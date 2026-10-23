Tuam Tshoj Xov Tooj (0941) Tshuag: Tus Nqi, Cov Nyiaj Faib thiab Xyoo 2026 Outlook

Tuam Tshoj txawb yog lub tuam txhab ua lag luam sib txuas lus loj tshaj plaws hauv ntiaj teb: muaj ntau tshaj ib billion tus neeg siv khoom hauv Suav teb, kaum lab lub tsev txuas nrog ultra-fast broadband, thiab ib feem ntawm lub xeev Suav tswj hwm. Sau npe hauv Hong Kong hauv qab lub cim. 0941Cov Tshuag pib zoo nkauj vim nws cov txiaj ntsig - kwv yees li 7% - them los ntawm lub tuam txhab hluav taws xob nrog kev ua lag luam ruaj khov - cov txiaj ntsig Asian txawv ntawm qhov ntawm AlibabaDaim ntawv no, tsom mus rau kev loj hlob, nthuav qhia tus nqi sib koom tam sim no, cov txiaj ntsig, cov nyiaj faib, thiab cov kauj ruam ua raws li kev nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm cov khoom lag luam hauv Suav teb Mobile hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm China Mobile tam sim no yog nyob rau ntawm HK$77,10 (Hong Kong duas), nrog kev hloov pauv ntawm -0,32% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 305,453,678 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm HK $ 75,55 thiab HK $ 88,90.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv nyob ib ncig ntawm HK $ 77, ntawm qhov kawg qis dua ntawm qhov ntau txhua xyoo ntawm HK $ 75,55 txog HK $ 88,90: cov khoom lag luam uas tus nqi poob qis me ntsis hauv peb lub hlis vim kev lag luam poob qis. Tus lej ISIN yog HK0941009539.
Données financières — China Mobile Limited
|Npe qhov chaw
|HKSE — ticker 0941.hk
|sector
|Communication Services — Telecom Services
|Lub rooj
|Hong Kong — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ 1,67 Tn HKD (txij li thaum 10/24/2026)
|PER (TTM)
|≈ 11,5 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|5,42 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 7,0%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|1,05 Tn HKD
|137,09 billion HKD
|2024
|1,04 Tn HKD
|138,37 billion HKD
|2023
|1,01 Tn HKD
|131,77 billion HKD
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|25.08.2026
|2,90
|05.06.2026
|2,52
|01.09.2025
|2,75
|06.06.2025
|2,49
|02.09.2024
|2,60
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Tuam Tshoj Xov Tooj: Kev Txheeb Xyuas Lub Tuam Txhab
Tuam Tshoj Mobile yog Tuam Tshoj lub tuam txhab xov tooj ntawm tes uas tam sim no ua haujlwm, kwv yees li 73% yog lub xeev li los ntawm Tuam Tshoj Mobile Communications Group. Nws cov lag luam tshwj xeeb hauv ntiaj teb:
- 1,014 billion tus neeg siv khoom siv xov tooj ntawm tes, suav nrog kwv yees li ntawm 702 lab tus neeg siv 5G, thaum kawg ntawm lub Cuaj Hli 2026;
- 342 lab tus neeg siv khoom Lub internet ceev ceev ruaj khov, lub teb chaws ISP ua tus thawj coj;
- 1,5 billion kev sib txuas Internet ntawm Tej Yam, los ntawm cov 'meter' ntse mus rau cov tsheb sib txuas.
Lub tuam txhab lag luam pej xeem, uas tau tsim tsa hauv Hong Kong, yog tswj hwm los ntawm Beijing, qhov chaw uas nws lub tuam txhab niam txiv nyob hauv. Nws txoj kev lag luam tseem ceeb yog kev pabcuam pej xeem uas muaj txiaj ntsig: cov nqi se uas raug tswj hwm, kev them nqi thoob plaws lub tebchaws uas yuav tsum tau ua - suav nrog cov chaw nyob deb nroog uas tsis muaj txiaj ntsig - thiab lub hom phiaj los muab cov khoom siv digital rau lub tebchaws. Nws txoj kev npaj tsis ntev los no tau tsom mus rau cov kev daws teeb meem digital: cov chaw khaws ntaub ntawv, kev suav huab, thiab cov kev pabcuam lag luam, nrog rau tus neeg teb xov tooj tso nws tus kheej ua tus muab kev pabcuam suav rau Tuam Tshoj txoj kev txawj ntse.
Cov Txiaj Ntsig: Lub tshuab nyiaj ntsuab poob qis me ntsis
Cov ntaub ntawv tshiab tshaj tawm qhia txog kev ruaj khov ceev faj:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Peb Hlis 26, 2026): cov nyiaj tau los ntawm 1,050 billion yuan (+0,9%), cov nyiaj tau los ntawm 137,1 billion yuan (-0,9% tau tshaj tawm, +2% zoo sib xws);
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Yim Hli 13): cov nyiaj tau los ntawm 538 billion yuan (−1,1%), cov nyiaj tau los ntawm 78,9 billion, poob qis raws li qhov tau tshaj tawm tab sis nce raws li qhov sib xws, nrog rau kev lag luam thoob ntiaj teb loj hlob 30%;
- Peb lub hlis thib peb xyoo 2026 (luam tawm rau lub Kaum Hli 20): cov nyiaj tau los ntawm 242,3 billion yuan (-3,4%) thiab cov nyiaj tau los ntawm 27,3 billion (-12,4%) - cov lej qis dua uas piav qhia txog qhov kev poob qis tsis ntev los no hauv cov khoom lag luam, nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm kev sib tw nqi nce ntxiv ntawm cov neeg ua haujlwm Suav.
Tus neeg ua lag luam lub zeem muag yog qhov ntawm cov khoom lag luam: cov nyiaj tau los nyob ib puag ncig qhov siab, qhov tseem ceeb yog pawg neeg lub peev xwm los tswj kev faib khoom. Kev nqis peev hauv cov ntaub ntawv thiab AI - lub chaw suav hauv Inner Mongolia nrog lub peev xwm peb npaug los ntawm lub caij nplooj zeeg 2026 - sawv cev rau qhov muaj peev xwm txhawb nqa kev loj hlob.
Cov nyiaj faib ntawm Tuam Tshoj Mobile: lub plawv ntawm qhov teeb meem
Txoj cai faib khoom yog qhov muag khoom zoo tshaj plaws ntawm cov khoom lag luam. Rau xyoo nyiaj txiag 2025, China Mobile tau them HK$5,27 ib feem — HKD 2,75 them nyiaj ib ntus thiab HKD 2,52 them nyiaj kawg — sawv cev rau qhov them nyiaj kwv yees li 76% ntawm cov nyiaj tau los. Txij li thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026, cov nyiaj tau los yog kwv yees li 6,8 rau 7%, yog ib qho ntawm cov tuam txhab loj hauv Es Xias uas siab tshaj plaws. Thiab qhov kev nce mus ntxiv mus ntxiv: cov nyiaj faib rau ib nrab xyoo 2026 tau nce 5,5% mus rau HKD 2,90 ib feem, uas tau muab faib tawm rau lub Yim Hli 25. Ib qho tseem ceeb ntawm cov se rau cov neeg Fabkis nyob: Hong Kong sau se 10% ntawm cov nyiaj faib, thiab tsis muaj kev cog lus txo se ntawm Fabkis thiab Hong Kong - qhov nyiaj rov qab los yuav tsum tau suav raws li qhov ntawd, thiab kev nqis peev tsuas yog ua tau los ntawm tus account kev ruaj ntseg txheem.
Keeb Kwm: Qhov kev sib cais uas tsim ib tug neeg loj heev
Tuam Txhab Xov Tooj Tuam Txhab Xov Tooj tau yug los rau lub sijhawm hloov ntawm lub xyoo pua puv 2000, thaum Beijing rhuav tshem lub tuam txhab xov tooj keeb kwm los txhawb kev sib tw: cov khoom muaj nqis ntawm Ministry of Posts and Telecommunications tau sib sau ua ke rau hauv ib lub koom haum uas tau qhia hauv Hong Kong xyoo 1997, ob peb lub hlis ua ntej kev muab lub tebchaws Askiv tso rau hauv. Nws txoj kev loj hlob zoo ib yam li Tuam Tshoj tag nrho: kev siv xov tooj ntawm tes tau dhau los ua qhov chaw nyob hauv ib xyoo caum, nrog Tuam Txhab Xov Tooj Tuam Txhab tau nqus cov neeg ua haujlwm hauv xeev ib tus zuj zus los koom ua ke lub network hauv tebchaws. Xyoo 2010 tau pom qhov ntxiv ntawm cov ntaub ntawv ruaj khov - tus neeg ua haujlwm kuj dhau los ua tus loj hauv kev siv broadband ceev ceev - ua raws li 5G, uas nws qhov kev xa tawm hauv Suav teb yog qhov ceev tshaj plaws hauv ntiaj teb. Qhov xwm txheej Asmeskas ntawm xyoo 2020-2021 - nws txoj kev tshem tawm ntawm Wall Street tom qab kev txiav txim siab ntawm tus thawj coj txwv tsis pub cov tub ua lag luam Asmeskas los ntawm cov tuam txhab txuas nrog tub rog Suav - ua rau muaj kev txhawb nqa hauv tsev ntawm nws cov tswv cuab: cov khoom lag luam tam sim no tau pauv pauv feem ntau hauv Hong Kong thiab Shanghai, ntawm cov tub ua lag luam Suav thiab thoob ntiaj teb los ntawm thaj av Es Xias.
Kev lag luam sib txuas lus hauv Suav teb: kev tswj hwm oligopoly
Lub teb chaws Suav teb muaj peb lub tuam txhab uas tswj hwm kev sib txuas lus oligopoly—China Mobile, China Telecom, thiab China Unicom—nyob rau hauv kev saib xyuas ncaj qha ntawm lub xeev, uas teeb tsa cov ntsiab lus dav dav: cov qauv nqi, cov luag haujlwm them nqi, thiab cov sijhawm tsim kho network. Cov qauv no muaj qhov zoo rau cov tub ua lag luam: tsis muaj kev sib ntaus sib tua nqi zoo li cov nyob hauv Tebchaws Meskas, kev nqis peev sib koom tes, thiab kev ua lag luam ruaj khov. Nws kuj muaj cov kev txwv: cov nqi ntawm cov neeg siv khoom raug txo qis tas li los ntawm kev nom kev tswv—kev nce nqi digital yog lub hom phiaj ntawm txoj cai hauv zej zog—uas ua rau cov nyiaj tau los ntawm ib tus neeg siv khoom thiab thawb cov neeg ua haujlwm kom nrhiav kev loj hlob hauv kev lag luam: kev suav huab, cov ntaub ntawv, IoT, thiab cov kev pabcuam digital rau cov zej zog. China Mobile, zoo dua li nws cov neeg sib tw nrog cov nyiaj ntsuab thiab cov neeg siv khoom loj dua, tab tom ua tus thawj coj ntawm qhov kev hloov pauv no nrog qhov kev ywj pheej tshaj plaws: nws cov chaw khaws ntaub ntawv thiab lub peev xwm suav roj rau lub teb chaws lub ecosystem txawj ntse, qhov chaw uas tsoomfwv txhawb nqa hauv nws txoj kev npaj digital.
Kev Tshuaj Xyuas: Cov Nyiaj Rov Qab Los Ntawm Tsoom Fwv, Cov Kev Pheej Hmoo Ntawm Tsoom Fwv
Tuam Tshoj Xov Tooj tuaj yeem raug tshuaj xyuas ua daim ntawv cog lus tsoomfwv Suav uas tau txhim kho los ntawm kev loj hlob digital. Nws lub zog suav nrog qhov nyiaj tau los siab thiab nce ntxiv uas them los ntawm lub tuam txhab uas lub xeev yog tus tswv cuab feem ntau thiab tus tiv thaiv; cov nyiaj ntsuab loj thiab kwv yees tau; thiab txoj haujlwm tsis tuaj yeem hloov pauv tau hauv Tuam Tshoj cov khoom siv hauv paus. Cov kev pheej hmoo ua rau pom cov zog no: cov khoom lag luam tau raug tshem tawm ntawm Wall Street hauv xyoo 2021 raws li kev nyuaj siab ntawm Asmeskas nom tswv, kev cuam tshuam ntawm geopolitical tseem tab tom ua mus, kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los yog xoom, thiab tus neeg tswj hwm Suav tuaj yeem arbitrage tus nqi ntawm tus nqi ntawm cov npoo. Ntxiv rau cov kev pheej hmoo no yog qhov kev pheej hmoo ntawm cov txiaj ntsig - cov nyiaj faib tau them hauv Hong Kong duas, txuas nrog US duas, thaum cov nyiaj tau los tau qhia hauv yuan. Cov khoom lag luam no tsim nyog rau tus neeg nqis peev uas tab tom nrhiav cov nyiaj tau los ntau yam sab nraum Eurozone, paub txog qhov xwm txheej nom tswv ntawm cov cuab tam hauv qab. Cov ntaub ntawv no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Tuam Tshoj Mobile hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 1,014 billion ntawm cov neeg siv khoom txawb - lub ntiaj teb cov nkoj loj tshaj plaws;
- 137,1 billion yuan cov txiaj ntsig tag nrho xyoo 2025;
- HKD 5,27 ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025, rau qhov nyiaj tau los ze li ntawm 7%;
- 76% : tus nqi faib khoom, nrog rau kev them ua ntej ntawm 5,5% rau xyoo 2026;
- 73% : kev koom tes ntawm lub xeev Suav los ntawm pawg niam txiv.
Cov qauv ntsuas no sau luv luv txog qhov sib npaug: cov nyiaj tau los zoo tshaj plaws los ntawm kev lag luam ze-xeev, ntawm tus nqi ntawm kev loj hlob tsis muaj zog thiab kev raug cuam tshuam los ntawm geopolitical.
Cov ntaub ntawv China Mobile qhia txog cov txiaj ntsig tshiab
Tuam Tshoj Xov Tooj yog ib feem ntawm ib pawg tshwj xeeb ntawm cov khoom lag luam: cov thawj coj tshiab uas yog lub xeev tswj. Tsis zoo li cov tuam txhab hluav taws xob hauv Tebchaws Europe uas teev nyob rau hauv kev ua lag luam pej xeem, cov khoom muaj nqis hauv qab no muab cov txiaj ntsig ntawm kev pabcuam pej xeem - uas tau tsim los ntawm cov tswv cuab ntawm lub xeev - nrog rau ib puag ncig kev ua lag luam ib nrab kaw uas muaj qhov tsis ruaj khov tab sis muaj kev txwv thoob ntiaj teb. Rau cov khoom lag luam Fabkis, cov khoom lag luam ua lub luag haujlwm tshwj xeeb: kev sib raug zoo ib nrab los ntawm cov voj voog sab hnub poob, cov nyiaj tau los hauv cov txiaj ntsig uas tau khi rau lub duas, thiab kev raug rau lub ntsiab lus ntawm kev siv digital hauv Suav teb. Ua rov qab, tus neeg nqis peev lees txais kev tswj hwm yam tsis muaj kev kuaj xyuas thiab sib npaug tsawg, kev tshaj tawm nyiaj txiag hauv hom ntawv Suav teb, thiab qhov kev pheej hmoo qis tab sis tiag tiag ntawm kev sib cav sib ceg ntawm kev sib raug zoo cuam tshuam rau cov peev txheej. Qhov loj ntawm txoj haujlwm hauv cov khoom lag luam yuav tsum qhia txog cov ntsiab lus tshwj xeeb no: nws yog cov txiaj ntsig ntxiv, tsis yog cov khoom lag luam tseem ceeb hauv kev nkag siab European ntawm lo lus.
Yuav ua li cas yuav Tuam Tshoj Mobile Tshuag los ntawm Fabkis?
Lub npe tseem ceeb yog nyob rau hauv Hong Kong; kuj tseem muaj kev teev npe hauv tebchaws ntawm Shanghai Stock Exchange, uas cov tub ua lag luam txawv teb chaws tsis tuaj yeem nkag mus tau. Kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm muaj - Hong Kong tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Hong Kong Stock Exchange los ntawm koj tus broker: cov neeg ua lag luam online thoob ntiaj teb loj muab nws;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej 0941 (ISIN HK0941009539);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham Hong Kong uas yuav tshwm sim thaum hmo ntuj hauv lub sijhawm Fabkis;
- Koom nrog kev them se : 10% se txiav ntawm cov nyiaj faib, tsis yog deductible, ces Fabkis them se ntawm cov nyiaj tau los raws li koj txoj cai se.
Cov npe ntawm cov tswv cuab thiab cov kev cai ua lag luam tseem yog cov ntawm Hong Kong, lub khw muag khoom siv rau cov khoom lag luam txij li xyoo 1997. Cov nyiaj faib tau them ob zaug hauv ib xyoos - kev them nyiaj ib ntus thaum lub caij ntuj sov, qhov nyiaj tshuav thaum lub caij nplooj ntoo hlav - thiab tau txais nyiaj hauv euros tom qab hloov pauv los ntawm tus broker.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Tuam Tshoj Mobile Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm China Mobile yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 6,8% txog 7% ntawm tus nqi thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li cov nyiaj faib xyoo 2025 ntawm HK $ 5,27 ib feem, them nrog qhov piv txwv them nyiaj ntawm kwv yees li 76% ntawm cov nyiaj tau los.
Puas yuav tau China Mobile hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Hong Kong, sab nraum qhov ntau thiab tsawg ntawm PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj). Kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem, nrog rau 10% se txiav ntawm cov nyiaj faib.
Vim li cas tus nqi khoom lag luam thiaj poob qis thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026?
Lub quarter thib peb uas tau tshaj tawm rau lub Kaum Hli 20 tau qhia txog kev poob qis ntawm cov nyiaj tau los thiab cov txiaj ntsig, thaum muaj kev sib tw nqi ntawm cov neeg ua haujlwm Suav - qhov kev ceeb toom tias txawm tias tus yeej hauv xeev kuj ntsib kev sib tw hauv tsev.
Leej twg yog tus tswv cuab feem ntau?
Tuam Txhab Sib Txuas Lus Xov Tooj ntawm Tuam Tshoj, uas yog lub tuam txhab tuav nyiaj uas lub xeev tswj hwm thiab saib xyuas los ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Cov Khoom Muaj Nqis ntawm Lub Xeev, muaj kwv yees li 73% ntawm cov peev txheej ntawm lub tuam txhab uas teev npe. Cov neeg muaj feem cuam tshuam, ntawm kwv yees li 27%, feem ntau yog ua lag luam hauv Hong Kong.
Puas yog China Mobile tseem teev nyob rau hauv Tebchaws Meskas?
Tsis yog: cov khoom lag luam tau raug tshem tawm ntawm Wall Street hauv xyoo 2021 raws li kev nyuaj siab los ntawm cov tub ceev xwm Asmeskas. Daim ntawv teev npe siv yog Hong Kong, ntxiv los ntawm daim ntawv teev npe hauv tebchaws hauv Shanghai.
Lub luag haujlwm ntawm kev txawj ntse dag ua si hauv kev npaj tswv yim li cas?
Pawg neeg no tab tom nqis peev ntau rau hauv cov chaw khaws ntaub ntawv thiab cov kev pabcuam suav lej rau Suav AI - lub chaw hauv Inner Mongolia tau nce nws lub peev xwm peb npaug los ntawm xyoo 2026 - maj mam hloov tus neeg teb xov tooj mus rau hauv tus neeg muab kev pabcuam digital.
Cov nyiaj faib puas ruaj khov?
Tus nqi faib ntawm kwv yees li peb feem plaub ntawm cov nyiaj tau los yog tswj hwm los ntawm lub xeev cov lag luam uas nws lub hom phiaj suav nrog kev ua kom ruaj khov: tsis muaj qhov qhia txog kev cuam tshuam, tshwj xeeb tshaj yog txij li xyoo 2026 kev them ua ntej tau nce los ntawm 5,5%. Qhov kev pheej hmoo tiag tiag tsis yog qhov txiav tawm nws tus kheej, tab sis kev puas tsuaj ntawm cov nyiaj tau los yog tias kev sib tw nqi nce ntxiv.
Yuav ua li cas taug qab cov haujlwm ntawm cov txiaj ntsig?
Pawg neeg tshaj tawm nws cov ntaub ntawv rau cov neeg siv khoom txhua hli - kev ntxiv xov tooj ntawm tes, 5G, broadband - ntawm nws lub vev xaib rau cov tub ua lag luam: ib qho cim qhia yooj yim ntawm kev lag luam dynamics, muaj nrog kev ncua sijhawm ob peb lub lis piam.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig txhua xyoo 2026 yuav raug tshaj tawm rau lub Peb Hlis 2027; cov ntsuas kev ua haujlwm txhua hli thiab txhua peb lub hlis yuav raug tshaj tawm rau lub sijhawm no.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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