HKEX — Hong Kong Exchanges thiab Clearing — yog tus neeg khiav dej num ntawm Hong Kong Stock Exchange, lub khw muag khoom yav tom ntej hauv zos thiab London Metal Exchange, nrog rau lub rooj vag rau peev ntawm Tuam Tshoj thiab lub ntiaj teb — uas cov dej ntws kuj tseem ua rau cov khoom lag luam xws li Alibaba, thawj qhov hnyav ntawm Hang Seng los ntawm cov kev pab cuam Connect. Ze-monopoly teev nyob rau hauv lub ticker 0388Lub tuam txhab hloov txhua nthwv dej ntawm kev txaus siab hauv kev lag luam Suav teb mus rau hauv cov txiaj ntsig sau tseg, 90% ntawm cov nyiaj tau them rau nws cov tswv cuab. Daim ntawv no qhia txog tus nqi sib koom tam sim no, cov txiaj ntsig, cov nyiaj faib tshwj xeeb, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm HKEX hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm HKEX tam sim no yog nyob rau ntawm HK$370,80 (Hong Kong duas), nrog rau kev hloov pauv ntawm 0,98% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 92,267,571 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm HK $ 360,00 thiab HK $ 444,80.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv nyob ib puag ncig HK $ 371, nyob rau hauv qhov ntau ntawm HK $ 360 txog HK $ 445 txhua xyoo: cov khoom lag luam tau ua raws li kev sib sau ua ke ntawm Suav teb hauv thawj ib nrab ntawm lub xyoo thiab tom qab ntawd tau sib sau ua ke hauv lub caij nplooj zeeg nrog kev poob qis ntawm cov lag luam hauv Suav teb.
Données financières — Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
|Npe qhov chaw
|HKSE — ticker 0388.hk
|sector
|Financial Services — Financial Data & Stock Exchanges
|Lub rooj
|Hong Kong — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ 468,69 Md HKD (au 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 23,5 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|14,86 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 4,0%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|29,16 billion HKD
|17,75 billion HKD
|2024
|22,37 billion HKD
|13,05 billion HKD
|2023
|20,52 billion HKD
|11,86 billion HKD
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|01.09.2026
|7,43
|11.03.2026
|6,52
|02.09.2025
|6,00
|12.03.2025
|4,90
|03.09.2024
|4,36
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
HKEX: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
HKEX saib xyuas lub khw muag khoom loj thib rau hauv ntiaj teb los ntawm kev lag luam peev - kwv yees li HK $ 48.5 trillion rau yuav luag 2,700 lub tuam txhab teev npe - thiab tswj hwm tag nrho cov saw hlau: kev lag luam equity thiab derivatives, kev tshem tawm, kev saib xyuas, thiab cov ntaub ntawv lag luam. Nws tus qauv tshwj xeeb nyob hauv nws cov kev pab cuam. Mus Txuas Lus Stock Connect tso cai rau cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb yuav cov khoom lag luam hauv Suav teb los ntawm Hong Kong (sab qaum teb) thiab cov neeg txuag nyiaj hauv Suav teb yuav cov khoom lag luam Hong Kong (sab qab teb), nrog HKEX sau cov nyiaj tau los ntawm txhua qhov kev lag luam. Ntxiv rau qhov no, London Hlau Pauv Hloovtau txais hauv xyoo 2012, uas ua rau pawg neeg no ua lub hauv paus tseem ceeb hauv ntiaj teb rau cov hlau lag luam.
Cov qauv kev tswj hwm yog qhov kev tswj hwm kev tsim kho vaj tse: tsoomfwv Hong Kong yog tus tswv cuab loj tshaj plaws thiab tsa rau ntawm kaum peb tus thawj coj. Lub tuam txhab yog coj los ntawm Bonnie Chan, tus thawj coj.
Cov txiaj ntsig: cov txheej txheem ntawm cov ntim
Cov txiaj ntsig ntawm tus neeg ua haujlwm hauv kev lag luam ua raws li kev ua lag luam, thiab cov txiaj ntsig ntawm HKEX yog qhov zoo kawg nkaus:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 25, 2026): cov nyiaj tau los ntawm HK $ 29,2 billion (+ 29,6%) thiab cov nyiaj tau los ntawm HK $ 17,75 billion (+ 36%), uas tau tsav los ntawm kev nce nqi ntawm Suav teb;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Yim Hli 19): cov ntaub ntawv keeb kwm — cov nyiaj tau los ntawm HKD 16,7 billion (+19%) thiab cov nyiaj tau los ntawm HKD 10,6 billion (+24%), nrog rau qhov ntim kev lag luam txhua hnub ntawm HKD 283 billion (+18%) thiab lub quarter thib ob ntawm kwv yees li HKD 289 billion, qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm; cov dej ntws sab qaum teb mus rau thaj av loj Suav teb ntau dua ob npaug;
- Kev Lag Luam IPO : thawj qhov chaw thoob ntiaj teb rau IPOs hauv xyoo 2025, thiab kev nce qib tas mus li hauv xyoo 2026 - 105 IPOs thaum kawg Lub Yim Hli, twb dhau cov nyiaj tau los rau tag nrho xyoo 2025.
Lub zog ntawm tus qauv pom tseeb tam sim ntawd: txhua qhov kev rov zoo hauv kev lag luam Suav teb - ib qho kev nyiam ntawm cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb txij li thaum muaj kev nce qib ntawm AI hauv tsev - tib lub sijhawm ua rau cov nqi pauv lag luam, IPOs, thiab Connect ntws nce ntxiv. Qhov xwm txheej tom ntej yog kev tso tawm cov txiaj ntsig peb lub hlis twg, uas xav tias yuav tshwm sim rau thaum ntxov Kaum Ib Hlis.
Cov nyiaj faib ntawm HKEX: 90% ntawm cov nyiaj tau faib tawm
Txoj cai faib khoom ntawm HKEX yog qhov tshwj xeeb ntawm cov kev sib pauv loj thoob ntiaj teb: lub tuam txhab them 90% ntawm nws cov nyiaj tau los ib nrab xyoo hauv cov nyiaj faib, tsis muaj txoj cai khaws cia tseem ceeb. Cov nyiaj faib nruab nrab xyoo 2026 yog HK$7,43 ib feem, nce 24%, tom qab xyoo 2025 tus nqi tshuav ntawm HKD 6,52 — lossis kwv yees li HKD 13,95 dhau kaum ob lub hlis dhau los, rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 3,8 rau 4% ntawm tus nqi tam sim no. Qib kev faib tawm no ua rau cov khoom lag luam ua cov khoom lag luam cyclical yield: cov nyiaj faib nce thiab poob nrog cov txiaj ntsig, thiab yog li ntawd nrog lub siab ntawm cov lag luam Es Xias. Rau tus neeg nyob Fabkis, Hong Kong cov se txiav (10%) siv tau, tsis muaj daim ntawv cog lus txo se nrog Fabkis; kev nqis peev yog ua nyob rau hauv tus account kev ruaj ntseg txheem.
Keeb Kwm: Los ntawm kev lag luam hauv tebchaws mus rau lub qhov rooj ntawm Tuam Tshoj
Lub Tuam Txhab Lag Luam Hong Kong tau ntev los ua ib lub lag luam hauv cheeb tsam uas tsis muaj zog, sib koom ua ke ntawm cov neeg ua haujlwm sib tw kom txog thaum lawv koom ua ke hauv xyoo 2000 hauv HKEX, ib lub tuam txhab teev npe - ib qho qauv kev tswj hwm sib xyaw uas cov thawj coj pej xeem tseem yog tus lav ntawm lub kaw lus. Ob qho kev txav mus los zoo tau hloov nws txoj hmoov. Thawj qhov yog daim ntawv cog lus xyoo 2003 nrog Shanghai thiab Shenzhen cov lag luam lag luam, qhov ua ntej rau cov kev pab cuam Connect: los ntawm kev txuas cov lag luam Suav rau lub ntiaj teb los ntawm cov channel tswj hwm, Hong Kong tau tsim nws tus kheej ua qhov tseem ceeb rau cov peev txheej Suav - HKEX cov khoom lag luam ua txoj hauv kev ncaj qha tshaj plaws los twv rau Tuam Tshoj qhov kev qhib nyiaj txiag. Qhov thib ob yog kev yuav khoom ntawm London Metal Exchange hauv xyoo 2012, uas ntxiv qhov ntsuas khoom lag luam thoob ntiaj teb rau pawg. Xyoo 2020 tau lees paub txoj kev taug kev: txawm tias muaj kev kub ntxhov hauv Hong Kong thiab kev sib kis thoob ntiaj teb, kev ua lag luam tau khaws cov ntaub ntawv IPOs - cov tuam txhab digital Suav tau teev lawv cov kab thib ob nyob ntawd - kom txog thaum rov qab tau nyiaj ntau hauv xyoo 2025-2026, txhawb nqa los ntawm cov khoom lag luam txawj ntse.
Kev Tsim Kho Tshiab rau xyoo 2026: lub square tab tom tsim kho nws tus kheej dua tshiab
Lub chaw nyiaj txiag ntawm Hong Kong tsis yog tsuas yog khaws cov ntim kev lag luam xwb; nws tab tom nthuav nws qhov chaw ua si. Thaum Lub Yim Hli 2026, tus neeg tswj hwm Suav tau tshaj tawm kaum txoj kev ntsuas los ua kom muaj kev sib raug zoo nrog Hong Kong: txuas ntxiv qhov kev pab cuam Connect rau cov tsev REITs, tsim cov nyiaj lag luam yuan rau cov nyiaj ntws sab qab teb, thiab - qhov kev txiav txim siab tseem ceeb - tso cai rau cov tuam txhab pov hwm hauv av loj los nqis peev hauv Hong Kong ETFs, qhib ib txoj hauv kev uas tau kaw ua ntej rau cov peev txheej ntawm cov koom haum. Tib lub sijhawm, thaum ntxov Lub Yim Hli, HKEX tau tshaj tawm cov ntawv cog lus yav tom ntej ntawm tsib xyoos tsoomfwv Suav cov ntawv cog lus, thawj cov cuab yeej hauv hiav txwv los tiv thaiv cov nuj nqis ntawm Suav teb, thiab tsim lub tsev clearing rau cov hlau muaj nqis. Txhua qhov kev pib no ntxiv cov nyiaj tau los rov qab los - cov nqi clearing thiab cov ntaub ntawv - uas, semester tom qab semester, txo qhov kev vam khom ntawm pawg neeg rau cov nqi pauv lag luam ib leeg, thaum txhawb nqa lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm lub chaw ua tus choj tswj hwm ntawm ob lub tshuab nyiaj txiag.
Kev Tshuaj Xyuas: Kev tswj hwm nyiaj txiag hauv Suav teb
Cov ntsiab lus ntawm HKEX tuaj yeem sau ua ib daim duab: nws yog lub chaw them nqi uas yuav tsum tau them ntawm kev txuag nyiaj thoob ntiaj teb thiab cov ntawv cog lus Suav. Tsuav yog Hong Kong tseem yog lub rooj vag rau peev mus rau Suav teb - lub luag haujlwm uas Beijing tau rov lees dua, uas tau tshaj tawm kaum qhov kev ntsuas thaum Lub Yim Hli 2026 los nthuav cov kev pab cuam Connect, suav nrog REITs, cov nyiaj yuan, thiab kev nkag mus rau Hong Kong ETFs rau cov tuam txhab pov hwm hauv tebchaws - lub chaw them nqi yuav nce ntxiv. Cov kev pheej hmoo yog qhov rov qab: kev hloov pauv sai sai (kev ua lag luam Suav poob qis, zoo li thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, tam sim ntawd nias cov ntim), kev vam khom rau txoj cai Suav, uas tuaj yeem qhib lossis kaw cov dej ntws, thiab kev sib tw los ntawm cov lag luam hauv tebchaws. Thaum kawg, qhov kev ntsuas tus nqi suav nrog qhov tsis txaus ntawm cov cuab tam: HKEX ua lag luam ntawm tus nqi siab dua piv rau lwm tus neeg ua haujlwm pauv thoob ntiaj teb. Cov yam no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
HKEX hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 10,6 billion HKD : qhov txiaj ntsig tag nrho rau ib nrab xyoo 2026, cov ntaub ntawv keeb kwm;
- 283 billion HKD : qhov nruab nrab ntawm kev lag luam txhua hnub, nce 18%;
- 90% : qhov feem ntawm cov nyiaj tau los ib nrab xyoo faib ua nyiaj faib;
- 7,43 HKD : cov nyiaj faib nruab nrab rau xyoo 2026, nce 24%;
- Xyoo 105 IPO txog rau thaum xaus lub Yim Hli 2026 — thawj qhov chaw thoob ntiaj teb rau IPOs.
Cov qauv no piav qhia txog qhov profile: ib lub tuam txhab uas muaj txiaj ntsig zoo heev, faib khoom ntau, thiab cov txiaj ntsig hloov pauv raws li lub suab ntawm kev lag luam hauv Suav teb.
Nyeem cov txiaj ntsig ntawm tus neeg ua haujlwm hauv khw muag khoom: peb qhov cim qhia tseem ceeb
Yuav taug qab HKEX txhua peb lub hlis, peb qhov kev ntsuas tau muab cov ntsiab lus tseem ceeb. Qhov nruab nrab ntawm kev lag luam txhua hnub (ADT): qhov no yog qhov qhia tau tam sim ntawd, vim tias txhua billion pauv lag luam tsim cov nyiaj tau los - qhov ntsuas kev puas siab puas ntsws ntawm 300 billion HKD, yuav luag mus txog rau lub quarter thib ob ntawm 2026, yuav cim qib nyiaj tau los tshiab. Tus lej thiab qhov loj ntawm IPOs: cov no roj rau cov nqi teev npe thawj zaug thiab txhua xyoo thiab qhia txog kev noj qab haus huv ntawm cov kav dej Suav - 105 daim ntawv cog lus thaum kawg ntawm Lub Yim Hli 2026, suav nrog ntau lub tuam txhab thev naus laus zis loj. Thaum kawg, qhov kev faib tawm ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam, kev tshem tawm, thiab cov ntaub ntawv: qhov siab dua ntawm kev faib tawm rov ua dua thiab cov nyiaj tau los ntawm cov ntaub ntawv, qhov ntau dua tswj hwm pawg neeg cov ntaub ntawv thiab qhov tsawg dua nyob ntawm kev hloov pauv ntawm kev ua lag luam. Tus neeg nqis peev uas ua raws li peb kab no hauv txhua daim ntawv qhia muaj kev nkag siab txog HKEX ua haujlwm li cas, yam tsis tau bogged down hauv cov ntsiab lus ntawm cov ntu ib leeg.
Yuav ua li cas yuav HKEX Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Hong Kong hauv Hong Kong duas; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Hong Kong tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Hong Kong Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 0388;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv Cov khoom lag luam yog kua tab sis nws tus nqi siab (ntau dua 350 HKD) xav tau kev kho kom raug;
- Koom nrog kev them se : 10% se txiav ntawm cov nyiaj faib, tsis yog deductible hauv Fabkis, tom qab ntawd se raws li koj txoj cai.
Tus nqi siab ntawm cov khoom lag luam kuj ua rau nws yog cov khoom lag luam uas qhov loj me ntawm txoj haujlwm feem ntau yog txiav txim siab los ntawm cov peev nyiaj: ib feem twb sawv cev rau qhov kev nthuav dav tseem ceeb rau lub ntsiab lus ntawm kev lag luam Suav. Cov nyiaj faib tau them txhua rau lub hlis, tom qab txhua qhov kev tshaj tawm cov nyiaj tau los - lub sijhawm uas tso cai rau kev taug qab lub sijhawm tiag tiag ntawm cov txiaj ntsig dynamics.
HKEX piv rau lwm lub khw muag khoom thoob ntiaj teb
Kev sib piv nrog lwm cov chaw pauv nyiaj uas teev nyob rau hauv daim ntawv qhia txog qhov xwm txheej tshwj xeeb ntawm qhov teeb meem no. Cov chaw pauv nyiaj sab hnub poob—ICE, Deutsche Börse, London Stock Exchange—tau ua kom lawv cov nyiaj tau los ntau ntxiv rau hauv cov ntsuas, cov ntaub ntawv, thiab cov kev pabcuam, txo lawv txoj kev vam khom rau cov ntim kev lag luam; HKEX tswj hwm kev tsom mus rau kev lag luam ntau dua, tab sis ib qho uas raug cuam tshuam los ntawm kev tswj hwm thaj chaw uas tsis muaj lwm lub chaw pauv nyiaj muaj: lub rooj vag mus rau Tuam Tshoj. Qhov kev dawb huv no ua rau nws yog cov khoom lag luam uas muaj kev hloov pauv ntau tshaj plaws hauv lub sector, ob qho tib si nce thiab nqis, thaum nws qhov 90% them nyiaj piv, tsis sib xws los ntawm nws cov phooj ywg uas feem ntau faib ib nrab ntawm lawv cov nyiaj tau los, hloov tag nrho cov kev hloov pauv mus rau tus tswv cuab. Lwm qhov sib txawv tseem ceeb yog qhov nqi ntawm cov khoom lag luam, uas tau ua pov thawj los ntawm qhov tsis txaus ntawm cov cuab tam thiab lub peev xwm rau kev ywj pheej nyiaj txiag hauv Suav teb—lub peev xwm uas kaum qhov kev ntsuas ntawm Lub Yim Hli 2026 tau coj los rau hauv qhov kev tsom mus rau qhov tseeb.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog HKEX Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm HKEX yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 3,8% txog 4% ntawm tus nqi pauv nyiaj thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026, raws li kwv yees li ntawm HKD 13,95 uas tau muab faib rau kaum ob lub hlis. Cov nyiaj tau los sib txawv nrog cov nyiaj tau los, 90% ntawm cov nyiaj tau los no tau muab faib txhua ib nrab xyoo.
Puas yuav HKEX tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Hong Kong, sab nraum qhov kev txwv ntawm PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj). Kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem nrog 10% se txiav.
Cov kev pab cuam Connect yog dab tsi?
Cov channel official txuas Hong Kong Stock Exchange mus rau Shanghai thiab Shenzhen stock exchanges tso cai rau cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb yuav cov khoom lag luam hauv Suav teb (northern flow) thiab cov neeg txuag nyiaj hauv Suav teb yuav cov khoom lag luam Hong Kong (southern flow). HKEX sau cov nyiaj tau los ntawm cov kev lag luam no.
Vim li cas cov txiaj ntsig thiaj li tsis ruaj khov?
Vim tias feem ntau ntawm cov nyiaj tau los nyob ntawm cov ntim kev lag luam thiab IPOs, uas sib txawv heev nrog kev xav ntawm kev ua lag luam: kev sib tw Suav txhawb nqa cov txiaj ntsig, kev ua lag luam dais ua rau lawv nruj.
Tsoomfwv Hong Kong ua lub luag haujlwm dab tsi?
Nws yog tus tswv cuab loj tshaj plaws thiab tsa rau tus thawj coj ntawm kaum peb tus, kom ntseeg tau tias kev ua lag luam tseem yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm lub kaw lus nyiaj txiag Suav teb - kev tswj hwm uas txwv tsis pub muaj kev lag luam ntau dhau tab sis kuj tseem ua kom pawg neeg muaj kev tswj hwm tiag tiag.
Lub London Metal Exchange yog dab tsi?
Lub chaw lag luam hlau ua lag luam thoob ntiaj teb - tooj liab, txhuas, zinc - tau txais los ntawm HKEX hauv xyoo 2012, uas ua kom cov nyiaj tau los ntawm pawg neeg ntxiv nrog cov khoom siv raw.
Leej twg khiav HKEX?
Bonnie Chan khiav lub tuam txhab ua tus thawj coj, nyob rau hauv pawg thawj coj ntawm kaum peb tus thawj coj, rau tus ntawm lawv tau raug xaiv los ntawm tsoomfwv Hong Kong, tus tswv cuab loj tshaj plaws - cov qauv kev tswj hwm zoo ib yam li cov tuam txhab lag luam pej xeem uas tau teev npe.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov ntaub ntawv rau peb lub hlis twg ntawm xyoo 2026 xav tias yuav tshwm sim rau thaum ntxov lub Kaum Ib Hlis, ua ntej xyoo nyiaj txiag tag nrho raug tshaj tawm rau lub Ob Hlis 2027.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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