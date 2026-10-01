ʻO Jean-Cyril Spinetta ʻO ia kekahi o nā limahana aupuni Farani kiʻekiʻe i hoʻomaka pono i kahi ʻoihana ʻelua ma ke poʻo o nā hui nui. Hānau ʻia ma ʻOkakopa 4, 1943, ma ka arrondissement 15 o Palisa, ua noho ʻo ia ma luna o Air Inter, a laila ʻo Air France no nā makahiki he ʻumikūmākahi, alakaʻi i ka privatization hapa o ka hui a me kona hui ʻana me KLM i ka makahiki 2004, ma mua o ka noho luna ʻana i ka papa kiaʻi o Areva. I ka makahiki 2018, ua puka hou kona inoa ma ka nūhou me ka "Spinetta Report" e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka halihali kaʻaahi. Eia kāna ala ʻoihana, kāna mau hoʻoholo koʻikoʻi, a me ko lākou manaʻo no nā mea hoʻopukapuka kālā ma ka ʻoihana mokulele.
Nā kumu a me ke kūkulu ʻia ʻana
Ua ulu ʻo Jean-Cyril Spinetta i loko o kahi ʻohana i hoʻopaʻa nui ʻia i ka nohona pili kanaka. ʻO kona kupuna kāne, ʻo Cyrille Spinetta, he ʻenekinia mai ke kula ʻo Arts et Métiers, nāna i mālama i ka Albi Workers' Glassworks mai ka makahiki 1911 a ua pili loa iā Jean Jaurès. ʻO kona makuahine, ʻo Antoinette Brignoli, he kumu kula no Corsica mai, a me kona makuakāne, ʻo Adrien Spinetta, he ʻenekinia kīwila, ua noho ma Palisa, kahi i hānau ʻia ai ʻo Jean-Cyril.
He haumāna ma ke Kula ʻo Lycée Hoche ma Versailles, ua loaʻa iā ia ke kekelē laepua ma ke kānāwai lehulehu mai ke Kumu Kānāwai ma Palisa, puka i ke kula ʻo Sciences Po Paris, a laila komo i ka ENA (National School of Administration) ma ka papa ʻo Charles de Gaulle. He lālā ʻo ia no ka Socialist Party a hiki i ka makahiki 1977.
He ʻoihana ma ke ʻano he luna aupuni kiʻekiʻe (1969-1990)
He ākea a ʻokoʻa kāna ʻoihana hoʻomalu. Ma hope o kāna hana ʻana ma ke ʻano he kōkua kumu, ua paʻa ʻo ia i nā kūlana ma ke Kuhina Hoʻonaʻauao Lahui (poʻo o ke keʻena hoʻopukapuka kālā a me ka hoʻolālā, a laila alakaʻi o nā koleke), ma ka ʻAha Kūkākūkā o ka Mokuʻāina ma ke ʻano he luna loiloi, ma ke Kakauolelo Nui o ke Aupuni a ma ka lawelawe ʻike o ke Kuhina Nui.
A laila ua neʻe kokoke aku ʻo ia i ka ʻoihana halihali, ʻelua manawa i lilo i poʻo o nā limahana iā Michel Delebarre, ʻoiai i ka wā i lilo ai ʻo ia i Kuhina o ka Halihali a me nā Hana Moana, a ma hope ke Kuhina o ke Kumukūʻai. Ua hāʻawi kēia ʻike iā ia i kahi ʻike pili i ka mokulele kīwila a me kona mau pilikia hoʻoponopono.
ʻO Air Inter a laila ʻo Air France: ke kūkulu hou ʻana a me ka wehe ʻana i ke kapikala
Mai ka makahiki 1990 a i ka makahiki 1993, ʻo ia ke pelekikena a me ka Luna Nui oAir Inter, ka mokulele kūloko Farani, i ka manawa e hoʻomākaukau ʻia ana no ka wehe ʻana o ka lewa ʻEulopa no ka hoʻokūkū. Ma hope o kahi misionari me Pelekikena François Mitterrand a me kahi manawa ma ke Komisina ʻEulopa, ua koho ʻia ʻo ia i poʻo oAir France ʻO 22 Kepakemaha 1997.
ʻElua ʻano o kāna palapala alanui: e hoʻomau i ka hoʻōla ʻana o kahi ʻoihana e puka mai ana mai nā makahiki o nā pohō, a e hoʻomākaukau i kona wehe ʻana i ka mākeke. I ka makahiki 1999, ua alakaʻi ʻo ia i ka ka hoʻokaʻawale ʻāpana ʻana o Air France, me ka hāʻawi mua ʻana o ka hui i ka lehulehu. I loko o kēia wā, ua hui pū ʻo Air France me ka hui SkyTeam, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2000 me Delta, Aeromexico a me Korean Air.
2004: ka hoʻokumu ʻia ʻana o Air France-KLM
ʻO ka hana koʻikoʻi loa o kāna ʻoihana, ʻo ia ka hui ʻana me ka hui Dutch. KLMʻO ka hui ʻana, i hoʻopau ʻia i ka makahiki 2004, ʻo ia ka hui nui mua ma waena o nā palena ʻāina ma ka halihali mokulele ʻEulopa. Ua mālama ka ʻōnaehana i koho ʻia i ʻelua mau mokulele a me ʻelua mau lama, me ʻelua mau kikowaena (Paris-Charles-de-Gaulle a me Amsterdam-Schiphol), ma lalo o kahi hui i kālepa ʻia e ka lehulehu. Ua alakaʻi pū ka hana i ka privatization o Air France, me ka hāʻule ʻana o ka ʻāpana o ka mokuʻāina Farani ma lalo o ka paepae hapa nui.
Ua noho ʻo Jean-Cyril Spinetta ma ke ʻano he Luna Hoʻokele o ka hui a hiki i ka lā 31 o Dekemaba, 2008, a laila lilo i Luna Hoʻomalu o ka Papa Hoʻokele o Air France-KLM a me Air France mai Ianuali 1, 2009, me Pierre-Henri Gourgeon e lilo ana i Luna Hoʻokele. Ma ka lā 17 o ʻOkakopa, 2011, ma hope o ka haʻalele ʻana o Gourgeon, ua hoʻi hou ʻo Spinetta i ke kūlana o ka Luna Hoʻokele a hiki i ka makahiki 2013, i ka wā i pani ai ʻo Alexandre de Juniac iā ia.
Ua kūkākūkā pinepine ʻia ke kumu hoʻohālike ʻelua poʻo i manaʻo ʻia i ka makahiki 2004, ʻoiai i ka wā o nā haunaele ma waena o Palisa a me The Hague i ka makahiki 2019, i ka wā i loaʻa ai i ka mokuʻāina Dutch kahi kuleana i ka hui. No ka hoʻomaopopo ʻana pehea e kaupaona ai kēia hoʻoilina i ka loiloi o ka hui, ʻo kā mākou loiloi o kaʻO ka waihona kālā Air France-KLM ke nānā hou nei i ke ʻano kapikala a me nā pilikia o ka ʻauwaʻa.
ʻAreva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: makemake ʻia kekahi luna hoʻomalu
Ma ke ʻano like, noho ʻo Jean-Cyril Spinetta ma luna o nā papa he nui. ʻO ia ke poʻo o ka Papa hoʻomalu o Areva Mai ʻApelila 2009 a Iune 2013, he wā i hōʻailona ʻia e nā pilikia me ka reactor EPR a me ka nīnau ʻana i ke kumumanaʻo o ka hui nukelea (i lilo iā Orano no ke kaʻina hana wahie). Hana pū ʻo ia ma ke ʻano he alakaʻi o Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (mai 2005), Unilever, a me GDF Suez.
ʻO kona noho ʻana ma ka papa Saint-Gobain i hoʻokomo iā ia ma ka ʻaoʻao o nā poʻe e like me Jean-Louis Beffa; hiki i ka poʻe makemake i ka hui mea hana ke nānā i kā mākou ʻaoʻao ma kaWaiwai o Saint-Gobain.
Ua pani ʻia kahi hihia kānāwai me ka hoʻopiʻi ʻole ʻia.
I Iulai 2006, ua kāhea ʻia ʻo Jean-Cyril Spinetta e nā ʻaha hoʻokolokolo ma ke ʻano he ʻāpana o kahi hoʻokolokolo e pili ana i kahi mea hana ʻaelike mua o Air France i loea i ka palekana mokulele. Ua nīnau hope ʻia ʻo ia ma ke ʻano he mea hōʻike kōkua a ʻaʻole i hoʻopiʻi kūhelu ʻia. Ua mālama mau ʻo ia i kona hala ʻole ma kēia hihia.
2018: ʻO ka hōʻike Spinetta e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ke kaʻaahi
Ma Pepeluali 15, 2018, ua waiho ʻo ia i kahi hōʻike e pili ana i "ka wā e hiki mai ana o ka halihali kaʻaahi" iā Kuhina Nui ʻEdouard Philippe. ʻO kāna mau ʻōlelo aʻoaʻo i kūkākūkā nui ʻia e pili ana i ka hoʻopau ʻana i ka hana o ka hoʻolimalima ʻana i nā limahana hou ma lalo o ke kūlana limahana kaʻaahi, ka hoʻololi ʻana i ka SNCF i kahi hui lehulehu i kaupalena ʻia, ka hoʻomākaukau ʻana no ka wehe ʻana o ka pūnaewele kaʻaahi i ka hoʻokūkū, a me ka hoʻēmi ʻana i ka helu o nā laina lālā. Ua hoʻokomo ʻia kekahi o kēia mau manaʻo i loko o ke kānāwai no kahi kuʻikahi kaʻaahi hou i lawe ʻia i ka makahiki 2018, ma hope o kahi neʻe lōʻihi o ka hoʻopaʻapaʻa.
Ua noho hoʻi ʻo ia ma ke poʻo o ka ʻAha Hoʻonaʻauao-Hoʻokele Waiwai o ka ʻĀina mai ʻOkakopa 2013, nona ke kuleana e hoʻohui i nā kula a me ke ao o nā ʻoihana.
ka hanohano
ʻO Jean-Cyril Spinetta ke Aliʻi o ka Legion of Honour a me ka National Order of Merit, a he Luna o ka Academic Palms. Ua koho ʻia ʻo ia ʻo "Luna Hoʻokele o ka Makahiki" e ʻO ka Economist Hou i ka makahiki 2003 a loaʻa iā ia ka makana Icare mai ka Association of Professional Aeronautics and Space Journalists i ka makahiki 2004.
ʻO ka mea a kāna huakaʻi e aʻo ai i ka mea hoʻopukapuka kālā
ʻO ka ʻoihana mokulele kekahi o nā mea cyclical loa ma ka mākeke kūʻai. Hōʻike ka ʻoihana a Jean-Cyril Spinetta i kekahi o kēia mau mea:
- ʻO ka hoʻohui ʻana ke kumu nui o ka hoʻokumu ʻana i ka waiwai. Ua kūkulu ʻia ʻo Air France-KLM, a laila IAG (British Airways-Iberia) a me ka Lufthansa Group ma o nā hui ʻana. ʻO nā hui waiwai mākeke i hiki ke hoʻomaʻamaʻa i kā lākou mau pūnaewele.
- ʻO ke alo o ka moku'āina e hoʻololi i nā mea āpau. ʻO nā mokuʻāina Farani a me Dutch ke kuleana o Air France-KLM; hāʻawi kēia i ke kākoʻo i nā manawa pilikia, e like me ka makahiki 2020, akā kaupalena pū kekahi i ke kūʻokoʻa hoʻolālā a hiki ke alakaʻi i nā dilutions i ka wā o nā recapitalizations.
- Pili nā ʻoihana i nā mea hana. Ke hoʻopilikia nei nā lohi o ka hoʻouna ʻana a me ka loaʻa ʻana o ka mīkini i ka hiki. Makemake ka nui o nā mea hoʻopukapuka kālā e loaʻa ka ʻike i ka ʻāpana ma o nā mea hana, e like me ka mea i hōʻike ʻia ma kā mākou loiloi o ka...ʻO ka waihona Airbus.
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ʻO Jean-Cyril Spinetta i nā lā koʻikoʻi
|makahiki
|ʻAnuʻu
|1943
|Hānau ʻia ma Palisa (ʻOkakopa 4)
|1990-1993
|Luna Hoʻokele o Air Inter
|1997
|Ua koho ʻia ʻo ia ke Kuhina Nui o Air France (Kepakemapa 22)
|1999
|ʻO ka hoʻokaʻawale ʻāpana a me ka papa inoa ʻana o Air France
|2004
|ʻO ka pilina pili loa me KLM, ka hānau ʻana o Air France-KLM
|2009
|Luna Hoʻomalu o ka papa o Air France-KLM a me ka papa kiaʻi o Areva
|2011-2013
|Hoʻi hou ʻo ia i kāna mau hana ma ke ʻano he Luna Nui o Air France-KLM
|2018
|Hōʻike e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka halihali kaʻaahi
Nīnau Hoʻoholo Pine
He aha ka hana a Jean-Cyril Spinetta ma Air France?
Ua alakaʻi ʻo ia iā Air France mai 1997 a 2008, ua hoʻokele i kāna pilikino hapa i ka makahiki 1999 a ua hoʻonohonoho i ka hui ʻana me KLM i ka makahiki 2004, ka mea i hānau i ka hui Air France-KLM.
He aha ka hōʻike Spinetta?
Ua waiho ʻia kahi hōʻike i ke aupuni i Pepeluali 2018 e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka halihali kaʻaahi, ka mea i hoʻoikaika i ka hoʻoponopono SNCF i lawe ʻia i ka makahiki hoʻokahi.
Ua noho luna hoʻomalu ʻo Jean-Cyril Spinetta ma Areva?
ʻAe, ua noho luna ʻo ia ma ka papa kiaʻi o Areva mai ʻApelila 2009 a Iune 2013.