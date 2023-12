17 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le prix de l’Internet Computer (ICP), le jeton natif de la blockchain Internet Computer, a connu une hausse remarquable, dépassant les 50% et franchissant le seuil des 10 dollars. Cette croissance propulse l’ICP dans le top 20 des cryptomonnaies, dépassant Bitcoin Cash et se positionnant juste en dessous de Litecoin en termes de capitalisation boursière.

La dynamique actuelle du marché révèle que le prix de l’ICP a atteint un pic de 11,54 dollars plus tôt dans la journée avant de se stabiliser autour de 10,80 dollars. Cette augmentation soudaine du prix est particulièrement intrigante, étant donné qu’il n’y a eu aucune nouvelle majeure ou mise à jour de la part de l’équipe d’Internet Computer. Ce bond en capitalisation boursière signifie l’importance croissante de l’ICP dans le paysage des cryptomonnaies.

La proposition de valeur unique de la blockchain Internet Computer est également à souligner. Elle est conçue pour être un “Ordinateur Mondial”, visant à alimenter des systèmes et services en ligne complets et défie l’infrastructure informatique traditionnelle en prônant une décentralisation complète. De plus, le coût des données sur l’Internet Computer est considérablement inférieur par rapport à d’autres blockchains majeures comme Solana et Ethereum, ce qui en fait une plateforme attrayante pour le développement d’applications web.

Analyse technique et perspectives futures pour ICP

En ce qui concerne l’analyse technique et l’avenir de l’ICP, un indicateur appelé RSI a atteint 88. Un RSI au-dessus de 70 signifie généralement que le prix pourrait être trop élevé, et 88 suggère que le prix de l’ICP pourrait bientôt baisser ou se stabiliser.



Malgré ces changements de prix récents, les nouvelles idées et l’utilité croissante de l’Internet Computer continuent d’attirer l’attention dans le domaine des cryptomonnaies. Alors, avec le vent en poupe, l’ICP semble bien placé pour continuer à progresser, avec la possibilité de gagner encore plus dans les prochains mois.