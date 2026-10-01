જીન-સિરિલ સ્પિનેટા તેઓ એવા થોડા ફ્રેન્ચ વરિષ્ઠ સિવિલ સેવકોમાંના એક છે જેમણે મોટી કોર્પોરેશનોના સુકાન પર સફળતાપૂર્વક બીજી કારકિર્દી શરૂ કરી છે. 4 ઓક્ટોબર, 1943 ના રોજ પેરિસના 15મા એરોન્ડિસમેન્ટમાં જન્મેલા, તેમણે અગિયાર વર્ષથી વધુ સમય સુધી એર ઇન્ટર, ત્યારબાદ એર ફ્રાન્સનું નેતૃત્વ કર્યું, 2004 માં કંપનીના આંશિક ખાનગીકરણ અને KLM સાથે તેના વિલીનીકરણનું નેતૃત્વ કર્યું, અને પછી અરેવાના સુપરવાઇઝરી બોર્ડના અધ્યક્ષ બન્યા. 2018 માં, રેલ પરિવહનના ભવિષ્ય પર "સ્પિનેટા રિપોર્ટ" સાથે તેમનું નામ સમાચારમાં ફરી આવ્યું. અહીં તેમની કારકિર્દીનો માર્ગ, તેમના મુખ્ય નિર્ણયો અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં રોકાણકારો માટે તેનો શું અર્થ છે તે છે.
ઉત્પત્તિ અને રચના
જીન-સિરિલ સ્પિનેટા એક એવા પરિવારમાં ઉછર્યા હતા જે સમાજવાદ પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રતિબદ્ધ હતા. તેમના દાદા, સિરિલ સ્પિનેટા, જે આર્ટ્સ એટ મેટિયર્સ સ્કૂલના એન્જિનિયર હતા, તેમણે 1911 થી આલ્બી વર્કર્સ ગ્લાસવર્ક્સનું સંચાલન કર્યું હતું અને જીન જૌરેસના નજીકના હતા. તેમની માતા, એન્ટોનેટ બ્રિગનોલી, જે મૂળ કોર્સિકાના એક શાળા શિક્ષિકા હતા, અને તેમના પિતા, એડ્રિયન સ્પિનેટા, જે એક સિવિલ એન્જિનિયર હતા, પેરિસમાં સ્થાયી થયા હતા, જ્યાં જીન-સિરિલનો જન્મ થયો હતો.
વર્સેલ્સમાં લાયસી હોશેના વિદ્યાર્થી, તેમણે પેરિસમાં કાયદા ફેકલ્ટીમાંથી જાહેર કાયદામાં અનુસ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી, સાયન્સ પો પેરિસમાંથી સ્નાતક થયા, અને પછી ચાર્લ્સ ડી ગૌલ વર્ગમાં ENA (નેશનલ સ્કૂલ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન) માં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ 1977 સુધી સમાજવાદી પક્ષના સભ્ય હતા.
વરિષ્ઠ સિવિલ સેવક તરીકેની કારકિર્દી (૧૯૬૯-૧૯૯૦)
તેમની વહીવટી કારકિર્દી વ્યાપક અને વૈવિધ્યસભર છે. શિક્ષણ સહાયક તરીકે કામ કર્યા પછી, તેમણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય (રોકાણ અને આયોજન કાર્યાલયના વડા, પછી કોલેજોના ડિરેક્ટર), રાજ્ય પરિષદમાં ઓડિટર તરીકે, સરકારના જનરલ સેક્રેટરીએટમાં અને વડા પ્રધાનની માહિતી સેવામાં ક્રમિક રીતે હોદ્દાઓ સંભાળ્યા.
ત્યારબાદ તેઓ પરિવહન ક્ષેત્રની નજીક ગયા, બે વાર મિશેલ ડેલેબેરના ચીફ ઓફ સ્ટાફ બન્યા, ખાસ કરીને જ્યારે મિશેલ ડેલેબેરે પરિવહન અને દરિયાઈ બાબતોના મંત્રી હતા, અને પછીથી માળખાગત સુવિધાઓના મંત્રી હતા. આ અનુભવથી તેમને નાગરિક ઉડ્ડયન અને તેના નિયમનકારી પડકારોનું ગાઢ જ્ઞાન મળ્યું.
એર ઇન્ટર પછી એર ફ્રાન્સ: રાજધાનીનું પુનર્ગઠન અને ઉદઘાટન
૧૯૯૦ થી ૧૯૯૩ સુધી, તેઓ પ્રમુખ અને સીઈઓ હતાએર ઇન્ટર, ફ્રેન્ચ સ્થાનિક એરલાઇન, એવા સમયે જ્યારે યુરોપિયન એરસ્પેસને સ્પર્ધા માટે ખોલવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. રાષ્ટ્રપતિ ફ્રાન્કોઇસ મિટર્રેન્ડ સાથેના મિશન અને યુરોપિયન કમિશનમાં કાર્યકાળ પછી, તેમને વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતાAir France 22 સપ્ટેમ્બર 1997.
તેમનો રોડમેપ બે પ્રકારનો હતો: વર્ષોથી ખોટમાંથી બહાર આવતી કંપનીની રિકવરી ચાલુ રાખવી, અને બજારમાં તેની શરૂઆતની તૈયારી કરવી. 1999 માં, તેમણે નેતૃત્વ કર્યું એર ફ્રાન્સનું આંશિક ખાનગીકરણ, કંપનીના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર સાથે. આ સમયગાળા દરમિયાન, એર ફ્રાન્સ પણ 2000 માં ડેલ્ટા, એરોમેક્સિકો અને કોરિયન એર સાથે સ્થાપિત સ્કાયટીમ જોડાણમાં જોડાયું.
2004: એર ફ્રાન્સ-કેએલએમની રચના
તેમની કારકિર્દીનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાર્ય ડચ કંપની સાથેનું વિલીનીકરણ હતું. ફ્લાઈટ્સ2004 માં પૂર્ણ થયેલ આ વિલીનીકરણ, યુરોપિયન હવાઈ પરિવહનમાં પ્રથમ મોટું ક્રોસ-બોર્ડર મર્જર હતું. પસંદ કરેલ માળખામાં બે એરલાઇન્સ અને બે બ્રાન્ડ્સ, બે હબ (પેરિસ-ચાર્લ્સ-ડી-ગૌલે અને એમ્સ્ટરડેમ-શિફોલ) ને સંયુક્ત રીતે સંચાલિત, જાહેરમાં વેપાર કરતી કંપની હેઠળ સાચવવામાં આવ્યા હતા. આ કામગીરીને કારણે એર ફ્રાન્સનું ખાનગીકરણ પણ થયું, જેમાં ફ્રેન્ચ રાજ્યનો હિસ્સો બહુમતી થ્રેશોલ્ડથી નીચે આવી ગયો.
જીન-સિરિલ સ્પિનેટા ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૦૮ સુધી ગ્રુપના સીઈઓ રહ્યા, ત્યારબાદ ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૯ થી એર ફ્રાન્સ-કેએલએમ અને એર ફ્રાન્સના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના ચેરમેન બન્યા, જેમાં પિયર-હેનરી ગોર્જનને સીઈઓ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. ૧૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૧ ના રોજ, ગોર્જનના ગયા પછી, સ્પિનેટ્ટાએ ૨૦૧૩ સુધી સીઈઓની ભૂમિકા ફરી શરૂ કરી, જ્યારે એલેક્ઝાન્ડ્રે ડી જુનિયક તેમના સ્થાને આવ્યા.
2004 માં કલ્પના કરાયેલા ડ્યુઅલ-હેડ મોડેલની ઘણીવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને 2019 માં પેરિસ અને હેગ વચ્ચેના તણાવ દરમિયાન, જ્યારે ડચ રાજ્યએ કંપનીમાં હિસ્સો હસ્તગત કર્યો હતો. આ વારસો હજુ પણ જૂથના મૂલ્યાંકન પર કેવી રીતે ભાર મૂકે છે તે સમજવા માટે, અમારું વિશ્લેષણએર ફ્રાન્સ-કેએલએમ સ્ટોક મૂડી માળખા અને કાફલાના મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરે છે.
અરેવા, અલ્કાટેલ-લુસેન્ટ, સેન્ટ-ગોબેઇન: એક વહીવટકર્તાની જરૂર હતી
સમાંતર રીતે, જીન-સિરિલ સ્પિનેટા અસંખ્ય બોર્ડ પર બેસે છે. તે અધ્યક્ષસ્થાને છે અરેવા સુપરવાઇઝરી બોર્ડ એપ્રિલ 2009 થી જૂન 2013 સુધી, EPR રિએક્ટર સાથે મુશ્કેલીઓ અને પરમાણુ જૂથની વ્યૂહરચના (જે બળતણ ચક્ર માટે ઓરાનો બની હતી) પર પ્રશ્નાર્થ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ સમયગાળો. તેઓ અલ્કાટેલ-લુસેન્ટ, એલિટાલિયા, લા પોસ્ટે, સેન્ટ-ગોબેઇન (2005 થી), યુનિલિવર અને GDF સુએઝના ડિરેક્ટર તરીકે પણ સેવા આપે છે.
સેન્ટ-ગોબેઇન બોર્ડમાં તેમની હાજરીએ તેમને જીન-લુઇસ બેફા જેવા વ્યક્તિઓ સાથે જોડ્યા; મટિરિયલ ગ્રુપમાં રસ ધરાવતા લોકો અમારી પ્રોફાઇલનો સંપર્ક કરી શકે છેસેન્ટ-ગોબેઇન સ્ટોક.
કાનૂની કેસ કોઈ કાર્યવાહી વિના બંધ થયો.
જુલાઈ 2006 માં, જીન-સિરિલ સ્પિનેટાને ઉડ્ડયન સુરક્ષામાં નિષ્ણાત એર ફ્રાન્સના ભૂતપૂર્વ પેટા કોન્ટ્રાક્ટરને લક્ષ્ય બનાવતી તપાસના ભાગ રૂપે અદાલતો દ્વારા સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા. આખરે તેમની સહાયક સાક્ષી તરીકે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને તેમના પર ઔપચારિક રીતે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો ન હતો. તેમણે હંમેશા આ કેસમાં પોતાની નિર્દોષતા જાળવી રાખી છે.
2018: રેલના ભવિષ્ય પર સ્પિનેટા રિપોર્ટ
૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ ના રોજ, તેમણે વડા પ્રધાન એડૌર્ડ ફિલિપને "રેલ પરિવહનનું ભવિષ્ય" પર એક અહેવાલ સુપરત કર્યો. તેમની સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ ભલામણો રેલ્વે કાર્યકર દરજ્જા હેઠળ નવા કર્મચારીઓને રાખવાની પ્રથાનો અંત લાવવા, SNCF ને જાહેર મર્યાદિત કંપનીમાં રૂપાંતરિત કરવા, રેલ નેટવર્કને સ્પર્ધા માટે ખોલવાની તૈયારી કરવા અને શાખા લાઇનોની સંખ્યા ઘટાડવા સંબંધિત હતી. આમાંના કેટલાક પ્રસ્તાવોને ૨૦૧૮ માં અપનાવવામાં આવેલા નવા રેલ કરાર માટે કાયદામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે લાંબી હડતાળ આંદોલન પછી થયું હતું.
તેમણે ઓક્ટોબર 2013 થી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ-અર્થતંત્ર પરિષદની અધ્યક્ષતા પણ સંભાળી, જેને શાળાઓ અને વ્યવસાય જગતને એકબીજાની નજીક લાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
ભિન્નતા
જીન-સિરિલ સ્પિનેટા લીજન ઓફ ઓનર અને નેશનલ ઓર્ડર ઓફ મેરિટના કમાન્ડર અને એકેડેમિક પામ્સના અધિકારી છે. તેમને "વર્ષના મેનેજર" તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. ધ ન્યૂ ઇકોનોમિસ્ટ ૨૦૦૩ માં અને ૨૦૦૪ માં એસોસિએશન ઓફ પ્રોફેશનલ એરોનોટિક્સ એન્ડ સ્પેસ જર્નાલિસ્ટ્સ તરફથી આઈકેર પ્રાઇઝ મેળવ્યો.
તેમની યાત્રા રોકાણકારને શું શીખવે છે
શેરબજારમાં એરલાઇન ક્ષેત્ર સૌથી વધુ ચક્રીય છે. જીન-સિરિલ સ્પિનેટાની કારકિર્દી આમાંના ઘણા પરિબળોને દર્શાવે છે:
- એકીકરણ એ મૂલ્ય નિર્માણનો પ્રાથમિક સ્ત્રોત છે. એર ફ્રાન્સ-કેએલએમ, પછી આઈએજી (બ્રિટિશ એરવેઝ-આઇબેરિયા) અને લુફ્થાન્સા ગ્રુપનું નિર્માણ મર્જર દ્વારા થયું હતું. બજાર એવા જૂથોને મૂલ્ય આપે છે જે તેમના નેટવર્કને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં સક્ષમ છે.
- રાજ્યની હાજરી બધું જ બદલી નાખે છે. ફ્રેન્ચ અને ડચ રાજ્યો એર ફ્રાન્સ-કેએલએમના શેરધારકો રહ્યા છે; આ 2020 જેવા કટોકટીના સમયમાં સહાય પૂરી પાડે છે, પરંતુ વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતાને પણ મર્યાદિત કરે છે અને પુનઃમૂડીકરણ દરમિયાન ઘટાડા તરફ દોરી શકે છે.
- કંપનીઓ ઉત્પાદકો પર નિર્ભર છે. ડિલિવરીમાં વિલંબ અને એન્જિનની ઉપલબ્ધતા ક્ષમતા પર અસર કરી રહી છે. ઘણા રોકાણકારો ઉત્પાદકો દ્વારા આ ક્ષેત્રમાં એક્સપોઝર મેળવવાનું પસંદ કરે છે, જેમ કે અમારા વિશ્લેષણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે...એરબસ સ્ટોક.
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જીન-સિરિલ સ્પિનેટા મુખ્ય તારીખોમાં
|વર્ષ
|પગલું
|1943
|પેરિસમાં જન્મ (૪ ઓક્ટોબર)
|1990-1993
|એર ઇન્ટરના સીઈઓ
|1997
|એર ફ્રાન્સના સીઈઓ નિયુક્ત (22 સપ્ટેમ્બર)
|1999
|એર ફ્રાન્સનું આંશિક ખાનગીકરણ અને લિસ્ટિંગ
|2004
|KLM સાથે ગાઢ સંબંધો, એર ફ્રાન્સ-KLM નો જન્મ
|2009
|એર ફ્રાન્સ-કેએલએમ બોર્ડ અને અરેવાના સુપરવાઇઝરી બોર્ડના અધ્યક્ષ
|2011-2013
|તેમણે એર ફ્રાન્સ-કેએલએમના સીઈઓ તરીકે ફરી ફરજો સંભાળી
|2018
|રેલ પરિવહનના ભવિષ્ય પર અહેવાલ
FAQ
જીન-સિરિલ સ્પિનેટ્ટા એર ફ્રાન્સમાં શું કરતા હતા?
તેમણે ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૮ સુધી એર ફ્રાન્સનું નેતૃત્વ કર્યું, ૧૯૯૯ માં તેનું આંશિક ખાનગીકરણ કર્યું અને ૨૦૦૪ માં KLM સાથે વિલીનીકરણનું આયોજન કર્યું, જેનાથી એર ફ્રાન્સ-KLM જૂથનો જન્મ થયો.
સ્પિનેટા રિપોર્ટ શું છે?
ફેબ્રુઆરી 2018 માં રેલ પરિવહનના ભવિષ્ય પર સરકારને સુપરત કરાયેલ એક અહેવાલ, જેણે તે જ વર્ષે અપનાવવામાં આવેલા SNCF સુધારાને પ્રેરણા આપી.
શું જીન-સિરિલ સ્પિનેટ્ટાએ અરેવાની અધ્યક્ષતા કરી હતી?
હા, તેમણે એપ્રિલ 2009 થી જૂન 2013 સુધી અરેવાના સુપરવાઇઝરી બોર્ડનું નેતૃત્વ કર્યું.