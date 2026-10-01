Jean-Louis Beffa Ua alakaʻi ʻo ia iā Saint-Gobain no nā makahiki he iwakālua a ʻoi, mai 1986 a 2007, ma mua o ka lawelawe ʻana ma ke ʻano he Luna Hoʻomalu o ka Papa a hiki i ka makahiki 2010. Hānau ʻia ma ʻAukake 11, 1941, ma Nice, he haumāna puka o ke kula ʻenekinia Corps des Mines, hoʻokomo ʻo ia i kahi hanauna o nā luna hoʻokele ʻoihana Farani alakaʻi i aʻo ʻia ma nā pae kiʻekiʻe o ka lawelawe kīwila a ua hōʻoiaʻiʻo ʻia i ke kuleana koʻikoʻi o ka ʻoihana. Ma waho aʻe o Saint-Gobain, ua hoʻohuli ʻo ia i ka hoʻopaʻapaʻa lehulehu ma o kāna mau hōʻike a me nā puke e pili ana i ke kulekele ʻoihana. He nānā hou i kahi ʻoihana e hoʻomau nei i ka hoʻomaopopo ʻana i nā koho o nā hui ʻoihana CAC 40.
Hoʻonaʻauao: Polytechnique, Mines a me Sciences Po
ʻO ke keiki a kekahi ʻenekinia a me ke kumu, ua hoʻomākaukau ʻo Jean-Louis Beffa no nā hoʻokolohua hoʻokūkū ma ka Lycée Masséna ma Nice a ua ʻae ʻia i loko o ka...ʻEkole polytechnique i ka makahiki 1960. Ua lilo ʻo ia i ʻenekinia o Nā Pūʻali o nā Mines Ma 1963, ua aʻo pū ʻo ia ma ka École nationale supérieure du pétrole et des moteurs a loaʻa iā ia kahi diploma mai ka Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section).
Nā hoʻomaka ʻana ma ka hoʻokele ikehu
Ua hoʻomaka ʻo ia i kāna ʻoihana ma ke ʻano he ʻenekinia mining ma Clermont-Ferrand, a laila mai 1967 a 1974 ua komo ʻo ia i ka ʻoihana wahie o ke Kuhina ʻOihana, kahi i lilo ai ʻo ia i poʻo o ka lawelawe "refining and utilization" a laila hope luna hoʻokele. Ua hāʻawi kēia ʻike iā ia i ka ʻike hohonu o ka ikehu a me ka pilina ma waena o ka Mokuʻāina a me ka ʻoihana, ʻelua mau kumuhana e holo ana ma kāna ʻoihana.
1974-1986: Ka Piʻi ʻana ma Saint-Gobain
I ka makahiki 1974, ua hui pū ʻo Jean-Louis Beffa Saint-Gobain ma ke ʻano he luna hoʻolālā. A laila ua lawe ʻo ia ma ke ʻano he luna hoʻokele nui, a laila ma ke ʻano he pelekikena o Pont-a-Mousson, he lālā i loea i nā paipu hao i hoʻolei ʻia, ʻoiai e hoʻokele pū ana i ka lālā "paipu a me nā mīkini" o ka hui mai 1979 a 1982. I Malaki 1982, ka makahiki o ka hoʻokele aupuni ʻana o Saint-Gobain, ua lilo ʻo ia i luna hoʻokele.
I Ianuali 1986, ua pani ʻo ia iā Roger Fauroux ma ke ʻano he pelekikena pelekikena a me CEOUa koho ʻia ma lalo o ke pelekikena o François Mitterrand a ua hoʻopaʻa ʻia e Jacques Chirac, ke Kuhina Nui o ia manawa, ua alakaʻi ʻo ia i ka pilikino ʻana o Saint-Gobain, ʻo ia ka pilikino nui mua o ke aupuni noho pū ʻana, i ka hopena o 1986.
1986-2007: Iwakālua mau makahiki ma ke poʻo o Saint-Gobain
Ma lalo o kāna alakaʻi ʻana, ua loli nui ʻo Saint-Gobain. ʻO ka hui, i kālele nui ʻia ma ke aniani, ua hoʻonui i kona alo i nā mea kūkulu hale a me ka hāʻawi ʻana i nā mea, a ua lilo i mea kaulana loa i ka honua. ʻO nā hanana koʻikoʻi i loko o kēia wā, ʻo ia ka loaʻa ʻana o ka hui ʻAmelika ʻo Norton i ka makahiki 1990, ka mea i hoʻolilo i ka hui i alakaʻi honua i nā mea abrasives, a ukali ʻia e ka loaʻa ʻana o ka hui Pelekane ʻo BPB, he loea i ka plasterboard, i ka makahiki 2005.
Ua hoʻolilo kēia hoʻolālā iā Saint-Gobain i kekahi o nā loea alakaʻi o ka honua i ka hale a me ke kūkulu ʻana, kahi kūlana i hoʻomau ʻia a hoʻoikaika ʻia e kona mau hope. Ua noho ʻo Jean-Louis Beffa ma ke ʻano he CEO a hiki i Iune 2007, a laila ʻo ia ke Luna Hoʻomalu o ka Papa a hiki i ka makahiki 2010; Ua pani ʻo Pierre-André de Chalendar iā ia ma ke ʻano he CEO. Mai Iulai 2021, ua alakaʻi ʻia ka hui e Benoit Bazin.
No nā mea hoʻopukapuka kālā, hōʻike ka mōʻaukala o Saint-Gobain ma lalo o Beffa pehea e hiki ai i kahi ʻoihana ʻoihana kenekulia ke hana hou iā ia iho ma o nā loaʻa ʻana o nā mea hou. ʻO kā mākou loiloi o kaWaiwai o Saint-Gobain hōʻike kikoʻī i kāna ʻano o kēia manawa, kahi e kālele ana i ke kūkulu ʻana hoʻomau a me ka hoʻoponopono hou ʻana me ka mālama pono i ka ikehu.
ʻO ke kūkākūkā ʻana ma ka uku a me ka asbestos
E like me nā luna hoʻomalu ʻē aʻe o kona hanauna, ua kū ʻo Jean-Louis Beffa i ka hoʻohewa ʻia ma kekahi mau ʻaoʻao. I ka makahiki 2007, ʻo ia kekahi o nā CEO Farani i uku nui ʻia, me ka uku i manaʻo ʻia he €10,2 miliona e like me nā kūlana paʻi i kēlā makahiki. Eia kekahi, i kona wā ma ke poʻo o Pont-à-Mousson, ua hoʻopaʻapaʻa ʻia ʻo ia e nā poʻe kūʻē i ka hoʻohana ʻana i ka asbestos, ma waena o nā hoʻopaʻapaʻa i hoʻopilikia i ka ʻoihana mea holoʻokoʻa. Ua loaʻa i ka pilikia asbestos kahi hopena maikaʻi ʻole mau loa i ke kiʻi o ka hui a me ke kūlana kānāwai, ʻoi aku hoʻi ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.
He mea noʻonoʻo i ke kulekele ʻoihana
Ua hoʻokumu ʻo Jean-Louis Beffa iā ia iho ma ke ʻano he leo koʻikoʻi no ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana Farani:
- I ka makahiki 2004, ua hāʻawi ʻo Jacques Chirac iā ia i kahi misionari e hoʻoulu hou i ke kulekele ʻoihana. ʻO kāna hōʻike o Ianuali 2005, E pili ana i kahi kulekele ʻoihana hou, i alakaʻi i ka hoʻokumu ʻia ʻana o kaʻOihana Hoʻoulu Hana ʻOihana, nona ʻo ia i noho luna hoʻomalu o ka papa kiaʻi mai Kepakemapa 2005;
- I ka makahiki 2002, ua hoʻokumu pū ʻo ia me ka mea lanakila o ka Nobel Prize ma ka hoʻokele waiwai ʻo Robert Solow i ke kikowaena Saint-Gobain no ka noiʻi ʻana i ka hoʻokele waiwai, kahi i lilo ai i kikowaena Cournot, a laila ʻo ka Cournot Foundation (2010), kahi a lākou e noho pū nei me ia;
- Ua paʻi ʻo ia i kekahi mau moʻolelo me Seuil: Pono ʻo Farani e koho (2012), Pono ʻo Farani e hana (2013), Nā Kī i ka Mana (2015) a Hoʻololi a make paha: nā ʻoihana nui e kūʻē i nā hoʻomaka (2017).
ʻO kāna kumumanaʻo nui: ke kū nei i ka hui ʻo US-China, aia ka mana o kahi ʻāina ma kāna ʻoihana hoʻokuʻu aku, kāna mau ʻenehana, kona ikehu, a me kona mau hiki koa. Kākoʻo ʻo ia no kahi hoʻolālā ʻoihana kūlike i alakaʻi ʻia e ka mokuʻāina a hoʻohewa i ka deindustrialization o Farani. Ua kani nui kekahi o kēia mau manaʻo mai ka wā o ka pilikia olakino, me nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ke kūʻokoʻa ʻoihana a me ka hoʻoulu hou ʻana.
ʻO Lazard, Engie, Le Monde: kahi hana lua ma ke ʻano he lālā papa
Ma hope o Saint-Gobain, ua lilo ʻo Jean-Louis Beffa i kākāʻōlelo koʻikoʻi no ka panakō LazardUa lawelawe ʻo ia ma nā papa o GDF Suez a laila ʻo Engie mai 2008 a i 2015, kahi i noho ai ʻo ia ma ke poʻo o ke kōmike koho a me ka uku, ma ka papa kiaʻi o Siemens (2008-2013), ma ka papa o Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), a ma ka papa kiaʻi o Caisse des Dépôts (2014-2019). Ua lawelawe pū ʻo ia ma ke ʻano he alakaʻi o BNP Paribas lāua ʻo Gaz de France. He lālā ʻo ia o ka papa kiaʻi o ka hui mai ka makahiki 1994. Le MondeUa lilo ʻo ia i pelekikena ma ʻOkakopa 5, 2017.
ʻO kāna kūlana ma Engie e hoʻokokoke aku iā ia i nā pilikia ikehu nui, kahi ʻāpana a mākou e kālailai ai ma kā mākou pepa ʻoiaʻiʻo ma ka...ʻEngie hana.
ka hanohano
He Luna Nui ʻo Jean-Louis Beffa o ka Legion of Honour (2007), he Grand Cross o ka National Order of Merit (2016), a he Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Ua loaʻa iā ia nā hanohano he nui mai nā ʻāina ʻē, me ka Order of the Rising Sun (Iapana). He mea makemake nui i ka opera, ua noho ʻo ia ma ke poʻo o ka hui no ka hoʻolaha ʻana i ka Paris National Opera.
ʻO ka mea a kāna huakaʻi e aʻo ai i ka mea hoʻopukapuka kālā
- Ke hana hou nei nā hui ʻoihana iā lākou iho ma nā pae. Ua hoʻololi ʻo Saint-Gobain i kona kikowaena o ke koʻikoʻi me ka hoʻololi ʻole i kona inoa: pono ʻoe e nānā i ka haki ʻana o ka loaʻa kālā ma ka laina ʻoihana e hoʻomaopopo ai i kona waiwai.
- He piliwaiwai nā kūʻai nui. Hoʻokumu lākou i ka waiwai inā holomua ka hoʻohui ʻana, akā kaupaona ma luna o ka ʻaiʻē pōkole.
- He mea nui ka pōʻaiapili politika. ʻO ka hoʻokumu aupuni ʻana, ka pilikino ʻana, ke kulekele ʻoihana: ua hoʻoikaika nui nā hoʻoholo a ka lehulehu i ke ala o Saint-Gobain.
Ua kūpono ʻo Saint-Gobain lāua ʻo Engie no PEAʻO ke kaʻa hoʻopukapuka kālā maʻamau i loaʻa ka pōmaikaʻi ʻauhau no ka hoʻopukapuka kālā lōʻihi ma nā equities Farani. No nā kumu ʻike wale nō kēia ʻatikala a ʻaʻole ia he ʻōlelo aʻoaʻo hoʻopukapuka kālā.
Nīnau Hoʻoholo Pine
ʻEhia ka lōʻihi o ke alakaʻi ʻana a Jean-Louis Beffa iā Saint-Gobain?
ʻO ia ke pelekikena a me ka Luna Nui o ia wahi mai Ianuali 1986 a Iune 2007, a laila ʻo ia ke poʻo o ka papa a hiki i ka makahiki 2010.
He aha nā puke a Jean-Louis Beffa i kākau ai?
ʻOi loa Pono ʻo Farani e koho (2012), Pono ʻo Farani e hana (2013), Nā Kī i ka Mana (2015) a Hoʻololi a make paha (2017), i paʻi ʻia e Seuil.
He aha ka ʻOihana Hoʻoulu ʻOihana?
He kino aupuni i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2005 ma hope o kāna hōʻike e pili ana i ke kulekele ʻoihana, i manaʻo ʻia e kākoʻo i nā papahana noiʻi nui a me nā hana hou. Ua noho ʻo ia ma ke poʻo o ka papa kiaʻi.