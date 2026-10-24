M3 yog lub platform digital ua thawj coj rau cov kws kho mob Nyiv Pooj—thiab thoob ntiaj teb—: nws lub portal, m3.com, txuas ntau pua txhiab tus kws kho mob uas lub tuam txhab muab cov ntaub ntawv kho mob, kev kawm them nyiaj, kev kawm txuas ntxiv, thiab cov kev daws teeb meem rau lawv cov neeg mob. Sau npe hauv Tokyo hauv qab lub ticker 2413 thiab yog ib feem ntawm Nikkei 225, nws yog ib qho ntawm cov khoom lag luam loj hlob hauv kev kho mob hauv Nyiv, nrog rau kev sib txuas lus Fab Kis uas tsis tshua paub: nws cov tuam txhab me VIDALNov yog cov ntaub ntawv tshuaj uas cov kws kho mob Fabkis tau siv rau ntau xyoo lawm. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi tiag tiag, cov txiaj ntsig, cov nyiaj faib, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi tiag tiag ntawm M3 Tshuag
Tus nqi ntawm M3 shares tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau qhov sib txawv ntawm -1,76% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,084,200 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 1,297.00 thiab ¥ 2,746.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 1,900 yen, nrog rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li 1.27 trillion yen. Cov khoom lag luam, uas tau pauv lag luam ntev ntawm kev loj hlob ntau zaus, tau hloov kho sai sai ua raws li kev ruaj khov, thaum lub khw tos kom paub tseeb tias yuav rov qab mus rau qhov kev loj hlob ntawm cov npoo.
M3: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Tau tsim tsa xyoo 2000 hauv SoftBank pawg ecosystem ua ntej nws muaj kev ywj pheej, M3 ntiav kwv yees li 17,000 tus neeg thiab tau tsim los ntawm kev soj ntsuam yooj yim: tus kws kho mob yog tus tseem ceeb ntawm tag nrho cov saw hlau kho mob, thiab tsis muaj leej twg tau teeb tsa lawv txoj kev sib raug zoo nrog kev lag luam hauv online. Nws plaub lub hauv paus tseem ceeb:
- m3.com, lub portal rau cov kws kho mob: xov xwm kho mob, kev tshawb fawb them nyiaj, kev soj ntsuam ntawm cov kws kho mob - lub cuab yeej uas kev lag luam tshuaj ncav cuag cov neeg sau tshuaj;
- Kev daws teeb meem rau kev lag luam : kev lag luam tshuaj digital, kev nrhiav neeg mob rau kev sim, cov ntaub ntawv lag luam;
- Cov kev daws teeb meem rau cov neeg mob : kev kho mob hauv xov tooj, kev saib xyuas hauv tsev, kev noj haus - ib ntu uas tab tom sib koom ua ke nrog kev yuav khoom ntawm EWEL hauv xyoo 2025 thiab WISEMAN thaum Lub Rau Hli 2026;
- Lub thoob ntiaj teb, uas twb hnyav ze li ntawm 87 billion yen: nyob rau hauv Tebchaws Meskas nrog cov portals sib npaug, thiab tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Fabkis nrog VIDAL, cov ntaub ntawv keeb kwm rau cov ntaub ntawv tshuaj, uas tau txhawb nws txoj haujlwm los ntawm kev tau txais GPR hauv xyoo 2025.
Cov txiaj ntsig: Ib xyoos ntawm kev hloov pauv zoo
M3 tau hloov nws daim ntawv qhia hnub nyiaj txiag: tom qab xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 txuas ntxiv mus txog kaum tsib lub hlis (Lub Ib Hlis 2025 - Lub Peb Hlis 2026) kom sib haum nrog xyoo nyiaj txiag Nyiv, cov nyiaj tau tshaj tawm rau lub Ib Hlis 1er Tsib Hlis 2026 suav nrog lub sijhawm hloov pauv no:
- Cov nyiaj tau los ntawm 351 billion yen, sawv cev rau qhov nce 23% piv rau kaum ob lub hlis ntawm xyoo 2024 ( suav nrog lub sijhawm cuam tshuam);
- Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 70,7 billion, nrog rau qhov sib npaug ntawm kwv yees li 20% - lub hauv paus ntawm tus qauv tseem muaj txiaj ntsig zoo txawm tias muaj kev nqis peev;
- Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 49 billion yentxhawb nqa los ntawm kev koom tes ntawm kev yuav khoom tsis ntev los no.
Lub peb lub hlis thawj zaug ntawm lub xyoo nyiaj txiag tshiab, uas tau tshaj tawm thaum pib lub Yim Hli, lees paub qhov kev hloov pauv tam sim no. Cov xwm txheej tom ntej: cov txiaj ntsig ntawm peb lub hlis thib ob, xav tias yuav tshwm sim rau hnub tim 4 novembre 2026, uas yuav muab thawj qhov kev nyeem tiav ntawm daim ntawv qhia hnub ib txwm muaj.
M3 dividend: symbolic, kev loj hlob ua ntej
Cov nyiaj faib rau lub sijhawm hloov pauv tau teeb tsa ntawm 22 yen ib feemRau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 1,2% ntawm tus nqi tam sim no - qib tsis kim heev. Zoo li ntau cov khoom lag luam kev loj hlob ntawm kev kho mob hauv Nyiv, M3 muab qhov tseem ceeb rau kev rov ua lag luam thiab kev yuav khoom dua li kev faib tawm: lub tuam txhab kuj ua cov khoom lag luam rov qab tsis tu ncua, tshaj tawm txhua hli, uas txo cov naj npawb ntawm cov khoom lag luam uas tseem tshuav. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis: se txiav 15% siv rau cov nyiaj faib (Daim ntawv cog lus se Franco-Japanese, creditable), thiab kev yuav khoom yuav tsum tau ua los ntawm tus account kev ruaj ntseg txheem, vim Nyiv tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Keeb Kwm: Kev Hloov Pauv Nyob Ntsoov Ntsoov hauv Cov Ntaub Ntawv Kho Mob
M3 yug los rau xyoo 2000 los ntawm kev xav hauv SoftBank ecosystem: tus kws kho mob Nyij Pooj uas ua haujlwm ntau dhau thiab nyuaj rau ncav cuag yuav tsiv mus rau hauv online - thiab leej twg tswj hwm qhov kev tsiv teb tsaws chaw no yuav tuav txoj kev sib raug zoo tshaj plaws hauv kev kho mob. Lub portal m3.com pib nrog cov ntaub ntawv kho mob, pub dawb rau cov kws kho mob: cov ntawv txhais lus los ntawm cov ntawv xov xwm thoob ntiaj teb, kev hloov kho tshiab, thiab kev kawm txuas ntxiv. Cov neeg tuaj saib tau loj hlob; kev khwv tau nyiaj tau ua raws, los ntawm kev them nyiaj thiab kev lag luam los ntawm cov tuam txhab tshuaj, uas thaum kawg pom ib txoj hauv kev ntsuas tau nrog cov kws kho mob. Kev nthuav dav thoob ntiaj teb tau teeb tsa kaum xyoo tom ntej: rov ua dua tus qauv hauv Tebchaws Meskas, Tuam Tshoj, thiab Kauslim Teb, tom qab ntawd tau txais VIDAL hauv Fabkis xyoo 2019 - kev yuav khoom cim, thaum pawg Nyij Pooj tau tswj hwm lub koom haum ntaub ntawv tshuaj Fabkis, uas tau tsim tsa xyoo 1914. Kev sib kis thoob ntiaj teb tau ua kom tus qauv ruaj khov: tsis tau muaj cov kws kho mob online li no, thiab tsis tau muaj kev sim thiab kev soj ntsuam nrhiav ntau tus neeg koom nrog deb. Lub sijhawm tom qab Covid qhib lub sijhawm tam sim no, theem nyuaj dua: khaws cov neeg tuaj saib uas tau rov qab mus rau cov cwj pwm sib xyaw, thiab nrhiav pom hauv kev laus ntawm cov pej xeem cov peev txheej uas kev lag luam ib leeg tsis muab ntxiv lawm.
Kev lag luam tshuaj digital: ib txoj hauv kev uas tau dhau los ua qauv
Lub hauv paus keeb kwm ntawm M3—pab cov tuam txhab tshuaj sib txuas lus nrog cov kws kho mob—tau hloov pauv ntau heev hauv kaum xyoo dhau los. Ua ntej xyoo 2020, digital sawv cev rau ib feem me me ntawm cov peev nyiaj txhawb nqa kev lag luam, uas tau tswj hwm los ntawm cov neeg sawv cev kho mob thiab cov rooj sib tham. Kev sib kis thoob ntiaj teb tau cuam tshuam tus qauv no: kev mus ntsib tsis tau lawm, cov rooj sib tham kaw, thiab cov platforms zoo li m3.com tau nqus feem ntau ntawm kev sib txuas lus ceev ceev txog kev kho mob. Yam uas cov kws tshaj lij hauv kev lag luam tau tshawb pom thaum ntawd—qhov kev ntsuas qhov tseeb ntawm kev koom tes, kev tsom mus rau kev tshwj xeeb, thiab tus nqi rau ib tus kws kho mob—tseem muaj tseeb thaum tej yam rov qab mus rau qhov qub: digital tseem yog txoj hauv kev tseem ceeb, ua kom tiav kev mus ntsib. Rau M3, qhov kev hloov pauv ntawm cov qauv no lav lub hauv paus ntawm cov nyiaj tau los rov qab, txawm tias nws txoj kev loj hlob tam sim no nyob ntawm kev tsim kho tshiab—kev tshawb fawb soj ntsuam hauv ntiaj teb tiag tiag, kev nrhiav neeg mob rau kev sim tshuaj, thiab cov ntaub ntawv lag luam tiag tiag—ntau dua li tsuas yog nqa cov peev nyiaj. Qhov kev txav mus rau kev lag luam siab dua no yuav txiav txim siab txoj kev taug kev ntawm cov nyiaj tau los.
Kev hloov mus rau kev daws teeb meem rau cov neeg mob: kev tsom mus rau kev laus
Lub neej thib ob ntawm M3 tab tom raug tsim los ntawm cov neeg mob. Hauv Nyiv Pooj, cov pej xeem tab tom yuam kom muaj kev kho dua tshiab ntawm kev xa khoom kho mob: tsis muaj cov neeg saib xyuas, cov tsev kho mob coob dhau, thiab xav tau kev saib xyuas hauv tsev ntau heev. Pawg neeg no teb los ntawm kev yuav khoom tshwj xeeb—EWEL, lub platform saib xyuas hauv tsev, tau sib koom ua ke thaum Lub Peb Hlis 2025; thiab WISEMAN, kev daws teeb meem kev noj haus thiab kev saib xyuas, tau txais thaum Lub Rau Hli 2026—thiab los ntawm kev koom ua ke telemedicine rau hauv nws lub ecosystem ntawm cov kws kho mob. Lub laj thawj yog ib puag ncig: cov kws kho mob m3.com coj cov neeg mob mus rau cov kev pabcuam tsim nyog, cov kev pabcuam pub rau hauv cov ntaub ntawv, thiab cov ntaub ntawv txhim kho kev saib xyuas. Qhov ntu no tseem sawv cev rau ib feem me me ntawm cov nyiaj, tab sis nws txoj kev loj hlob ob-lej ua rau nws yog qhov txuas ntseeg tau tshaj plaws rau thaj chaw kev lag luam digital, nrog rau qhov zoo dua kev sib tw: kev sib raug zoo ntawm kev ntseeg siab nrog lub zej zog kho mob, tsim ntau tshaj nees nkaum tsib xyoos.
Kev Tshuaj Xyuas: Qhov kev sib tw ntawm kev loj hlob tshiab
Cov ntaub ntawv M3 tuaj yeem tshuaj xyuas ua ob ntu. Ua ntej, nws keeb kwm: txij li xyoo 2000 txog 2020, lub tuam txhab tau tsim ib txoj haujlwm ze li tsis muaj zog hauv Nyiv Pooj, nrog rau cov npoo ntawm lub platform thiab kev loj hlob ob npaug. Qhov thib ob, nws txoj kev hloov pauv: lub sijhawm tom qab Covid coj kev lag luam tshuaj Nyiv Pooj rov qab mus rau qhov kev mus ntsib tus kheej, ua rau kev loj hlob hauv nws lub khw tseem ceeb keeb kwm, thiab cov khoom lag luam tau poob nqi. Pawg neeg cov lus teb yog ob npaug: kev sib txawv rau cov kev daws teeb meem rau cov neeg mob, qhov twg cov pej xeem laus hauv Nyiv Pooj tab tom tsim kev thov qauv, thiab kev nthuav dav thoob ntiaj teb, nrog VIDAL ua tus thawj coj hauv Fabkis. Yog tias cov quarter tom ntej lees paub qhov ruaj khov ntawm cov npoo thiab kev loj hlob ntawm cov ntu tshiab, cov khoom lag luam yuav rov qab tau nws txoj haujlwm ua cov khoom lag luam loj hlob kev kho mob; txwv tsis pub, nws yuav tseem yog cov khoom lag luam muaj nqis uas nws tus nqi yuav raug sib cav. Cov ntaub ntawv hloov pauv. Cov ntaub ntawv no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
M3 hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 351 billion yen : qhov kev hloov pauv rau lub sijhawm hloov pauv kaum tsib lub hlis;
- txog 20% : qhov kev ua haujlwm ntawm tus qauv tseem ceeb;
- 103,000 tus neeg ua haujlwm thoob ntiaj teb, los ntawm Nyiv Pooj mus rau Fabkis ntawm VIDAL;
- 22 yen ib feem : cov nyiaj faib hloov pauv, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 1,2%;
- 4 novembre 2026 : tsab ntawv tshaj tawm tom ntej, thawj zaug nyeem ntawm kev tawm dag zog nrog lub sijhawm teem tseg ib txwm muaj.
Cov qauv no sau ua ke cov qauv no: lub platform kev noj qab haus huv uas muaj txiaj ntsig zoo uas tab tom nrhiav nws lub zog thib ob, ntawm cov neeg Nyiv Pooj uas laus zuj zus thiab kev nthuav dav thoob ntiaj teb.
Cov ntsiab lus tseem ceeb hauv rooj plaub
Peb qhov chaw ntawm kev sib txhuam xav tau kev saib xyuas ze. Thawj qhov yog kev sib tw los ntawm cov platform kho mob tshiab, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev nrhiav neeg ua haujlwm hauv kev sim tshuaj, qhov twg cov neeg ua si thoob ntiaj teb tshwj xeeb tab tom noj ntawm kev ua lag luam uas M3 xav tias muaj kev nyab xeeb. Qhov thib ob yog kev vam khom rau cov tuam txhab tshuaj cov peev nyiaj lag luam, uas yog cyclical los ntawm xwm: txhua nthwv dej ntawm cov ntawv pov thawj loj tas sij hawm txo cov kev siv nyiaj txhawb nqa, thiab pawg yuav tsum them nrog ntau cov kev pabcuam cov ntaub ntawv tiv thaiv. Qhov thib peb yog kev vam meej ntawm kev koom ua ke ntawm cov neeg mob: EWEL thiab WISEMAN ua haujlwm hauv cov chaw kho mob nrog kev ua haujlwm nyuaj, qhov twg cov npoo software tsis pom tseeb tam sim ntawd. Kev ua lag luam, uas tau nplua rau cov khoom lag luam nrog nws qhov kev ntsuas hwm, yuav tsis muaj kev poob siab rau txhua qhov piv txwv ntawm kev vam meej ntawm peb qhov no ntawm ib rooj plaub-rau-ib rooj plaub-yog li ntawd cov ntawv qhia txhua peb lub hlis yog cov kev sib tham txog cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau ua raws li ua ntej kev txiav txim siab sau.
Yuav ua li cas yuav M3 Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 2413;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav uas yog los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov nyiaj tau los ntawm cov khoom lag luam, txaus rau lub tuam txhab loj li no, tso cai rau kev tsim cov khoom lag luam maj mam yam tsis cuam tshuam kev ua lag luam. Rau cov tub ua lag luam Fabkis, qhov muaj VIDAL—uas cov cuab yeej siv los ntawm cov kws tshaj lij Fabkis txhua hnub—muab ib qho chaw paub zoo rau kev saib xyuas pawg neeg txoj kev npaj thoob ntiaj teb.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog M3 Tshuag
M3 ua dab tsi tiag?
Nws txuas cov kws kho mob thiab kev lag luam kev kho mob: lub portal cov ntaub ntawv thiab kev kawm them nyiaj rau cov kws kho mob, kev lag luam digital rau cov chaw soj nstuam, kev nrhiav neeg mob rau kev tshawb fawb, thiab ntau ntxiv cov kev daws teeb meem rau cov neeg mob lawv tus kheej.
Qhov txuas ntawm M3 thiab Fabkis yog dab tsi?
VIDAL, lub ntaub ntawv siv los ntawm Fabkis txog cov tshuaj, yog ib feem ntawm M3 - ib lub tuam txhab me uas tau txhawb nws txoj haujlwm los ntawm kev tau txais GPR hauv xyoo 2025 thiab uas yog lub rooj vag European rau pawg.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 1,2% - cov nyiaj faib tseem yog lub cim, nrog rau qhov tseem ceeb rau kev rov nqis peev thiab kev yuav rov qab cov khoom lag luam tsis tu ncua.
Puas yuav tau M3 hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Pawg neeg puas ua cov kev yuav khoom rov qab?
Yog, txuas ntxiv mus: cov ntawv ceeb toom txhiv dim raug tshaj tawm txhua hli los ntawm lub tuam txhab, tsis tu ncua txo cov feem ntawm cov khoom lag luam hauv kev ncig - kev txhawb nqa zais cia rau cov nyiaj tau los ib feem, ua kom tiav rau cov nyiaj faib ua cim.
Vim li cas tus nqi khoom lag luam thiaj poob qis hauv xyoo tas los no?
Vim tias qhov rov qab los ntawm kev mus ntsib kws kho mob tom qab muaj kev sib kis thoob ntiaj teb tau ua rau qeeb qeeb kev loj hlob ntawm kev lag luam tshuaj hauv Nyiv, yuam kom pawg neeg ua kom muaj ntau yam nyiaj tau los - ib qhov project tam sim no tau lees paub los ntawm kev ua lag luam.
Puas muaj tus qauv M3 nyob rau Fabkis teb?
Ib feem: VIDAL, nws lub tuam txhab Fabkis, muab cov ntaub ntawv tshuaj rau cov kws kho mob Fabkis thiab tsim cov kev pabcuam cov ntaub ntawv zoo sib xws rau cov chaw soj nstuam - ib qho qauv me dua ntawm tus qauv Nyiv Pooj, uas ua haujlwm ua tus choj rau pawg neeg nthuav dav hauv Tebchaws Europe.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib ob ntawm lub xyoo nyiaj txiag Lub Plaub Hlis 2026 - Lub Peb Hlis 2027 xav tias yuav tshwm sim rau lub Kaum Ib Hlis 4, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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