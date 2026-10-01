जीन-सिरिल स्पिनेटा वे उन गिने-चुने फ्रांसीसी वरिष्ठ सिविल सेवकों में से एक हैं जिन्होंने बड़ी कंपनियों के नेतृत्व में सफलतापूर्वक अपना दूसरा करियर शुरू किया है। 4 अक्टूबर, 1943 को पेरिस के 15वें जिले में जन्मे, उन्होंने ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक एयर इंटर और फिर एयर फ्रांस की अध्यक्षता की, कंपनी के आंशिक निजीकरण और 2004 में केएलएम के साथ इसके विलय का नेतृत्व किया, और फिर अरेवा के पर्यवेक्षी बोर्ड की अध्यक्षता की। 2018 में, रेल परिवहन के भविष्य पर "स्पिनेटा रिपोर्ट" के साथ उनका नाम फिर से सुर्खियों में आया। यहां उनके करियर का सफर, उनके प्रमुख निर्णय और विमानन क्षेत्र के निवेशकों के लिए उनका आज भी क्या महत्व है, बताया गया है।

उत्पत्ति और प्रशिक्षण

जीन-सिरिल स्पिनेटा एक ऐसे परिवार में पले-बढ़े जो समाजवाद के प्रति गहरी निष्ठा रखता था। उनके दादा, सिरिल स्पिनेटा, आर्ट्स एट मेटियर्स स्कूल के इंजीनियर थे, जिन्होंने 1911 से अल्बी वर्कर्स ग्लासवर्क्स का प्रबंधन किया और जीन जौरस के करीबी थे। उनकी मां, एंटोनेट ब्रिगनोली, मूल रूप से कोर्सिका की एक शिक्षिका थीं, और उनके पिता, एड्रियन स्पिनेटा, एक सिविल इंजीनियर थे, जो पेरिस में बस गए, जहां जीन-सिरिल का जन्म हुआ।

वर्साय के लाइसी होचे में छात्र रहते हुए, उन्होंने पेरिस के विधि संकाय से लोक कानून में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की, साइंसेज पो पेरिस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर चार्ल्स डी गॉल के बैच में ईएनए (राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय) में प्रवेश लिया। वे 1977 तक समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे।

एक वरिष्ठ सिविल सेवक के रूप में करियर (1969-1990)

उनका प्रशासनिक करियर व्यापक और विविध है। शिक्षण सहायक के रूप में काम करने के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय (निवेश और योजना कार्यालय के प्रमुख, फिर कॉलेजों के निदेशक), राज्य परिषद में लेखा परीक्षक, सरकार के सामान्य सचिवालय और प्रधानमंत्री की सूचना सेवा में क्रमिक रूप से पद संभाले।

इसके बाद वे परिवहन क्षेत्र के करीब आ गए और दो बार मिशेल डेलेबारे के चीफ ऑफ स्टाफ बने, विशेष रूप से तब जब डेलेबारे परिवहन और समुद्री मामलों के मंत्री थे, और बाद में अवसंरचना मंत्री बने। इस अनुभव ने उन्हें नागरिक उड्डयन और इसकी नियामक चुनौतियों का गहन ज्ञान प्रदान किया।

एयर इंटर फिर एयर फ्रांस: पुनर्गठन और राजधानी का खुलना

1990 से 1993 तक, वे अध्यक्ष और सीईओ थे।एयर इंटरफ्रांसीसी घरेलू एयरलाइन के प्रमुख के रूप में, उस समय जब यूरोपीय हवाई क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने की तैयारी चल रही थी। राष्ट्रपति फ्रांस्वा मिटर्रैंड के साथ एक मिशन और यूरोपीय आयोग में कुछ समय बिताने के बाद, उन्हें नियुक्त किया गया था।एयर फ्रांस 22 सितंबर 1997।

उनकी कार्ययोजना दोहरी थी: वर्षों के घाटे से उबर रही कंपनी की रिकवरी जारी रखना और उसे बाजार में उतारने की तैयारी करना। 1999 में, उन्होंने नेतृत्व किया एयर फ्रांस का आंशिक निजीकरणकंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ। इसी अवधि के दौरान, एयर फ्रांस ने स्काईटीम गठबंधन में भी शामिल हो गई, जिसकी स्थापना 2000 में डेल्टा, एयरोमेक्सिको और कोरियन एयर के साथ मिलकर की गई थी।

2004: एयर फ्रांस-केएलएम की स्थापना

उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन डच कंपनी के साथ विलय था। KLM2004 में संपन्न हुआ यह विलय यूरोपीय हवाई परिवहन में पहला बड़ा सीमा पार विलय था। चुनी गई संरचना के तहत दो एयरलाइनों और दो ब्रांडों को दो केंद्रों (पेरिस-चार्ल्स-डी-गॉल और एम्स्टर्डम-स्किपहोल) के साथ एक संयुक्त स्वामित्व वाली, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के अंतर्गत संरक्षित रखा गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एयर फ्रांस का निजीकरण भी हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सरकार की हिस्सेदारी बहुमत की सीमा से नीचे गिर गई।

जीन-सिरिल स्पिनेटा 31 दिसंबर, 2008 तक समूह के सीईओ रहे, फिर 1 जनवरी, 2009 से एयर फ्रांस-केएलएम और एयर फ्रांस के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बन गए, और पियरे-हेनरी गौर्जन ने सीईओ का पदभार संभाला। 17 अक्टूबर, 2011 को गौर्जन के जाने के बाद, स्पिनेटा ने 2013 तक सीईओ का पदभार फिर से संभाला, जिसके बाद एलेक्जेंडर डी जूनियाक ने उनका स्थान लिया।

2004 में परिकल्पित दोहरे मॉडल पर अक्सर चर्चा होती रही है, विशेष रूप से 2019 में पेरिस और हेग के बीच तनाव के दौरान, जब डच सरकार ने कंपनी में हिस्सेदारी हासिल की थी। यह समझने के लिए कि यह विरासत अभी भी समूह के मूल्यांकन पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, हमारे विश्लेषण में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया गया है:एयर फ्रांस-केएलएम स्टॉक पूंजी संरचना और बेड़े से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करता है।

अरेवा, अल्काटेल-ल्यूसेंट, सेंट-गोबेन: एक प्रशासक की आवश्यकता है

इसके समानांतर, जीन-सिरिल स्पिनेटा कई बोर्डों में शामिल हैं। वे इसके अध्यक्ष हैं। अरेवा पर्यवेक्षी बोर्ड अप्रैल 2009 से जून 2013 तक का समय ईपीआर रिएक्टर से जुड़ी कठिनाइयों और परमाणु समूह की रणनीति (जो बाद में ईंधन चक्र के लिए ओरानो बन गई) पर सवाल उठने से चिह्नित था। उन्होंने अल्काटेल-ल्यूसेंट, अलितालिया, ला पोस्टे, सेंट-गोबेन (2005 से), यूनिलीवर और जीडीएफ स्वेज के निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

सेंट-गोबेन बोर्ड में उनकी उपस्थिति ने उन्हें जीन-लुई बेफ़ा जैसे दिग्गजों के साथ खड़ा कर दिया; सामग्री समूह में रुचि रखने वाले लोग हमारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं।सेंट-गोबेन स्टॉक.

बिना अभियोग चलाए मामला बंद कर दिया गया।

जुलाई 2006 में, जीन-सिरिल स्पिनेटा को विमानन सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले एयर फ्रांस के एक पूर्व उपठेकेदार के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में अदालतों द्वारा तलब किया गया था। उनसे अंततः सहायक गवाह के रूप में पूछताछ की गई और उन पर औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया। उन्होंने इस मामले में हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया है।

2018: रेल के भविष्य पर स्पिनेटा की रिपोर्ट

15 फरवरी 2018 को उन्होंने प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप को "रेल परिवहन का भविष्य" विषय पर एक रिपोर्ट सौंपी। उनकी सबसे चर्चित सिफारिशों में रेलवे कर्मचारी के दर्जे के तहत नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रथा को समाप्त करना, एसएनसीएफ को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदलना, रेल नेटवर्क को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने की तैयारी करना और शाखा लाइनों की संख्या कम करना शामिल था। इनमें से कुछ प्रस्तावों को लंबी हड़ताल के बाद 2018 में अपनाए गए नए रेल समझौते के कानून में शामिल किया गया था।

उन्होंने अक्टूबर 2013 से राष्ट्रीय शिक्षा-अर्थव्यवस्था परिषद की अध्यक्षता भी की, जिसे स्कूलों और व्यावसायिक जगत को एक साथ लाने का कार्य सौंपा गया था।

भेद

जीन-सिरिल स्पिनेटा लीजन ऑफ ऑनर और नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के कमांडर और एकेडमिक पाम्स के ऑफिसर हैं। उन्हें "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक" चुना गया था। ले नोवेल इकोनोमिस्ट उन्होंने 2003 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2004 में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जर्नलिस्ट्स से आईकेयर पुरस्कार प्राप्त किया।

उनकी यात्रा से निवेशक को क्या सीख मिलती है?

एयरलाइन क्षेत्र शेयर बाजार में सबसे अधिक चक्रीय क्षेत्रों में से एक है। जीन-सिरिल स्पिनेटा का करियर इनमें से कई कारकों को दर्शाता है:

समेकन ही मूल्य सृजन का प्राथमिक स्रोत है। एयर फ्रांस-केएलएम, फिर आईएजी (ब्रिटिश एयरवेज-इबेरिया) और लुफ्थांसा समूह का गठन विलय के माध्यम से हुआ था। बाजार उन समूहों को महत्व देता है जो अपने नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने में सक्षम हैं।

एयर फ्रांस-केएलएम, फिर आईएजी (ब्रिटिश एयरवेज-इबेरिया) और लुफ्थांसा समूह का गठन विलय के माध्यम से हुआ था। बाजार उन समूहों को महत्व देता है जो अपने नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने में सक्षम हैं। राज्य की उपस्थिति से सब कुछ बदल जाता है। फ्रांस और नीदरलैंड की सरकारें एयर फ्रांस-केएलएम में शेयरधारक बनी हुई हैं; यह 2020 जैसे संकट के समय में सहायता प्रदान करता है, लेकिन रणनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित करता है और पूंजी पुनर्गठन के दौरान शेयरों के मूल्य में कमी ला सकता है।

फ्रांस और नीदरलैंड की सरकारें एयर फ्रांस-केएलएम में शेयरधारक बनी हुई हैं; यह 2020 जैसे संकट के समय में सहायता प्रदान करता है, लेकिन रणनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित करता है और पूंजी पुनर्गठन के दौरान शेयरों के मूल्य में कमी ला सकता है। कंपनियां निर्माताओं पर निर्भर हैं। डिलीवरी में देरी और इंजन की उपलब्धता क्षमता को प्रभावित कर रही है। कई निवेशक निर्माताओं के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश करना पसंद करते हैं, जैसा कि हमारे विश्लेषण में दिखाया गया है...एयरबस की कार्रवाई.

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साल कदम 1943 पेरिस में जन्म (4 अक्टूबर) 1990-1993 एयर इंटर के सीईओ 1997 एयर फ्रांस के सीईओ नियुक्त हुए (22 सितंबर) 1999 एयर फ्रांस का आंशिक निजीकरण और सूचीबद्ध होना 2004 केएलएम के साथ घनिष्ठ संबंध, एयर फ्रांस-केएलएम का जन्म 2009 एयर फ्रांस-केएलएम के बोर्ड के अध्यक्ष और अरेवा के पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष 2011-2013 वे एयर फ्रांस-केएलएम के सीईओ के रूप में अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करेंगे। 2018 रेल परिवहन के भविष्य पर रिपोर्ट

सामान्य प्रश्न

जीन-सिरिल स्पिनेटा ने एयर फ्रांस में क्या भूमिका निभाई?

उन्होंने 1997 से 2008 तक एयर फ्रांस का नेतृत्व किया, 1999 में इसका आंशिक निजीकरण किया और 2004 में केएलएम के साथ विलय का संचालन किया, जिससे एयर फ्रांस-केएलएम समूह का जन्म हुआ।

स्पिनेटा रिपोर्ट क्या है?

रेल परिवहन के भविष्य पर फरवरी 2018 में सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट, जिसने उसी वर्ष अपनाए गए एसएनसीएफ सुधार को प्रेरित किया।

क्या जीन-सिरिल स्पिनेटा ने अरेवा की अध्यक्षता की थी?

जी हां, उन्होंने अप्रैल 2009 से जून 2013 तक अरेवा के पर्यवेक्षी बोर्ड की अध्यक्षता की थी।