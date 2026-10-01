Philippe Crouzet ya jagoranci kwamitin gudanarwa na VallourecKwararren ɗan ƙasar Faransa ne a fannin bututun da ba su da matsala, daga 2009 zuwa 2020. An haife shi a ranar 18 ga Oktoba, 1956, a Neuilly-sur-Seine, ya kammala karatunsa na farko a ajinsa daga ENA (Makarantar Gudanarwa ta Ƙasa), ya yi aiki a Majalisar Jiha, sannan ya shafe sama da shekaru ashirin a Saint-Gobain. Ya hau kan mulki a lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arzikin mai, kafin ya shawo kan ɗaya daga cikin mawuyacin hali a tarihin ƙungiyar. Aikinsa littafi ne na fahimtar hannun jari na zagaye da haɗarin da ke tattare da bashi.
Ilimi: Kimiyya Po, ENA da Majalisar Jiha
Philippe Crouzet ɗalibi ne a Lycée Pasteur da ke Neuilly-sur-Seine, ya kammala karatunsa daga Sciences Po Paris (1976, sashen hidimar jama'a). Daga nan ya shiga cikin shirin.Makarantar Gudanarwa ta Ƙasadaga inda yake fitowa saman ajin sa a shekarar 1981. Ya fara aikinsa a Hukumar gudanarwar kasa, a matsayin mai binciken kuɗi sannan kuma a matsayin mai kula da buƙatun.
A shekarar 1983, ya auri Sylvie Hubac, wata babbar ma'aikaciyar gwamnati wacce za ta kasance shugabar ma'aikata ga Shugaba François Hollande daga 2012 zuwa 2015.
Shekaru ashirin da biyu a Saint-Gobain (1986-2008)
A shekarar 1986, Philippe Crouzet ya shiga kungiyar Saint-Gobain, wanda Jean-Louis Beffa ya jagoranta a lokacin, a matsayin darektan shirin. Ya riƙe mukamai daban-daban a can, duka na aiki da na kuɗi:
- 1989-1992 : babban manajan kamfanin sarrafa takardu na Condat;
- 1992-1996 : babban wakili na Spain da Portugal;
- daga 1996 : darektan sashen masana'antu na yumbu;
- daga 2000 : Mataimakin babban manaja mai kula da harkokin kuɗi, sayayya da fasahar zamani, sannan na sashen Rarraba Gine-gine.
Wannan hanyar aiki ta ba shi cikakkiyar gogewa a ƙungiyoyin masana'antu na duniya: gudanar da masana'antu, kula da kuɗi, da rarrabawa. Don fahimtar kamfanin da ya horar da shi sosai, duba nazarinmu na...Hannun jari na Saint-Gobain.
2009: Ya kama aiki a Vallourec
A watan Afrilun 2008, Philippe Crouzet ya shiga kwamitin kula da Vallourec; shekara guda bayan haka, a cikin 2009An naɗa shi shugaban kwamitin gudanarwa. An sabunta wa'adinsa na tsawon shekaru huɗu a watan Maris na 2012. Ya kuma yi aiki a matsayin darektan EDF daga 2009 na tsawon shekaru biyar, kuma ya jagoranci kwamitin da ke sa ido kan yarjejeniyar nukiliya.
A lokacin, Vallourec ta kai kololuwarta. Ƙungiyar ta ƙera bututun ƙarfe marasa shinge, waɗanda ake amfani da su musamman don haƙo mai da iskar gas (wanda ake kira bututun OCTG), har ma da masana'antu da masana'antu. Ganin cewa farashin mai ya ci gaba da hauhawa, buƙata ta yi yawa kuma hannun jarin yana cikin manyan hannun jari a Kasuwar Hannun Jari ta Paris.
2009-2014: Zuba Jari Don Ci Gaba
Dabarar wannan lokacin ita ce a ƙarfafa kasancewar Vallourec a fannoni masu ƙarfi na haɓaka samar da hydrocarbon: Brazil (tare da sabon masana'antar ƙarfe da injin niƙa da aka gina tare da haɗin gwiwa da Sumitomo na Japan), Amurka (inda iskar gas da man fetur ke tallafawa buƙata), da Gabas ta Tsakiya. Waɗannan jarin suna ƙara ƙarfin ƙungiyar da bashinta, bisa ga zato cewa buƙata za ta ci gaba da ƙarfi.
A shekarar 2010, an kiyasta albashinsa ya kai Yuro miliyan 2,73, wani adadi da wasu masu hannun jari suka soki, a cewar manema labarai a wancan lokacin, wadanda suka dauki dabarar a matsayin mai girman gaske.
2014-2020: Matsalar man fetur da kuma faduwar kasuwar hannayen jari
Faduwar farashin mai daga rabin na biyu na 2014 ta canza komai. Kamfanonin mai sun rage jarin haƙo mai sosai, yawan bututu da farashinsa sun faɗi, kuma Vallourec, wanda ke fama da kuɗaɗen da ba su da yawa da bashi, ya fuskanci asara mai yawa. Ƙungiyar ta ƙaddamar da shirye-shiryen rage farashi da rage ƙarfin aiki, musamman a Turai.
A shekarar 2016, Vallourec ta yi karin jari na kimanin Yuro biliyan daya, tare da shigar da Nippon Steel & Sumitomo Metal da kuma goyon bayan Bpifrance, wani mai hannun jari na gwamnati. Wannan aikin ya bai wa kamfanin damar shawo kan kalubalen da yake fuskanta, tare da rage yawan hannun jarin da ke hannun jarin da ke akwai.
An kuma yi wa wannan lokacin alama da akwatin aikin ƙarfe.Ascoval, a Saint-Saulve (Nord), wanda Vallourec ya kasance mai hannun jari kuma abokin ciniki. An yi suka sosai kan rawar da ƙungiyar ta taka a yunƙurin mamaye shafin, musamman a cikin shirin gaskiya. Ascoval, yaƙin ƙarfe ta Éric Guéret.
Philippe Crouzet ya bar mukaminsa a matsayin kocin rikon kwarya 2020Édouard Guinotte ne ya gaje shi.
Bayan Crouzet: sake fasalin da sabon farawa
A shekarar 2021, Vallourec ta fuskanci babban sauyi a fannin kuɗi: an mayar da babban ɓangare na bashinta zuwa hannun jari, kuma masu ba da bashi, ciki har da asusun Apollo, sun zama mafi yawan masu hannun jari. Hannun jarin masu hannun jari na yanzu ya ragu sosai. A ƙarƙashin jagorancin Philippe Guillemot, wanda aka naɗa a shekarar 2022, ƙungiyar ta rufe masana'antunta na Jamus, ta sake mai da hankali kan wuraren da ta fi samun riba (Brazil, Amurka), kuma ta rage bashinta sosai. A shekarar 2025, ArcelorMittal ta sanar da mallakar kusan kashi 28% na hannun jarin da Apollo ke da shi.
Domin bin diddigin halin da ƙungiyar ke ciki a yanzu, sakamakonta da kuma hangen nesanta, duba nazarinmu naHannun jari na Vallourec.
Darussa ga mai zuba jari
Ayyukan Vallourec a lokacin mulkin Philippe Crouzet yana ɗaya daga cikin misalan da aka fi nazari a kansu a Kasuwar Hannun Jari ta Paris. Abubuwa huɗu masu mahimmanci:
- Ana yin hukunci akan hannun jari mai zagaye a kan cikakken zagayen. Ribar da aka samu a lokacin da ake cikin mawuyacin hali ba ta dawwama. Darajar ƙungiya kamar Vallourec bisa ga sakamakonta na 2008 ko 2013 ya sa aka manta cewa farashin mai zai iya faɗuwa.
- Bashi yana ƙara komai. A cikin wani lokaci na bunƙasa, yana ƙara yawan ci gaba; a cikin koma-baya, yana barazana ga rayuwa. Bashin da ake bin riba kafin riba, haraji, raguwar darajar kuɗi, da kuma amortization (EBITDA) muhimmin ma'auni ne da za a sa ido a kai.
- Ƙara jari da kuma canjin bashi yana raguwa. Mai hannun jari wanda ke riƙe hannun jarinsa a lokacin sake fasalin zai iya rasa mafi yawan jarinsa, koda kuwa kamfanin ya tsira.
- Muhimmancin shugabanci. Hukumar gudanarwa wadda hukumar kulawa ke kula da ita, wacce ke da hannun jari a cikin gwamnati, ba ta kare kanta daga kurakuran dabaru.
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Philippe Crouzet a cikin muhimman ranakun soyayya
|shekara
|Mataki
|1956
|An haife shi a Neuilly-sur-Seine (18 ga Oktoba)
|1981
|Ya kammala karatunsa a ENA, a matsayinsa na ɗaya a cikin ajinsa; ya shiga Majalisar Jiha
|1986
|Shiga Saint-Gobain
|2000
|Mataimakin Babban Jami'in Gudanarwa na Saint-Gobain
|2008
|Memba na kwamitin kula da Vallourec
|2009
|Shugaban kwamitin gudanarwa na Vallourec; darektan EDF
|2012
|An sabunta wa'adin shekaru huɗu
|2016
|Karin jari ta hanyar amfani da Nippon Steel da Bpifrance
|2020
|Yana barin shugabancin hukumar
FAQ
Yaushe Philippe Crouzet ya jagoranci Vallourec?
Ya jagoranci kwamitin gudanarwa na Vallourec daga 2009 zuwa 2020, bayan ya yi aiki a kwamitin kula da harkokin daga watan Afrilun 2008.
Me yasa farashin hannun jari na Vallourec ya faɗi a lokacin da yake kan mulki?
Babban dalilin faduwar farashin mai daga shekarar 2014 zuwa gaba, wanda ya rage bukatar bututun haƙa bututun, yayin da kungiyar ke da bashi mai yawa bayan jarin da ta zuba a fannin ci gabanta.
Wane irin aiki Philippe Crouzet ya yi kafin Vallourec?
Ya kammala karatunsa na farko a aji daga ENA a shekarar 1981, ya fara aiki a Majalisar Jiha kafin ya shafe sama da shekaru ashirin a Saint-Gobain, daga karshe ya zama mataimakin manajan darakta.