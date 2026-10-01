આન્દ્રે સિટ્રોએન (૧૮૭૮-૧૯૩૫) ફ્રેન્ચ ઉદ્યોગના મહાન નામોમાંનું એક છે. ઇકોલ પોલીટેકનિકના સ્નાતક, તેમણે ઓટોમોબાઇલની શોધ કરી ન હતી, પરંતુ તેઓ યુરોપમાં તેનું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરનારા, તેને મોટા પાયે બજાર ઉત્પાદન તરીકે વેચનારા અને માર્કેટિંગ સાધન તરીકે ઉપયોગ કરનારા પ્રથમ વ્યક્તિઓમાંના એક હતા. તેમનું જીવન અર્થશાસ્ત્રમાં પણ એક પાઠ છે: એક અદભુત ઔદ્યોગિક સફળતા, વધતા દેવા દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું, જે નાદારીમાં પરિણમ્યું અને મિશેલિન દ્વારા કંપનીનું કબજો લેવામાં આવ્યો. ૨૦૨૬ માં, પેન્થિઓનમાં તેમના દફન માટેના અભિયાન સાથે તેમનું નામ સમાચારમાં ફરી આવ્યું.
શરૂઆતનું જીવન: ટેકનોલોજી પ્રત્યે ઉત્સાહ ધરાવતા ઇમિગ્રન્ટ્સનો પુત્ર
આન્દ્રે સિટ્રોએનનો જન્મ ૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૭૮ ના રોજ પેરિસમાં, ૪૪ રુ લેફિટ ખાતે, ૯મા એરોન્ડિસમેન્ટમાં થયો હતો. તે ૧૮૭૩ માં પેરિસમાં સ્થાયી થયેલા ડચ યહૂદી હીરા વેપારી લેવી સિટ્રોએન અને મૂળ વોર્સોના અમાલિયા ક્લેઈનમેનના પાંચમા અને છેલ્લા સંતાન હતા. આ કુટુંબનું નામ નેધરલેન્ડ્સમાં સાઇટ્રસ વેપારી ("સિટ્રોએન" નો અર્થ ડચમાં લીંબુ થાય છે) ના પૂર્વજ પરથી આવ્યું છે; આન્દ્રેએ "e" પર ડાયરેસિસ અપનાવ્યું હતું.
તેમનું બાળપણ કરૂણાંતિકાઓથી ભરેલું હતું: ૧૮૮૪ માં, તેમના પિતાએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં હીરાની ખાણમાં વિનાશક રોકાણ બાદ આત્મહત્યા કરી. લાઇસી કોન્ડોર્સેટના તેજસ્વી વિદ્યાર્થી, જુલ્સ વર્ન અને એફિલ ટાવરના નિર્માણથી આકર્ષિત, આન્દ્રેએ પ્રવેશ કર્યોઇકોલે પોલિટેકનીક યુનાઇટેડ 1898.
હેરિંગબોન ગિયર્સ: લોગોનો જન્મ
૧૯૦૦ માં, પોલેન્ડની યાત્રા દરમિયાન, તેમણે વી-ગ્રુવ ગિયર્સ માટે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા શોધી કાઢી. આ ગિયર્સ, શાંત અને ઉચ્ચ શક્તિ પ્રસારિત કરવામાં સક્ષમ, ઉચ્ચ મશીનિંગ ચોકસાઇની જરૂર હતી. આન્દ્રે સિટ્રોએનએ લાઇસન્સ ખરીદ્યું અને સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રક્રિયા વિકસાવી. ૧૯૦૧ માં, તેમણે અને બે હાઇસ્કૂલ મિત્રોએ પેરિસના ફૌબર્ગ સેન્ટ-ડેનિસ જિલ્લામાં એક ગિયર ઉત્પાદન કંપનીની સ્થાપના કરી.
આ ડબલ શેવરોન પાછળથી કાર બ્રાન્ડનું પ્રતીક બન્યું: વૈશ્વિક ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ ઓળખી શકાય તેવા લોગોમાંથી એક યાંત્રિક ભાગમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો.
મોર્સ, અમેરિકા, અને મોટા પાયે ઉત્પાદનની શોધ
૧૯૦૬ થી, તેમને કાર ઉત્પાદકને મદદ કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા મોર્સ, જે તે સમયે મુશ્કેલીમાં હતું. તેમણે તેના સંચાલન અને ઉત્પાદન શ્રેણીનું પુનર્ગઠન કર્યું: ઉત્પાદન 1908 માં 300 કારથી વધીને 1913 માં 800 થયું. 1912 માં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની યાત્રાએ તેમના પર ઊંડી અસર કરી: તેમણે ફોર્ડ ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી અને એસેમ્બલી લાઇન ઉત્પાદન શોધ્યું. તેમની મહત્વાકાંક્ષા "યુરોપિયન હેનરી ફોર્ડ" બનવાની બની.
૧૯૧૫-૧૯૧૮: ક્વાઇ ડી જાવેલ પર શેલ ફેક્ટરી
૧૯૧૪માં આર્ટિલરી ઓફિસર તરીકે કાર્યરત થયા પછી, તેમણે દારૂગોળાની અછત જોઈ. જાન્યુઆરી ૧૯૧૫માં, તેમણે યુદ્ધ મંત્રાલયને થોડા મહિનામાં ૭૫ મીમી શેલનું અભૂતપૂર્વ દરે ઉત્પાદન કરી શકે તેવી ફેક્ટરીના નિર્માણનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. જાવેલ ડોકપેરિસમાં, તેમણે એક અતિઆધુનિક ફેક્ટરી બનાવી જેમાં ૧૩,૦૦૦ મહિલાઓને રોજગારી મળતી હતી. તેણે કુલ ૨૩ મિલિયન શેલનું ઉત્પાદન કર્યું. આ ફેક્ટરી તેની સામાજિક સેવાઓ માટે પણ જાણીતી છે, જે તે સમયે દુર્લભ હતી: કેન્ટીન, ઇન્ફર્મરી અને નર્સરી.
૧૯૧૯: ટાઇપ A અને પ્રથમ મોટા પાયે ઉત્પાદિત યુરોપિયન કાર
યુદ્ધવિરામ પછી તરત જ, ફેક્ટરીએ તેના લશ્કરી ઓર્ડર ગુમાવ્યા. આન્દ્રે સિટ્રોએનને આની અપેક્ષા હતી: તેમણે થોડા મહિનામાં જ આ સ્થળને કાર ફેક્ટરીમાં રૂપાંતરિત કરી દીધું. જાન્યુઆરી 1919 માં, તેમણે પ્રેસ સમક્ષ 7,250 ફ્રેંકની કિંમતની કારની જાહેરાત કરી, જે બજારમાં સૌથી સસ્તી કારની કિંમત કરતાં લગભગ અડધી હતી. આ ઝુંબેશથી બે અઠવાડિયામાં 16,000 થી વધુ પૂછપરછો થઈ.
La સિટ્રોએન પ્રકાર Aએન્જિનિયર જુલ્સ સલોમોન દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ સિટ્રોએન 2CV, તે જ વર્ષે રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેને મોટી શ્રેણીમાં ઉત્પાદિત પ્રથમ યુરોપિયન કાર તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં દરરોજ 30 કારનો લક્ષ્યાંક હતો. 1929 માં, સિટ્રોએન 102,891 ઓટોમોબાઇલ્સનું ઉત્પાદન કરતું હતું, જે ફ્રેન્ચ ઉત્પાદનના લગભગ ત્રીજા ભાગનું હતું, અને જાવેલ, સુરેસ્નેસ, ક્લિચી, સેન્ટ-ઓએન અને ગ્રેનેલમાં તેની ફેક્ટરીઓમાં લગભગ 32,000 કામદારોને રોજગારી આપતું હતું.
પોતાના સમય કરતાં આગળનો માર્કેટિંગ પ્રતિભાશાળી
આન્દ્રે સિટ્રોએન બીજાઓ પહેલાં સમજી ગયા હતા કે જાહેરાતો વેચાય છે:
- ૪ ઓક્ટોબર, ૧૯૨૨ના રોજ, મોટર શો દરમિયાન આર્ક ડી ટ્રાયમ્ફ ઉપર એક વિમાનમાં ધુમાડાના અક્ષરોમાં "સિટ્રોએન" લખ્યું હતું;
- ૧૯૨૫ થી ૧૯૩૩ સુધી, એક વિશાળ પ્રકાશિત ચિહ્ન જેમાંથી બનેલું હતું એફિલ પ્રવાસ એક વિશાળ જાહેરાત બિલબોર્ડ;
- કેગ્રેસ હાફ-ટ્રેક અભિયાનોએ લોકોના અભિપ્રાય પર મજબૂત છાપ પાડી: સહારા પાર કરવું (૧૯૨૨-૧૯૨૩), બ્લેક ક્રૂઝ આફ્રિકામાં (૧૯૨૪), પીળો ક્રૂઝ એશિયામાં (૧૯૩૧);
- તે વેચાણ પછીના ક્ષેત્રમાં પણ નવીનતા લાવે છે: ડ્રાઇવરનું મેન્યુઅલ, ડીલર નેટવર્ક, ગેરંટીકૃત મૂળ સ્પેરપાર્ટ્સ.
ટ્રેક્શન અવંત અને ૧૯૩૪ ની નાદારી
૧૯૩૩માં, લુઈસ રેનો સામે સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે, આન્દ્રે સિટ્રોએનએ જેવેલ ફેક્ટરીનું પુનઃનિર્માણ થોડા મહિનામાં કરાવ્યું, જેનાથી તે યુરોપની સૌથી આધુનિક ફેક્ટરીઓમાંની એક બની ગઈ. તેમણે એન્જિનિયર આન્દ્રે લેફેબ્વ્રેને નોકરી પર રાખ્યા, જેમણે એક વર્ષમાં... ડિઝાઇન કરી. ફ્રન્ટ-વ્હીલ ડ્રાઇવ, 24 માર્ચ, 1934 ના રોજ રજૂ કરાયેલ. કાર ક્રાંતિકારી છે, પરંતુ કંપની આર્થિક રીતે થાકી ગઈ છે: મે 1934 માં પ્રકાશિત બેંક ઓફ ફ્રાન્સના એક અહેવાલમાં 200 મિલિયન ફ્રેંકના નુકસાનનો અહેવાલ છે.
બેંકો તેમને ટેકો આપવાનો ઇનકાર કરે છે, અને સરકાર હસ્તક્ષેપ કરવા માંગતી નથી. 21 ડિસેમ્બર, 1934સિટ્રોએન કંપનીને ન્યાયિક ફડચામાં મૂકવામાં આવી છે. મુખ્ય લેણદાર, મીચેલિનતેમણે કંપનીનો કબજો સંભાળ્યો. જાન્યુઆરી ૧૯૩૫માં, આન્દ્રે સિટ્રોએનએ પોતાના શેર વેચી દીધા; જુલાઈમાં પિયર મિશેલિન તેમના સ્થાને પ્રમુખ બન્યા. માંદા, આન્દ્રે સિટ્રોએનનું ૩ જુલાઈ, ૧૯૩૫ના રોજ ૫૭ વર્ષની વયે પેરિસમાં અવસાન થયું.
વારસો: મિશેલિનથી સ્ટેલાન્ટિસ સુધી
આ બ્રાન્ડ મિશેલિનની માલિકી હેઠળ ટકી રહી અને ખીલી, જેમાં 2CV (1948) અને DS (1955) જેવા પ્રતિષ્ઠિત મોડેલો હતા. 1976 માં, પ્યુજોએ સિટ્રોએનને હસ્તગત કરી, જેનાથી જૂથનો ઉદય થયો. પીએસએ પ્યુજિઓટ સિટ્રોનજાન્યુઆરી 2021 માં, PSA અને ફિયાટ ક્રાઇસ્લરના મર્જરથી સ્ટેલેન્ટિસજેમાંથી સિટ્રોએન ચૌદ બ્રાન્ડ્સમાંની એક છે.
પેરિસમાં, 1958માં ક્વાઇ ડી જાવેલનું નામ બદલીને ક્વાઇ આન્દ્રે-સિટ્રોએન રાખવામાં આવ્યું, અને ભૂતપૂર્વ ફેક્ટરીને પાર્ક આન્દ્રે-સિટ્રોએન દ્વારા બદલવામાં આવ્યું. ઘણા વર્ષોથી, પરિવાર, ખાસ કરીને તેમના પૌત્ર હેનરી-જેક્સ સિટ્રોએન, પેન્થિઓનમાં તેમના દફન માટે હિમાયત કરી રહ્યા છે. 26 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ, મેડેફ (ફ્રેન્ચ બિઝનેસ કન્ફેડરેશન) ના પ્રમુખ, પેટ્રિક માર્ટિને, સંસ્થાની સમર સ્કૂલમાં જાહેરમાં આ ઉમેદવારીને સમર્થન આપ્યું.
આન્દ્રે સિટ્રોએનની વાર્તા રોકાણકારને શું શીખવે છે?
સિટ્રોએનનો માર્ગ એવા પાઠ આપે છે જે લિસ્ટેડ કાર ઉત્પાદકોના વિશ્લેષણ માટે હજુ પણ સુસંગત છે:
- વોલ્યુમ પૂરતું નથી. સિટ્રોએન ઘણું વેચાયું, પણ બજાર પર કબજો મેળવવા માટે ખૂબ જ ઓછી કિંમતે. પૂરતા માર્જિન વિના, દેવા-ધિરાણવાળી વૃદ્ધિ નાજુક બની ગઈ. શેરબજારમાં, તમે ફક્ત વેચાણ જ નહીં, પણ ઓપરેટિંગ માર્જિન અને રોકડ પ્રવાહને પણ જુઓ છો.
- ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગ ખૂબ જ મૂડી-સઘન છે. ફેક્ટરીનું પુનર્નિર્માણ કરવા અથવા ક્રાંતિકારી મોડેલ શરૂ કરવા માટે નોંધપાત્ર રકમનો ખર્ચ થાય છે. 2026 માં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફના સંક્રમણ સાથે આ સાચું છે, જે તમામ ઉત્પાદકોના નાણાકીય ખર્ચ પર ભાર મૂકી રહ્યું છે.
- નાણાકીય ભાગીદાર મહત્વપૂર્ણ છે. મિશેલિન, લેણદાર, માલિક બન્યો. ઉત્પાદકો અને સપ્લાયર્સ વચ્ચેના સંબંધો ગાઢ રહે છે; અમારું વિશ્લેષણમિશેલિન સ્ટોક બતાવે છે કે ટાયર ઉત્પાદકે ત્યારથી કેવી રીતે વૈવિધ્યીકરણ કર્યું છે.
શેવરોન બ્રાન્ડના વર્તમાન વારસદારને અનુસરવા માટે, અમારી પ્રોફાઇલ જુઓસ્ટેલાન્ટિસ સ્ટોકઅને સિટ્રોએનના મહાન ઐતિહાસિક હરીફ સાથે સરખામણી કરવા માટે, જેરેનો સ્ટોકઆ વિશ્લેષણ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે અને રોકાણ સલાહની રચના કરતા નથી.
મુખ્ય તારીખોમાં આન્દ્રે સિટ્રોએન
|વર્ષ
|ઘટના
|1878
|પેરિસમાં જન્મ (૫ ફેબ્રુઆરી)
|1898
|ઇકોલે પોલિટેકનિકમાં પ્રવેશ
|1901
|હેરિંગબોન ગિયર કંપનીની સ્થાપના
|1906
|મોર્સ રિકવરીમાં આગેવાની લે છે
|1915
|જાવેલ ક્વે શેલ ફેક્ટરીનું બાંધકામ
|1919
|સિટ્રોએન ટાઇપ A નું લોન્ચિંગ
|1924
|બ્લેક ક્રૂઝ
|1934
|ટ્રેક્શન અવંત (માર્ચ), ન્યાયિક લિક્વિડેશન (21 ડિસેમ્બર)
|1935
|મિશેલિન દ્વારા લેવામાં આવ્યું; 3 જુલાઈના રોજ અવસાન થયું
|1976
|પીએસએ પ્યુજો સિટ્રોએનનો જન્મ
|2021
|સિટ્રોએન સ્ટેલાન્ટિસ બ્રાન્ડ બની
FAQ
સિટ્રોએનના લોગોમાં બે શેવરોન કેમ છે?
તે V-આકારના (હેરિંગબોન) ગિયર્સની યાદ અપાવે છે જે આન્દ્રે સિટ્રોએનએ ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગમાં પ્રવેશતા પહેલા તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં બનાવ્યા હતા.
૧૯૩૪માં સિટ્રોએન કેમ નાદાર થઈ ગયું?
કંપનીએ તેના વિકાસ, જાવેલ ફેક્ટરીના પુનર્નિર્માણ અને ટ્રેક્શન અવંતના વિકાસ માટે નોંધપાત્ર દેવું લીધું હતું, જ્યારે તેની ઓછી વેચાણ કિંમતોએ તેના નફાના માર્જિનને મર્યાદિત કરી દીધું હતું. બેંકોએ તેને ટેકો આપવાનો ઇનકાર કર્યો, અને તેને 21 ડિસેમ્બર, 1934 ના રોજ રીસીવરશીપમાં મૂકવામાં આવ્યું.
આજે સિટ્રોએન કોની માલિકીનું છે?
સિટ્રોએન એ સ્ટેલાન્ટિસ જૂથની એક બ્રાન્ડ છે, જે 2021 માં PSA અને ફિયાટ ક્રાઇસ્લર ઓટોમોબાઇલ્સ વચ્ચેના વિલીનીકરણથી બનાવવામાં આવી હતી.