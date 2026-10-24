ICBC — Lub Tsev Txhab Nyiaj Lag Luam thiab Kev Lag Luam ntawm Tuam Tshoj — yog lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb muaj ntau tshaj 53 trillion yuan hauv cov cuab tam, lub network ntawm kaum tawm txhiab tus ceg thiab ntau pua lab tus neeg siv khoom. Sau npe hauv Hong Kong hauv qab lub cim lag luam 1398Nws yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm Suav teb txoj kev lag luam nyiaj txiag thiab cov khoom lag luam ua tau zoo tshaj plaws hauv lub sector, nrog rau cov txiaj ntsig ze li ntawm 5%. Nplooj ntawv no nthuav qhia tus nqi sib koom ua ke tiag tiag, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis, ua kom tiav peb cov nplooj ntawv ntawm... Tuam Tshoj siv cov kev faib Bank et Tuam Tshoj txawb.
Tus nqi ntawm ICBC shares hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm ICBC cov khoom lag luam tam sim no yog nyob rau ntawm HK$7,24 (Hong Kong duas), nrog kev hloov pauv ntawm -1,50% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 305,453,678 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm HK $ 5,96 thiab HK $ 7,77.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam ntawm ib ncig ntawm HK $ 7,25. Tus lej ISIN rau kab Hong Kong yog CNE1000003G1Ib yam li nws cov phooj ywg hauv lub sector, cov Tshuag tau nce hauv xyoo 2026 ntawm kev rov qab los ntawm cov nyiaj tau los thiab kev rov qab peev ntawm pej xeem, nrog ICBC rov qab tau txais cov peev txheej lag luam saum toj kawg nkaus ntawm Shanghai Tshuag pauv.
ICBC: Kev nthuav qhia ntawm lub txhab nyiaj
ICBC tau tsim muaj xyoo 1984 los ntawm kev faib ua haujlwm ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv Suav teb, nrog lub hom phiaj ntawm kev tswj hwm cov nyiaj qiv rau cov lag luam thiab cov tib neeg - yog li nws lub npe, Kev Lag Luam thiab Kev Lag Luam. Nws txoj kev loj hlob tau ua piv txwv rau lub teb chaws txoj kev lag luam, txog thaum xyoo 2012 nws tau dhau los ua lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm daim ntawv qhia nyiaj tshuav, qhov chaw uas nws tau tswj hwm txij li thaum ntawd los.
- muaj ntau tshaj 53 trillion yuan hauv cov cuab tam thaum kawg ntawm xyoo 2025, thiab dhau 57 trillion thaum nruab nrab xyoo 2026;
- ntau tshaj 30 trillion yuan hauv cov nyiaj qiv tau tso cai, phau ntawv qiv nyiaj thawj zaug hauv ntiaj teb;
- ib lub network hauv tebchaws uas muaj ntau dua 15,000 ceg thiab muaj nyob hauv qee rau caum lub tebchaws.
Kev tuav feem yog ib qho kev qhia ncaj qha ntawm Lub Xeev: Central Huijin tuav 34,79% thiab Ministry of Finance 31,14%, txhais tau tias kwv yees li 70% ntawm cov peev yog tuav los ntawm ob lub koom haum pej xeem - qhov kev koom ua ke muaj zog tshaj plaws ntawm cov tsev txhab nyiaj loj hauv Suav teb.
Cov txiaj ntsig: kev rov zoo ntawm lub sector hauv thawj ib nrab
Cov ntaub ntawv tshiab tshaj tawm lees paub qhov kev rov zoo:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Peb Hlis 27, 2026): cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam kwv yees li 370 billion yuan, nce me ntsis kwv yees li 1%;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Yim Hli 28): Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 176,5 billion yuan, nce 4,5%, nrog rau cov nyiaj tau los nce 9,1% - cov paj laum tsis poob qis thiab cov nyiaj ua haujlwm rov qab los;
- Ib tus neeg nruab nrab rau kev txhawb nqa pej xeem : thaum lub Cuaj Hlis 2026, lub tsev txhab nyiaj tau tshaj tawm tias lub xeev tau muab peev txheej ntxiv txog li 100 billion yuan, qhov thib ob ntawm 300 billion yuan pej xeem qhov kev pab cuam los txhawb cov tsev kawm ntawv loj.
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib peb yuav tsum tau ua rau hnub tim 30 octobre 2026Rau ib lub tsev txhab nyiaj loj li no, kev loj hlob ntawm ib qho txiaj ntsig sib npaug rau kaum tawm billions yuan: nws yog lub zog ntsiag to ntawm ib lub tuam txhab loj uas tswj hwm tau zoo.
ICBC Dividend: Cov nyiaj tau los ntawm daim ntawv qhia nyiaj txiag loj tshaj plaws hauv ntiaj teb
Rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2025, ICBC tau them HK$0,350 ib feem — qhov them ua ntej ntawm HKD 0,1558 thaum Lub Kaum Ob Hlis 2025, thiab qhov them zaum kawg ntawm HKD 0,1944 thaum lub caij nplooj ntoo hlav xyoo 2026 — sawv cev rau tag nrho cov nyiaj faib tawm ntawm ntau dua 110 billion yuan thiab qhov piv ntawm kev them nyiaj ntawm kwv yees li 30%. Qhov them ua ntej rau ib nrab xyoo 2026 tau nce mus rau HKD 0,1773, them rau lub Kaum Ib Hlis 25. Cov txiaj ntsig rau Lub Kaum Hli 2026 yog nyob ib puag ncig 4,8 rau 5,2%, qhov siab tshaj plaws ntawm peb lub tsev txhab nyiaj loj uas tau them ntawm no. Tib yam se rau lub sector: 10% tsis muaj creditable Suav teb se txiav, yuav hauv tus account se ordinary sab nraum PEA.
Keeb Kwm: Los ntawm lub tsev txhab nyiaj tso nyiaj mus rau lub ntiaj teb loj heev
ICBC yog lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv Suav teb uas yog lub xeev muaj: nws tsuas yog tsim los rau xyoo 1984, thaum lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab tau cais nws cov haujlwm lag luam thiab nyiaj txiag. Nws lub hom phiaj thawj zaug - sau cov nyiaj khaws cia hauv tsev neeg thiab kev lag luam nyiaj txiag - ua rau nws yog lub cim ntawm lub teb chaws txoj kev niaj hnub nyiaj txiag: thawj zaug Suav teb thawj zaug muab pej xeem (IPO) hauv xyoo 2006, tau tsa $ 22 billion tib lub sijhawm hauv Hong Kong thiab Shanghai, tseem yog ib qho ntawm IPOs loj tshaj plaws ntawm txhua lub sijhawm. Cov xyoo caum tom ntej no tau cim los ntawm kev nthuav dav: kev loj hlob ntawm cov qhab nia ob npaug thaum lub sijhawm kev lag luam, kev lag luam thoob ntiaj teb nrog cov tuam txhab me hauv txhua lub teb chaws, thiab kev coj noj coj ua hauv cov thev naus laus zis tshiab - ICBC tam sim no tswj hwm cov khoom lag luam hluav taws xob tsis sib xws. Hauv xyoo 2012, nws daim ntawv qhia nyiaj tshuav tau dhau ntawm cov tuam txhab loj hauv Asmeskas thiab European: lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb yog Suav, thiab nws tau nyob li ntawd txij li thaum ntawd los. Rau cov tub ua lag luam, zaj dab neeg no qhia txog ib qho tseem ceeb: lub tsev txhab nyiaj txuas nrog txoj kev ntawm lub xeev uas muaj nws.
ICBC, lub tsev txhab nyiaj ntawm Suav teb thoob ntiaj teb
Txawm hais tias ICBC thawj zaug tswj hwm kev lag luam hauv tsev, nws qhov tshwj xeeb ntawm cov pej xeem Suav yog nws qhov muaj nyob thoob ntiaj teb: ua haujlwm hauv qee rau caum lub tebchaws, nws yog lub tsev txhab nyiaj xaiv rau cov tuam txhab Suav txawv teb chaws - hauv cov khoom xws li kev tsim kho, lub zog, thiab kev lag luam - thiab yog tus neeg ua si tseem ceeb hauv kev lag luam hla ciam teb yuan. Nws lub network txhawb nqa cov haujlwm tsim kho vaj tse Suav teb txawv teb chaws thiab kev txhim kho ntawm lub kaw lus them nyiaj thoob ntiaj teb rau cov txiaj Suav. Qhov kev ntsuas thoob ntiaj teb no muaj ob qho kev cuam tshuam rau cov tswv cuab. Thawj qhov yog qhov sib txawv ntawm thaj chaw ntawm kev pheej hmoo: ib feem ntawm nws cov nyiaj tau los los ntawm cov haujlwm sab nraum Suav teb, hauv ntau hom txiaj. Qhov thib ob yog kev raug rau kev rau txim thiab kev cai lij choj ntawm Sab Hnub Poob: zoo li txhua lub tsev txhab nyiaj Suav loj thoob ntiaj teb, ICBC taug kev ntawm qhov kev thov ntawm Beijing thiab cov neeg tswj hwm Asmeskas thiab European, ib qho kev ua kom sib npaug uas nws cov ntu tsis tshua muaj tab sis tshaj tawm ntau heev qhia txog qhov kev ntsuas geopolitical ntawm qhov teeb meem.
Qhov no tau lees paub los ntawm thawj ib nrab ntawm xyoo 2026
Daim ntawv tshaj tawm thaum Lub Yim Hli 28, 2026, tau lees paub qhov kev hloov pauv zoo ntawm lub sector: cov nyiaj tau los tau nce 9,1%, uas tau tsav los ntawm kev rov qab los ntawm cov paj laum thiab kev rov qab los ntawm cov nqi tswj hwm; cov nyiaj tau los tau nce 4,5%; qhov zoo ntawm credit tau raug saib xyuas, nrog rau kev tsom mus rau cov nyiaj qiv muag khoom. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, lub tsev txhab nyiaj tau rov lees paub nws lub luag haujlwm ua ib qho cuab yeej ntawm txoj cai pej xeem: txhawb nqa cov kev lag luam tseem ceeb uas tau txhais los ntawm Beijing, koom nrog hauv qhov kev pab cuam rov qab peev nyiaj ntawm lub sector, thiab nce cov nyiaj faib nruab nrab. Kev ua lag luam tau txaus siab rau qhov kev ua tau zoo no: kev lag luam peev ntawm Shanghai's Line A tau rov qab los ua tus tswv cuab loj tshaj plaws hauv kev ua lag luam Suav teb thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026 - ib qho kev ceeb toom tias, hauv lub kaw lus nyiaj txiag Suav teb, lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb tseem yog qhov tseem ceeb ntawm lub xeev.
Kev Tshuaj Xyuas: qhov loj heev, kev tswj hwm pej xeem
Kev tuav cov feem ntawm ICBC muab kev cuam tshuam rau kev lag luam hauv Suav teb uas tau npaj tseg hauv nruab nrab: lub tsev txhab nyiaj qiv rau cov tuam txhab lag luam hauv xeev, cov tub ceev xwm hauv zos, thiab cov tsev neeg; nws siv cov nqi paj laum uas tau teeb tsa los ntawm Beijing cov cai; thiab nws nqus cov teeb meem vaj tse nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm lub xeev, uas ua rau nws lav tau zoo. Lub zog ntawm cov khoom lag luam suav nrog qhov txiaj ntsig siab tshaj plaws ntawm peb lub tsev txhab nyiaj loj, kev rov ua dua tshiab ntawm pej xeem uas ruaj ntseg nws daim ntawv qhia nyiaj tshuav, thiab kev ruaj khov ntawm cov nyiaj faib uas tau them tas li txij li nws IPO. Cov kev pheej hmoo zoo ib yam li cov ntawm cov sector: qhov zoo ntawm kev qiv nyiaj thiab cov neeg siv khoom qiv nyiaj, cov npoo av qis, kev tswj hwm nom tswv, thiab, rau cov tub ua lag luam European, tus nqi pauv ntawm Hong Kong duas thiab tsis muaj daim ntawv cog lus txo se. Nws yog ib qho chaw me me, muaj txiaj ntsig zoo. Cov yam no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
ICBC hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 53 trillion yuan ntawm cov cuab tam - lub tsev txhab nyiaj ua lag luam hauv ntiaj teb txij li xyoo 2012;
- 176,5 billion yuan : cov nyiaj tau los tag nrho rau ib nrab xyoo 2026, nce 4,5%;
- HKD 0,350 ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025, rau qhov nyiaj tau los ze li ntawm 5%;
- txog 70% : lub xeev feem ntawm lub peev, los ntawm Huijin thiab Ministry of Finance;
- 100 billion yuan : qhov kev nce peev txheej tseg rau Lub Xeev tau tshaj tawm thaum lub Cuaj Hlis 2026.
Cov qauv no sau luv luv txog qhov kev thov: qhov txiaj ntsig ntawm daim ntawv qhia nyiaj txiag loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, tau txais kev pabcuam raws li kev saib xyuas ntawm tsoomfwv - nrog rau qhov zoo thiab kev txwv uas qhov no txhais tau tias.
Nyeem daim ntawv qhia txog nyiaj tshuav ntawm Tuam Tshoj: cov lus qhia yooj yim
Yuav kom ua raws li ICBC txoj kev ua tau zoo los ntawm nws cov ntawv tshaj tawm, peb tus lej tseem ceeb yog txhua tus neeg ua lag luam xav tau. Ua ntej, cov nyiaj tau los ntawm cov tswv cuab, luam tawm ib nrab xyoo: qhov no yog qhov qhia tseem ceeb ntawm kev ua lag luam, thiab nws qhov kev nce ntxiv tsis ntev los no ntawm 4% txog 5% yog qhov kawg ntawm qhov kev poob qis. Qhov thib ob, qhov piv txwv qiv nyiaj tsis ua haujlwm thiab tus nqi tsis them rov qab: cov no ntsuas lub tuam txhab rov zoo los ntawm kev kub ntxhov vaj tse thiab kev nce ntxiv ntawm kev pheej hmoo ntawm cov neeg siv khoom - cov kws tshuaj ntsuam xyuas tau saib xyuas ze tshaj plaws txij li xyoo 2025. Thaum kawg, qhov piv txwv peev txheej tswj hwm: xyoo 2026 pej xeem rov qab peev txheej lub hom phiaj kom tswj hwm qhov piv txwv no saum toj no cov kev cai txawm tias muaj kev loj hlob ntawm credit. Kev tshuaj xyuas txhua peb lub hlis ntawm peb tus lej no, ua ke nrog cov lus tshaj tawm txoj cai nyiaj txiag ntawm Tuam Tshoj, muab daim duab tseeb ntawm lub tuam txhab txoj kev taug kev - yam tsis poob rau hauv cov qauv nyuaj ntawm cov nyiaj sib sau ua ke ntawm ib pawg ua haujlwm hauv ntau lub khw.
Yuav ua li cas yuav ICBC Tshuag los ntawm Fabkis?
Txoj kab thoob ntiaj teb yog ntawm Hong Kong (1398); kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm - Hong Kong tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Hong Kong Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej 1398 (ISIN CNE1000003G1);
- Tso ib qho kev txiav txim txwvkev sib tham hauv tebchaws Esxias uas yuav muaj thaum hmo ntuj hauv lub sijhawm Fabkis;
- Koom nrog kev them se : 10% se txiav ntawm cov nyiaj faib, tsis yog deductible, ces se Fabkis raws li koj txoj cai.
Qhov nyiaj ntsuab ntawm H-kab, qhov siab tshaj plaws hauv Hong Kong-listed banking sector Suav teb, ua rau kev ua tiav ntawm txhua qhov loj me. Cov nyiaj faib tau them ua ob ntu - kev them nyiaj ib ntus nyob ib ncig ntawm lub Kaum Ib Hlis, thiab qhov nyiaj seem thaum lub caij nplooj ntoo hlav - thiab tau txais nyiaj hauv euros tom qab hloov pauv los ntawm tus broker.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog ICBC Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm ICBC yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 4,8% txog 5,2% ntawm tus nqi kaw thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li cov nyiaj faib xyoo 2025 ntawm HK $ 0,350. Qhov no yog qhov nyiaj tau los siab tshaj plaws ntawm peb lub tsev txhab nyiaj loj hauv Suav teb uas teev nyob hauv Hong Kong.
Puas yuav ICBC tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: qhov kev ruaj ntseg tau teev nyob rau hauv Hong Kong, sab nraum lub Scope ntawm PEA; qhov kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tug ordinary securities account.
Vim li cas ICBC thiaj yog lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb?
Nrog rau tag nrho cov cuab tam muaj nqis ntau dua 53 trillion yuan, qhov loj me ua tau los ntawm qhov loj ntawm kev lag luam hauv Suav teb thiab qhov xwm txheej ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv tebchaws, tsom mus rau ob peb lub koom haum pej xeem loj.
Vim li cas kab H thiaj pheej yig dua piv rau kab A?
Los ntawm cov nyiaj ntsuab ntws: Cov feem A, uas tseg rau kev ua lag luam hauv tebchaws, tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txuag nyiaj ntau ntawm Suav teb, thaum cov feem H, uas yog thoob ntiaj teb, suav nrog kev pheej hmoo hauv tebchaws. Qhov luv nqi no ua rau cov txiaj ntsig zoo dua ntawm cov khoom lag luam H-class - qhov uas cov tub ua lag luam Fabkis tuaj yeem nkag mus tau.
Kev nce peev xyoo 2026 yuav coj kev hloov pauv dab tsi los?
Lub xeev tab tom txhaj tshuaj txog li 100 billion yuan los ntawm kev muab cov nyiaj tseg cia: qhov no ua rau muaj zog ntawm cov peev txheej - thiab yog li ntawd muaj peev xwm qiv nyiaj thiab kev ruaj ntseg ntawm daim ntawv qhia nyiaj tshuav - ntawm tus nqi ntawm kev txo qis, uas yuav raug them rov qab rau lub sijhawm ntev los ntawm kev loj hlob.
Cov kev pheej hmoo tshwj xeeb cuam tshuam nrog rooj plaub no yog dab tsi?
Cov kev pheej hmoo uas lub tuam txhab nyiaj hauv Suav teb ntsib suav nrog cov khoom vaj khoom tsev seem, kev tsis them nqi ntawm cov khw muag khoom nce ntxiv, cov paj laum qis, thiab tsoomfwv tswj hwm txoj kev npaj. Tsis muaj ib qho ntawm cov kev pheej hmoo no yog tshiab; txhua yam raug txo los ntawm kev lav phib xaub ntawm lub xeev.
ICBC puas raug kev cuam tshuam los ntawm Tebchaws Meskas?
Yog, mus rau qhov nruab nrab: los ntawm nws cov tuam txhab thoob ntiaj teb thiab kev pab nyiaj txiag rau kev lag luam hla ciam teb. Qhov kev cuam tshuam no yog tsim los ntawm kev ua raws li cov cai ntawm Tebchaws Meskas, kev ua raws li qhov no yog qhov yuav tsum tau ua ua ntej nkag mus rau hauv lub kaw lus nyiaj txiag sab hnub poob.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau peb lub hlis twg yuav tsum tau ua tiav rau lub Kaum Hli 30, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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