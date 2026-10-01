ફિલિપ ક્રુઝેટ ના બોર્ડના અધ્યક્ષસ્થાને વલ્લુરેક૨૦૦૯ થી ૨૦૨૦ સુધી સીમલેસ ટ્યુબના ફ્રેન્ચ નિષ્ણાત. ૧૮ ઓક્ટોબર, ૧૯૫૬ ના રોજ ન્યુઈલી-સુર-સીનમાં જન્મેલા, તેમણે ENA (નેશનલ સ્કૂલ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન) માંથી તેમના વર્ગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું, કાઉન્સિલ ઓફ સ્ટેટમાં કામ કર્યું, અને પછી સેન્ટ-ગોબેઇનમાં વીસ વર્ષથી વધુ સમય વિતાવ્યો. તેમણે તેલ તેજીની ટોચ પર વેલોરેકનું સુકાન સંભાળ્યું, તે પહેલાં જૂથના ઇતિહાસમાં સૌથી ખરાબ કટોકટીમાંથી એકમાંથી પસાર થવું પડ્યું. તેમની કારકિર્દી ચક્રીય શેરો અને દેવા સાથે સંકળાયેલા જોખમોને સમજવા માટે એક પાઠ્યપુસ્તકનો કિસ્સો છે.
શિક્ષણ: સાયન્સ પો, ENA અને કાઉન્સિલ ઓફ સ્ટેટ
ન્યુઈલી-સુર-સીનમાં લાઈસી પાશ્ચરના વિદ્યાર્થી, ફિલિપ ક્રુઝેટે સાયન્સ પો પેરિસ (૧૯૭૬, જાહેર સેવા વિભાગ)માંથી સ્નાતક થયા. ત્યારબાદ તેમણે પ્રવેશ કર્યોનેશનલ સ્કૂલ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશનજેમાંથી તે બહાર આવે છે તેના વર્ગમાં ટોચનો ૧૯૮૧ માં. તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત અહીંથી કરી રાજ્યનું બોર્ડ, એક ઓડિટર તરીકે અને પછી વિનંતીઓના માસ્ટર તરીકે.
૧૯૮૩માં, તેમણે સિલ્વી હુબેક સાથે લગ્ન કર્યા, જે એક વરિષ્ઠ સિવિલ સેવક હતી અને ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫ સુધી રાષ્ટ્રપતિ ફ્રાન્કોઇસ ઓલાંદના ચીફ ઓફ સ્ટાફ રહી ચૂકી હતી.
સેન્ટ-ગોબેનમાં બાવીસ વર્ષ (૧૯૮૬-૨૦૦૮)
૧૯૮૬ માં, ફિલિપ ક્રુઝેટે જોડાયા સેઇન્ટ-ગોબેઇન, ત્યારબાદ જીન-લુઇસ બેફાના નેતૃત્વમાં, યોજનાના ડિરેક્ટર તરીકે. તેમણે ત્યાં વિવિધ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા, ઓપરેશનલ અને નાણાકીય બંને:
- 1989-1992 : કોન્ડેટ પેપર મિલોના જનરલ મેનેજર;
- 1992-1996 : સ્પેન અને પોર્ટુગલ માટે સામાન્ય પ્રતિનિધિ;
- 1996 થી : ઔદ્યોગિક સિરામિક્સ વિભાગના ડિરેક્ટર;
- 2000 થી : ફાઇનાન્સ, ખરીદી અને આઇટીના ચાર્જમાં ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર, તે સમયે બિલ્ડિંગ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન વિભાગના.
આ કારકિર્દીના માર્ગે તેમને વૈશ્વિક ઔદ્યોગિક જૂથોમાં વ્યાપક અનુભવ આપ્યો છે: ફેક્ટરી સંચાલન, નાણાકીય દેખરેખ અને વિતરણ. તેમને તાલીમ આપતી કંપનીને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, અમારું વિશ્લેષણ જુઓ...સેન્ટ-ગોબેઇન સ્ટોક.
૨૦૦૯: વાલૌરેકમાં પદ સંભાળ્યું
એપ્રિલ 2008 માં, ફિલિપ ક્રુઝેટે વેલોરેકના સુપરવાઇઝરી બોર્ડમાં જોડાયા; એક વર્ષ પછી, માં 2009તેમને બોર્ડના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. માર્ચ 2012 માં તેમનો કાર્યકાળ ચાર વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે 2009 થી પાંચ વર્ષ માટે EDF ડિરેક્ટર તરીકે પણ સેવા આપી હતી, અને પરમાણુ પ્રતિબદ્ધતાઓનું નિરીક્ષણ કરતી સમિતિના અધ્યક્ષપદે રહ્યા હતા.
તે સમયે વેલોરેક તેની ટોચ પર હતું. આ જૂથ સીમલેસ સ્ટીલ ટ્યુબનું ઉત્પાદન કરતું હતું, જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે તેલ અને ગેસ ડ્રિલિંગ (કહેવાતા OCTG ટ્યુબ) માટે થતો હતો, પરંતુ પાવર પ્લાન્ટ અને ઉદ્યોગ માટે પણ થતો હતો. તેલના ભાવ સતત ઊંચા રહેતાં, માંગ મજબૂત હતી અને આ સ્ટોક પેરિસ સ્ટોક એક્સચેન્જના અગ્રણી શેરોમાંનો એક હતો.
૨૦૦૯-૨૦૧૪: વૃદ્ધિ માટે રોકાણ
આ સમયગાળા માટેની વ્યૂહરચના મજબૂત હાઇડ્રોકાર્બન ઉત્પાદન વૃદ્ધિના ક્ષેત્રોમાં વાલૌરેકની હાજરીને મજબૂત બનાવવાની છે: બ્રાઝિલ (જાપાનના સુમિટોમો સાથે ભાગીદારીમાં બાંધવામાં આવેલા નવા સ્ટીલ પ્લાન્ટ અને રોલિંગ મિલ સાથે), યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (જ્યાં શેલ ગેસ અને તેલની તેજી માંગને ટેકો આપી રહી છે), અને મધ્ય પૂર્વ. આ રોકાણો જૂથની ક્ષમતા અને દેવું વધારી રહ્યા છે, જે એવી ધારણા પર આધારિત છે કે માંગ મજબૂત રહેશે.
2010 માં, તેમનું મહેનતાણું 2,73 મિલિયન યુરો હોવાનો અંદાજ હતો, જે તે સમયે પ્રેસના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક શેરધારકો દ્વારા ટીકા કરવામાં આવી હતી, જેઓ આ વ્યૂહરચના ખૂબ મહત્વાકાંક્ષી માનતા હતા.
૨૦૧૪-૨૦૨૦: તેલ સંકટ અને શેરબજારનું નરકમાં પતન
2014 ના બીજા ભાગમાં તેલના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર ઘટાડાએ બધું બદલી નાખ્યું. તેલ કંપનીઓએ તેમના ડ્રિલિંગ રોકાણોમાં ભારે ઘટાડો કર્યો, પાઇપ વોલ્યુમ અને ભાવમાં ઘટાડો થયો, અને નિશ્ચિત ખર્ચ અને દેવાના બોજ હેઠળ દબાયેલા વેલોરેકને ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. જૂથે ખર્ચ ઘટાડવા અને ક્ષમતા ઘટાડવાની યોજનાઓ શરૂ કરી, ખાસ કરીને યુરોપમાં.
2016 માં, વાલૌરેકે નિપ્પોન સ્ટીલ અને સુમિટોમો મેટલના પ્રવેશ અને જાહેર શેરહોલ્ડર, બીપીફ્રન્સના સમર્થન સાથે આશરે એક અબજ યુરોનો મૂડી વધારો કર્યો. આ કામગીરીથી કંપનીને તેના પડકારોનો સામનો કરવાની મંજૂરી મળી, પરંતુ હાલના શેરધારકો માટે નોંધપાત્ર ઘટાડાનો ભોગ બન્યો.
આ સમયગાળામાં સ્ટીલવર્ક્સ કેસ પણ મહત્વપૂર્ણ રહ્યો.એસ્કોવલ, સેન્ટ-સોલ્વે (નોર્ડ) માં, જેમાંથી વાલોરેક શેરહોલ્ડર અને ગ્રાહક હતો. સાઇટ પર કબજો કરવાના પ્રયાસોમાં જૂથની ભૂમિકાની ભારે ટીકા કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને દસ્તાવેજીમાં એસ્કોવલ, સ્ટીલ માટેની લડાઈ એરિક ગુએરેટ દ્વારા.
ફિલિપ ક્રુઝેટે બોર્ડ છોડી દીધું 2020તેમના અનુગામી એડવર્ડ ગિનોટ બન્યા.
ક્રાઉઝેટ પછી: પુનર્ગઠન અને એક નવી શરૂઆત
2021 માં, વાલૌરેકે એક મોટું નાણાકીય પુનર્ગઠન કર્યું: તેના દેવાનો મોટો ભાગ ઇક્વિટીમાં રૂપાંતરિત થયો, અને એપોલો ફંડ સહિત લેણદારો બહુમતી શેરધારકો બન્યા. હાલના શેરધારકોના હિસ્સામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો. 2022 માં નિયુક્ત ફિલિપ ગુઈલેમોટના નેતૃત્વ હેઠળ, જૂથે તેના જર્મન પ્લાન્ટ બંધ કર્યા, તેના સૌથી નફાકારક સ્થળો (બ્રાઝિલ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ) પર ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, અને તેના દેવામાં ભારે ઘટાડો કર્યો. 2025 માં, આર્સેલરમિત્તલે એપોલો દ્વારા રાખવામાં આવેલા આશરે 28% હિસ્સાના સંપાદનની જાહેરાત કરી.
જૂથની વર્તમાન પરિસ્થિતિ, તેના પરિણામો અને દૃષ્ટિકોણને અનુસરવા માટે, અમારું વિશ્લેષણ જુઓવાલૌરેક સ્ટોક.
રોકાણકાર માટે બોધપાઠ
ફિલિપ ક્રુઝેના કાર્યકાળ દરમિયાન વાલૌરેકનું પ્રદર્શન પેરિસ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સૌથી વધુ અભ્યાસ કરાયેલા ઉદાહરણોમાંનું એક છે. ચાર મુખ્ય બાબતો:
- સંપૂર્ણ ચક્ર દરમ્યાન ચક્રીય સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. ચક્રની ટોચ પર રેકોર્ડ નફો ટકાઉ નથી. 2008 અથવા 2013 ના પરિણામોના આધારે વેલોરેક જેવા જૂથનું મૂલ્યાંકન કરવું એ ભૂલી જવા જેવું છે કે તેલના ભાવ ઘટી શકે છે.
- દેવું બધું જ વધારે છે. તેજીના તબક્કામાં, તે વૃદ્ધિને બળ આપે છે; મંદીમાં, તે અસ્તિત્વને જોખમમાં મૂકે છે. વ્યાજ, કર, અવમૂલ્યન અને ઋણમુક્તિ (EBITDA) પહેલાં કમાણીનો ચોખ્ખો દેવું ગુણોત્તર એ દેખરેખ રાખવા માટેનો મુખ્ય સૂચક છે.
- મૂડી વધે છે અને દેવાનું રૂપાંતરણ ઘટે છે. પુનર્ગઠન દરમિયાન જે શેરધારક પોતાના શેર જાળવી રાખે છે, તે કંપની ટકી રહે તો પણ તેમનું મોટાભાગનું રોકાણ ગુમાવી શકે છે.
- શાસન મહત્વનું છે. મૂડીમાં જાહેર શેરધારક ધરાવતું સુપરવાઇઝરી બોર્ડ દ્વારા નિયંત્રિત મેનેજમેન્ટ બોર્ડ વ્યૂહાત્મક ભૂલો સામે રક્ષણ આપતું નથી.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre પર સમીક્ષાઓ Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
ફિલિપ ક્રુઝેટ મુખ્ય તારીખોમાં
|વર્ષ
|પગલું
|1956
|ન્યુઈલી-સુર-સીનમાં જન્મ (૧૮ ઓક્ટોબર)
|1981
|ENA માંથી સ્નાતક થયા, તેમના વર્ગમાં શ્રેષ્ઠ; કાઉન્સિલ ઓફ સ્ટેટમાં જોડાયા
|1986
|સેન્ટ-ગોબેનમાં જોડાયા
|2000
|સેન્ટ-ગોબેઇનના નાયબ મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી
|2008
|વાલૌરેકના સુપરવાઇઝરી બોર્ડના સભ્ય
|2009
|વાલૌરેકના બોર્ડના અધ્યક્ષ; EDFના ડિરેક્ટર
|2012
|ચાર વર્ષ માટે આદેશ રિન્યુ કરાયો
|2016
|નિપ્પોન સ્ટીલ અને બીપીફ્રાન્સ સાથે મૂડી વધારો
|2020
|તેઓ બોર્ડનું અધ્યક્ષપદ છોડી રહ્યા છે.
FAQ
ફિલિપ ક્રુઝેટે વેલોરેકનું સંચાલન ક્યારે કર્યું?
એપ્રિલ 2008 થી તેના સુપરવાઇઝરી બોર્ડમાં સેવા આપ્યા બાદ, તેમણે 2009 થી 2020 સુધી વાલૌરેકના મેનેજમેન્ટ બોર્ડના અધ્યક્ષપદે રહ્યા.
તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન વેલોરેકના શેરના ભાવ કેમ ઘટ્યા?
મુખ્યત્વે 2014 થી તેલના ભાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે, જેના કારણે ડ્રિલિંગ ટ્યુબિંગની માંગમાં ઘટાડો થયો, જ્યારે જૂથ તેના વૃદ્ધિ રોકાણો પછી ભારે દેવાદાર હતું.
વેલોરેક પહેલા ફિલિપ ક્રુઝેટની કારકિર્દીનો માર્ગ શું હતો?
૧૯૮૧માં ENAમાંથી પોતાના વર્ગમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી, તેમણે સેન્ટ-ગોબેનમાં વીસ વર્ષથી વધુ સમય વિતાવ્યા પહેલા કાઉન્સિલ ઓફ સ્ટેટમાં કામ શરૂ કર્યું, અને અંતે ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બન્યા.