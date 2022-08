HeroCat : Le projet populaire GameFi s’effondre de 99 % après un rug pull

Le populaire projet GameFi de Play to Earn, HeroCat, a vu sa valeur chuter de 99 % à la suite d’un rug pull, tandis qu’une autre plateforme de la finance décentralisé (DeFi) a perdu des millions de dollars lors d’une attaque.

Selon un tweet de PeckShield Alert, le projet GameFi HeroCat montre des signes de rug pull. Le token crypto natif du jeu, HeroCat Token (HCT), développé fin novembre, a perdu plus de 99,5 % de sa valeur, selon les données de PeckShield et CoinGecko.

Le prix du HCT est passé de 0,0097 $ à 0,00002 $ au cours des dernières 24 heures. Son plus haut historique (ATH) était d’environ 0,22 $ en décembre dernier. Le volume de transactions du token a atteint un ATH de 3,8 millions de dollars, mais est maintenant inférieur à 500 dollars, selon les données fournies par CoinGecko.

Selon PeckShield Alert, HCT, qui est un jeton basé sur Binance Chain (BNB Chain), “a fait une grosse vente et a transféré environ 151 000 $ de Binance (BUSD) depuis l’adresse :

“0x6e49ae035ef344abe4bed87a0dce44fc97d6a441” à “0x74A12a28Fea0d1b59A05B94C2ee323”.

HeroCat GameFi n’a pas encore publié de mise à jour sur la situation actuelle.

Selon PeckShield, une société de sécurité et d’analyse de données blockchain, les pirates ont lancé mardi une attaque sur la plateforme Cream Finance. Selon le tweet, le piratage a été effectué en raison d’un “bogue introduit par [le] jeton AMP“.

Via un autre tweet, PeckShield a expliqué :

3/4 Specifically, in the example tx, the hacker makes a flashloan of 500 ETH and deposit the funds as collateral. Then the hacker borrows 19M $AMP and makes use of the reentrancy bug to re-borrow 355 ETH inside $AMP token transfer(). Then the hacker self-liquidates the borrow. pic.twitter.com/ryVX2RoxhJ

— PeckShield Inc. (@peckshield) August 30, 2021