Kirin Holdings yog ib lub tuam txhab ua cawv loj hauv Nyiv Pooj - lub npias Ichiban Shibori, lub npe Kirin uas muaj nyob hauv izakayas thoob plaws lub tebchaws - koom nrog kev hloov pauv thawj zaug: pawg neeg tab tom hloov nws lub tebchaws ua cawv mus rau hauv lub platform rau kev tshawb fawb txog kev noj qab haus huv, txhawb nqa los ntawm nws lub tuam txhab tshuaj Kyowa Kirin thiab cov khoom lag luam ntxiv los ntawm Asia-Pacific thiab Canada. Sau npe hauv Tokyo raws li daim ntawv cim 2503 Ib feem tseem ceeb ntawm Nikkei 225, cov Tshuag no muab cov txiaj ntsig nruab nrab nrog rau kev rov ua lag luam dua. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua lag luam tiag tiag, cov nyiaj tau los zoo dua, cov nyiaj faib, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Kirin Tshuag hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Kirin cov khoom lag luam tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau kev hloov pauv ntawm 1,38% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,744,900 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 3,270.00 thiab ¥ 6,340.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 2,980 yen, tsav los ntawm kev rov qab zoo kawg nkaus hauv xyoo 2025 cov txiaj ntsig thiab kev nyiam ntawm cov khoom lag luam Nyij Pooj uas tau hloov kho dua tshiab.
Kirin: Taw qhia pawg neeg
Tsim muaj xyoo 1885 ua ib feem ntawm Japan Brewery, Kirin yog ib lub tuam txhab npias loj hauv Nyiv Pooj, thiab tau dhau los ua ib pawg neeg sib txawv nrog plaub lub chaw haujlwm tseem ceeb:
- Cov dej cawv Cov npias Kirin thiab cov npias quasi hauv Nyiv Pooj, thiab tshwj xeeb tshaj yog tsov ntxhuav, ib lub tuam txhab me me uas muaj tag nrho hauv Australia thiab New Zealand, uas kuj tswj hwm cov chaw ua dej haus Asmeskas New Belgium thiab Bell's;
- Cov dej haus uas tsis muaj cawv : tshuaj yej, kas fes thiab dej muag hauv Nyiv Pooj, ua ke nrog kev txeeb ntawm San Miguel Brewery nyob rau hauv Philippines (48,6%);
- Lub tsev muag tshuaj : Kyowa Kirin, ib lub tuam txhab koom ua ke tshwj xeeb hauv cov kab mob tsis tshua muaj thiab nephrology, ib qho ntawm cov hniav nyiaj hniav kub zais cia ntawm pawg;
- Kev tshawb fawb txog kev noj qab haus huv Cov khoom noj khoom haus ntxiv FANCL (tau txais 100% hauv xyoo 2024) thiab Blackmores (Australia), sai sai no yuav koom nrog los ntawm Canadian Jamieson.
Cov thawj coj yog Yoshinori Isozaki, nrog Kenji Minamikata ua tus thawj tswj hwm ntawm kev ua haujlwm.
Kev hloov pauv kev noj qab haus huv: los ntawm npias mus rau cov tshuaj ntxiv
Kirin txoj kev npaj teb rau ib qho kev sib npaug yooj yim ntawm cov pej xeem: kev lag luam npias Nyiv Pooj tab tom me me nrog rau cov pej xeem, thaum kev lag luam kev kho mob tab tom loj hlob vim nws cov pej xeem laus zuj zus. Yog li ntawd, pawg neeg tau hloov pauv nws qhov chaw ntawm lub ntiajteb txawj nqus. Kauj ruam thawj zaug yog biopharmaceuticals: Kyowa Kirin, sib sau ua ke tom qab nce nws cov feem rau ntau dua ib nrab, coj kev ua lag luam thiab kev pom ntawm lub tuam txhab tshuaj. Kauj ruam thib ob yog cov khoom noj khoom haus ntxiv: FANCL, ib lub npe nrov Nyiv Pooj tau txais los ntawm kev muab pej xeem hauv xyoo 2024, Blackmores tau txais hauv Australia, thiab kev tshaj tawm hauv xyoo 2026 ntawm kev tau txais lub tuam txhab Canadian... Jamieson Wellness rau kwv yees li ntawm 1,9 billion Canadian duas las — Lub tuam txhab vitamin loj tshaj plaws hauv Canada — uas nws qhov kev yuav khoom yuav tiav rau lub caij nplooj zeeg xyoo 2026. Pawg neeg no txawm tias tau tsim lub hauv paus ntawm nws lub chaw haujlwm kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb, uas tsom mus rau thaj tsam Asia-Pacific, hauv Sydney. Tib lub sijhawm, nws cov khoom lag luam ua npias tab tom raug txhim kho: kev muag Four Roses bourbon rau lub tuam txhab Asmeskas Gallo, rau kwv yees li $ 775 lab, tau ua tiav rau lub Plaub Hlis 2026.
Cov Txiaj Ntsig: Qhov kev rov qab los xyoo 2025 tau lees paub
Cov nyiaj tau tshaj tawm tshiab tshaj plaws qhia txog kev hloov pauv meej:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 12, 2026): cov nyiaj tau los ntawm 2,433 billion yen (+ 4,1%), cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 210 billion, thiab cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom ntawm 147,5 billion yen, nce 153% - ib xyoos zoo tshaj plaws hauv keeb kwm ntawm pawg;
- Lub cav : nqi nce hauv Nyiv Pooj, kev rov zoo ntawm kev haus cawv zoo, kev koom tes ntawm FANCL thiab kev nce ntawm Kyowa Kirin nrog nws cov tshuaj tshiab;
- Qhov kev noj qab haus huv ntu tam sim no muaj ntau dua 250 billion yen hauv cov nyiaj tau los txhua xyoo thiab tab tom loj hlob ntawm tus nqi ob-lej, thaum lub sijhawm ua npias tab tom ruaj khov nws cov nyiaj tau los hauv Nyiv Pooj thiab tau txais txiaj ntsig los ntawm kev sib koom tes hauv Australian.
Cov txiaj ntsig rau peb lub hlis twg ntawm xyoo 2026 yuav lees paub, thaum Lub Kaum Ib Hlis, seb qhov kev txhawb nqa puas tseem muaj tom qab kev koom ua ke ntawm Jamieson.
Cov nyiaj faib ntawm Kirin: nruab nrab thiab ruaj khov
Cov nyiaj faib tau nce ntxiv sai sai: Xav tias yuav muaj 76 yen ib feem rau xyoo 2026, tom qab 74 yen hauv xyoo 2025 - qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 2,5% ntawm tus nqi pauv thaum Lub Kaum Hli 2026. Txoj cai ntawm pawg neeg muab qhov tseem ceeb rau kev pab nyiaj txiag rau kev hloov pauv kev kho mob thiab kev txo cov nuj nqis tom qab kev yuav khoom, ua ntej kev ua kom nrawm ntawm kev faib khoom. Rau tus neeg nyob Fabkis: 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib Nyiv (qhia tau los ntawm daim ntawv cog lus se Franco-Japanese), yuav khoom hauv tus account kev ruaj ntseg tus qauv, vim Nyiv tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Keeb Kwm: Ib puas plaub caug xyoo ntawm Nyiv Pooj npias
Zaj dab neeg ntawm Kirin pib thaum lub sijhawm Meiji, thaum Nyiv Pooj qhib nws tus kheej rau lub ntiaj teb thiab tshawb pom npias. Lub tuam txhab tau tsim tsa xyoo 1885 ua Japan Brewery los ntawm ib pawg neeg txawv teb chaws, thiab tau tsim Kirin Beer—lub npe tom qab tus tsiaj muaj tis mythical—xyoo 1888 ua ntej raug Mitsubishi Group yuav xyoo 1907, uas nws tswj hwm kev sib raug zoo keeb kwm ze. Tau ib puas xyoo, Kirin tau sib tw nrog Asahi kom ua tus thawj coj hauv kev lag luam Nyiv Pooj, pheej hloov kho nws cov khoom lag luam thiab sib ntaus sib tua kom tau feem ntawm kev ua lag luam, ua ntej saib dhau lub tebchaws: Australia nrog kev yuav Lion hauv xyoo 2000, Philippines nrog San Miguel, thiab Brazilian uas tau raug rho tawm sai sai. Xyoo 2020 tau cim lub sijhawm hloov pauv tseem ceeb: paub tias npias Nyiv Pooj yog kev lag luam laus hauv kev poob qis, cov thawj coj tau hloov lub tuam txhab mus rau kev noj qab haus huv, uas nws cov txiaj ntsig loj hlob qhov twg cov neeg ua npias tsis tau nce qib - kev hloov pauv uas tseem tshuav ntau rau kev paub txog kev fermentation uas tau txais los ntawm npias, hloov mus rau kev pabcuam ntawm cov amino acids thiab cov khoom xyaw ua haujlwm.
Kev lag luam npias Japanese: kev loj hlob thiab tus nqi
Kev ua lag luam npias Nyiv Pooj qhia txog yam uas kev ua lag luam uas laus zuj zus tseem tuaj yeem muab rau cov tub ua lag luam. Cov ntim khoom tab tom poob qis qeeb qeeb—cov pej xeem tab tom tsawg zuj zus thiab cov tub ntxhais hluas haus cawv tsawg dua—tab sis tus nqi tab tom nce ntxiv: kev txav mus rau kev ua lag luam siab dua mus rau cov npias ua tiag tiag (piv rau cov npias quasi-beers uas txo se), kev vam meej ntawm cov hom ntawv zoo, thiab kev lag luam ncig tebchaws uas vam meej, uas puv cov tuav dej haus thiab izakayas, txhawb nqa tus nqi. Rau Kirin thiab Asahi, qhov sib npaug ntawm qhov ntim thiab tus nqi no pab nyiaj rau cov nyiaj tau los ruaj khov thiab cov nyiaj faib tsis tu ncua, thaum kev sib tw tsom mus rau kev tsim kho tshiab—cov npias tsis muaj cawv zoo, daim ntawv tso cai hauv zos, thiab kev ua npias tsawg. Hauv Oceania, qhov kev hloov pauv txawv: Lion tswj hwm kev ua lag luam uas tau txais cov khoom siv tes ua Asmeskas—New Belgium thiab Bell's—ntxiv lub platform rau kev loj hlob ntawm kev xa khoom tawm. Rau cov tswv cuab, qhov chaw ua npias no muab lub hauv paus ntawm cov nyiaj ntsuab uas kwv yees tau, qhov tseeb uas tso cai rau pawg neeg los pab nyiaj rau nws txoj kev hloov pauv kev noj qab haus huv yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov tswv cuab.
Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 qhia txog kev ua tiav li cas
Xyoo 2025, cov nyiaj tau los ntawm cov tuam txhab tau nce 153%, thiab cov nqi kho dua tshiab tau cuam tshuam tsis zoo rau lawv cov nyiaj tau los. Tiam sis, qhov tseem ceeb ntawm kev loj hlob yog vim muaj cov qauv: cov neeg siv khoom tau txais kev txhawb nqa los ntawm kev nce nqi hauv Nyiv Pooj, cov neeg muag cawv zoo rov qab los, FANCL tau loj hlob ob npaug hauv thawj xyoo ntawm kev sib koom ua ke, thiab Kyowa Kirin tau lees paub tias nws muaj peev xwm kho cov kab mob tsis tshua muaj. Hauv lwm lo lus, ob lub tuam txhab uas tsav tsheb ntawm txoj kev npaj no yog lub tuam txhab ua cawv uas muaj txiaj ntsig thiab kev kho mob uas loj hlob sai. Lawv ua haujlwm tib lub sijhawm, uas yog lub ntsiab lus ntawm kev ua tiav zoo.
Kev Tshuaj Xyuas: Npias ua nyiaj ntsuab, kev noj qab haus huv ua lub qab ntuj khwb
Kirin cov ntaub ntawv tuaj yeem raug tshuaj xyuas ua ib feem ntawm cov khoom lag luam muaj nqis hauv Nyiv Pooj uas tab tom hloov pauv: cov chaw ua dej haus thiab cov chaw ua dej haus tau tsim cov nyiaj faib zoo thiab cov nyiaj ntsuab muaj zog, thaum lub khw maj mam rov ntsuam xyuas dua lub chaw kho mob - tshuaj ntxiv rau cov tshuaj ntxiv - uas lawv cov feem yuav txuas ntxiv loj hlob nrog kev koom ua ke ntxiv. Kev pheej hmoo suav nrog tus nqi hloov pauv qeeb, kev koom ua ke ntawm ntau qhov kev yuav khoom tib lub sijhawm, kev vam khom rau kev lag luam Australian thiab Nyiv Pooj, thiab kev sib tw los ntawm Asahi hauv Nyiv Pooj. Cov khoom lag luam no tsim nyog rau cov tub ua lag luam uas tab tom nrhiav kev tiv thaiv rau kev lag luam neeg siv khoom Nyiv Pooj, nrog rau kev xaiv kev kho mob dawb. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Kirin hauv tsib tus cwj pwm tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 1,584 billion yen : qhov kev hloov pauv xyoo 2025;
- + 153% : qhov nce ntawm cov nyiaj tau los tag nrho xyoo 2025, mus txog 147,5 billion yen;
- 1,9 billion Canadian las : kev yuav khoom ntawm lub tuam txhab Canadian Jamieson, tus lej ib hauv cov vitamins;
- 76 yen ib feem : qhov nyiaj faib uas xav tau rau xyoo 2026, piv txwv li qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 2,5%;
- 100% kev koom tes hauv Lion (Australia), FANCL (Nyiv Pooj) thiab Blackmores (Australia) - peb lub hauv paus ntawm kev hloov pauv kev noj qab haus huv.
Cov qauv no piav qhia txog qhov kev xav: kev ua lag luam muaj txiaj ntsig zoo uas pab nyiaj rau yav tom ntej ua lub tuam txhab kho mob - qhov kev hloov pauv tsis tshua muaj nyob hauv thaj chaw Nyiv Pooj.
Kev ua lag luam khoom noj khoom haus ntxiv: lub platform uas tab tom tsim kho
Kirin lub chaw haujlwm kev noj qab haus huv tab tom sib sau ua ke ib lub platform thoob ntiaj teb rau cov khoom noj khoom haus ib daim zuj zus. FANCL coj nws cov khoom lag luam Nyiv Pooj zoo tshaj plaws thiab tus qauv muag khoom ncaj qha; Blackmores pab txhawb kev lees paub hom lag luam Australian thiab lub rooj vag mus rau Sab Qab Teb Asia; thiab Jamieson, Canada tus lej ib, ntxiv North American kev lag luam thiab kev faib khoom muag tshuaj uas tau lees paub. Tag nrho peb yam sib koom ua ke ntawm qhov zoo thiab kev ua tau zoo uas tau lees paub, ua raws li pawg txoj kev tshawb fawb - ib txoj hauv kev uas sib txawv ntawm kev lag luam raws li cov khoom xyaw. Kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm cov vitamins thiab cov khoom noj khoom haus, uas tau tsav los ntawm cov pej xeem laus hauv cov teb chaws tsim thiab kev xav tau kev noj qab haus huv tiv thaiv, tab tom loj hlob ntau feem pua txhua xyoo; kev sib koom ua ke tseem nyob hauv nws qhov ntxov, muab rau tus neeg ua si sib koom ua ke zoo li Kirin av zoo rau kev yuav khoom muaj txiaj ntsig rau kaum xyoo tom ntej.
Yuav ua li cas yuav Kirin Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li tus lej 2503 (kuj tseem muaj ADR sib tham, tsawg dua kua);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav uas yog los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov khoom lag luam, uas yog ib feem ntawm Nikkei ntev los lawm, tau txais txiaj ntsig los ntawm kev tshuaj xyuas cov kws tshuaj ntsuam xyuas tsis tu ncua, ua rau nws yooj yim los taug qab nws txoj kev npaj kho mob. Cov nyiaj faib tau them txhua ib nrab xyoo; daim ntawv qhia txhua xyoo thaum Lub Ob Hlis yog thaum cov tswv yim kho mob thiab cov hom phiaj faib tawm tau piav qhia meej.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Kirin Tshuag
Puas yog Kirin tseem yog lub chaw ua cawv txiv hmab?
Yog lawm, thiab nws tau txais feem ntau ntawm nws cov nyiaj tau los ntawm nws - npias hauv Nyiv, Lion hauv Oceania, San Miguel hauv Philippines - tab sis lub tswv yim coj kev nqis peev mus rau kev noj qab haus huv: tshuaj los ntawm Kyowa Kirin thiab cov tshuaj ntxiv los ntawm FANCL, Blackmores thiab Jamieson.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 2,5% thaum lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026, raws li qhov kwv yees li ntawm 76 yen rau xyoo 2026. Kev nce qib ruaj khov tab sis ceev faj, vim tias pawg neeg no yog thawj zaug them nyiaj rau nws txoj kev hloov pauv kev kho mob.
Puas yuav Kirin tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Muaj dab tsi hloov pauv nrog Jamieson kev yuav khoom?
Nws muab kev coj noj coj ua rau pawg neeg Canadian hauv cov vitamins thiab cov tshuaj ntxiv, nthuav dav nws lub platform kev noj qab haus huv hauv North America thiab coj qhov kev noj qab haus huv mus rau ntau dua 250 billion yen hauv cov nyiaj tau los txhua xyoo.
Pawg neeg puas tseem nyob hauv Myanmar?
Tsis yog: Kirin muag nws cov feem hauv Myanmar Brewery, kev tawm mus tau xaus rau lub Ib Hlis 2023, kaw tshooj lus tsis sib haum xeeb ntawm qhov muaj nyob no.
Puas yog Kyowa Kirin kuj teev npe cais?
Yog lawm, lub tuam txhab tshuaj lag luam tseem khaws nws cov npe hauv Tokyo, thaum raug sib sau ua ke hauv Kirin Holdings cov nyiaj tom qab kev nce hauv cov feem ntawm cov peev - ib qho qauv uas tso cai rau kev ua lag luam los ntsuas tus nqi ntawm cov tshuaj lag luam sib cais.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau cuaj lub hlis yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Ib Hlis 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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