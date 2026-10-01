ʻO Gérard Mestrallet ʻo ia kekahi o nā alakaʻi i hoʻohālikelike nui i ke ʻano ikehu Farani i nā makahiki he kanakolu i hala. Hānau ʻia ma ʻApelila 1, 1949 ma Palisa, ua alakaʻi ʻo ia i ka hoʻololi ʻana o Compagnie de Suez i hui ʻoihana, hoʻonohonoho i ka hui ʻana me Gaz de France i ka makahiki 2008, a laila noho luna hoʻomalu ʻo GDF Suez, i kapa hou ʻia ʻo Engie i ka makahiki 2015. Ke hoʻi nei kēia moʻolelo pilikino i kāna ʻoihana, nā hoʻoholo nui i hōʻailona iā ia, nā hoʻopaʻapaʻa āna i hoʻāla ai, a me ke ʻano o kona hoʻoilina i ka makahiki 2026 no nā mea hoʻopukapuka kālā e hahai ana i ka ʻoihana ikehu.
Hoʻonaʻauao: kahi ʻenekinia a me ka ʻikepili o nā limahana aupuni kiʻekiʻe
Ua hahai ʻo Gérard Mestrallet i kahi ala ʻoihana maʻamau o ka poʻe hoʻomalu Farani, me kahi nānā ʻepekema ikaika. He haumāna mua ʻo ia no ka École Polytechnique (papa o 1968), he haumāna puka o ka École Nationale de l'Aviation Civile (1971), ka Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), a laila o ka ENA, kahi āna i puka ai i ka makahiki 1978 me ka papa "Pierre Mendès France".
Ma hope o kona puka ʻana mai ke ENA (Kula Hoʻokele Lahui), ua komo ʻo ia i ka ʻOihana Waihona ma ke ʻano he luna hoʻomalu kīwila. Mai Kepakemapa 1982 a Iulai 1984, ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he kākāʻōlelo loea no nā hana ʻoihana ma ke keʻena o Jacques Delors, ke Kuhina Hoʻokele Waiwai a me ke Kālā i kēlā manawa. ʻO kēia ʻike ma Bercy (ke Kuhina Kālā) i hāʻawi iā ia i kahi ʻike hohonu o ka pilina ma waena o ke aupuni a me nā hui nui, kahi waiwai e lilo i mea waiwai nui ma kāna ʻoihana ma hope.
Mai ka ʻOihana Kālā Suez a i ka ʻAhahui Laulā o Pelekiuma
I ka makahiki 1984, ua komo ʻo ia i ka Suez Financial Company ma ke ʻano he luna hoʻokele papahana. Ua piʻi koke ʻo ia ma o nā kūlana: Hope ʻElele Nui no nā Hana ʻOihana i ka makahiki 1986, Luna Hoʻokele o ka European Rights Company (he lālā Suez) i ka makahiki 1987, a laila Hope Luna Hoʻokele o ka hui i ka makahiki 1991. Ma hope mai, ua lilo ʻo ia i Luna Hoʻokele a me Luna Hoʻomalu o ke Kōmike Hoʻokō o ka ʻAhahui Nui o Pelekiuma, kekahi o nā ʻoihana paʻa ʻoihana kahiko loa ma ʻEulopa, nona ka hoʻomohala ʻana āna e alakaʻi nei.
He mea koʻikoʻi kēia ʻike Belgian: ua paʻa iā Suez nā kuleana ma ka uila (Electrabel), ke kālā, a me ka ʻoihana ma laila. Hōʻike ia i ke kumu e noho mau ai ʻo Belgium, a hiki i kēia lā, he kihi o nā hana a ka hui, kahi e lilo ai ma hope ʻo Engie.
1995-2008: Ka hoʻololi ʻana o Suez i hui lawelawe
I ka makahiki 1995, ua lilo ʻo Gérard Mestrallet i poʻo o Compagnie de Suez. Ua maopopo kāna hoʻolālā: e hoʻohuli hou i kahi hui kālā ma nā ʻoihana koʻikoʻi ʻekolu, ikehu, wai a me ka maʻemaʻeNo ka hoʻokō ʻana i kēia, ua hoʻomaka ʻo ia i ka hui ʻana me Lyonnaise des Eaux. I ka makahiki 1997, ua hoʻokumu ʻia ʻo Suez Lyonnaise des Eaux, nona ka noho luna hoʻomalu ʻana, ʻoiai ʻo Jérôme Monod, ke poʻo mōʻaukala o Lyonnaise, i noho luna hoʻomalu i ka papa kiaʻi.
A laila ua hoʻi hou ka hui i ka inoa ʻo Suez. I ka makahiki 2003, ua lawe ʻo ia i kahi ʻano hoʻokele o ka papa alakaʻi, me Gérard Mestrallet i lilo i luna hoʻomalu a me CEO. I loko o kēia wā, ua hoʻokuʻu mālie ʻo Suez i kāna mau hana kālā a hoʻonoho iā ia iho ma ke ʻano he mea pāʻani ʻEulopa ma nā pono hana, ʻo ia hoʻi, nā lawelawe koʻikoʻi (uila, kinoea, wai, ʻōpala).
2008: ʻO ka hui ʻana o GDF Suez, he male aupuni
ʻO ka hui ʻana ma waena o Gaz de France lāua ʻo Suez, i hoʻopau ʻia i Iulai 2008, ʻo ia ka hana hōʻailona nui loa o kāna ʻoihana. Ua hoʻolaha ʻia i ka makahiki 2006 ma ke ʻano o kahi hoʻoweliweli haole no Suez, ua koi ʻia ke kānāwai e ʻae i ka mokuʻāina Farani e hōʻemi i kāna kuleana ma Gaz de France ma lalo o ka palena haʻahaʻa loa i koi ʻia e mālama. ʻO ka hui hou, GDF Suez, lilo i hoʻokahi o nā ʻoihana ikehu alakaʻi o ka honua. ʻO Gérard Mestrallet kona Luna Nui mai Iulai 2008 a hiki i Mei 2016, ʻoiai ʻo ia ke poʻo o ka papa alakaʻi o Suez Environnement, ka lālā wai a me ka ʻōpala i helu ʻia ma ka mākeke kūʻai kūʻai ma kahi kaʻawale.
No nā mea hoʻopukapuka kālā, hōʻike kēia hui ʻana i kahi kiko koʻikoʻi: ma nā ʻāpana i hoʻoponopono ʻia, hilinaʻi nui ka waiwai o kahi ʻoihana i kāna hoʻolālā ʻoihana e like me kona pilina me ka mokuʻāina ma ke ʻano he mea kuleana. He pae hoʻohālikelike kēia e noʻonoʻo ai i ka wā e kālailai ana i kēia lā...ʻEngie hanaʻo ia hoʻi ka mokuʻāina Farani e noho nei he mea kuleana nui.
2015: Ua lilo ʻo GDF Suez iā Engie
I ka makahiki 2015, ua hoʻololi ʻo GDF Suez i kona inoa a lilo i EngieMa waho aʻe o ka hoʻololi hou ʻana i ka inoa, ke hoʻolaha nei ka hui i kahi neʻe ʻana i nā ikehu hou, nā lawelawe ikehu, a me ka hoʻopau mālie ʻana i ka lanahu. Eia nō naʻe, ke lohi nei kēia neʻe ʻana, e like me kekahi mau mea nānā: ma kahi ʻatikala Pepeluali 2020, Le Monde Ua kuhikuhi ia i nā "hewa hoʻolālā" i keakea i ka hoʻololi ʻana o ka hui, me ka hoʻomaopopo ʻana ua hoʻomaka wale ka hoʻololi "ʻōmaʻomaʻo" i ka makahiki 2013.
Ma ka lā 3 o Mei, 2016, ua waiho ʻo Gérard Mestrallet i ka hoʻokele laulā i ʻIsabela Kocher a mālama i ke kūlana luna hoʻomalu o ka papa alakaʻi. I ka makahiki 2018, hāʻawi ʻo ia i ke kūlana luna hoʻomalu iā Jean-Pierre ClamadeuMai ka makahiki 2021, ʻo Catherine MacGregor ke luna nui o Engie.
Nā hoʻopaʻapaʻa: nā uku a me nā hoʻolālā penihana hoʻohui
E like me nā CEO CAC 40 he nui o kona hanauna, ua noho ʻo Gérard Mestrallet ma ka puʻuwai o nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka uku o nā luna hoʻokō:
- 2012 : ua hōʻea kāna uku holoʻokoʻa i ka €3,005,079, he emi iki (-2,7%) i hoʻohālikelike ʻia me 2011, a laila ua hoʻonoho iā ia ma ke kūlana 8 ma ka CAC 40 (nā helu i lawe ʻia mai Wikipedia ma muli o ka pāpāho hoʻokele waiwai).
- ʻOkakopa 2014 ʻO ka nui o kāna penihana hoʻohui, i manaʻo ʻia he 21 miliona euros a hoʻolaha ʻia e ka CGT, ke kumu o ka hoʻopaʻapaʻa i ka manawa e hoʻopaʻa nei ka hui i nā pohō nui no ka makahiki kālā 2013. Manaʻo ke Kōmike Kiʻekiʻe ma ka Hoʻokele Waiwai e kūlike ka hoʻolālā me ke code Afep-Medef; Ua hōʻike ʻo Emmanuel Macron, ke Kuhina Hoʻokele Waiwai i kēlā manawa, e koho kūʻē ka Moku'āina i kēia ʻano hoʻoholo i ka wā e hiki mai ana.
- Mai 2016 Ma hope o kona lilo ʻana i luna hoʻomalu ʻole, ua hoʻolaha ʻo ia e haʻalele ana ʻo ia i kāna uku luna hoʻomalu (€350,000 i kēlā me kēia makahiki), ka mea i uku ʻia i ka waihona ʻoihana ʻo Engie.
Ua kōkua kēia mau hanana i nā loli i ke aupuni o nā ʻoihana i helu ʻia ma Farani: nā balota kuleana o nā mea kuleana ma ka uku hoʻokō ("e ʻōlelo ma ka uku," ke kānāwai Sapin 2 o 2016), a me nā hoʻoponopono koʻikoʻi ma nā penihana hoʻohui. No kahi mea kuleana pākahi, ʻo ka heluhelu ʻana i ka ʻāpana "hui hoʻomalu" o ka palapala hoʻopaʻa inoa honua i kēia manawa he ʻāpana o ka ʻike o kekahi mea kuleana. loiloi kumu koʻikoʻi.
ʻO Paris Europlace, FACE a me ka diplomasia hoʻokele waiwai
Ma waho aʻe o kāna mau hana hana, ua noho ʻo Gérard Mestrallet ma ke poʻo ʻO Paris Europeplace, ka hui e hoʻolaha ana iā Palisa ma ke ʻano he kikowaena kālā, a me ka Ka Papahana no ka Hana Kūʻē i ka Hoʻokaʻawale ʻia (FACE) Mai 2007 a i 2020. I ka makahiki 2015, ua koho ʻia ʻo ia he "ʻelele no ke aʻo ʻana"; i ʻApelila 2016, ua hāʻawi ʻo Ségolène Royal iā ia i kahi misionari no ke kumukūʻai o ke kalapona ma ʻEulopa, ma hope o COP21.
Ma hope o Engie, ua lilo ʻo ia i luna hoʻomalu o kaKe Keʻena Farani no ka Hoʻomohala ʻana o AlUla (ʻAfalula), kuleana no ka laulima ʻana o Franco-Saudi a puni kēia wahi hoʻoilina. I Pepeluali 2024, ua koho ʻo Emmanuel Macron iā ia i ʻelele no Farani no ka papahana. ke alahaka hoʻokele waiwai o India–Hikina Waena–ʻEulopa (IMEC). Ua lawelawe pū ʻo ia ma nā papa he nui: ʻo Société Générale, ka papa kiaʻi ʻo Siemens, ka Papa Hoʻomoe ʻEulopa o nā ʻOihana Hana, a me kekahi mau papa aʻoaʻo honua ma Kina a me Hong Kong.
He Aliʻi Koa ʻo ia o ka Legion of Honour (2016) a he Aliʻi Koa o ka National Order of Merit.
ʻO ka mea a kāna huakaʻi e aʻo ai i ka mea hoʻopukapuka kālā i ka makahiki 2026
Hōʻike ka ʻoihana a Gérard Mestrallet i ʻekolu mau mea maoli e pono ai no ka poʻe e hoʻopukapuka kālā ana i nā waiwai o ka ikehu a me nā lawelawe aupuni:
- Hoʻololi nā hui nui i ke ʻano o kahi waihona. ʻO ka mea kuleana o Suez i ka makahiki 1995 nona kahi ʻoihana paʻa kālā; ʻo ka mea kuleana o 2008, he ʻoihana ikehu i hoʻohui ʻia; a ʻo ka mea kuleana o 2026, he hui e kālele ana i nā ikehu hou a me nā ʻoihana hana. Pono e nānā hou ʻia ka manaʻo hoʻopukapuka kālā ma kēlā me kēia pae.
- ʻO ka wāwahi ʻana i nā hana i kekahi manawa e hoʻokumu i ka waiwai. ʻO Suez Environnement, i noho aliʻi ʻia e Gérard Mestrallet no ka manawa lōʻihi, ua lilo i mea nui i ka makahiki 2008 ma mua o kona lilo ʻana i kikowaena no ke kauoha lawe ʻana a Veolia i ka makahiki 2020-2022. ʻO ka poʻe e hahai ana i kaHana Veolia Ua kamaʻāina maikaʻi lākou i kēia hanana, ka mea nāna i hoʻololi hou i ka ʻāpana wai a me ka ʻōpala ma Farani.
- He kumukūʻai ke aupuni. ʻAʻole i hoʻololi nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka uku i ke ala o ka mākeke kūʻai waiwai o Engie, akā ua hoʻolalelale lākou i ke komo ʻana o nā mea kuleana i nā hoʻoholo a ka papa.
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ʻO Gérard Mestrallet i nā lā koʻikoʻi
|makahiki
|ʻAnuʻu
|1949
|Hānau ʻia ma Palisa (ʻApelila 1)
|1978
|Ua puka i ke kula kiʻekiʻe ʻo ENA, ua komo i ke Keʻena Waihona Waiwai
|1982-1984
|Kākā'ōlelo loea iā Jacques Delors, Kuhina o ka Hoʻokele Waiwai
|1984
|Ke komo ʻana i ka Suez Financial Company
|1995
|Lawe i ke alakaʻi o ka ʻoihana Suez
|1997
|Hanau o Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|ʻO ka hui ʻana o GDF Suez, Luna Nui o ka hui hou
|2015
|Ua lilo ʻo GDF Suez i ʻEngie
|2016
|Ua lilo ʻo Isabelle Kocher i Luna Nui; noho ʻo ia ma ke ʻano he luna hoʻomalu
|2018
|Ua pani ʻo Jean-Pierre Clamadieu iā ia ma ke ʻano he luna hoʻomalu o Engie
|2024
|ʻElele o Farani no ke alaloa IMEC
Nīnau Hoʻoholo Pine
He aha ke kuleana o Gérard Mestrallet i ka hoʻokumu ʻia ʻana o Engie?
Ua alakaʻi ʻo ia i ka hui ʻana ma waena o Gaz de France lāua ʻo Suez i ka makahiki 2008, a laila ua alakaʻi iā GDF Suez a hiki i ka makahiki 2016. Ua lawe ka hui i ka inoa ʻo Engie i ka makahiki 2015, ma lalo o kona noho luna hoʻomalu.
ʻO wai ka mea i pani iā Gérard Mestrallet ma Engie?
Ua pani ʻo Isabelle Kocher iā ia ma ke ʻano he luna nui ma Mei 2016, a ʻo Jean-Pierre Clamadieu ma ke ʻano he luna hoʻomalu o ka papa alakaʻi ma 2018.
No ke aha i hoʻokumu ai kāna parachute gula i ka hoʻopaʻapaʻa?
I ʻOkakopa 2014, ua hoʻolaha ʻia ka helu i ʻōlelo ʻia (€21 miliona) i ka wā e kau ana ʻo GDF Suez i nā pohō moʻolelo a e hoʻomākaukau ana i kahi hoʻolālā hōʻemi kālā. Ua manaʻo ʻia ua kūlike ka hoʻonohonoho me ke code Afep-Medef, akā ua hoʻoulu ia i ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i ka uku o nā luna hoʻomalu.