Tuam Tshoj siv cov kev faib Bank (CCB) yog lub tsev txhab nyiaj thib peb loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm tag nrho cov cuab tam: ntau dua 42 trillion yuan hauv cov cuab tam, yuav luag 14,000 ceg hauv Suav teb, thiab kev tswj hwm los ntawm lub xeev los ntawm lub tuam txhab tuav Central Huijin. Nws tau teev nyob rau hauv Hong Kong nyob rau hauv lub cim ticker. 0939Cov Tshuag muaj cov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 4,5%, muab los ntawm lub tsev txhab nyiaj tshwj xeeb hauv kev tsim kho loj hauv Suav teb thiab cov phiaj xwm vaj tse. Nplooj ntawv no qhia txog tus nqi sib koom tam sim no, cov txiaj ntsig, cov nyiaj faib, thiab cov kauj ruam yuav tsum tau ua los nqis peev los ntawm Fabkis, ua qhov txuas ntxiv ntawm peb cov nplooj ntawv ntawm Tuam Tshoj txawb thiab Suav teb cov txiaj ntsig.
Tus nqi sib koom ntawm Tuam Txhab Nyiaj Txiag Tuam Tshoj Lub Sijhawm Tiag Tiag
Tus nqi ntawm CCB tam sim no yog nyob rau ntawm HK$9,77 (Hong Kong duas), nrog rau kev hloov pauv ntawm 0,46% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 92,267,571 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm HK $ 7,37 thiab HK $ 9,99.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm HK $ 9,80, ze rau nws qhov siab tshaj plaws txhua xyoo: cov tsev txhab nyiaj loj hauv Suav teb tau rov qab tau txais kev pom zoo los ntawm kev ua lag luam vim yog kev rov qab los ntawm cov paj laum thiab kev rov qab peev nyiaj rau pej xeem. Tus lej ISIN rau ceg Hong Kong yog CNE1000002H1.
CCB: Kev nthuav qhia ntawm lub txhab nyiaj
Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag Tsim Kho Tuam Tshoj, uas muaj lub hauv paus nyob hauv Beijing, tau ua lub tuam txhab nyiaj rau kev tsim kho vaj tse thiab vaj tse: nws tau pab nyiaj txiag rau ntau xyoo ntawm cov haujlwm tseem ceeb hauv Suav teb - choj, txoj kev tsheb ciav hlau, cov nroog tshiab - thiab feem ntau ntawm lub tebchaws cov nyiaj qiv vaj tse. Nws qhov loj me tseem ceeb yog qhov tshwj xeeb:
- Muaj cov cuab tam 38.4 trillion yuan thaum kawg ntawm xyoo 2025, daim ntawv qhia nyiaj tshuav nyiaj thib peb loj tshaj plaws hauv ntiaj teb;
- ib lub network ntawm kwv yees li 14,000 ceg uas npog tag nrho thaj chaw;
- lub xeev tswj hwm los ntawm Central Huijin, txog li 57%.
Ib yam li txhua lub tsev txhab nyiaj loj hauv Suav teb, CCB muab lub hom phiaj pabcuam pej xeem - nyiaj txiag rau lub tebchaws tseem ceeb, tswj kev qiv nyiaj thaum muaj teeb meem - nrog rau kev ua lag luam hauv tuam txhab nyiaj, nrog rau cov paj laum uas tseem yog qhov zoo tshaj plaws ntawm tsib lub tsev txhab nyiaj loj hauv xeev.
Cov Txiaj Ntsig: Kev rov zoo tau lees paub rau xyoo 2026
Cov ntaub ntawv tshiab tshaj tawm qhia txog kev rov qab zoo meej:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Peb Hlis 27, 2026): cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom yog 339 billion yuan, nce txog li 1%;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Yim Hli 28): Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 169,5 billion yuan, nce 5,6%, nrog rau cov nyiaj tau los nce 10,5% thiab cov paj laum uas rov zoo - thawj qhov kev nce qib tiag tiag hauv xyoo;
- Lub sijhawm kawg tom ntej : cov txiaj ntsig rau peb lub hlis twg, xav tias yuav tshwm sim rau lub Kaum Hli 30, 2026.
Ob qho kev txav tseem ceeb nrog cov lej no: kev rov qab peev nyiaj rau pej xeem - Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau txhaj 105 billion yuan hauv cov ntawv cog lus tshwj xeeb thaum Lub Peb Hlis 2025 los txhawb nqa cov peev txheej ntawm lub sector - thiab kev rov tsim kho dua tshiab ntawm cov ntaub ntawv qiv nyiaj, nrog rau phau ntawv vaj tse nyob tau raug txo qis kom pom zoo rau cov lag luam thiab cov khoom siv ntawm lub teb chaws tshiab.
CCB dividend: ib qho nyiaj tau los ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv xeev
Rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2025, CCB tau them HK$0,439 ib feem — kev them nyiaj ib ntus ntawm HKD 0,2047 tau rho tawm thaum Lub Kaum Ob Hlis 2025 thiab kev them nyiaj zaum kawg ntawm HKD 0,2343 thaum Lub Xya Hli 2026 — sawv cev rau qhov piv ntawm kev them nyiaj kwv yees li 30% ntawm cov nyiaj tau los, uas lub tsev txhab nyiaj tau nce mus rau 31% rau thawj ib nrab ntawm xyoo 2026 kev them nyiaj ib ntus, uas qhia txog txoj cai faib nyiaj ntau dua me ntsis. Cov txiaj ntsig rau Lub Kaum Hli 2026 sawv ntawm kwv yees li 4,5%Ib qho tseem ceeb ntawm cov se rau tus neeg nyob hauv Fabkis: cov nyiaj faib los ntawm cov khoom lag luam H Suav yuav raug them se 10%, uas tsis yog deductible hauv Fabkis - qhov nyiaj rov qab yuav tsum coj qhov no mus rau hauv tus account - thiab kev nqis peev yog ua rau hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj, vim Hong Kong tsis suav nrog hauv qhov ntau thiab tsawg ntawm PEA.
Keeb Kwm: Tuam Tshoj lub tsev txhab nyiaj loj hauv kev tsim kho
Lub Tuam Txhab Nyiaj Tsim Kho Tuam Tshoj tau tsim tsa xyoo 1954 ua Lub Tuam Txhab Nyiaj Tsim Kho Tuam Tshoj uas yog lub Xeev, nrog rau lub hom phiaj tshwj xeeb: los tswj kev nyiaj txiag rau cov haujlwm peev txheej pej xeem raws li txoj kev npaj hauv tebchaws. Thaum lub sijhawm ntau xyoo ntawm kev lag luam uas tau npaj tseg, nws tau ua tus qiv nyiaj rau cov haujlwm tseem ceeb rau pej xeem - pas dej, chaw tsim khoom, tsheb ciav hlau - ua ntej dhau los ua lub tsev txhab nyiaj lag luam thoob ntiaj teb hauv xyoo 1980 thiab 1990. Nws lub xyoo caum tseem ceeb yog xyoo 2000: kev hloov kho dua tshiab, kev ntxuav cov nuj nqis uas tau txais los ntawm cov qub txeeg qub teg, nws qhov kev qhia hauv Hong Kong hauv xyoo 2005, thiab tom qab ntawd kev nce siab ntawm kev qiv nyiaj qiv tsev uas ua rau CCB ua lub tsev txhab nyiaj vaj tse ua tus thawj coj hauv lub tebchaws. Keeb kwm no piav qhia txog nws cov kab lis kev cai ntawm kev tsim kho nyiaj txiag rau cov pob zeb ua vaj tse: thaum Tuam Tshoj tau tsim lub nroog tshiab lossis txoj kev tsheb ciav hlau ceev ceev, CCB tau xaus rau qhov ua tus qiv nyiaj tseem ceeb - txoj haujlwm uas, thaum muaj teeb meem vaj tse xyoo 2021-2025, tau rov qab los ua ntej lub xeev tau teeb tsa kev lag luam poob qis. Niaj hnub no, lub tsev txhab nyiaj tab tom hloov nws daim ntawv qhia nyiaj txiag mus rau qhov uas Beijing hu ua kev tsim khoom tshiab: kev lag luam siab heev, ntsuab, digital.
Lub tuam txhab nyiaj hauv Suav teb: kev nyeem ntawv rau cov tub ua lag luam
Lub tuam txhab nyiaj hauv Suav teb tau teeb tsa ib puag ncig rau pawg loj uas yog lub xeev tswj—ICBC, CCB, ABC, BOC, BoCom, thiab PSBC—uas tuav feem ntau ntawm lub teb chaws cov nyiaj qiv, ntxiv los ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv cheeb tsam thiab cov tsev txhab nyiaj ntiag tug. Rau cov tub ua lag luam txawv teb chaws, plaub lub ntsiab cai tseem ceeb siv tau. Ua ntej, cov tsev txhab nyiaj hauv Suav teb yog cov cuab yeej ntawm txoj cai kev lag luam: thaum Beijing xav txhawb kev qiv nyiaj, lawv qiv nyiaj; thaum nws xav tswj kev lag luam vaj tse, lawv nruj kev qiv nyiaj—lawv cov txiaj ntsig ua raws li cov kev lag luam no ze dua li cov voj voog ua lag luam. Qhov thib ob, cov paj laum hauv qab yog qis heev, nyob ib puag ncig 1,4% txog 1,5%, qhov tshwm sim ntawm cov nqi paj laum tswj hwm thiab kev sib tw hnyav rau cov nyiaj tso cia: cov txiaj ntsig los ntawm qhov ntim, tsis yog qhov nyiaj tau los. Qhov thib peb, qhov zoo ntawm cov nyiaj qiv yog kev sib cav sib ceg: tom qab vaj tse, lub hauv ntej tshiab ntawm cov nuj nqis phem yog cov neeg siv khoom qiv nyiaj, uas tab tom nce siab hauv xyoo 2026. Thaum kawg, lub xeev ua tus tswv cuab lav qhov kev them rov qab tau zoo - tsis muaj lub tsev txhab nyiaj pej xeem loj hauv Suav teb tau ua tsis tau raws sijhawm - tab sis qhov kev ruaj ntseg no los ntawm tus nqi: cov nyiaj faib thiab cov peev txheej raug tswj hwm raws li qhov nrawm ntawm kev rov qab peev thiab Beijing qhov tseem ceeb ntawm kev siv nyiaj txiag.
Dab tsi yog thawj ib nrab ntawm xyoo 2026 qhia
Daim ntawv tshaj tawm thaum Lub Yim Hli 28, 2026, tau raug qhuas tias yog ib qho zoo tshaj plaws hauv lub koom haum: cov nyiaj tau los tag nrho nce 5,6%, cov nyiaj tau los nce 10,5%, thiab cov paj laum uas tsis poob qis. Qhov kev hloov pauv no muaj ob qho laj thawj uas pom tau. Thawj qhov yog txoj cai nyiaj txiag: cov tub ceev xwm tau coj kev poob qis sai dua ntawm cov nyiaj them rau cov nyiaj tso cia dua li cov nqi qiv nyiaj, ua rau cov tsev txhab nyiaj rov qab zoo li qub. Qhov thib ob yog kev hloov kho daim ntawv qhia nyiaj tshuav nqi: qhov kev txo qis ntawm kev qiv nyiaj yuav tsev txhim kho qhov zoo ntawm cov cuab tam thiab tso cov peev txheej tswj hwm los pab nyiaj rau cov ntu uas muaj txiaj ntsig zoo dua. Kev ua lag luam tau txais txiaj ntsig rau txoj kev no: H-shares ntawm cov tsev txhab nyiaj loj tau nce thoob plaws xyoo 2026, nrog CCB mus txog nws qhov siab tshaj plaws txhua xyoo thaum lub caij nplooj zeeg.
Kev Tshuaj Xyuas: Cov qauv ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv Suav teb
Cov ntaub ntawv CCB muaj ob qho tib si lub zog thiab kev pheej hmoo ntawm lub tuam txhab nyiaj hauv Suav teb. Qhov zoo yog: kev khwv tau nyiaj ruaj khov los ntawm kev lag luam hauv zos, kev ntsuas qis heev uas txhawb nqa cov txiaj ntsig, kev rov qab peev nyiaj rau pej xeem uas ruaj ntseg, thiab qhov pom tseeb tshaj plaws rau hauv kev lag luam Suav. Qhov tsis zoo yog: kev raug rau vaj tse Suav, qhov twg qhov teeb meem tseem tsis tau daws tag nrho txawm tias cov nyiaj qiv tseem tsawg zuj zus; kev nce ntxiv ntawm cov nyiaj qiv tsis ua haujlwm rau cov tib neeg, qhov chaw tshiab ntawm qhov tsis muaj zog tau txheeb xyuas hauv xyoo 2026; cov paj laum sib npaug li ntawm 1,4-1,5%; thiab kev tswj hwm ntawm lub xeev, uas tuaj yeem muab qhov tseem ceeb rau kev khwv tau nyiaj hauv kev pabcuam ntawm txoj cai kev lag luam. Lub tsev txhab nyiaj tsim nyog rau cov ntaub ntawv rov qab sib txawv, nyob rau hauv txoj haujlwm satellite, nrog kev paub txog qhov xwm txheej ntawm cov cuab tam hauv qab. Cov ntaub ntawv no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
CCB hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 42 trillion yuan ntawm cov cuab tam - lub tsev txhab nyiaj thib peb loj tshaj plaws hauv ntiaj teb;
- 169,5 billion yuan : cov nyiaj tau los tag nrho rau ib nrab xyoo 2026, nce 5,6%;
- HKD 0,439 ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 4,5%;
- 31% : tus nqi faib khoom tau sau tseg rau ntawm kev them ua ntej xyoo 2026, ib qho cim ntawm txoj cai siab dav me ntsis;
- 105 billion yuan : kev txhaj tshuaj ntawm cov nyiaj txiag hauv xeev xyoo 2025 los txhawb kom muaj kev ncaj ncees ntawm lub sector.
Cov qauv no piav qhia txog qhov kev thov: qhov rov qab zoo ntawm lub xeev rau thawj qhov kev lag luam tshiab, nrog rau cov voj voog thiab kev tswj hwm pej xeem uas mus nrog nws.
Qhov sib txawv ntawm H-shares thiab A-shares
Rau cov tub ua lag luam Fabkis, ib qho kev qhia txog kev siv tshuab uas tsim nyog nkag siab: cov tsev txhab nyiaj loj hauv Suav teb muaj ob kab teev npe. Cov feem A, teev nyob rau hauv Shanghai hauv yuan, feem ntau yog cov tub ua lag luam hauv tebchaws nkag tau los ntawm qhov kev pab cuam Stock Connect; Cov feem H, teev nyob rau hauv Hong Kong hauv Hong Kong duas, yog qhov nkag mus rau thoob ntiaj teb - qhov tseem ceeb ntawm phau ntawv qhia no. Ob kab muab cov cai kev lag luam zoo ib yam, suav nrog cov nyiaj faib ib feem, tab sis lawv cov nqi sib txawv me ntsis. Keeb kwm, cov feem H pauv lag luam ntawm tus nqi luv nqi uas them rau lawv qhov nkag mus rau thoob ntiaj teb thiab kev pheej hmoo pom. Yog li ntawd, qhov txiaj ntsig xam ntawm kab H feem ntau siab dua li ntawm kab A. Rau cov tub ua lag luam European, qhov kev ua tib zoo no ua haujlwm rau lawv: lawv tau txais kev txo nqi yam tsis tau txi cov nyiaj faib.
Yuav ua li cas thiaj yuav CCB Tshuag los ntawm Fabkis?
Txoj kab uas yooj yim mus txog tshaj plaws yog txoj kab Hong Kong (0939); kuj tseem muaj ib txoj kab hauv tebchaws hauv Shanghai uas tseg rau cov tub ua lag luam hauv tebchaws. Kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm muaj—Hong Kong tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Hong Kong Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej 0939 (ISIN CNE1000002H1);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham Hong Kong uas yuav tshwm sim thaum hmo ntuj hauv lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 10% se txiav ntawm cov nyiaj faib, tsis yog deductible, ces se Fabkis raws li koj txoj cai.
Vim tias kab H yog qhov muaj dej ntau tshaj plaws rau cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb, kev lag luam sai txawm tias sab nraum lub sijhawm ua lag luam siab tshaj plaws hauv Es Xias. Cov nyiaj faib tau them ua ob ntu - qhov nyiaj faib nruab nrab thaum lub caij nplooj zeeg thiab qhov nyiaj faib zaum kawg thaum nruab nrab xyoo - thiab tau txais nyiaj hauv euros tom qab hloov pauv.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog CCB Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm CCB yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 4,5% tag nrho ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026, raws li HK $ 0,439 them rau xyoo 2025. Cov se txiav 10% Suav txo cov nyiaj tau los ntawm kwv yees li ib nrab.
Puas yuav tau CCB hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Hong Kong, sab nraum qhov kev txwv ntawm PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj txiag). Kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem.
CCB loj npaum li cas?
Lub tsev txhab nyiaj thib peb loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm tag nrho cov cuab tam, nrog ntau dua 42 trillion yuan hauv cov cuab tam thaum kawg ntawm xyoo 2025 - tom qab ICBC thiab Agricultural Bank of China.
Leej twg tswj hwm lub tsev txhab nyiaj?
Lub xeev Suav teb, los ntawm lub tuam txhab tuav Central Huijin, muaj kwv yees li 57% ntawm cov peev. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag kuj tau txhawb nqa kev sib koom ua ke ntawm cov lag luam hauv lub Peb Hlis 2025.
Cov vaj tse Suav teb muaj kev pheej hmoo dab tsi rau CCB?
Txij li xyoo 2021 los, kev raug nqi ncaj qha rau vaj tse tau raug txo qis li ib feem peb; qhov kev pheej hmoo seem tshuav raug txo los ntawm tsoomfwv cov kev ntsuas txhawb nqa rau lub sector. Qhov teeb meem tshiab ntawm lub sector yog cov neeg siv khoom qiv nyiaj, qhov twg cov nuj nqis tsis them rov qab tau nce siab me ntsis.
Vim li cas cov paj laum thiaj qis ua luaj?
Lub kaw lus no tau teeb tsa los ntawm cov nqi paj laum uas txwv rau cov nyiaj qiv tseem ceeb, kev sib tw rau cov nyiaj tso cia, thiab lub hom phiaj los pab nyiaj rau lub teb chaws tiag tiag. CCB qhov nyiaj tau los, kwv yees li 1,5%, tseem yog qhov zoo tshaj plaws ntawm tsib lub tsev txhab nyiaj pej xeem loj.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau peb lub hlis twg ntawm xyoo 2026 xav tias yuav tshwm sim rau lub Kaum Hli 30.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →