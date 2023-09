Hifi Finance (HIFI) gagne 171.47% en 7 Jours

17 September 2023 Pierre Perrin-Monlouis

En une semaine, le protocole de prêt Hifi Finance (HIFI) a suscité un intérêt croissant et les investisseurs ont afflué. L’actif a augmenté de 171,97% sur la période.

Une croissance spectaculaire en une semaine

Hifi Finance (HIFI) est l’un des protocoles des prêts les plus innovants du marché. Alors que les protocoles de prêts cryptos envahissent le marché et cherchent à se distinguer en nous proposant des produits ou des offres intéressants, l’une d’elles se démarque vraiment.

Hifi Finance (HIFI) permet aux investisseurs de gagner de l’argent avec leurs cryptomonnaies en prêtant leurs cryptomonnaies en échange d’intérêts. Ces intérêts ne sont pas fixes. Leurs montants varient en fonction de plusieurs facteurs, tels que la monnaie en question, sa quantité et bien sûr la durée. “De l’autre côté, ceux qui souhaitent emprunter déposent leurs cryptomonnaies en tant que garantie.” La limite de leurs emprunts dépendra de la valeur de leur garantie.

Au cours des sept derniers jours, Hifi Finance a connu une augmentation de sa valeur de 171,97%. Cette croissance exponentielle témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour cette cryptomonnaie.

Acheter Crypto Monnaie



Hifi Finance (HIFI): des prêts pour tout type d’actif tokenisé

La particularité de Hifi Finance est qu’il permet de tokenizer les actifs du monde réel et de les utiliser pour effectuer des prêts. Cela laisse la voie à une infinité de possibilités. De l’immobilier aux actions, tout peut servir de collatéral pour les emprunts et prêts basés sur la blockchain Ethereum. La tokenisation permet de représenter ces actifs sous forme de jetons numériques sur la blockchain, facilitant ainsi leur échange et leur transfert en toute sécurité.

Le protocole émet des actifs synthétiques appelés hTokens, qui suivent un actif sous-jacent arbitraire. Avec un taux d’intérêt dicté par le marché, n’importe qui peut fournir des liquidités aux pools afin de gagner des frais sur les transactions.

Hifi Finance veut aussi utiliser des NFT comme collatéral. Ainsi, vous pouvez déposer votre NFT dans le pool de la collection à qui il appartient afin de vous en servir comme collatéral. Pour son protocole de prêt NFT, certaines collections, comme les Sheet Heads, les Nakamigos ou même le BEANZ Official, ont déjà des pools actifs. Le prix plancher pour un NFT de chacune de ces collections est respectivement 0,0276 ETH, 0,286 ETH et 0,2369 ETH soit environ 45 dollars pour le plus bas