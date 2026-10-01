ʻO Philippe Crouzet noho luna hoʻomalu o ka papa o ʻO VallourecʻO ka loea Farani i nā paipu humuhumu ʻole, mai 2009 a i 2020. Hānau ʻia ma ʻOkakopa 18, 1956, ma Neuilly-sur-Seine, ua puka ʻo ia me ke poʻokela o kāna papa mai ka ENA (National School of Administration), hana ma ka ʻAha Kūkākūkā o ka Mokuʻāina, a laila hoʻolilo i nā makahiki he iwakālua ma Saint-Gobain. Ua lawe ʻo ia i ke alakaʻi o Vallourec i ka piko o ka ulu ʻana o ka ʻaila, ma mua o ka hoʻokele ʻana i kekahi o nā pilikia ʻino loa ma ka mōʻaukala o ka hui. ʻO kāna ʻoihana he hihia puke aʻo no ka hoʻomaopopo ʻana i nā waihona cyclical a me nā pilikia e pili ana me ka ʻaiʻē.

Hoʻonaʻauao: Sciences Po, ENA a me ka ʻAha Kūkākūkā o ka Mokuʻāina

He haumāna ma ke Kula ʻo Lycée Pasteur ma Neuilly-sur-Seine, ua puka ʻo Philippe Crouzet mai Sciences Po Paris (1976, ʻāpana Lawelawe Lehulehu). A laila ua komo ʻo ia i keKula Hoʻokele Aupunimai laila mai ʻo ia e puka mai ai luna o kāna papa i ka makahiki 1981. Ua hoʻomaka ʻo ia i kāna ʻoihana ma Papa mokuʻāina, ma ke ʻano he luna loiloi a laila ma ke ʻano he haku o nā noi.

I ka makahiki 1983, ua mare ʻo ia iā Sylvie Hubac, he luna aupuni kiʻekiʻe nāna i lilo i poʻo o nā limahana o Pelekikena François Hollande mai 2012 a 2015.

Iwakāluakūmālua mau makahiki ma Saint-Gobain (1986-2008)

I ka makahiki 1986, ua hui pū ʻo Philippe Crouzet me Saint-Gobain, a laila alakaʻi ʻia e Jean-Louis Beffa, ma ke ʻano he luna hoʻokele o ka hoʻolālā. Ua paʻa ʻo ia i nā kūlana like ʻole ma laila, ʻo ka hana a me ke kālā:

1989-1992 luna nui o nā hale hana pepa ʻo Condat;

luna nui o nā hale hana pepa ʻo Condat; 1992-1996 ʻelele nui no Sepania a me Pokukala;

ʻelele nui no Sepania a me Pokukala; mai 1996 : luna hoʻokele o ka mahele keramika ʻoihana;

: luna hoʻokele o ka mahele keramika ʻoihana; mai 2000 Hope luna nui e mālama ana i ke kālā, ke kūʻai ʻana a me ka ʻike loea, a laila o ka mahele hoʻolaha hale.

Ua hāʻawi kēia ala ʻoihana iā ia i ka ʻike piha i nā hui ʻoihana honua: ka hoʻokele hale hana, ka nānā kālā, a me ka hāʻawi ʻana. No ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka hui nāna i aʻo iā ia, e ʻike i kā mākou loiloi o...Waiwai o Saint-Gobain.

2009: Ke lawe ʻana i kahi kūlana ma Vallourec

I ʻApelila 2008, ua hui pū ʻo Philippe Crouzet me ka papa kiaʻi o Vallourec; hoʻokahi makahiki ma hope mai, ma 2009Ua koho ʻia ʻo ia i luna hoʻomalu o ka papa. Ua hoʻohou hou ʻia kona manawa no ʻehā mau makahiki i Malaki 2012. Ua lawelawe pū ʻo ia ma ke ʻano he luna hoʻokele EDF mai 2009 no ʻelima mau makahiki, a ua noho luna hoʻomalu i ke kōmike e nānā ana i nā kuleana nukelea.

ʻO Vallourec i kona wā kiʻekiʻe loa. Ua hana ka hui i nā paipu kila humuhumu ʻole, i hoʻohana nui ʻia no ka ʻeli ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea (nā mea i kapa ʻia ʻo OCTG tubes), akā no nā mea kanu mana a me nā ʻoihana hoʻi. Me ke kiʻekiʻe mau o nā kumukūʻai ʻaila, ua ikaika ke koi a ʻo ka waihona kekahi o nā mahele alakaʻi ma ka Paris Stock Exchange.

2009-2014: Hoʻopukapuka kālā no ka ulu ʻana

ʻO ke kumumanaʻo no kēia wā, ʻo ia ka hoʻoikaika ʻana i ke alo o Vallourec ma nā wahi o ka ulu ikaika o ka hana hydrocarbon: ʻo Brazil (me kahi hale hana kila hou a me ka wili wili i kūkulu ʻia ma ka hui pū ʻana me Sumitomo o Iapana), ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa (kahi e kākoʻo nei ka ulu ʻana o ke kinoea shale a me ka ʻaila i ke koi), a me ka Hikina Waena. Ke hoʻonui nei kēia mau hoʻopukapuka kālā i ka hiki a me ka ʻaiʻē o ka hui, ma muli o ke kuhi ʻana e mau ana ka ikaika o ke koi.

I ka makahiki 2010, ua manaʻo ʻia kāna uku he 2,73 miliona euros, kahi nui i hoʻohewa ʻia e kekahi poʻe kuleana, e like me ka pāpāho i kēlā manawa, nāna i manaʻo he nui loa ka hoʻolālā.

2014-2020: Ka pilikia aila a me ka hāʻule ʻana o ka mākeke kūʻai i loko o Gehena

Ua hoʻololi nui ka hāʻule ʻana o ke kumukūʻai aila mai ka hapa lua o 2014 i nā mea āpau. Ua hoʻemi nui nā ʻoihana aila i kā lākou hoʻopukapuka kālā ʻeli, ua hāʻule ka nui o nā paipu a me nā kumukūʻai, a ua kaumaha ʻo Vallourec i nā kumukūʻai paʻa a me ka ʻaiʻē, ua loaʻa iā ia kahi kaula o nā pohō. Ua hoʻomaka ka hui i nā hoʻolālā hōʻemi kumukūʻai a me ka hōʻemi ʻana i ka mana, ʻoi aku hoʻi ma ʻEulopa.

I ka makahiki 2016, ua hoʻokō ʻo Vallourec i kahi hoʻonui kapikala ma kahi o hoʻokahi piliona euros, me ke komo ʻana o Nippon Steel & Sumitomo Metal a me ke kākoʻo o Bpifrance, he mea kuleana lehulehu. Ua ʻae kēia hana i ka hui e lanakila i kona mau pilikia, ma ke kumukūʻai o ka hoʻohaʻahaʻa nui ʻana no nā mea kuleana e kū nei.

Ua hōʻailona ʻia hoʻi kēlā wā e ka hihia hana kila.ʻAscoval, ma Saint-Saulve (Nord), kahi i lilo ai ʻo Vallourec i mea kuleana a me ka mea kūʻai aku. Ua hoʻohewa nui ʻia ke kuleana o ka hui i nā hoʻāʻo e lawe i ke kahua, ʻoiai ma ka palapala kiʻiʻoniʻoni ʻO Ascoval, ke kaua no ke kila na Éric Guéret.

Ua haʻalele ʻo Philippe Crouzet i ka papa hoʻokele ma 2020Ua pani ʻo Édouard Guinotte iā ia.

Ma hope o Crouzet: ke kūkulu hou ʻana a me kahi hoʻomaka hou

I ka makahiki 2021, ua hana ʻo Vallourec i kahi hoʻoponopono kālā nui: ua hoʻololi ʻia kahi hapa nui o kāna aie i waiwai, a ua lilo nā mea hōʻaiʻē, me ka waihona Apollo, i mau mea kuleana hapa nui. Ua hoʻohaʻahaʻa nui ʻia nā kuleana o nā mea kuleana e kū nei. Ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Philippe Guillemot, i koho ʻia i ka makahiki 2022, ua pani ka hui i kāna mau hale hana Kelemania, ua hoʻoikaika hou i kāna mau wahi waiwai nui loa (Brazil, ʻAmelika Hui Pū ʻIa), a ua hoʻemi nui i kāna aie. I ka makahiki 2025, ua hoʻolaha ʻo ArcelorMittal i ka loaʻa ʻana o kahi 28% o ka kuleana i paʻa ʻia e Apollo.

No ka hahai ʻana i ke kūlana o kēia manawa o ka hui, kona mau hopena a me kona manaʻo, e nānā i kā mākou loiloi oWaihona Vallourec.

Nā haʻawina no ka mea hoʻopukapuka kālā

ʻO ka hana a Vallourec i ka wā o Philippe Crouzet kekahi o nā hiʻohiʻona i aʻo nui ʻia ma ka Paris Stock Exchange. ʻEhā mau mea nui e lawe ʻia:

Hoʻoholo ʻia kahi waiwai cyclical ma luna o ke kaʻina holoʻokoʻa. ʻAʻole hiki ke hoʻomau ʻia nā loaʻa kālā i ka piko o kahi pōʻaiapuni. ʻO ka loiloi ʻana i kahi hui e like me Vallourec ma muli o kāna mau hopena 2008 a i ʻole 2013, he poina paha ia e hiki ke hāʻule ke kumukūʻai o ka ʻaila. Hoʻonui ka ʻaiʻē i nā mea āpau. I ka wā ulu nui, hoʻoulu ia i ka ulu ʻana; i ka wā hāʻule, hoʻoweliweli ia i ke ola. ʻO ka lakio aie ʻupena i ka loaʻa kālā ma mua o ka ukupanee, nā ʻauhau, ka emi ʻana o ka waiwai, a me ka amortization (EBITDA) kahi hōʻailona koʻikoʻi e nānā ai. Hoʻonui ʻia ke kapikala a hoʻēmi ʻia ka hoʻololi ʻana o ka aie. ʻO ka mea kuleana e mālama ana i kā lākou mau kuleana i ka wā o ka hoʻolālā hou ʻana, e lilo paha ka hapa nui o kā lākou hoʻopukapuka kālā, ʻoiai inā ola ka hui. He mea nui ka hoʻokele waiwai. ʻO kahi papa hoʻokele i kāohi ʻia e kahi papa kiaʻi, me kahi mea kuleana lehulehu ma ke kapikala, ʻaʻole ia e pale aku i nā hewa hoʻolālā.

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makahiki ʻAnuʻu 1956 Hānau ʻia ma Neuilly-sur-Seine (ʻOkakopa 18) 1981 Ua puka i ke kula kiʻekiʻe ʻo ENA, ʻo ia ke poʻokela o kāna papa; ua komo i ka ʻAha Kūkākūkā o ka Mokuʻāina 1986 Ke komo ʻana iā Saint-Gobain 2000 Hope Luna Hoʻokele o Saint-Gobain 2008 Lālā o ka papa kiaʻi o Vallourec 2009 Luna Hoʻomalu o ka papa o Vallourec; luna hoʻokele o EDF 2012 Ua hoʻohou hou ʻia ke kauoha no ʻehā makahiki 2016 Hoʻonui kālā me Nippon Steel lāua ʻo Bpifrance 2020 Ke haʻalele nei ʻo ia i ke kūlana luna hoʻomalu o ka papa

Nīnau Hoʻoholo Pine

I ka manawa hea i hoʻokele ai ʻo Philippe Crouzet iā Vallourec?

Ua noho ʻo ia ma luna o ka papa hoʻokele o Vallourec mai 2009 a i 2020, ma hope o ka lawelawe ʻana ma kāna papa kiaʻi mai ʻApelila 2008.

No ke aha i hāʻule ai ke kumukūʻai o Vallourec i kona wā ʻoihana?

ʻO ke kumu nui o ka hiolo ʻana o ke kumukūʻai aila mai ka makahiki 2014 a hiki i kēia manawa, ka mea i hōʻemi i ke koi no nā paipu wili, ʻoiai ua nui ka ʻaiʻē o ka hui ma hope o kāna mau hoʻopukapuka kālā ulu.

He aha ke ala hana a Philippe Crouzet ma mua o Vallourec?

Ua puka ʻo ia me ke poʻokela o kāna papa mai ENA i ka makahiki 1981, ua hoʻomaka ʻo ia ma ka ʻAha Kūkākūkā o ka Mokuʻāina ma mua o ka hoʻolilo ʻana i nā makahiki he iwakālua ma Saint-Gobain, a ma hope ua lilo ʻo ia i hope luna hoʻokele.