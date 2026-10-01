ʻAndre Citroën (1878-1935) kekahi o nā inoa nui ma ka ʻoihana Farani. He haumāna puka o ka École Polytechnique, ʻaʻole ʻo ia i hana i ke kaʻa, akā ʻo ia kekahi o nā mea mua ma ʻEulopa e hana nui iā ia, kūʻai aku iā ia ma ke ʻano he huahana mākeke nui, a hoʻohana iā ia ma ke ʻano he mea hana kūʻai aku. He haʻawina hoʻi kona ola i ka hoʻokele waiwai: he holomua ʻoihana kupaianaha, i kālā ʻia e ka hōʻaiʻē e piʻi nei, i pau i ka panakalupa a me ka lawe ʻana o ka hui e Michelin. I ka makahiki 2026, ua puka hou kona inoa ma ka nūhou me ka hoʻolaha no kona kanu ʻia ʻana ma ka Panthéon.
Ke ola mua: ke keiki a ka poʻe malihini me ka makemake nui i ka ʻenehana
Ua hānau ʻia ʻo André Citroën ma Pepeluali 5, 1878, ma Palisa, ma 44 rue Laffitte, ma ka arrondissement 9. ʻO ia ke keiki ʻelima a me ka hope loa o Levie Citroen, he mea kālepa daimana Iudaio Dutch i noho ma Palisa i ka makahiki 1873, a me Amalia Kleinmann, no Warsaw mai. Loaʻa ka inoa ʻohana mai kahi kūpuna he mea kālepa citrus ma Netherlands ("citroen" ʻo ia hoʻi ka lemona ma ka ʻōlelo Dutch); ʻo André ka mea nāna i hoʻohana i ka diaeresis ma ka "e".
Ua hōʻailona ʻia kona wā kamaliʻi e ka pōʻino: i ka makahiki 1884, ua pepehi kona makuakāne iā ia iho ma hope o kahi hoʻopukapuka pōʻino i kahi lua daimana ma ʻApelika Hema. He haumāna akamai ma ka Lycée Condorcet, i hoihoi ʻia e Jules Verne a me ke kūkulu ʻia ʻana o ka Hale Eiffel, ua komo ʻo André i kaʻEkole polytechnique em 1898.
Nā mea hana Herringbone: ka hānau ʻana o kahi logo
I ka makahiki 1900, i kāna huakaʻi ʻana i Polani, ua ʻike ʻo ia i kahi kaʻina hana no nā kia V-groove. ʻO kēia mau kia, ʻoi aku ka mālie a hiki ke hoʻouna i ka mana kiʻekiʻe, pono ka pololei o ka mīkini. Ua kūʻai ʻo André Citroën i ka laikini a hoʻomohala i kahi kaʻina hana ʻoihana e hoʻohana ana i ke kila. I ka makahiki 1901, ua hoʻokumu ʻo ia a me ʻelua mau hoaaloha kula kiʻekiʻe i kahi hui hana kia ma ka ʻāpana ʻo Faubourg Saint-Denis ma Palisa.
ʻO kēia chevron pālua i lilo i hōʻailona o ka lama kaʻa ma hope aku: ʻo kekahi o nā logo i ʻike nui ʻia ma ka ʻoihana honua i puka mai kahi ʻāpana mechanical.
ʻO Mors, ʻAmelika, a me ka ʻike ʻana o ka hana nui ʻana
Mai ka makahiki 1906 mai, ua kāhea ʻia ʻo ia e kōkua i ka mea hana kaʻa ʻO Mors, ka mea i pilikia i kēlā manawa. Ua hoʻonohonoho hou ʻo ia i kāna hoʻokele a me ka laulā huahana: ua piʻi ka hana ʻana mai 300 mau kaʻa i ka makahiki 1908 a i 800 i ka makahiki 1913. I ka makahiki 1912, ua hoʻopilikia nui kahi huakaʻi i ʻAmelika Hui Pū ʻIa iā ia: ua kipa ʻo ia i ka hale hana Ford a ʻike i ka hana laina hui. ʻO kāna makemake e lilo i "Henry Ford ʻEulopa".
1915-1918: Ka hale hana pūpū ma ka Quai de Javel
I ka makahiki 1914, ua hoʻoneʻe ʻia ʻo ia ma ke ʻano he luna pū, a ua ʻike ʻo ia i ka nele o nā pōkā. I Ianuali 1915, ua hāpai ʻo ia i ke Kuhina Kaua no ke kūkulu ʻana, i loko o kekahi mau mahina, o kahi hale hana e hiki ai ke hana i nā pūpū 75mm ma kahi wikiwiki i ʻike ʻole ʻia. Ma ke kahua o Uapo ʻo JavelMa Palisa, ua kūkulu ʻo ia i kahi hale hana hou loa e hoʻolimalima ana i nā wāhine he 13,000. Ua hana ʻo ia i ka huina o 23 miliona mau pūpū. Ua kaulana nō hoʻi ka hale hana no kāna mau lawelawe kaiāulu, kahi mea i kakaʻikahi i kēlā manawa: kahi hale ʻaina, kahi hale maʻi, a me kahi lumi hānai.
1919: ʻO ke ʻAno A a me ke kaʻa ʻEulopa mua i hana nui ʻia
Ma hope koke iho o ka hoʻopaʻapaʻa kaua, ua nalowale nā kauoha koa o ka hale hana. Ua manaʻo mua ʻo André Citroën i kēia: ua hoʻololi ʻo ia i ke kahua i hale hana kaʻa i loko o kekahi mau mahina. I Ianuali 1919, ua hoʻolaha ʻo ia i ka poʻe paʻi i kahi kaʻa i kūʻai ʻia ma 7,250 francs, ma kahi o ka hapalua o ke kumukūʻai o ka mea haʻahaʻa loa ma ka mākeke. Ua hoʻoulu ka hoʻolaha ma mua o 16,000 mau nīnau i loko o ʻelua pule.
La ʻAno Citroën AUa hoʻokuʻu ʻia ka Citroën 2CV, i hoʻolālā ʻia e ka ʻenekinia ʻo Jules Salomon, i ka makahiki hoʻokahi. Ua hōʻike ʻia ʻo ia ke kaʻa ʻEulopa mua i hana ʻia ma nā moʻo nui, me ka pahuhopu o 30 mau kaʻa i kēlā me kēia lā. I ka makahiki 1929, ua hana ʻo Citroën i 102,891 mau kaʻa, kokoke i ka hapakolu o ka hana Farani, a ua hoʻolimalima ma kahi o 32,000 mau limahana ma kāna mau hale hana ma Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, a me Grenelle.
He kanaka akamai ma ke kūʻai aku ma mua o kona manawa
Ua maopopo iā André Citroën ma mua o nā poʻe ʻē aʻe e kūʻai aku ana ka hoʻolaha:
- Ma ʻOkakopa 4, 1922, ua kākau kahi mokulele iā "Citroën" me nā leka uahi ma luna o ka Arc de Triomphe i ka wā o ka Motor Show;
- Mai ka makahiki 1925 a i ka makahiki 1933, he hōʻailona nui i hoʻomālamalama ʻia i hana ʻia me Hale kiaʻi ʻEiffel he papa hoʻolaha hoʻolaha nui;
- Ua hoʻokau nā huakaʻi hapa-ala o Kégresse i kahi manaʻo ikaika i ka manaʻo o ka lehulehu: ke hele ʻana ma ke Sahara (1922-1923), Holo Moana ʻEleʻele ma ʻApelika (1924), Holo Moana Melemele ma ʻĀsia (1931);
- Hoʻoikaika hou ia i ka hana ma hope o ke kūʻai aku: ka manual hoʻokele, ka pūnaewele mea kūʻai aku, nā ʻāpana ʻokoʻa kumu i hōʻoia ʻia.
ʻO ka Traction Avant a me ka panakalupa o 1934
I ka makahiki 1933, i mea e hoʻokūkū ai me Louis Renault, ua kūkulu hou ʻo André Citroën i ka hale hana ʻo Javel i loko o kekahi mau mahina wale nō, e hoʻololi ana iā ia i hoʻokahi o nā mea hou loa ma ʻEulopa. Ua hoʻolimalima ʻo ia i ka ʻenekinia ʻo André Lefebvre, nāna i hoʻolālā i ka... i hoʻokahi makahiki. Kaʻa huila mua, i hōʻike ʻia ma Malaki 24, 1934. He kipi ke kaʻa, akā ua pau ke kālā o ka ʻoihana: ua hōʻike kahi hōʻike mai ka Bank of France i paʻi ʻia ma Mei 1934 i nā pohō o 200 miliona francs.
Ua hōʻole nā panakō e hoʻomau i ke kākoʻo ʻana iā ia, a ʻaʻole makemake ke aupuni e komo i loko. 21 décembre 1934Ua hoʻokomo ʻia ka hui Citroën i loko o ka hoʻopau ʻana o ka ʻaha hoʻokolokolo. ʻO ka mea hōʻaiʻē nui, MichelinUa lawe ʻo ia i ka ʻoihana. I Ianuali 1935, ua kūʻai aku ʻo André Citroën i kāna mau ʻāpana; ua pani ʻo Pierre Michelin iā ia ma ke ʻano he pelekikena i Iulai. Ma muli o ka maʻi, ua make ʻo André Citroën i Iulai 3, 1935, ma Palisa, i kona mau makahiki he 57.
Ka hoʻoilina: mai Michelin a i Stellantis
Ua ola a ulu ka lama ma lalo o ka mana o Michelin, me nā hiʻohiʻona kaulana e like me ka 2CV (1948) a me ka DS (1955). I ka makahiki 1976, ua loaʻa iā Peugeot ʻo Citroën, a ua hoʻokumu i ka hui. PSA Peugeot CitroenI Ianuali 2021, ua hoʻokumu ʻia ka hui ʻana o PSA lāua ʻo Fiat Chrysler ʻO Stellantisʻo Citroën kekahi o nā lama he ʻumikumamāhā.
Ma Palisa, ua kapa hou ʻia ka Quai de Javel ʻo Quai André-Citroën i ka makahiki 1958, a ua pani ʻia ka hale hana mua e Parc André-Citroën. No kekahi mau makahiki, ua kākoʻo ka ʻohana, ʻoiai kāna moʻopuna kāne ʻo Henri-Jacques Citroën, no kona kanu ʻia ʻana i loko o ka Panthéon. Ma ʻAukake 26, 2026, ua kākoʻo ākea ka pelekikena o Medef (French Business Confederation), ʻo Patrick Martin, i kēia moho ma ke kula kauwela o ka hui.
ʻO ka mea a ka moʻolelo o André Citroën e aʻo ai i ka mea hoʻopukapuka kālā
Hāʻawi ke ala o Citroën i nā haʻawina e pili pono ana no ka nānā ʻana i nā mea hana kaʻa i helu ʻia:
- ʻAʻole lawa ka leo. Ua kūʻai nui ʻia aku ʻo Citroën, akā ma nā kumukūʻai haʻahaʻa loa e lanakila ai i ka mākeke. Me ka ʻole o nā palena lawa, ua lilo ka ulu ʻana i kālā ʻia e ka ʻaiʻē i mea palupalu. Ma ka mākeke kūʻai, nānā ʻoe i ka palena hana a me ke kahe kālā, ʻaʻole wale nā kūʻai aku.
- He nui ke kālā i koi ʻia no ka ʻoihana kaʻa. ʻO ke kūkulu hou ʻana i kahi hale hana a i ʻole ka hoʻomaka ʻana i kahi kumu hoʻohālike kipi ke kumu kūʻai nui. He ʻoiaʻiʻo kēia i ka makahiki 2026 me ka hoʻololi ʻana i nā kaʻa uila, kahi e kau nei i kahi kaumaha ma luna o ke kālā o nā mea hana āpau.
- He mea nui ka hoa kālā. ʻO Michelin, ka mea hōʻaiʻē, ua lilo i mea nona. Ke pili mau nei nā pilina ma waena o nā mea hana a me nā mea hoʻolako; ʻo kā mākou loiloi o kaWaihona Michelin hōʻike ana i ke ʻano o ka hoʻolaha ʻana o ka mea hana huila mai ia manawa mai.
No ka hahai ʻana i ka hoʻoilina o kēia manawa no ka hōʻailona chevron, e nānā i kā mākou ʻaoʻao pilikino ma kaʻO ka waihona Stellantisa e hoʻohālikelike me ka hoa paio mōʻaukala nui o Citroën, ka mea ma kaWaihona RenaultNo ka ʻike wale nō kēia mau loiloi a ʻaʻole ia he ʻōlelo aʻoaʻo no ka hoʻopukapuka kālā ʻana.
ʻO André Citroën i nā lā koʻikoʻi
|makahiki
|hanana
|1878
|Hānau ʻia ma Palisa (Pepeluali 5)
|1898
|Ke komo ʻana i ka ʻEcole Polytechnique
|1901
|Ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻoihana lako herringbone
|1906
|Ke alakaʻi nei i ka hoʻōla ʻana o Mors
|1915
|Ke kūkulu ʻia ʻana o ka hale hana pūpū ʻo Javel quay
|1919
|Hoʻomaka ʻana o ke Citroën Type A
|1924
|Holo Moana ʻEleʻele
|1934
|Traction Avant (Malaki), hoʻopau ʻana i ka ʻaha hoʻokolokolo (Dekemaba 21)
|1935
|Ua lawe ʻia e Michelin; ua make ma Iulai 3
|1976
|Birth of Kalanikauhale ʻo Peugeot Citroën
|2021
|Ua lilo ʻo Citroën i hōʻailona Stellantis
Nīnau Hoʻoholo Pine
No ke aha i loaʻa ai i ka logo Citroën ʻelua mau chevrons?
He hoʻomanaʻo ia i nā kia ʻano V (herringbone) a André Citroën i hana ai i ka hoʻomaka ʻana o kāna ʻoihana, ma mua o kona komo ʻana i ka ʻoihana kaʻa.
No ke aha i panakalupa ai ʻo Citroën i ka makahiki 1934?
Ua lawe ka ʻoihana i ka ʻaiʻē nui e kālā i kona ulu ʻana, ke kūkulu hou ʻana o ka hale hana ʻo Javel, a me ka hoʻomohala ʻana o ka Traction Avant, ʻoiai ʻo kona kumukūʻai kūʻai haʻahaʻa i kaupalena i kāna mau palena waiwai. Ua hōʻole nā panakō e kākoʻo iā ia, a ua hoʻokomo ʻia i loko o ka receivership ma Dekemaba 21, 1934.
ʻO wai ka mea nona ʻo Citroën i kēia lā?
ʻO Citroën kahi hōʻailona o ka hui Stellantis, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2021 mai ka hui ʻana ma waena o PSA lāua ʻo Fiat Chrysler Automobiles.