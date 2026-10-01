जीन-लुई बेफ़ा उन्होंने 1986 से 2007 तक दो दशकों से अधिक समय तक सेंट-गोबेन का नेतृत्व किया और 2010 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 11 अगस्त, 1941 को नीस में जन्मे, कॉर्प्स डेस माइंस इंजीनियरिंग स्कूल के स्नातक, वे फ्रांसीसी व्यापार जगत के उन अग्रणी अधिकारियों की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने सिविल सेवा के उच्च पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और उद्योग की रणनीतिक भूमिका के प्रति दृढ़ विश्वास रखते थे। सेंट-गोबेन के अलावा, उन्होंने औद्योगिक नीति पर अपनी रिपोर्टों और पुस्तकों के माध्यम से सार्वजनिक बहस को प्रभावित किया। एक ऐसे करियर पर एक नज़र जो सीएसी 40 औद्योगिक समूहों के निर्णयों को आज भी प्रभावित करता है।

शिक्षा: पॉलिटेक्निक, खान विज्ञान और विज्ञान संकाय

एक इंजीनियर और एक शिक्षिका के पुत्र, जीन-लुई बेफा ने नीस के लाइसी मैसेना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और उन्हें दाखिला मिल गया...इकोले पॉलीटेक्निक 1960 में। वे इंजीनियर बन गए। खान कोर 1963 में, उन्होंने इकोले नेशनेल सुप्रीयर डू पेट्रोल एट डेस मोटेर्स में भी अध्ययन किया और इंस्टीट्यूट डी'एट्यूड्स पॉलिटिक्स डी पेरिस (1966, अर्थशास्त्र-वित्त अनुभाग) से डिप्लोमा प्राप्त किया।

ऊर्जा प्रशासन में आरंभ

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्लेरमोंट-फेरैंड में खनन अभियंता के रूप में की, फिर 1967 से 1974 तक उद्योग मंत्रालय के ईंधन विभाग में शामिल हुए, जहां वे "शोधन और उपयोग" सेवा के प्रमुख और फिर उप निदेशक बने। इस अनुभव ने उन्हें ऊर्जा और राज्य तथा उद्योग के बीच संबंधों का गहन ज्ञान प्रदान किया, ये दो विषय उनके पूरे करियर में उनके साथ जुड़े रहे।

1974-1986: सेंट-गोबेन का उत्थान

1974 में, जीन-लुई बेफ़ा शामिल हुए। सेंट गोबेन योजना निदेशक के रूप में। फिर उन्होंने महानिदेशक का पदभार संभाला, उसके बाद अध्यक्ष बने। Pont-a-मौस्सोनउन्होंने ढलवां लोहे के पाइपों में विशेषज्ञता रखने वाली सहायक कंपनी का प्रबंधन किया, साथ ही 1979 से 1982 तक समूह की "पाइप और यांत्रिकी" शाखा का भी प्रबंधन किया। मार्च 1982 में, जिस वर्ष सेंट-गोबेन का राष्ट्रीयकरण हुआ, वे इसके प्रबंध निदेशक बन गए।

जनवरी 1986 में, उन्होंने रोजर फौरॉक्स का स्थान लिया। अध्यक्ष और सीईओफ्रांस्वा मिटर्रैंड की अध्यक्षता में नियुक्त और तत्कालीन प्रधानमंत्री जैक्स शिराक द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद, उन्होंने 1986 के अंत में सेंट-गोबेन के निजीकरण का नेतृत्व किया, जो सह-आवास सरकार का पहला बड़ा निजीकरण था।

1986-2007: सेंट-गोबेन के प्रमुख के रूप में बीस वर्ष

उनके नेतृत्व में सेंट-गोबेन में एक व्यापक परिवर्तन आया। यह समूह, जो ऐतिहासिक रूप से कांच पर केंद्रित था, ने निर्माण सामग्री और सामग्री वितरण में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया और अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। इस अवधि के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में 1990 में अमेरिकी कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण शामिल था, जिसने समूह को अपघर्षक पदार्थों के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बना दिया, और इसके बाद 2005 में प्लास्टरबोर्ड विशेषज्ञ ब्रिटिश कंपनी बीपीबी का अधिग्रहण किया गया।

इस रणनीति ने सेंट-गोबेन को आवास और निर्माण क्षेत्र में विश्व के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक बना दिया है, और उनके उत्तराधिकारियों ने इस स्थिति को कायम रखते हुए इसे और मजबूत किया है। जीन-लुई बेफा जून 2007 तक सीईओ रहे, फिर 2010 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे; उनके बाद पियरे-आंद्रे डी चालेंडर ने सीईओ का पद संभाला। जुलाई 2021 से समूह का नेतृत्व बेनोइट बेज़िन कर रहे हैं।

निवेशकों के लिए, बेफ़ा के नेतृत्व में सेंट-गोबेन का इतिहास दिखाता है कि कैसे एक सदी पुरानी औद्योगिक कंपनी लगातार अधिग्रहणों के माध्यम से खुद को पुनर्जीवित कर सकती है। हमारे विश्लेषण के अनुसार...सेंट-गोबेन स्टॉक इसमें इसके वर्तमान स्वरूप का विवरण दिया गया है, जो टिकाऊ निर्माण और ऊर्जा-कुशल नवीनीकरण पर केंद्रित है।

वेतन और एस्बेस्टस पर बहस

अपनी पीढ़ी के अन्य अधिकारियों की तरह, जीन-लुई बेफ़ा को भी कई मोर्चों पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2007 में, प्रेस रैंकिंग के अनुसार, वे सबसे अधिक वेतन पाने वाले फ्रांसीसी सीईओ में से एक थे, जिनका अनुमानित वेतन €10,2 मिलियन था। इसके अलावा, पोंट-ए-मूसन के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, एस्बेस्टस के उपयोग के विरोधियों ने उन्हें निशाना बनाया, जबकि पूरे सामग्री उद्योग में विवाद व्याप्त थे। एस्बेस्टस के मुद्दे का समूह की छवि और कानूनी स्थिति पर, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

औद्योगिक नीति पर विचारक

जीन-लुई बेफा ने फ्रांसीसी उद्योग के भविष्य पर एक प्रभावशाली आवाज के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है:

2004 में, जैक्स शिराक ने उन्हें औद्योगिक नीति को पुनर्जीवित करने का कार्य सौंपा। जनवरी 2005 की उनकी रिपोर्ट, एक नई औद्योगिक नीति की ओरजिसके परिणामस्वरूप इसका निर्माण हुआ। औद्योगिक नवाचार एजेंसी जिसके पर्यवेक्षी बोर्ड की अध्यक्षता वे सितंबर 2005 से कर रहे हैं;

जिसके पर्यवेक्षी बोर्ड की अध्यक्षता वे सितंबर 2005 से कर रहे हैं; 2002 में, उन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो के साथ मिलकर अर्थशास्त्र में अनुसंधान के लिए सेंट-गोबेन केंद्र की स्थापना की, जो बाद में कूर्नोट केंद्र बना, फिर कूर्नोट फाउंडेशन (2010) बना, जिसके वे सह-अध्यक्ष हैं;

उन्होंने सेउइल के साथ कई निबंध प्रकाशित किए: फ्रांस को चुनना होगा (2012) फ्रांस को कार्रवाई करनी होगी (2013) सत्ता की कुंजी (2015) और रूपांतरित हों या समाप्त हो जाएं: बड़ी कंपनियां बनाम स्टार्टअप (2017).

उनका मुख्य सिद्धांत यह है कि अमेरिका-चीन की जोड़ी के सामने, किसी देश की शक्ति उसके निर्यात उद्योग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सैन्य क्षमताओं पर निर्भर करती है। वे राज्य के नेतृत्व में एक सुसंगत औद्योगिक रणनीति की वकालत करते हैं और फ्रांस के औद्योगीकरण में कमी की आलोचना करते हैं। स्वास्थ्य संकट के बाद से इनमें से कुछ विचारों को व्यापक रूप से समर्थन मिला है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक संप्रभुता और देश में औद्योगिक गतिविधियों को वापस लाने पर बहस छिड़ी है।

लाजार्ड, एंजी, ले मोंडे: बोर्ड सदस्य के रूप में दूसरा करियर

सेंट-गोबेन के बाद, जीन-लुई बेफा बैंक के वरिष्ठ सलाहकार बने। लाजार्डउन्होंने 2008 से 2015 तक जीडीएफ स्वेज और फिर एंजी के बोर्ड में कार्य किया, जहां उन्होंने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता की। इसके अलावा, वे सीमेंस के पर्यवेक्षी बोर्ड (2008-2013), ग्रुप ब्रुसेल्स लैम्बर्ट के बोर्ड (2001-2013) और कैस डेस डेपॉट्स के पर्यवेक्षी बोर्ड (2014-2019) में भी कार्यरत रहे। उन्होंने बीएनपी पारिबास और गाज़ डे फ्रांस के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वे 1994 से समूह के पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्य हैं। नशे लेवह 5 अक्टूबर, 2017 को इसके अध्यक्ष बने।

एंगे में उनकी भूमिका उन्हें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों के करीब लाती है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका हम विशेष रूप से अपने फैक्ट शीट में विश्लेषण करते हैं...एंजी एक्शन.

भेद

जीन-लुई बेफ़ा लीजन ऑफ़ ऑनर के ग्रैंड ऑफिसर (2007), नेशनल ऑर्डर ऑफ़ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस (2016) और ऑर्डर ऑफ़ आर्ट्स एंड लेटर्स के कमांडर (2005) हैं। उन्हें जापान के ऑर्डर ऑफ़ द राइजिंग सन सहित कई विदेशी सम्मान प्राप्त हुए हैं। ओपेरा के शौकीन होने के नाते, उन्होंने पेरिस नेशनल ओपेरा को बढ़ावा देने वाली संस्था की अध्यक्षता की।

उनकी यात्रा से निवेशक को क्या सीख मिलती है?

औद्योगिक समूह चरणबद्ध तरीके से अपना पुनर्गठन कर रहे हैं। सेंट-गोबेन ने अपना नाम बदले बिना ही अपना केंद्र बिंदु बदल दिया है: इसके मूल्य को समझने के लिए आपको व्यवसायिक क्षेत्र के अनुसार राजस्व के विभाजन को देखना होगा।

सेंट-गोबेन ने अपना नाम बदले बिना ही अपना केंद्र बिंदु बदल दिया है: इसके मूल्य को समझने के लिए आपको व्यवसायिक क्षेत्र के अनुसार राजस्व के विभाजन को देखना होगा। बड़े अधिग्रहण जोखिम भरे होते हैं। यदि एकीकरण सफल होता है तो वे मूल्य सृजित करते हैं, लेकिन अल्पकालिक ऋण पर बोझ डालते हैं।

यदि एकीकरण सफल होता है तो वे मूल्य सृजित करते हैं, लेकिन अल्पकालिक ऋण पर बोझ डालते हैं। राजनीतिक संदर्भ मायने रखता है। राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, औद्योगिक नीति: सार्वजनिक निर्णयों ने सेंट-गोबेन के विकास पथ को गहराई से प्रभावित किया है।

सेंट-गोबेन और एंजी इसके लिए पात्र हैं। PEAफ्रांसीसी शेयरों में दीर्घकालिक निवेश के लिए कर-लाभ वाला मानक निवेश विकल्प। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है।

सामान्य प्रश्न

जीन-लुई बेफा ने कितने समय तक सेंट-गोबेन का नेतृत्व किया?

वह जनवरी 1986 से जून 2007 तक इसके अध्यक्ष और सीईओ रहे, और फिर 2010 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे।

जीन-लुई बेफा ने कौन-कौन सी पुस्तकें लिखीं?

ख़ास तौर पर फ्रांस को चुनना होगा (2012) फ्रांस को कार्रवाई करनी होगी (2013) सत्ता की कुंजी (2015) और रूप बदलो या मर जाओ (2017), सभी सेउइल द्वारा प्रकाशित।

औद्योगिक नवाचार एजेंसी क्या है?

औद्योगिक नीति पर उनकी रिपोर्ट के बाद 2005 में गठित एक सार्वजनिक निकाय, जिसका उद्देश्य प्रमुख अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को समर्थन देना था। उन्होंने इसके पर्यवेक्षी बोर्ड की अध्यक्षता की।