contrato de Mirage coa India.
- 1995-2000 : responsable das vendas nos Emiratos Árabes Unidos, onde xestiona o contrato do Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : director das rexións de Oriente Medio e África, despois director de exportacións militares.
- 2006 : Director xeral internacional.
Tamén negocia os acordos industriais para o demostrador de drons de combate. nEUROnliderado por Dassault Aviation con Saab (Suecia), Alenia (Italia), RUAG (Suíza), HAI (Grecia) e EADS (España). Este programa europeo serviu como laboratorio para as tecnoloxías de pilotaxe furtiva e autónoma.
2013: O director executivo máis novo da historia de Dassault Aviation
Cooptado como director o 18 de decembro de 2012, Éric Trappier foi nomeado presidente e director executivo o Xaneiro 8 2013sucedendo a Charles Edelstenne. Aos 52 anos, convértese no quinto director executivo da empresa desde a súa creación en 1929, e no máis novo en ocupar este cargo.
Herdou unha situación paradoxal: o Rafale era tecnicamente recoñecido, pero ningún cliente estranxeiro o comprara aínda, e o avión só contaba co apoio de pedidos do goberno francés. Polo tanto, o reto da década era transformar un programa nacional nun éxito de exportación.
As principais vendas do Rafale baixo o seu liderado
A década seguinte deulle razón. Contratos clave asinados desde 2015:
|Ano
|país
|Orde
|2015
|Exipto
|24 Rafale (primeiro cliente de exportación), complementado por un segundo pedido en 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, posteriormente aumentado a 36
|2016
|India
|36 avións Rafale para a Forza Aérea Francesa
|2021
|Grèce
|Avións Rafale novos e usados
|2021
|Croacia
|12 Rafale usados
|2021
|Emiratos Árabes Unidos
|80 avións Rafale, o maior pedido de exportación da historia do programa
|2022
|Indonesia
|42 avións Rafale, en varios lotes
|2024
|Serbia
|12 Rafale
|2025
|India
|26 avións Rafale Marine para a Armada da India
Estes éxitos cambiaron profundamente a face de Dassault Aviation: unha carteira de pedidos plurianual, un aumento da produción e unha visibilidade sen precedentes no sector militar. Tamén benefician aos principais socios do programa, Thales para a electrónica e Safran para os motores M88. Os investidores interesados nesta cadea de valor poden consultar as nosas análises do...Accións de Dassault Aviation, OAcción de Thales e áAccións de Safran.
Ficheiros sensibles: SCAF e Falcon
Non é tan sinxelo. O programa europeo de Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS)O proxecto, posto en marcha con Alemaña e España, estivo marcado por repetidos desacordos industriais sobre a división de tarefas entre Dassault Aviation e Airbus. Éric Trappier defendeu publicamente a necesidade dun contratista principal claramente identificado para o avión de combate, unha postura que alimentaba regularmente as tensións cos socios.
No ámbito civil, a gama de avións de negocios Falcón O Falcon 6X experimentou atrasos, especialmente relacionados cos motores, antes de entrar en servizo e desenvolver o Falcon 10X. O negocio do Falcon segue sendo máis sensible ás condicións económicas que o negocio militar.
Presidente do GIMD e figura destacada na patronal industrial
O 9 de xaneiro de 2025, Éric Trappier sucedeu a Charles Edelstenne como presidente da Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD)O holding familiar Dassault, que controla en particular Dassault Aviation e posúe unha participación significativa en Dassault Systèmes, é en si mesmo o accionista maioritario de Thales. El segue sendo o director executivo de Dassault Aviation.
Tamén ocupa varios cargos representativos:
- Presidente da Asociación Europea das Industrias Aeroespaciais e de Defensa (ASD), elixido en maio de 2017;
- Presidente da GIFAS (Asociación Francesa das Industrias Aeroespaciais), elixido o 8 de xuño de 2017;
- Presidente do CIDEF (Consello das Industrias de Defensa Francesas) de marzo de 2021 a xaneiro de 2023;
- Presidente da UIMM (Sindicato de Industrias e Comercios Metalúrxicos), elixido o 15 de abril de 2021.
É Comandante da Lexión de Honra desde xaneiro de 2025 e recibiu a Medalla da Aeronáutica (2023).
Defensa europea en 2026: por que o seu papel é importante para o investidor
Desde 2022, o aumento dos orzamentos militares en Europa converteu as accións de defensa nun dos temas máis vixiados no mercado de valores. Neste contexto, varios puntos merecen atención:
- O libro de ordes proporciona visibilidade durante varios anos, pero a rendibilidade depende da capacidade de entregar a tempo, polo tanto, da cadea de subcontratación.
- A estrutura de control Dassault Aviation é propiedade maioritaria de GIMD, con Airbus como accionista minoritario significativo. Polo tanto, o capital circulante é limitado, o que pode amplificar os movementos do prezo das accións.
- contratos de exportación dependen de decisións políticas, financiamento e, ás veces, transferencias de tecnoloxía, cun calendario de implementación a miúdo incerto.
- Criterios ESG algúns fondos exclúen as armas, outros reintegráronas desde 2022. Isto inflúe na demanda destes títulos.
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FAQ
Desde cando está Eric Trappier ao mando de Dassault Aviation?
É presidente e director executivo de Dassault Aviation desde o 8 de xaneiro de 2013.
Cal foi o papel de Eric Trappier nas vendas do Rafale?
Ex director xeral internacional, liderou a estratexia de exportación que permitiu os primeiros contratos (Exipto e Qatar en 2015, India en 2016) e despois o pedido récord de 80 Rafale por parte dos Emiratos Árabes Unidos en 2021.
Que é o GIMD presidido por Éric Trappier?
O Grupo Industrial Marcel Dassault é o holding familiar que controla Dassault Aviation. Éric Trappier converteuse no seu presidente o 9 de xaneiro de 2025.
É Éric Trappier o presidente da UIMM?
Si, foi elixido presidente do Sindicato de Industrias e Comercios Metalúrxicos o 15 de abril de 2021.