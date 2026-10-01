Jean-Louis Beffa Liderou Saint-Gobain durante máis de dúas décadas, de 1986 a 2007, antes de exercer como presidente do consello de administración ata 2010. Nado o 11 de agosto de 1941 en Niza, graduado na escola de enxeñaría do Corpo das Minas, encarna unha xeración de destacados executivos empresariais franceses formados nos niveis superiores da administración pública e convencidos do papel estratéxico da industria. Ademais de Saint-Gobain, influíu no debate público a través dos seus informes e libros sobre política industrial. Unha ollada retrospectiva a unha carreira que segue a influír nas decisións dos grupos industriais do CAC 40.
Educación: Politécnica, Minas e Sciences Po
Fillo dun enxeñeiro e dunha profesora, Jean-Louis Beffa preparouse para os exames competitivos no liceo Masséna de Niza e foi aceptado no...Escola Politécnica en 1960. Converteuse en enxeñeiro de Corpo de Minas En 1963, estudou tamén na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs e obtivo o diploma do Institut d'études politiques de Paris (1966, sección Economía-Finanzas).
Inicios na administración da enerxía
Comezou a súa carreira como enxeñeiro de minas en Clermont-Ferrand e, de 1967 a 1974, incorporouse ao departamento de combustibles do Ministerio de Industria, onde chegou a ser xefe do servizo de "refinación e utilización" e, posteriormente, subdirector. Esta experiencia proporcionoulle un coñecemento profundo da enerxía e da relación entre o Estado e a industria, dous temas que percorrerían toda a súa carreira.
1974-1986: O ascenso de Saint-Gobain
En 1974, Jean-Louis Beffa incorporouse a Saint-Gobain como director de planificación. Despois asumiu o cargo de director xeral e, a continuación, de presidente de Pont-a-Mousson, unha filial especializada en tubaxes de ferro fundido, á vez que xestionaba a rama de "tubaxes e mecánica" do grupo de 1979 a 1982. En marzo de 1982, ano da nacionalización de Saint-Gobain, converteuse no seu director xeral.
En xaneiro de 1986, sucedeu a Roger Fauroux como presidente e director executivoNomeado baixo a presidencia de François Mitterrand e confirmado por Jacques Chirac, entón primeiro ministro, liderou a privatización de Saint-Gobain, a primeira gran privatización do goberno de cohabitación, a finais de 1986.
1986-2007: Vinte anos á fronte de Saint-Gobain
Baixo o seu liderado, Saint-Gobain experimentou unha profunda transformación. O grupo, historicamente centrado no vidro, ampliou a súa presenza nos materiais de construción e na súa distribución, e internacionalizouse fortemente. Algúns dos fitos clave deste período foron a adquisición da empresa estadounidense Norton en 1990, que converteu o grupo nun líder mundial en abrasivos, seguida da adquisición da empresa británica BPB, especialista en placas de xeso, en 2005.
Esta estratexia converteu a Saint-Gobain nun dos principais especialistas mundiais en vivenda e construción, un posicionamento que os seus sucesores continuaron e reforzaron. Jean-Louis Beffa permaneceu como CEO ata xuño de 2007 e despois como presidente do consello de administración ata 2010; Pierre-André de Chalendar sucedeuno como CEO. Desde xullo de 2021, o grupo está dirixido por Benoit Bazin.
Para os investidores, a historia de Saint-Gobain baixo a dirección de Beffa amosa como unha empresa industrial centenaria pode reinventarse a través de adquisicións sucesivas. A nosa análise doaccións de Saint-Gobain detalla o seu perfil actual, centrado na construción sostible e na renovación enerxeticamente eficiente.
O debate sobre salarios e amianto
Do mesmo xeito que outros executivos da súa xeración, Jean-Louis Beffa enfrontouse a críticas en varias frontes. En 2007, estaba entre os directores xerais franceses mellor pagados, cunha compensación estimada de 10,2 millóns de euros segundo as clasificacións da prensa dese ano. Ademais, durante o seu mandato á fronte de Pont-à-Mousson, foi o obxectivo dos opositores ao uso do amianto, en medio de controversias que asolagaron toda a industria dos materiais. O problema do amianto tivo un impacto negativo duradeiro na imaxe e na posición legal do grupo, especialmente nos Estados Unidos.
Un pensador sobre política industrial
Jean-Louis Beffa consolidouse como unha voz influente sobre o futuro da industria francesa:
- En 2004, Jacques Chirac confioulle a misión de revitalizar a política industrial. No seu informe de xaneiro de 2005, Cara a unha nova política industrial, levou á creación daAxencia de Innovación Industrial, da que preside o consello de administración desde setembro de 2005;
- En 2002, fundou xunto co gañador do Premio Nobel de Economía Robert Solow o Centro Saint-Gobain para a investigación en economía, que se converteu no Centro Cournot e despois na Fundación Cournot (2010), que copresiden;
- Publicou varios ensaios con Seuil: Francia debe escoller (2012), Francia debe actuar (2013), As claves do poder (2015) e Transformarse ou morrer: grandes corporacións contra empresas emerxentes (2017).
A súa tese central: fronte ao dúo Estados Unidos-China, o poder dun país reside na súa industria de exportación, as súas tecnoloxías, a súa enerxía e as súas capacidades militares. Defende unha estratexia industrial coherente liderada polo Estado e critica a desindustrialización de Francia. Algunhas destas ideas tiveron ampla repercusión desde a crise sanitaria, con debates sobre a soberanía industrial e a relocalización.
Lazard, Engie, Le Monde: unha segunda carreira como conselleiro
Despois de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa converteuse en asesor principal do banco LazardFormou parte dos consellos de administración de GDF Suez e despois de Engie de 2008 a 2015, onde presidiu o comité de nomeamentos e remuneracións, do consello de administración de Siemens (2008-2013), do consello de administración de Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) e do consello de administración de Caisse des Dépôts (2014-2019). Tamén foi director de BNP Paribas e Gaz de France. É membro do consello de administración do grupo desde 1994. Le MondeConverteuse no seu presidente o 5 de outubro de 2017.
O seu papel en Engie achégao ás principais cuestións enerxéticas, un sector que analizamos en particular na nosa ficha informativa sobre...Acción Engie.
distincións
Jean-Louis Beffa é Gran Oficial da Lexión de Honra (2007), Gran Cruz da Orde Nacional do Mérito (2016) e Comandante da Orde das Artes e as Letras (2005). Recibiu numerosas distincións estranxeiras, incluída a Orde do Sol Nacente (Xapón). Entusiasta da ópera, presidiu a asociación para a promoción da Ópera Nacional de París.
O que a súa viaxe lle ensina ao investidor
- Os grupos industriais están a reinventarse por etapas. Saint-Gobain cambiou o seu centro de gravidade sen cambiar o seu nome: hai que observar o desglose dos ingresos por liña de negocio para comprender o seu valor.
- As grandes adquisicións son apostas de azar. Crean valor se a integración ten éxito, pero pesan sobre a débeda a curto prazo.
- O contexto político importa. Nacionalización, privatización, política industrial: as decisións públicas influíron profundamente na traxectoria de Saint-Gobain.
Saint-Gobain e Engie son elixibles para PEAO vehículo de investimento estándar con vantaxes fiscais para investimentos a longo prazo en renda variable francesa. Este artigo ten fins meramente informativos e non constitúe asesoramento en investimentos.
FAQ
Canto tempo dirixiu Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?
Foi o seu presidente e director executivo desde xaneiro de 1986 ata xuño de 2007, e despois presidente do consello de administración ata 2010.
Que libros escribiu Jean-Louis Beffa?
Especialmente Francia debe escoller (2012), Francia debe actuar (2013), As claves do poder (2015) e Transformarse ou morrer (2017), todos publicados por Seuil.
Que é a Axencia de Innovación Industrial?
Un organismo público creado en 2005 tras o seu informe sobre política industrial, destinado a apoiar grandes proxectos de investigación e innovación. Presidiu o seu consello de supervisión.