आन्द्रे सिट्रोएन (1878-1935) फ्रांसीसी उद्योग जगत के महान नामों में से एक हैं। इकोले पॉलिटेक्निक से स्नातक, उन्होंने भले ही ऑटोमोबाइल का आविष्कार नहीं किया, लेकिन यूरोप में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करने, इसे एक आम बाज़ार उत्पाद के रूप में बेचने और विपणन उपकरण के रूप में इसका उपयोग करने वाले पहले लोगों में से वे एक थे। उनका जीवन अर्थशास्त्र का भी एक उदाहरण है: भारी कर्ज से वित्तपोषित एक शानदार औद्योगिक सफलता, जिसका अंत दिवालियापन और मिशेलिन द्वारा कंपनी के अधिग्रहण में हुआ। 2026 में, पैंथियन में उनके अंतिम संस्कार के अभियान के साथ उनका नाम फिर से सुर्खियों में आया।

प्रारंभिक जीवन: प्रौद्योगिकी के प्रति गहरी रुचि रखने वाले अप्रवासी माता-पिता के पुत्र

आंद्रे सिट्रोएन का जन्म 5 फरवरी, 1878 को पेरिस के 9वें जिले में स्थित 44 रुए लाफिट में हुआ था। वे लेवी सिट्रोएन, एक डच यहूदी हीरा व्यापारी, जो 1873 में पेरिस में बस गए थे, और अमालिआ क्लेनमैन, जो मूल रूप से वारसॉ की निवासी थीं, के पाँचवें और अंतिम बच्चे थे। परिवार का नाम उनके एक पूर्वज से आया है जो नीदरलैंड में नींबू का व्यापारी था ("सिट्रोएन" का अर्थ डच में नींबू होता है); आंद्रे ने ही "e" पर डायएरेसिस को अपनाया था।

उनका बचपन त्रासदी से भरा था: 1884 में, दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान में किए गए एक असफल निवेश के बाद उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। जूल वर्न और एफिल टॉवर के निर्माण से प्रभावित, लइसी कोंडोरसेट के एक प्रतिभाशाली छात्र, आंद्रे नेइकोले पॉलीटेक्निक एन 1898.

हेरिंगबोन गियर: एक लोगो का जन्म

1900 में, पोलैंड की यात्रा के दौरान, उन्होंने वी-ग्रूव गियर बनाने की एक विधि खोजी। ये गियर कम शोर करते थे और उच्च शक्ति संचारित करने में सक्षम थे, लेकिन इनके लिए उच्च स्तर की मशीनिंग सटीकता की आवश्यकता थी। आंद्रे सिट्रोएन ने लाइसेंस खरीदा और स्टील का उपयोग करके एक औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया विकसित की। 1901 में, उन्होंने और उनके दो हाई स्कूल के दोस्तों ने पेरिस के फाउबर्ग सेंट-डेनिस जिले में एक गियर निर्माण कंपनी की स्थापना की।

यह दोहरा शेवरॉन बाद में कार ब्रांड का प्रतीक बन गया: वैश्विक उद्योग में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले लोगो में से एक की उत्पत्ति एक यांत्रिक भाग से हुई।

मोर्स, अमेरिका और बड़े पैमाने पर उत्पादन की खोज

1906 से उन्हें ऑटोमोबाइल निर्माता की सहायता के लिए बुलाया जाने लगा। बकलउस समय कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन और उत्पाद श्रृंखला का पुनर्गठन किया: उत्पादन 1908 में 300 कारों से बढ़कर 1913 में 800 हो गया। 1912 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने उन पर गहरा प्रभाव डाला: उन्होंने फोर्ड कारखाने का दौरा किया और असेंबली लाइन उत्पादन के बारे में जाना। उनकी महत्वाकांक्षा "यूरोपीय हेनरी फोर्ड" बनने की हो गई।

1915-1918: क्वाई डे जेवेल पर स्थित सीप कारखाना

1914 में तोपखाने के अधिकारी के रूप में तैनात होने पर उन्होंने गोला-बारूद की कमी देखी। जनवरी 1915 में, उन्होंने युद्ध मंत्रालय को कुछ ही महीनों के भीतर एक ऐसे कारखाने के निर्माण का प्रस्ताव दिया जो अभूतपूर्व दर से 75 मिमी के गोले बनाने में सक्षम हो। जेवेल डॉकपेरिस में, उन्होंने एक अत्याधुनिक कारखाना स्थापित किया जिसमें 13,000 तक महिलाएं कार्यरत थीं। इस कारखाने में कुल मिलाकर लगभग 23 मिलियन सीपियों का उत्पादन हुआ। यह कारखाना अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जो उस समय दुर्लभ थीं: एक कैंटीन, एक औषधालय और एक शिशुशाला।

1919: टाइप ए और पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित यूरोपीय कार

युद्धविराम के तुरंत बाद, कारखाने को सैन्य ऑर्डर मिलना बंद हो गए। आंद्रे सिट्रोएन ने इसका अनुमान लगा लिया था: उन्होंने कुछ ही महीनों में उस जगह को कार कारखाने में बदल दिया। जनवरी 1919 में, उन्होंने प्रेस को 7,250 फ़्रैंक की कीमत वाली एक कार की घोषणा की, जो बाज़ार में सबसे सस्ती कार की कीमत से लगभग आधी थी। इस प्रचार अभियान से दो सप्ताह में 16,000 से अधिक पूछताछ हुई।

La सिट्रोएन टाइप एइंजीनियर जूल्स सोलोमन द्वारा डिज़ाइन की गई सिट्रोएन 2सीवी उसी वर्ष लॉन्च की गई थी। इसे प्रतिदिन 30 कारों के उत्पादन के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर निर्मित होने वाली पहली यूरोपीय कार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1929 में, सिट्रोएन ने 102,891 ऑटोमोबाइल का उत्पादन किया, जो फ्रांसीसी उत्पादन का लगभग एक तिहाई था, और जेवेल, सुरेनेस, क्लिची, सेंट-ओएन और ग्रेनेल में स्थित अपने कारखानों में लगभग 32,000 श्रमिकों को रोजगार दिया था।

अपने समय से आगे का एक विपणन प्रतिभावान व्यक्ति

आंद्रे सिट्रोएन ने दूसरों से पहले यह समझ लिया था कि विज्ञापन से बिक्री बढ़ती है:

4 अक्टूबर, 1922 को, मोटर शो के दौरान एक हवाई जहाज ने आर्क डी ट्रायम्फ के ऊपर धुएं के अक्षरों में "सिट्रोएन" लिखा था;

1925 से 1933 तक, एक विशाल प्रकाशित चिन्ह जो बना हुआ था एफिल टॉवर एक विशाल विज्ञापन बोर्ड;

एक विशाल विज्ञापन बोर्ड; केग्रेसे हाफ-ट्रैक अभियानों ने जनमत पर गहरा प्रभाव डाला: सहारा रेगिस्तान को पार करना (1922-1923), ब्लैक क्रूज़ अफ्रीका में (1924), येलो क्रूज़ एशिया में (1931);

अफ्रीका में (1924), एशिया में (1931); यह बिक्री के बाद की सेवाओं में भी नवाचार करता है: ड्राइवर मैनुअल, डीलर नेटवर्क, गारंटीकृत मूल स्पेयर पार्ट्स।

ट्रैक्शन अवंत और 1934 का दिवालियापन

1933 में, लुई रेनॉल्ट के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, आंद्रे सिट्रोएन ने कुछ ही महीनों में जेवेल कारखाने का पुनर्निर्माण करवाया और इसे यूरोप के सबसे आधुनिक कारखानों में से एक में बदल दिया। उन्होंने इंजीनियर आंद्रे लेफेब्रे को नियुक्त किया, जिन्होंने एक वर्ष के भीतर इसका डिज़ाइन तैयार किया। ट्रैक्शन अवंत24 मार्च, 1934 को प्रस्तुत की गई यह कार क्रांतिकारी थी, लेकिन कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी थी: मई 1934 में प्रकाशित बैंक ऑफ फ्रांस की एक रिपोर्ट में 200 मिलियन फ़्रैंक के नुकसान की सूचना दी गई थी।

बैंकों ने उन्हें समर्थन देना जारी रखने से इनकार कर दिया है, और सरकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। 21 décembre 1934सिट्रोएन कंपनी को न्यायिक परिसमापन में डाल दिया गया है। मुख्य लेनदार, मिशेलिनउन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला। जनवरी 1935 में, आंद्रे सिट्रोएन ने अपने शेयर बेच दिए; जुलाई में पियरे मिशेलिन ने अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया। बीमार आंद्रे सिट्रोएन का 3 जुलाई 1935 को पेरिस में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

विरासत: मिशेलिन से स्टेलेंटिस तक

मिशेलिन के स्वामित्व में यह ब्रांड फलता-फूलता रहा, जिसमें 2CV (1948) और DS (1955) जैसे प्रतिष्ठित मॉडल शामिल हैं। 1976 में, प्यूजो ने सिट्रोएन का अधिग्रहण किया, जिससे समूह का उदय हुआ। PSA Peugeot Citroënजनवरी 2021 में, PSA और फिएट क्रिसलर के विलय से एक नई कंपनी का निर्माण हुआ। स्टेलेंटिसजिनमें से सिट्रोएन चौदह ब्रांडों में से एक है।

पेरिस में, 1958 में क्वाई डे जेवेल का नाम बदलकर क्वाई आंद्रे-सिट्रोएन कर दिया गया और पूर्व कारखाने की जगह पार्क आंद्रे-सिट्रोएन बनाया गया। कई वर्षों से, परिवार, विशेष रूप से उनके पोते हेनरी-जैक्स सिट्रोएन, उन्हें पैंथियन में दफनाने की वकालत कर रहे हैं। 26 अगस्त, 2026 को, मेडिफ (फ्रांसीसी व्यापार संघ) के अध्यक्ष पैट्रिक मार्टिन ने संगठन के ग्रीष्मकालीन स्कूल में सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

आंद्रे सिट्रोएन की कहानी से निवेशक क्या सीख सकते हैं?

सिट्रोएन का इतिहास उन सबकों को प्रस्तुत करता है जो सूचीबद्ध कार निर्माताओं के विश्लेषण के लिए आज भी प्रासंगिक हैं:

मात्रा पर्याप्त नहीं है। सिट्रोएन ने खूब बिक्री की, लेकिन बाजार पर कब्जा जमाने के लिए बहुत कम कीमतों पर। पर्याप्त लाभ मार्जिन के अभाव में, ऋण-आधारित विकास कमजोर पड़ गया। शेयर बाजार में, आप केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि परिचालन मार्जिन और नकदी प्रवाह भी देखते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी कारखाने का पुनर्निर्माण करना या कोई क्रांतिकारी मॉडल लॉन्च करना काफी खर्चीला होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव के मामले में 2026 में भी यही बात सच है, जिससे सभी निर्माताओं की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ रहा है। वित्तीय साझेदार महत्वपूर्ण है। ऋणदाता मिशेलिन ही मालिक बन गया। निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच संबंध घनिष्ठ बने रहे; हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि...मिशेलिन स्टॉक इससे पता चलता है कि टायर निर्माता कंपनी ने तब से किस प्रकार विविधीकरण किया है।

शेवरॉन ब्रांड के वर्तमान उत्तराधिकारी के बारे में जानने के लिए, हमारी प्रोफ़ाइल देखें।स्टेलेंटिस स्टॉकऔर सिट्रोएन के महान ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी, यानी उस प्रतिद्वंद्वी से तुलना करने के लिए...रेनॉल्ट स्टॉकये विश्लेषण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और निवेश संबंधी सलाह नहीं हैं।

साल EVENEMENT 1878 पेरिस में जन्म (5 फरवरी) 1898 इकोले पॉलिटेक्निक में प्रवेश 1901 हेरिंगबोन गियर कंपनी की स्थापना 1906 मोर्स की रिकवरी में नेतृत्व की भूमिका निभाता है 1915 जावेल घाट पर शेल फैक्ट्री का निर्माण 1919 सिट्रोएन टाइप ए का शुभारंभ 1924 ब्लैक क्रूज़ 1934 ट्रैक्शन अवंत (मार्च), न्यायिक परिसमापन (21 दिसंबर) 1935 मिशेलिन द्वारा अधिग्रहण किया गया; 3 जुलाई को निधन हो गया। 1976 PSA Peugeot Citroën का जन्म 2021 सिट्रोएन अब स्टेलेंटिस ब्रांड का हिस्सा बन गया है।

सामान्य प्रश्न

सिट्रोएन के लोगो में दो शेवरॉन क्यों हैं?

यह वी-आकार (हेरिंगबोन) गियर की याद दिलाता है जिसे आंद्रे सिट्रोएन ने अपने करियर की शुरुआत में, ऑटोमोबाइल उद्योग में कदम रखने से पहले बनाया था।

1934 में सिट्रोएन दिवालिया क्यों हो गई?

कंपनी ने अपने विकास, जैवल कारखाने के पुनर्निर्माण और ट्रैक्शन अवंत के विकास के लिए भारी कर्ज लिया था, जबकि इसकी कम बिक्री कीमतों ने इसके लाभ मार्जिन को सीमित कर दिया था। बैंकों ने इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया और 21 दिसंबर, 1934 को इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया।

आज सिट्रोएन का मालिक कौन है?

सिट्रोएन, स्टेलेंटिस समूह का एक ब्रांड है, जिसका गठन 2021 में पीएसए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स के विलय से हुआ था।