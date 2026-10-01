उसने कितना कमाया? इमैनुएल फेबर डैनोन के शीर्ष पर कौन? यह सवाल अक्सर उठता है, क्योंकि खाद्य समूह के पूर्व प्रमुख ने कई सार्वजनिक रियायतों के माध्यम से सीएसी 40 के अपने समकक्षों से खुद को अलग साबित किया: पूरक पेंशन, एक विच्छेद पैकेज और कोविड-19 संकट के दौरान अपने निश्चित वेतन में स्वैच्छिक कटौती। यह पृष्ठ उपलब्ध आंकड़ों को संकलित करता है, जिसमें हमेशा वर्ष और स्रोत शामिल होते हैं, उनके मुआवजे को उनके करियर के संदर्भ में रखता है, और बताता है कि 2026 में एक शेयरधारक इससे क्या लाभ उठा सकता है।

इमैनुअल फैबर कौन हैं?

22 जनवरी, 1964 को ग्रेनोबल में जन्मे इमैनुअल फैबर ने एचईसी पेरिस (1986) से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने बैन एंड कंपनी में अपना करियर शुरू किया, फिर बेरिंग्स बैंक में चले गए, और 1993 में प्रशासनिक और वित्तीय निदेशक के रूप में लेग्रिस इंडस्ट्रीज में शामिल हुए, और 1996 में इसके प्रबंध निदेशक बन गए।

उन्होंने 1997 में डैनोन में वित्त, रणनीति और सूचना प्रणाली निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, 2000 में मुख्य वित्तीय अधिकारी और कार्यकारी समिति के सदस्य बने, फिर 2005 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष बने। 2008 से सितंबर 2014 तक वे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे, फिर फ्रैंक रिबाउड के उत्तराधिकारी बने। महाप्रबंधक अक्टूबर 2014 में। 2017 में, उन्होंने कई पदों पर कार्य किया और बन गए। अध्यक्ष और सीईओउन्होंने मार्च 2021 में समूह छोड़ दिया।

उनका करियर सामाजिक अर्थव्यवस्था से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है: उन्होंने मोहम्मद यूनुस के साथ बांग्लादेश में ग्रामीण डैनोन फूड्स संयुक्त उद्यम (2006) की शुरुआत की, डैनोन कम्युनिटीज निवेश कोष के निर्माण की देखरेख की, और 2020 में, डैनोन को एक सामाजिक उद्यम का दर्जा दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई।मिशन-संचालित कंपनी99% से अधिक शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित।

इमैनुअल फैबर का वेतन: वार्षिक आंकड़े

नीचे दिए गए आंकड़े डैनोन की आम सभाओं में प्रकाशित जानकारी और व्यावसायिक प्रेस तथा विकिपीडिया द्वारा दी गई रिपोर्टों से लिए गए हैं। आधिकारिक विवरण (निश्चित वेतन, वार्षिक परिवर्तनीय वेतन, प्रदर्शन आधारित शेयर) के लिए, कृपया संबंधित वर्ष के डैनोन के सार्वभौमिक पंजीकरण दस्तावेज़ को देखें।

व्यायाम fonction रिपोर्ट किया गया पारिश्रमिक स्रोत 2016 महाप्रबंधक €4,82 मिलियन (समूह के कर्मचारियों के औसत वेतन का लगभग 170 गुना) विकिपीडिया द्वारा उद्धृत आर्थिक प्रेस 2018 सीईओ 25 अप्रैल, 2019 को हुई वार्षिक आम बैठक में 98% सदस्यों द्वारा 2,8 मिलियन यूरो की राशि को मंजूरी दी गई। डैनोन महासभा 2019 2020 सीईओ उनकी विनती पर, शेष वर्ष के लिए निश्चित दर में 30% की कमी की गई। निदेशक मंडल का निर्णय, मई 2020

दो बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक की राशियों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती: परिवर्तनीय घटक और प्रदर्शन शेयरों का मूल्यांकन परिणामों और शेयर बाजार पर निर्भर करता है। दूसरा, 2016 और 2018 के बीच की कमी मूल वेतन में कमी नहीं दर्शाती, बल्कि परिवर्तनीय और दीर्घकालिक तत्वों में बदलाव को दर्शाती है।

जिन त्यागपत्रों ने हलचल मचा दी है

पूरक पेंशन और सेवा समाप्ति भुगतान (2019)

25 अप्रैल, 2019 को हुई आम बैठक में, इमैनुअल फैबर ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। जबरन निष्कासन मुआवजा और उसके लिए परिभाषित लाभ पूरक पेंशनयह पूरक पेंशन, जिसका अनुमान €1,2 मिलियन प्रति वर्ष है, एक महत्वपूर्ण लाभ है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे केवल समूह के कर्मचारियों के लिए निर्धारित मानक पेंशन योजना ही प्राप्त करना चाहते हैं। यह कदम उसी समय सीएसी 40 के अन्य अधिकारियों से जुड़े विवादों से बिल्कुल विपरीत है।

स्वास्थ्य संकट के दौरान निश्चित लागत में 30% की कमी (2020)

मई 2020 में, निदेशक मंडल ने कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए और ऐसे संदर्भ में जहां डैनोन लॉकडाउन के प्रभाव से जूझ रहा था, विशेष रूप से घर के बाहर बेचे जाने वाले उसके मिनरल वाटर पर, शेष वर्ष के लिए उनके निश्चित पारिश्रमिक को 30% तक कम करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

मार्च 2021 में प्रस्थान: जब शेयर बाजार मिशन के साथ तालमेल बिठाएगा

2020 के अंत में, एक्टिविस्ट फंड ब्लूबेल कैपिटल कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करता है और समूह के "निराशाजनक" शेयर बाजार प्रदर्शन की आलोचना करता है। फरवरी 2021 में, कारीगर भागीदारलगभग 3% पूंजी रखने वाला तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी सीईओ के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आंकड़े इस बहस को और हवा दे रहे हैं: 1 दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2020 के बीच, डैनोन के शेयर की कीमत में लगभग 23% की गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में सीएसी 40 सूचकांक में 4,5% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, उनके समर्थक बताते हैं कि सितंबर 2019 में शेयर की कीमत सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जो 2014 में सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से 58% अधिक है।

1 मार्च 2021 को बोर्ड ने अध्यक्ष और सीईओ के पदों को अलग करने का निर्णय लिया। 14 मार्च 2021 को बोर्ड ने इमैनुएल फैबर की नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। लेग्रैंड के पूर्व सीईओ गाइल्स श्नेप ने अध्यक्ष पद संभाला; एंटोइन डी सेंट-अफ्रीक सितंबर 2021 में सीईओ बने। दो साल पहले ही अपनी सेवा समाप्ति राशि को अस्वीकार कर देने के कारण, इमैनुएल फैबर को अपनी विदाई पर कोई "गोल्डन पैराशूट" नहीं मिला।

यह मामला बिजनेस स्कूलों में एक चर्चित उदाहरण बन गया है: यह दर्शाता है कि एक नेता को उनके सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के लिए सराहा जा सकता है, जबकि शेयरधारकों द्वारा उन्हें दंडित भी किया जा सकता है, जो नेस्ले या यूनिलीवर जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मूल्य सृजन को अपर्याप्त मानते हैं। इन प्रवृत्तियों की तुलना करने के लिए, आप हमारे फैक्ट शीट देख सकते हैं...डैनोन शेयर और परनेस्ले स्टॉक.

डैनोन के बाद: वेंचर कैपिटल और गैर-वित्तीय मानक

अक्टूबर 2021 में, इमैनुअल फैबर यूरोप के लिए भागीदार बने।अस्टानर वेंचर्सकृषि और खाद्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक वेंचर कैपिटल फंड में उनका योगदान रहा है। दिसंबर 2021 में, उन्हें इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।आईएसएसबी अंतर्राष्ट्रीय सततता मानक बोर्ड (ISSB), जो IFRS फाउंडेशन द्वारा वैश्विक सततता रिपोर्टिंग मानकों को परिभाषित करने के लिए गठित निकाय है, ने जून 2023 में अपने पहले दो मानक, IFRS S1 और IFRS S2 (जलवायु) प्रकाशित किए। ये मानक कई न्यायक्षेत्रों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं।

निवेशक के लिए यह कोई मामूली बात नहीं है: ये मानक सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रकाशित ईएसजी डेटा की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं, और इसलिए गैर-वित्तीय मानदंडों पर कंपनियों की तुलना करने की क्षमता को भी निर्धारित करते हैं।

फैबर मामला एक उपयोगी विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता है, जो किसी भी सीएसी 40 कंपनी पर लागू होता है:

स्थिर, परिवर्तनीय और दीर्घकालिक के बीच अंतर करना। निश्चित राशि से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता; यह परिवर्तनीय मानदंड (विकास, मार्जिन, नकदी प्रवाह, ईएसजी मानदंड) हैं जो बोर्ड की प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं।

निश्चित राशि से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता; यह परिवर्तनीय मानदंड (विकास, मार्जिन, नकदी प्रवाह, ईएसजी मानदंड) हैं जो बोर्ड की प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं। इक्विटी अनुपात को देखें। 2019 के पैक्टे कानून के बाद से, सूचीबद्ध कंपनियां प्रबंधक के पारिश्रमिक और कर्मचारियों के औसत और माध्यिका पारिश्रमिक के बीच अनुपात प्रकाशित कर रही हैं।

2019 के पैक्टे कानून के बाद से, सूचीबद्ध कंपनियां प्रबंधक के पारिश्रमिक और कर्मचारियों के औसत और माध्यिका पारिश्रमिक के बीच अनुपात प्रकाशित कर रही हैं। विधानसभा में हो रहे मतदान पर नजर रखें। वेतन पर सहमति के लिए 80% से कम मतदान अविश्वास का संकेत है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 2019 में, इमैनुअल फैबर के वेतन को 98% लोगों ने मंजूरी दी थी, लेकिन इससे दो साल बाद उनके पद छोड़ने को रोका नहीं जा सका: वेतन पर आम सहमति रणनीति पर आम सहमति की गारंटी नहीं देती।

वेतन पर सहमति के लिए 80% से कम मतदान अविश्वास का संकेत है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 2019 में, इमैनुअल फैबर के वेतन को 98% लोगों ने मंजूरी दी थी, लेकिन इससे दो साल बाद उनके पद छोड़ने को रोका नहीं जा सका: वेतन पर आम सहमति रणनीति पर आम सहमति की गारंटी नहीं देती। स्थगित प्रतिबद्धताओं की पहचान करें। पूरक पेंशन, सेवा समाप्ति पैकेज और गैर-प्रतिस्पर्धा खंड वार्षिक वेतन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इन मुद्दों पर बारीकी से नजर रखने और आम बैठक में मतदान करने के लिए, आपको सीधे तौर पर शेयर रखने होंगे। PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre अविस सूरी Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

सामान्य प्रश्न

डैनोन में इमैनुअल फैबर का वेतन कितना था?

वर्ष 2016 के लिए उनका कुल घोषित मुआवजा €4,82 मिलियन और वर्ष 2018 के लिए €2,8 मिलियन था (यह राशि अप्रैल 2019 में हुई वार्षिक आम बैठक में 98% शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित की गई थी)। इन राशियों में निश्चित, परिवर्तनीय और दीर्घकालिक घटक शामिल हैं।

क्या इमैनुअल फैबर को विच्छेद भुगतान प्राप्त हुआ?

नहीं। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने जबरन प्रस्थान मुआवजे और अपनी पूरक पेंशन, जिसका अनुमान प्रति वर्ष €1,2 मिलियन था, को त्याग दिया था।

इमैनुअल फैबर ने डैनोन क्यों छोड़ा?

स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन को अपर्याप्त मानने वाले एक्टिविस्ट फंड्स (ब्लूबेल कैपिटल, आर्टिसन पार्टनर्स) के दबाव में आकर, निदेशक मंडल ने 14 मार्च, 2021 को उनके इस्तीफे का फैसला किया।

आज इमैनुअल फैबर क्या कर रहे हैं?

डैनोन के बाद, उन्होंने एस्टानोर वेंचर्स फंड (2021) में काम करना शुरू किया और दिसंबर 2021 में आईएसएसबी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो स्थिरता रिपोर्टिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करने वाली संस्था है।