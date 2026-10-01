एरिक ट्रैपियर जनवरी 2013 से डसॉल्ट एविएशन का नेतृत्व कर रहे हैं। 1 जून, 1960 को जन्मे, वे 24 वर्ष की आयु में समूह में शामिल हुए और कमान संभालने से पहले अपने करियर का अधिकांश समय निर्यात के लिए लड़ाकू जेट बेचने में बिताया। उनके नेतृत्व में, गोलीकांडफ्रांस के बाहर लंबे समय तक अविभाज्य मानी जाने वाली यह कंपनी वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से सफल हो गई है। जनवरी 2025 में, उन्होंने मार्सेल डसॉल्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप (जीआईएमडी) के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। एक ऐसे विवेकशील नेता का चित्र, जिनके निर्णय रक्षा मूल्यों का समर्थन करने वाले सभी लोगों के लिए मायने रखते हैं।

प्रशिक्षण और शुरुआत

एरिक ट्रैपियर टेलीकॉम सुडपेरिस से स्नातक इंजीनियर हैं। उन्होंने 1983 और 1984 में फ्रांसीसी नौसेना में एक अधिकारी के रूप में अपनी सैन्य सेवा पूरी की, फिर शामिल हो गए। Dassault विमानन 1984 में। वह वर्तमान में एक रिजर्व नौसेना कप्तान हैं। 1983 में शादी करने वाले वह तीन बच्चों के पिता हैं।

निर्यात के क्षेत्र में तीस वर्षों का अनुभव

डसॉल्ट एविएशन में उनका करियर लगभग पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मामलों पर केंद्रित रहा है:

1984-1987 डिजाइन कार्यालय और हथियार प्रणाली प्रबंधन।

डिजाइन कार्यालय और हथियार प्रणाली प्रबंधन। 1987-1991 वे अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रबंधन के प्रभारी हैं और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, चिली और जर्मनी के साथ वार्ताओं के लिए जिम्मेदार हैं। वे अटलांटिक समुद्री गश्ती विमानों की बिक्री में भी शामिल हैं।

वे अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रबंधन के प्रभारी हैं और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, चिली और जर्मनी के साथ वार्ताओं के लिए जिम्मेदार हैं। वे अटलांटिक समुद्री गश्ती विमानों की बिक्री में भी शामिल हैं। 1991-1995 एशिया में बिक्री के लिए जिम्मेदार, जिसमें भारत के साथ मिराज अनुबंध भी शामिल है।

एशिया में बिक्री के लिए जिम्मेदार, जिसमें भारत के साथ मिराज अनुबंध भी शामिल है। 1995-2000 वे संयुक्त अरब अमीरात में बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं, जहां वे मिराज 2000-9 अनुबंध का प्रबंधन करते हैं।

वे संयुक्त अरब अमीरात में बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं, जहां वे मिराज 2000-9 अनुबंध का प्रबंधन करते हैं। 2000-2005 पहले मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्रों के निदेशक, फिर सैन्य निर्यात निदेशक।

पहले मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्रों के निदेशक, फिर सैन्य निर्यात निदेशक। 2006 : अंतर्राष्ट्रीय महाप्रबंधक।

वह लड़ाकू ड्रोन प्रदर्शक के लिए औद्योगिक समझौतों पर बातचीत भी करते हैं। न्यूरॉनइस यूरोपीय कार्यक्रम का नेतृत्व डसॉल्ट एविएशन ने किया, जिसमें साब (स्वीडन), एलेनिया (इटली), आरयूएजी (स्विट्जरलैंड), एचएआई (ग्रीस) और ईएडीएस (स्पेन) शामिल थे। यह कार्यक्रम स्टील्थ और स्वायत्त पायलटिंग प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता था।

2013: डसॉल्ट एविएशन के इतिहास में सबसे कम उम्र के सीईओ

18 दिसंबर 2012 को निदेशक के रूप में सह-विकल्पित किए गए एरिक ट्रैपियर को अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। 8 2013 Janvierचार्ल्स एडेलस्टीन के उत्तराधिकारी के रूप में, 52 वर्ष की आयु में, वह 1929 में कंपनी की स्थापना के बाद से इसके पांचवें सीईओ बने हैं, और इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं।

उन्हें एक विरोधाभासी स्थिति विरासत में मिली: राफेल को तकनीकी रूप से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन किसी भी विदेशी ग्राहक ने इसे अभी तक नहीं खरीदा था, और विमान को केवल फ्रांसीसी सरकार के आदेशों से ही समर्थन मिल रहा था। इसलिए, इस दशक की चुनौती एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्यात में सफल बनाना था।

उनके नेतृत्व में राफेल की प्रमुख बिक्री हुई।

अगले दशक ने उन्हें सही साबित कर दिया। 2015 के बाद हस्ताक्षरित प्रमुख अनुबंध:

साल देश आदेश 2015 मिस्र 24 राफेल (पहले निर्यात ग्राहक) का ऑर्डर, जिसे 2021 में दूसरे ऑर्डर से पूरा किया गया। 2015 कतर पहले 24 राफेल विमान बनाए गए, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 36 कर दी गई। 2016 भारत फ्रांसीसी वायु सेना के लिए 36 राफेल विमान 2021 Grèce नए और पुराने राफेल विमान 2021 क्रोएशिया 12 प्रयुक्त राफेल 2021 संयुक्त अरब अमीरात राफेल विमानों के 80 विमानों का निर्यात, जो इस कार्यक्रम के इतिहास में सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर है। 2022 इंडोनेशिया कई बैचों में 42 राफेल विमान 2024 Serbie 12 राफेल 2025 भारत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान

इन सफलताओं ने डसॉल्ट एविएशन का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है: कई वर्षों के ऑर्डर बुक, उत्पादन में तेज़ी और सैन्य क्षेत्र में अभूतपूर्व दृश्यता। इनसे कार्यक्रम के प्रमुख साझेदारों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थेल्स और एम88 इंजन के लिए सैफरान को भी लाभ हुआ है। इस मूल्य श्रृंखला में रुचि रखने वाले निवेशक हमारे विश्लेषणों का अध्ययन कर सकते हैं...डसॉल्ट एविएशन स्टॉक,थेल्स क्रिया औरकेसर स्टॉक.

संवेदनशील फाइलें: SCAF और Falcon

यह सब इतना आसान नहीं है। यूरोपीय कार्यक्रम फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम (एफसीएएस)जर्मनी और स्पेन के साथ शुरू की गई इस परियोजना में डसॉल्ट एविएशन और एयरबस के बीच कार्यों के बंटवारे को लेकर बार-बार औद्योगिक मतभेद देखने को मिले। एरिक ट्रैपियर ने लड़ाकू विमान के लिए एक स्पष्ट रूप से पहचाने गए मुख्य ठेकेदार की आवश्यकता का सार्वजनिक रूप से बचाव किया, इस रुख ने साझेदारों के साथ तनाव को अक्सर बढ़ाया।

नागरिक पक्ष की बात करें तो, व्यावसायिक जेट विमानों की श्रेणी में शामिल हैं... बाज़ फाल्कन 6X को सेवा में आने से पहले विशेषकर इंजनों से संबंधित समस्याओं के कारण विलंब का सामना करना पड़ा और इसी के चलते फाल्कन 10X का विकास किया गया। फाल्कन का कारोबार सैन्य कारोबार की तुलना में आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना हुआ है।

जीआईएमडी के अध्यक्ष और औद्योगिक नियोक्ताओं में एक प्रमुख व्यक्ति

9 जनवरी, 2025 को, एरिक ट्रैपियर ने चार्ल्स एडेलस्टीन के स्थान पर अध्यक्ष का पदभार संभाला। मार्सेल डसॉल्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप (जीआईएमडी)डसॉल्ट परिवार की होल्डिंग कंपनी, जो विशेष रूप से डसॉल्ट एविएशन को नियंत्रित करती है और डसॉल्ट सिस्टम्स में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है, स्वयं थेल्स की बहुसंख्यक शेयरधारक है। वे डसॉल्ट एविएशन के सीईओ बने रहेंगे।

वे कई प्रतिनिधि पदों पर भी आसीन हैं:

यूरोपीय एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग संघ (एएसडी) के अध्यक्ष, जिनका चुनाव मई 2017 में हुआ था;

जीआईएफएएस (फ्रेंच एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) के अध्यक्ष, जिनका चुनाव 8 जून, 2017 को हुआ था;

मार्च 2021 से जनवरी 2023 तक CIDEF (फ्रांसीसी रक्षा उद्योग परिषद) के अध्यक्ष;

यूआईएमएम (धातु उद्योग और व्यापार संघ) के अध्यक्ष, जिनका चुनाव 15 अप्रैल, 2021 को हुआ था।

वह जनवरी 2025 से लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर हैं और उन्हें वैमानिकी पदक (2023) से सम्मानित किया गया है।

2026 में यूरोपीय रक्षा: निवेशक के लिए इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है

2022 से, यूरोप में सैन्य बजट में वृद्धि के कारण रक्षा शेयरों को शेयर बाजार में सबसे अधिक ध्यान से देखे जाने वाले विषयों में से एक बना दिया है। इस संदर्भ में, कई बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

ऑर्डर बुक इससे कई वर्षों तक स्पष्टता मिलती है, लेकिन लाभप्रदता समय पर काम पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करती है, इसलिए यह उप-अनुबंध श्रृंखला पर निर्भर करती है।

इससे कई वर्षों तक स्पष्टता मिलती है, लेकिन लाभप्रदता समय पर काम पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करती है, इसलिए यह उप-अनुबंध श्रृंखला पर निर्भर करती है। नियंत्रण संरचना डसॉल्ट एविएशन में जीआईएमडी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है, जबकि एयरबस एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शेयरधारक है। इसलिए, शेयरों की मुक्त हिस्सेदारी सीमित है, जिससे शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी बढ़ सकता है।

डसॉल्ट एविएशन में जीआईएमडी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है, जबकि एयरबस एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शेयरधारक है। इसलिए, शेयरों की मुक्त हिस्सेदारी सीमित है, जिससे शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी बढ़ सकता है। निर्यात अनुबंध वे राजनीतिक निर्णयों, वित्त पोषण और कभी-कभी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर निर्भर करते हैं, और उनका कार्यान्वयन कार्यक्रम अक्सर अनिश्चित होता है।

वे राजनीतिक निर्णयों, वित्त पोषण और कभी-कभी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर निर्भर करते हैं, और उनका कार्यान्वयन कार्यक्रम अक्सर अनिश्चित होता है। ईएसजी मानदंड कुछ फंड हथियारों को शामिल नहीं करते हैं, जबकि अन्य ने 2022 से उन्हें फिर से शामिल कर लिया है। इससे इन प्रतिभूतियों की मांग प्रभावित होती है।

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सामान्य प्रश्न

एरिक ट्रैपियर कब से डसॉल्ट एविएशन के प्रभारी हैं?

वह 8 जनवरी, 2013 से डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ हैं।

राफेल की बिक्री में एरिक ट्रैपियर की क्या भूमिका थी?

पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रबंध निदेशक के रूप में, उन्होंने निर्यात रणनीति का नेतृत्व किया, जिसके कारण पहले अनुबंध (2015 में मिस्र और कतर, 2016 में भारत) हुए, और फिर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 80 राफेल विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर मिला।

एरिक ट्रैपियर की अध्यक्षता वाली जीआईएमडी क्या है?

मार्सेल डसॉल्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप एक पारिवारिक होल्डिंग कंपनी है जो डसॉल्ट एविएशन को नियंत्रित करती है। एरिक ट्रैपियर 9 जनवरी, 2025 को इसके अध्यक्ष बने।

क्या एरिक ट्रैपियर यूआईएमएम के अध्यक्ष हैं?

जी हां, उन्हें 15 अप्रैल, 2021 को धातुकर्म उद्योग और व्यापार संघ का अध्यक्ष चुना गया था।