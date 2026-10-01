Nawa ya samu? Emmanuel Faber A matsayinsa na shugaban ƙungiyar abinci? Tambayar tana tasowa akai-akai, yayin da tsohon shugaban ƙungiyar abinci ya bambanta kansa da takwarorinsa na CAC 40 ta hanyar rangwame da dama na jama'a: fansho na ƙarin kuɗi, kunshin ritaya, da kuma rage albashinsa na son rai a lokacin rikicin Covid-19. Wannan shafin ya tattara alkaluman da ake da su, waɗanda suka haɗa da shekarar da tushenta, yana sanya diyyarsa a cikin mahallin aikinsa, kuma ya bayyana abin da mai hannun jari zai iya cirewa daga gare shi a shekarar 2026.
Wanene Emmanuel Faber?
An haifi Emmanuel Faber a ranar 22 ga Janairu, 1964 a Grenoble, kuma ya kammala karatunsa a HEC Paris (1986). Ya fara aiki a Bain & Company, ya koma bankin Barings, sannan ya koma Legris Industries a shekarar 1993 a matsayin darektan gudanarwa da kudi, kafin ya zama babban daraktan kamfanin a shekarar 1996.
Ya shiga Danone a shekarar 1997 a matsayin Daraktan Kudi, Dabaru da Tsarin Bayanai, ya zama Babban Jami'in Kudi kuma memba na Kwamitin Zartarwa a shekarar 2000, sannan Mataimakin Shugaban Yankin Asiya da Fasifik a shekarar 2005. Daga 2008 zuwa Satumba 2014, ya kasance Mataimakin Babban Jami'in Gudanarwa, sannan ya maye gurbin Franck Riboud a matsayin babban manajan a watan Oktoba na 2014. A shekarar 2017, ya rike mukamai da dama kuma ya zama shugaba da kuma babban jami'in gudanarwaYa bar ƙungiyar a watan Maris na 2021.
Aikinsa yana da alaƙa da tattalin arzikin zamantakewa ba tare da rabuwa ba: ya ƙaddamar da haɗin gwiwar Grameen Danone Foods a Bangladesh tare da Muhammad Yunus (2006), ya kula da ƙirƙirar asusun saka hannun jari na Danone Communities, kuma a cikin 2020, ya jagoranci ɗaukar matsayin Danone a matsayin kasuwancin zamantakewa.kamfanin da ke jagorantar manufasama da kashi 99% na masu hannun jari sun amince da hakan.
Albashin Emmanuel Faber: alkaluma na shekara-shekara
An ɗauko alkaluman da ke ƙasa daga bayanan da aka buga a tarurrukan Danone kuma 'yan jarida da Wikipedia suka ruwaito. Don cikakkun bayanai na hukuma (albashi mai ƙayyadadden lokaci, albashin da ba ya canzawa a shekara, hannun jarin aiki), da fatan za a duba Takardar Rajista ta Duniya ta Danone don shekarar da ta dace.
|motsa jiki
|aiki
|Albashin da aka bayar da rahoto
|source
|2016
|Ganaral manaja
|Yuro miliyan 4,82 (kimanin sau 170 na matsakaicin albashin ma'aikatan rukuni)
|Kamfanin dillancin labarai na tattalin arziki, wanda Wikipedia ya ambato
|2018
|Shugaba
|Yuro miliyan 2,8, wanda kashi 98% na AGM suka amince da shi a ranar 25 ga Afrilu, 2019
|Babban Taro na Danone 2019
|2020
|Shugaba
|An rage farashin da aka ƙayyade da kashi 30% na sauran shekara, bisa buƙatarsa.
|Shawarar Hukumar Daraktoci, Mayu 2020
Ya kamata a lura da maki biyu. Na farko, adadin daga shekara ɗaya zuwa ta gaba ba su da kwatance kai tsaye: ɓangaren mai canzawa da ƙimar hannun jarin aiki sun dogara ne akan sakamako da kasuwar hannun jari. Na biyu, raguwar tsakanin 2016 da 2018 ba yana nufin raguwar albashin asali ba, a'a canji ne a cikin abubuwan da ke canzawa da na dogon lokaci.
Ra'ayoyin da suka haifar da rudani
Karin kuɗin fansho da sallama (2019)
A taron da aka yi a ranar 25 ga Afrilu, 2019, Emmanuel Faber ya sanar da cewa zai yi murabus daga mukaminsa. diyya ta tilas ta tashi kuma zuwa gare shi ƙarin fansho na fa'ida da aka ayyanaWannan ƙarin fansho, wanda aka kiyasta zai kai Yuro miliyan 1,2 a kowace shekara, babban fa'ida ne. Ya nuna cewa yana da niyyar karɓar tsarin fansho na yau da kullun ga ma'aikatan rukuni. Wannan matakin ya bambanta sosai da takaddamar da ke tattare da sauran shugabannin CAC 40 a lokaci guda.
Rage farashi mai ƙayyadadden farashi 30% a lokacin rikicin lafiya (2020)
A watan Mayun 2020, kwamitin gudanarwa ya amince da shawararsa ta rage albashinsa da kashi 30% na sauran shekarar, a cikin hadin kai da ma'aikata da kuma a cikin wani yanayi inda Danone ke fama da tasirin kulle-kullen, musamman kan ruwan ma'adinai da ake sayarwa a wajen gida.
Tafiyar Maris 2021: lokacin da Kasuwar Hannun Jari ta kama hanyar cimma manufar
A ƙarshen shekarar 2020, asusun masu fafutuka Babban Birnin Bluebell ya sami hannun jari a kamfanin kuma ya soki yadda ƙungiyar ke gudanar da harkokin kasuwancin hannayen jari "mara daɗi". A watan Fabrairun 2021, Abokan Sana'aMai hannun jari na uku mafi girma, wanda ke da kusan kashi 3% na jarin, shi ma yana kira da a yi murabus daga shugaban kamfanin. Alkaluman suna ƙara rura wutar muhawarar: tsakanin 1 ga Disamba, 2017, da 31 ga Disamba, 2020, farashin hannun jarin Danone ya faɗi da kusan kashi 23%, yayin da ma'aunin CAC 40 ya tashi da kashi 4,5% a cikin wannan lokacin. Akasin haka, magoya bayansa sun nuna cewa hannun jarin ya kai matsayi mafi girma a watan Satumba na 2019, wanda ya karu da kashi 58% tun lokacin da aka naɗa shi a matsayin shugaban kamfanin a 2014.
A ranar 1 ga Maris, 2021, hukumar ta yanke shawarar raba mukaman shugaba da babban jami'in gudanarwa. A ranar 14 ga Maris, 2021, ta kori Emmanuel Faber daga aiki nan take. Gilles Schnepp, tsohon babban jami'in gudanarwa na Legrand, ya hau kan mukamin shugaban kamfanin; Antoine de Saint-Afrique ya zama babban jami'in gudanarwa a watan Satumba na 2021. Bayan ya yafe albashinsa na sallama shekaru biyu da suka gabata, Emmanuel Faber bai sami "parashut na zinare" ba lokacin da ya tafi.
Wannan shari'ar ta zama misali mai zurfi a makarantun kasuwanci: tana nuna cewa ana iya yaba wa shugaba saboda hangen nesansa na zamantakewa da muhalli, yayin da masu hannun jari waɗanda ke ganin ƙirƙirar ƙima bai isa ba ke hukunta shi idan aka kwatanta da masu fafatawa kamar Nestlé ko Unilever. Don kwatanta waɗannan hanyoyin, za ku iya duba takaddun bayananmu akan...Danone aiki kuma a kanHannun jari na Nestlé.
Bayan Danone: Babban jarin Venture da ƙa'idodin kuɗi na waje
A watan Oktoban 2021, Emmanuel Faber ya zama abokin tarayya ga Turai aAstanor Ventures, wani asusun jari na kamfani wanda ya ƙware a fannin noma da abinci. A watan Disamba na 2021, an naɗa shi shugaban ƙungiyarISSB Hukumar Kula da Ka'idojin Dorewa ta Duniya (ISSB), wadda Gidauniyar IFRS ta kafa don fayyace ka'idojin bayar da rahoton dorewa ta duniya, ta buga ka'idoji biyu na farko, IFRS S1 da IFRS S2 (yanayi), a watan Yunin 2023. Waɗannan ka'idoji suna aiki a matsayin ma'auni ga yankuna da yawa.
Ga mai zuba jari, wannan ba ƙaramin bayani ba ne: waɗannan ƙa'idodi suna ƙayyade ingancin bayanan ESG da kamfanonin da aka lissafa suka buga, don haka ikon kwatanta kamfanoni bisa ga sharuɗɗan da ba na kuɗi ba.
Yadda ake fassara diyya ga shugabanni idan kai mai hannun jari ne
Shari'ar Faber tana ba da tsarin nazari mai amfani, wanda ya dace da kowace kamfani na CAC 40:
- Bambancewa tsakanin tsayayyun abubuwa, masu canzawa, da kuma na dogon lokaci. Adadin da aka ƙayyade bai faɗi komai ba; ma'aunin da ke canzawa (girma, riba, kwararar kuɗi, ma'aunin ESG) ne ke bayyana fifikon hukumar.
- Duba rabon hannun jari. Tun daga dokar Pacte ta 2019, kamfanonin da aka lissafa suna wallafa rabon albashin manaja da matsakaicin albashi da matsakaicin albashi na ma'aikata.
- Ku biyo bayan kuri'un da aka kada a majalisar. Kuri'ar "mai cewa a biya albashi" ƙasa da kashi 80% alama ce ta rashin yarda da ya kamata a ɗauka da muhimmanci. A shekarar 2019, an amince da diyya ta Emmanuel Faber da kashi 98%, wanda bai hana shi barin aiki ba shekaru biyu bayan haka: yarjejeniya kan albashi ba ta tabbatar da daidaito kan dabarun ba.
- Gano alƙawarin da aka jinkirta. Karin fansho, fakitin sallama da kuma sharuddan da ba na gasa ba na iya yin nauyi fiye da albashin shekara-shekara.
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FAQ
Nawa ne albashin Emmanuel Faber a Danone?
Jimillar kuɗin da aka bayar da rahotonsa ya kai Yuro miliyan 4,82 na shekarar 2016 da Yuro miliyan 2,8 na shekarar 2018 (adadin da kashi 98% na masu hannun jari suka amince da shi a taron AGM a watan Afrilun 2019). Waɗannan kuɗaɗen sun haɗa da sassa masu tsayayye, masu canzawa da kuma na dogon lokaci.
Shin Emmanuel Faber ya sami kuɗin sallama?
A'a. Ya yafe diyya ta tilas da aka ba shi ta barin aiki da kuma ƙarin fansho, wanda aka kiyasta zai kai Yuro miliyan 1,2 a kowace shekara, a watan Afrilun 2019.
Me yasa Emmanuel Faber ya bar Danone?
Sakamakon matsin lamba daga asusun masu fafutuka (Bluebell Capital, Artisan Partners) waɗanda suka yi la'akari da cewa aikin kasuwar hannayen jari bai isa ba, kwamitin gudanarwa ya yanke shawarar barin aikinsa a ranar 14 ga Maris, 2021.
Me Emmanuel Faber yake yi a yau?
Bayan Danone, ya shiga asusun Astanor Ventures (2021) kuma an naɗa shi shugaban ISSB a watan Disamba na 2021, ƙungiyar da ke haɓaka ƙa'idodin ƙasa da ƙasa don bayar da rahoton dorewa.