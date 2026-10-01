જીન-લુઇસ બેફા તેમણે ૧૯૮૬ થી ૨૦૦૭ સુધી બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી સેન્ટ-ગોબેઇનનું નેતૃત્વ કર્યું, અને પછી ૨૦૧૦ સુધી બોર્ડના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી. ૧૧ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૧ના રોજ નાઇસમાં જન્મેલા, કોર્પ્સ ડેસ માઇન્સ એન્જિનિયરિંગ સ્કૂલના સ્નાતક, તેઓ સિવિલ સર્વિસના ઉચ્ચ સ્તરમાં તાલીમ પામેલા અને ઉદ્યોગની વ્યૂહાત્મક ભૂમિકા પ્રત્યે સહમત અગ્રણી ફ્રેન્ચ બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ્સની પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સેન્ટ-ગોબેઇન ઉપરાંત, તેમણે ઔદ્યોગિક નીતિ પરના તેમના અહેવાલો અને પુસ્તકો દ્વારા જાહેર ચર્ચાને પ્રભાવિત કરી. CAC ૪૦ ઔદ્યોગિક જૂથોની પસંદગીઓને જાણ કરતી કારકિર્દી પર એક નજર.
શિક્ષણ: પોલીટેકનિક, ખાણ અને વિજ્ઞાન પો.
એક એન્જિનિયર અને શિક્ષકના પુત્ર, જીન-લુઇસ બેફાએ નાઇસમાં લાઇસી માસેનામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી અને તેને... માં સ્વીકારવામાં આવ્યો.ઇકોલે પોલિટેકનીક ૧૯૬૦ માં. તેઓ એન્જિનિયર બન્યા કોર્પ્સ ઓફ માઇન્સ 1963માં, તેમણે École Nationale supérieure du pétrole et des moteurs ખાતે પણ અભ્યાસ કર્યો અને Institut d'études politiques de Paris (1966, અર્થશાસ્ત્ર-ફાઇનાન્સ વિભાગ)માંથી ડિપ્લોમા મેળવ્યો.
ઊર્જા વહીવટમાં શરૂઆત
તેમણે ક્લરમોન્ટ-ફેરેન્ડમાં ખાણકામ ઇજનેર તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, ત્યારબાદ ૧૯૬૭ થી ૧૯૭૪ સુધી તેઓ ઉદ્યોગ મંત્રાલયના ઇંધણ વિભાગમાં જોડાયા, જ્યાં તેઓ "રિફાઇનિંગ અને ઉપયોગ" સેવાના વડા અને પછી નાયબ નિયામક બન્યા. આ અનુભવે તેમને ઊર્જા અને રાજ્ય અને ઉદ્યોગ વચ્ચેના સંબંધનું ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન આપ્યું, બે થીમ્સ જે તેમની કારકિર્દી દરમ્યાન ચાલશે.
૧૯૭૪-૧૯૮૬: સેન્ટ-ગોબેઇન ખાતે ઉદય
૧૯૭૪ માં, જીન-લુઇસ બેફા જોડાયા સેઇન્ટ-ગોબેઇન આયોજન નિયામક તરીકે. ત્યારબાદ તેમણે ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો, પછી પ્રમુખ તરીકે પોન્ટ-એ-મોસન, કાસ્ટ આયર્ન પાઈપોમાં વિશેષતા ધરાવતી પેટાકંપની, ૧૯૭૯ થી ૧૯૮૨ સુધી જૂથની "પાઈપો અને મિકેનિક્સ" શાખાનું સંચાલન પણ કરતી હતી. માર્ચ ૧૯૮૨માં, સેન્ટ-ગોબેનના રાષ્ટ્રીયકરણના વર્ષમાં, તેઓ તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બન્યા.
જાન્યુઆરી ૧૯૮૬માં, તેમણે રોજર ફૌરોક્સનું સ્થાન લીધું પ્રમુખ અને સીઈઓફ્રાન્કોઇસ મિટર્રેન્ડના પ્રમુખપદ હેઠળ નિયુક્ત અને તત્કાલીન વડા પ્રધાન જેક્સ શિરાક દ્વારા પુષ્ટિ કરાયેલા, તેમણે 1986 ના અંતમાં સેન્ટ-ગોબેઇનના ખાનગીકરણનું નેતૃત્વ કર્યું, જે સહવાસ સરકારનું પ્રથમ મોટું ખાનગીકરણ હતું.
૧૯૮૬-૨૦૦૭: સેન્ટ-ગોબેઇનના વડા તરીકે વીસ વર્ષ
તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, સેન્ટ-ગોબેને એક ગહન પરિવર્તન કર્યું. ઐતિહાસિક રીતે કાચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા આ જૂથે બાંધકામ સામગ્રી અને સામગ્રી વિતરણમાં તેની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો અને ખૂબ જ આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ પામ્યું. આ સમયગાળા દરમિયાન મુખ્ય સીમાચિહ્નોમાં 1990 માં અમેરિકન કંપની નોર્ટનનું સંપાદન શામેલ હતું, જેણે જૂથને ઘર્ષક ઉત્પાદનોમાં વિશ્વ અગ્રણી બનાવ્યું, ત્યારબાદ 2005 માં પ્લાસ્ટરબોર્ડમાં નિષ્ણાત બ્રિટિશ કંપની BPBનું સંપાદન થયું.
આ વ્યૂહરચનાએ સેન્ટ-ગોબેનને હાઉસિંગ અને બાંધકામ ક્ષેત્રે વિશ્વના અગ્રણી નિષ્ણાતોમાંના એક બનાવ્યા છે, જે તેમના અનુગામીઓએ ચાલુ રાખ્યું છે અને મજબૂત બનાવ્યું છે. જીન-લુઇસ બેફા જૂન 2007 સુધી સીઈઓ રહ્યા, ત્યારબાદ 2010 સુધી બોર્ડના અધ્યક્ષ રહ્યા; પિયર-આન્દ્રે ડી ચેલેન્ડર તેમના સ્થાને સીઈઓ બન્યા. જુલાઈ 2021 થી, જૂથનું નેતૃત્વ બેનોઈટ બાઝિન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
રોકાણકારો માટે, બેફા હેઠળ સેન્ટ-ગોબેઇનનો ઇતિહાસ બતાવે છે કે કેવી રીતે એક સદી જૂની ઔદ્યોગિક કંપની ક્રમિક સંપાદન દ્વારા પોતાને ફરીથી શોધી શકે છે. અમારું વિશ્લેષણસેન્ટ-ગોબેઇન સ્ટોક તેની વર્તમાન પ્રોફાઇલની વિગતો આપે છે, જે ટકાઉ બાંધકામ અને ઊર્જા-કાર્યક્ષમ નવીનીકરણ પર કેન્દ્રિત છે.
પગાર અને એસ્બેસ્ટોસ પર ચર્ચા
તેમની પેઢીના અન્ય અધિકારીઓની જેમ, જીન-લુઇસ બેફાને અનેક મોરચે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો. 2007 માં, તેઓ સૌથી વધુ પગાર મેળવતા ફ્રેન્ચ સીઈઓમાંના એક હતા, જેનું અંદાજિત વળતર €10,2 મિલિયન હતું. વધુમાં, પોન્ટ-એ-મૌસનના સુકાન પરના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, સમગ્ર સામગ્રી ઉદ્યોગને ઘેરી લેનારા વિવાદો વચ્ચે, તેઓ એસ્બેસ્ટોસના ઉપયોગના વિરોધીઓ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. એસ્બેસ્ટોસ મુદ્દાની જૂથની છબી અને કાનૂની સ્થિતિ પર કાયમી નકારાત્મક અસર પડી હતી, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં.
ઔદ્યોગિક નીતિ પર વિચારક
જીન-લુઇસ બેફાએ ફ્રેન્ચ ઉદ્યોગના ભવિષ્ય પર પોતાને એક પ્રભાવશાળી અવાજ તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે:
- 2004 માં, જેક્સ શિરાકે તેમને ઔદ્યોગિક નીતિને પુનર્જીવિત કરવાનું મિશન સોંપ્યું. જાન્યુઆરી 2005 ના તેમના અહેવાલમાં, નવી ઔદ્યોગિક નીતિ તરફ, ની રચના તરફ દોરી ગયુંઔદ્યોગિક નવીનતા એજન્સી, જેમાંથી તેમણે સપ્ટેમ્બર 2005 થી સુપરવાઇઝરી બોર્ડનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું છે;
- 2002 માં, તેમણે અર્થશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા રોબર્ટ સોલો સાથે સેન્ટ-ગોબેઇન સેન્ટર ફોર રિસર્ચ ઇન ઇકોનોમિક્સ ની સ્થાપના કરી, જે કોર્નોટ સેન્ટર બન્યું, પછી કોર્નોટ ફાઉન્ડેશન (2010), જેનું તેઓ સહ-અધ્યક્ષ હતા;
- તેમણે સિયુલ સાથે અનેક નિબંધો પ્રકાશિત કર્યા: ફ્રાન્સે પસંદગી કરવી પડશે (2012) ફ્રાન્સે કાર્યવાહી કરવી જ જોઇએ (2013) શક્તિની ચાવીઓ (2015) અને પરિવર્તન કરો અથવા મરો: મોટા કોર્પોરેશનો વિરુદ્ધ સ્ટાર્ટ-અપ્સ (2017).
તેમનો મુખ્ય થીસીસ: યુએસ-ચીન જોડીનો સામનો કરતી વખતે, દેશની શક્તિ તેના નિકાસ ઉદ્યોગ, તેની ટેકનોલોજી, તેની ઉર્જા અને તેની લશ્કરી ક્ષમતાઓ પર આધારિત છે. તેઓ રાજ્યના નેતૃત્વ હેઠળ સુસંગત ઔદ્યોગિક વ્યૂહરચના માટે હિમાયત કરે છે અને ફ્રાન્સના બિનઔદ્યોગિકીકરણની ટીકા કરે છે. આમાંના કેટલાક વિચારો આરોગ્ય કટોકટી પછી વ્યાપકપણે પડઘો પાડ્યા છે, જેમાં ઔદ્યોગિક સાર્વભૌમત્વ અને પુનર્નિર્માણ પર ચર્ચાઓ થઈ છે.
લેઝાર્ડ, એન્જી, લે મોન્ડે: બોર્ડ સભ્ય તરીકેની બીજી કારકિર્દી
સેન્ટ-ગોબેઇન પછી, જીન-લુઇસ બેફા બેંકના વરિષ્ઠ સલાહકાર બન્યા. લાઝાર્ડતેમણે 2008 થી 2015 સુધી GDF સુએઝ અને પછી એન્જીના બોર્ડમાં સેવા આપી, જ્યાં તેમણે નોમિનેશન અને મહેનતાણું સમિતિના અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યા, સિમેન્સના સુપરવાઇઝરી બોર્ડમાં (2008-2013), ગ્રુપ બ્રુક્સેલ્સ લેમ્બર્ટના બોર્ડમાં (2001-2013), અને કૈસે ડેસ ડેપોટ્સના સુપરવાઇઝરી બોર્ડમાં (2014-2019). તેમણે BNP પરિબાસ અને ગેઝ ડી ફ્રાન્સના ડિરેક્ટર તરીકે પણ સેવા આપી. તેઓ 1994 થી ગ્રુપના સુપરવાઇઝરી બોર્ડના સભ્ય છે. લે મોન્ડેતેઓ ૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ ના રોજ તેના પ્રમુખ બન્યા.
એન્જી ખાતેની તેમની ભૂમિકા તેમને મુખ્ય ઉર્જા મુદ્દાઓની નજીક લાવે છે, એક ક્ષેત્ર જેનું વિશ્લેષણ અમે ખાસ કરીને અમારી ફેક્ટ શીટમાં... પર કરીએ છીએ.એન્જી ક્રિયા.
ભિન્નતા
જીન-લુઇસ બેફા લીજન ઓફ ઓનર (2007) ના ગ્રાન્ડ ઓફિસર, નેશનલ ઓર્ડર ઓફ મેરિટ (2016) ના ગ્રાન્ડ ક્રોસ અને ઓર્ડર ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ લેટર્સ (2005) ના કમાન્ડર છે. તેમને ઓર્ડર ઓફ ધ રાઇઝિંગ સન (જાપાન) સહિત અનેક વિદેશી સન્માનો મળ્યા છે. ઓપેરા ઉત્સાહી હોવાથી, તેમણે પેરિસ નેશનલ ઓપેરાના પ્રમોશન માટે એસોસિએશનના અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું.
તેમની યાત્રા રોકાણકારને શું શીખવે છે
- ઔદ્યોગિક જૂથો તબક્કાવાર પોતાને ફરીથી શોધી રહ્યા છે. સેન્ટ-ગોબેને તેનું નામ બદલ્યા વિના તેનું ગુરુત્વાકર્ષણ કેન્દ્ર બદલી નાખ્યું છે: તેનું મૂલ્ય સમજવા માટે તમારે વ્યવસાયિક રેખા દ્વારા આવકના વિભાજનને જોવું પડશે.
- મુખ્ય સંપાદન જુગાર છે. જો એકીકરણ સફળ થાય તો તેઓ મૂલ્યનું સર્જન કરે છે, પરંતુ ટૂંકા ગાળાના દેવા પર ભાર મૂકે છે.
- રાજકીય સંદર્ભ મહત્વપૂર્ણ છે. રાષ્ટ્રીયકરણ, ખાનગીકરણ, ઔદ્યોગિક નીતિ: જાહેર નિર્ણયોએ સેન્ટ-ગોબેનના માર્ગ પર ઊંડો પ્રભાવ પાડ્યો છે.
સેન્ટ-ગોબેઇન અને એન્જી પાત્ર છે PEAફ્રેન્ચ ઇક્વિટીમાં લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે પ્રમાણભૂત કર-લાભકારક રોકાણ વાહન. આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેમાં રોકાણ સલાહનો સમાવેશ થતો નથી.
FAQ
જીન-લુઇસ બેફાએ કેટલા સમય સુધી સેન્ટ-ગોબેઇનનું નેતૃત્વ કર્યું?
તેઓ જાન્યુઆરી ૧૯૮૬ થી જૂન ૨૦૦૭ સુધી તેના પ્રમુખ અને સીઈઓ હતા, ત્યારબાદ ૨૦૧૦ સુધી બોર્ડના અધ્યક્ષ રહ્યા.
જીન-લુઇસ બેફાએ કયા પુસ્તકો લખ્યા?
ખાસ કરીને ફ્રાન્સે પસંદગી કરવી પડશે (2012) ફ્રાન્સે કાર્યવાહી કરવી જ જોઇએ (2013) શક્તિની ચાવીઓ (2015) અને રૂપાંતર કરો અથવા મૃત્યુ પામો (૨૦૧૭), બધા સિયુલ દ્વારા પ્રકાશિત.
ઔદ્યોગિક નવીનતા એજન્સી શું છે?
ઔદ્યોગિક નીતિ પરના તેમના અહેવાલ પછી 2005 માં એક જાહેર સંસ્થાની રચના કરવામાં આવી હતી, જેનો હેતુ મુખ્ય સંશોધન અને નવીનતા પ્રોજેક્ટ્સને ટેકો આપવાનો હતો. તેમણે તેના સુપરવાઇઝરી બોર્ડના અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યા.