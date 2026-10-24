Ajinomoto Tshuag (2802): Tus nqi, AI, thiab 2026 Dividend

Ajinomoto yog ib lub tuam txhab Nyiv Pooj uas cov pej xeem paub txog lub lauj kaub bouillon - lub npe AJI-NO-MOTO, tus tsim umami - thiab cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb tau tshawb pom dua hauv xyoo 2026 rau qhov laj thawj sib txawv kiag li: pawg neeg tsim khoom Cov zaj duab xis insulating tseem ceeb rau cov processors txawj ntse, nrog rau feem lag luam ntawm kwv yees li 90% rau qhov tseem ceeb no. Sau npe hauv Tokyo hauv qab lub cim ticker 2802 thiab yog ib lub hauv paus ntawm Nikkei 225, cov khoom lag luam tau nce ob npaug hauv xyoo 2026. Daim ntawv no qhia txog tus nqi tiag tiag, cov txiaj ntsig sau tseg, cov nyiaj faib thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Ajinomoto Tshuag hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Ajinomoto cov feem tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau kev hloov pauv ntawm 0,36% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,744,900 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 3,270.00 thiab ¥ 6,340.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 5,060 yen, tau nce ntau dua 50% txij li thaum pib ntawm lub xyoo - kev ua lag luam hauv khw muag khoom tau ua tiav ib qho kev xav tsis zoo: tus kws tshwj xeeb hauv kev ua kom saj tau dhau los ua tus neeg muab khoom tseem ceeb ntawm kev hloov pauv hluav taws xob.
Ajinomoto: Tuam txhab nthuav qhia
Tsim muaj xyoo 1909 los ua lag luam qhov kev tshawb pom ntawm monosodium glutamate los ntawm kws tshuaj Kikunae Ikeda - qhov saj thib tsib, umami -, Ajinomoto tau dhau los ua lub tuam txhab loj thoob ntiaj teb hauv kev tshawb fawb txog zaub mov thiab amino acid, muab faib ua peb pawg:
- Cov khoom noj thiab cov txuj lom AJI-NO-MOTO, HonDashi, Cook Do, AGF cov khoom noj khov thiab kas fes, muag hauv ntau dua 130 lub tebchaws, nrog rau txoj haujlwm tseem ceeb hauv Southeast Asia thiab Brazil;
- Kev tshawb fawb txog cov amino acids kev siv rau kev lag luam thiab hluav taws xob, suav nrog cov khoom lag luam tseem ceeb ABF (Ajinomoto Build-up Film) - cov zaj duab xis rwb thaiv tsev uas tiv thaiv cov txheej txuas ntawm cov processors ua haujlwm siab;
- kev noj qab haus huv Cov amino acids kho mob, kev noj haus hauv chaw kho mob thiab kev koom tes biotechnological, suav nrog kev koom tes ntawm cov noob hlwb tau tshaj tawm rau xyoo 2026.
Lub hauv paus chaw ua haujlwm nyob hauv Tokyo thiab Shigeo Nakamura yog tus thawj coj. Cov neeg ua haujlwm muaj ntau tshaj 35,000 tus neeg thoob ntiaj teb.
Qhov kev xav tsis thoob ntawm ABF: umami nyob hauv plawv ntawm AI chips
Zaj dab neeg xav tsis thoob tshaj plaws hauv cov thev naus laus zis Nyiv Pooj tsis ntev los no yog nyob rau hauv ib txoj saw hlau muaj nqis tsis zoo li: los tiv thaiv cov kev sib txuas me me ntawm cov processors - suav nrog cov khoom siv dag zog ntawm kev txawj ntse - kev lag luam hluav taws xob thoob ntiaj teb vam khom rau ib zaj yeeb yaj kiab nyias ua los ntawm cov epoxy resin uas tau thauj khoom ... tsim los ntawm Ajinomoto siv nws cov kev txawj ntse hauv kev tshuaj lom neeg amino acid. Zaj yeeb yaj kiab no, ABF, nruab nrog kwv yees li 90% ntawm kev ua lag luam thiab tsis muaj lwm txoj hauv kev loj: txhua tiam ntawm cov chips denser ua rau muaj kev thov ntau ntxiv. Thaum cov chaw khaws ntaub ntawv thiab cov chaw tsim khoom semiconductor nthuav dav, cov xov xwm nyiaj txiag thoob ntiaj teb tau qhuas lub zog no ua "kua zaub mov" hauv Tokyo uas AI tsis tuaj yeem tsim tsis muaj. Kev tswj hwm tau lees paub qhov kev nthuav dav ntawm ABF lub peev xwm tsim khoom hauv nws cov kev hloov tshiab rau cov tub ua lag luam xyoo 2026, thaum cov kws tshuaj ntsuam xyuas tau tsa lawv cov hom phiaj nqi.
Cov txiaj ntsig: Ib qho dej ntws ntawm cov ntaub ntawv
Cov ntaub ntawv tshaj tawm lees paub qhov sib txawv:
- Xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026 (luam tawm rau lub Tsib Hlis 7): kev muag khoom ntawm 1,584 billion yen (+ 3,5%), cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 160,5 billion nrog rau qhov sib npaug txog li 10,1%, thiab cov nyiaj tau los ntawm cov ntaub ntawv ntawm 134,7 billion yen, nce 92%;
- Thawj peb lub hlis ntawm xyoo nyiaj txiag 2026-2027 (luam tawm thaum ntxov Lub Yim Hli): cov ntaub ntawv tshiab thiab kev nce qib ntawm cov hom phiaj txhua xyoo, tsav los ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab kev loj hlob hauv cov ntu kev noj qab haus huv;
- Cov qauv no noj qab nyob zoo: qhov npoo nce ntxiv mechanically nrog cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw, uas muaj txiaj ntsig ntau dua li cov khoom noj.
Txoj kev hloov pauv no qhia txog kev hloov pauv ntsiag to: nyiaj txiag khoom noj khoom haus tau txais nyiaj faib thiab pom kev, cov khoom siv hluav taws xob coj kev loj hlob - qhov sib npaug uas ob peb lub tuam txhab Nyij Pooj tuaj yeem thov tau.
Ajinomoto cov nyiaj faib: me me, nce ntxiv
Cov nyiaj faib tau nce ntxiv tas li: 48 yen ib feem rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, 50 yen xav tias yuav muaj rau xyoo nyiaj txiag tam sim no — sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 1% ntawm tus nqi tam sim no. Qhov txiaj ntsig qis qhia txog qhov xwm txheej ntawm cov khoom lag luam ua cov khoom lag luam loj hlob: cov nyiaj them rau cov tswv cuab feem ntau yog los ntawm kev nce nqi ntawm cov khoom lag luam, tsav los ntawm cov txiaj ntsig sau tseg. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis, 15% se txiav siv rau cov nyiaj faib (Daim ntawv cog lus se Franco-Japanese, deductible ntawm daim ntawv mob siab rau) thiab kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account kev ruaj ntseg txheem, vim Nyiv tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Keeb Kwm: Txij li thaum nrhiav pom umami mus rau cov amino acid conglomerate
Xyoo 1908, tus kws tshuaj Kikunae Ikeda tau txheeb xyuas glutamate ua lub molecule uas ua rau cov kua zaub Nyiv Pooj muaj saj nplua nuj thiab qab - umami. Xyoo tom qab, nrog tus kws ua lag luam Saburosuke Suzuki, nws tau tsim Ajinomoto, uas yog "lub ntsiab lus ntawm saj." Tau ib puas xyoo, lub tuam txhab tau vam meej los ntawm kev txawj ntse tshwj xeeb no hauv kev ua kom cov amino acids fermentation thiab purifying, xa cov seasoning mus rau Asia, South America, thiab lwm qhov, thiab ntau yam khoom lag luam rau hauv cov khoom noj khov, kas fes, thiab kev noj haus kho mob. Qhov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm kaum xyoo dhau los nyob rau lwm qhov: kev paub txog cov amino acids kuj siv rau cov ntaub ntawv. Xyoo 1990, cov kws ua haujlwm ntawm pawg neeg tau tsim cov resin raws li lawv cov tshuaj lom neeg uas tau ua pov thawj tias yog lub tshuab hluav taws xob raug - ABF. Cov khoom tau pom nws txoj hauv kev mus rau hauv microprocessor connectors thaum lub sijhawm uas kev lag luam tau etching cov circuits uas muaj ntau dua, thiab kev thov tau tawg nrog txhua tiam tshiab ntawm cov chips. Qhov no yog li cas ib lub tuam txhab uas muaj ib puas xyoo ua cov kua zaub rooj tau dhau los ua, tsis zoo li, qhov txuas tseem ceeb hauv kev lag luam hluav taws xob thoob ntiaj teb.
Kev lag luam txuj lom: lub hauv paus thoob ntiaj teb muaj txiaj ntsig
Lub zog ntawm Ajinomoto cov khoom noj khoom haus feem ntau tsis tau kwv yees li. Cov khoom qab zib thiab cov khoom noj ua tiav yog cov nyiaj tau los ntau tshaj plaws, nrog rau cov thawj coj uas tsis tshua muaj kev sib tw: lub ntiaj teb tus thawj coj tsim glutamate, cov hom lag luam ua lag luam hauv Indonesia, Thaib teb, Philippines, thiab Nyab Laj - cov lag luam uas cov pej xeem loj hlob thiab kev loj hlob hauv nroog yog cov tsav tsheb xav tau - muaj zog hauv Brazil, thiab lub network faib khoom hauv Suav teb. Cov khoom lag luam no muaj cov yam ntxwv ntawm cov khoom lag luam tiv thaiv: cov khoom pheej yig, cov khoom siv niaj hnub, kev koom ua ke nrog cov cwj pwm ua noj hauv zos, thiab cov nyiaj tau los ruaj khov. Lub tuam txhab tab tom txav mus rau qib siab los ntawm cov khoom noj khoom haus kev noj qab haus huv - txo cov ntsev sodium, kev noj zaub mov kho mob, thiab cov amino acids kho mob - ib feem uas muaj kev loj hlob ntawm cov qauv hauv cov teb chaws laus. Lub hauv paus no muab nyiaj faib, nqus cov peev txheej, thiab muab kev ruaj khov rau pawg neeg uas nws xav tau los tsim nws txoj kev lag luam hluav taws xob yam tsis muaj kev maj nrawm.
Sab Nyiv Pooj ntawm cov txiaj ntsig ntsig txog AI
Ajinomoto koom nrog ib qho xwm txheej tshwj xeeb hauv kev lag luam hauv Nyiv Pooj: qhov ntawm "cov neeg muag khoom tsis pom" ntawm kev hloov pauv ntawm kev txawj ntse - cov khoom siv, cov ntaub ntawv, lossis cov tuam txhab khoom siv uas cov tub ua lag luam hauv tsev tau tuav ntev thiab rov tshawb pom los ntawm cov nyiaj thoob ntiaj teb hauv xyoo 2025-2026. Advantest rau cov neeg sim chip, Tokyo Electron rau cov khoom siv etching, Ibiden rau cov substrates - thiab Ajinomoto rau kev rwb thaiv tsev. Dab tsi ua rau cov khoom lag luam no tshwj xeeb hauv pawg no yog nws qhov xwm txheej ob: thaum cov tuam txhab semiconductor ntshiab-ua si nyob thiab tuag nrog lub voj voog chip, Ajinomoto tswj hwm lub hauv paus ruaj khov uas ua rau lub khw muag khoom. Rau cov tub ua lag luam, qhov no yog ib txoj hauv kev los hloov kho lawv qhov kev raug rau AI lub ntsiab lus - mos dua li lub tuam txhab tsim tshuab, pom tseeb dua li cov ntsuas thematic, nrog rau tus nqi pauv yen ua haujlwm ua lub buffer.
Kev Tshuaj Xyuas: Thaum cov khoom noj khoom haus ua rau yooj yim siv thev naus laus zis
Cov Tshuag Ajinomoto muab ob lub ntsiab lus tsis tshua pom: Cov khoom siv tiv thaiv Es Xias - cov khoom qab zib, cov khoom noj khov, kas fes - thiab cov khoom siv ntawm kev txawj ntse dag, los ntawm zaj duab xis ABF. Cov kev pheej hmoo suav nrog kev thim rov qab hauv lub voj voog semiconductor, uas twb tau qhia txog nws qhov hnyav rau lwm cov Tshuag hauv lub sector; kev vam khom rau ib yam khoom uas lwm txoj hauv kev yuav tshwm sim thaum kawg; thiab kev ntsuas tus nqi uas tam sim no qhia txog kev ua tiav zoo tshaj plaws. Cov Tshuag yog qhov tsim nyog rau ntau yam kev loj hlob profile, muab kev cuam tshuam tshwj xeeb rau AI lub ntsiab lus yam tsis tas yuav vam khom cov tuam txhab tsim chip. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Ajinomoto hauv tsib tus cwj pwm tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 1,584 billion yen : cov nyiaj tau los rau xyoo nyiaj txiag 2025-2026;
- + 92% : qhov nce ntawm cov nyiaj tau los tag nrho rau lub xyoo, mus txog 134,7 billion yen;
- txog 90% : feem ntawm kev ua lag luam ntawm ABF zaj duab xis, insulating high-performance processors;
- 50 yen ib feem : qhov nyiaj faib uas xav tau rau xyoo no, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 1%;
- + 50% : qhov kev ua tau zoo ntawm cov khoom lag luam txij li thaum pib ntawm xyoo 2026.
Cov qauv no piav qhia txog qhov tshwj xeeb ntawm rooj plaub: lub hauv paus khoom noj khoom haus thoob ntiaj teb uas muaj txiaj ntsig, txhawb nqa los ntawm kev lag luam ze-electronic uas lub sijhawm AI tau thawb mus rau pem hauv ntej.
Cov kev pheej hmoo tshwj xeeb ntawm rooj plaub ABF
Lub zog ntawm cov khoom lag luam - nws qhov kev vam khom rau cov khoom lag luam tshwj xeeb - kuj yog nws qhov tsis muaj zog tseem ceeb. Peb qhov xwm txheej yuav ua rau qhov zoo no ploj mus: kev hloov pauv hauv lub voj voog semiconductor, uas yuav ncua kev txiav txim siab zaj duab xis txawm tias txoj haujlwm tseem tsis tau raug kov yeej; kev tshwm sim ntawm cov kev xaiv thev naus laus zis, vim tias cov tuam txhab tsim khoom loj txuas ntxiv ua ntau yam khoom tseem ceeb; thiab lub qab nthab thev naus laus zis, yog tias cov qauv tsim yav tom ntej txo kev siv zaj duab xis hauv nws cov ntawv thov tam sim no. Tsis muaj ib qho ntawm cov xwm txheej no tau tshwm sim txog niaj hnub no - ntawm qhov tsis sib xws, kev tswj hwm tab tom nthuav dav nws cov peev xwm - tab sis kev ceev faj qhia tias txoj haujlwm hauv Ajinomoto yuav tsum tau calibrated ua ib qho khoom siv thev naus laus zis me me, tsis yog ua lub hauv paus tseem ceeb: qhov kev hloov pauv ntawm cov khoom lag luam hauv xyoo 2026, uas muaj peev xwm hloov pauv ntawm ntau kaum feem pua, ua rau kev ceeb toom tias kev ua lag luam twb kho cov khoom lag luam zoo li semiconductor uas zais ua khoom noj khoom haus zoo.
Yuav ua li cas thiaj yuav Ajinomoto cov Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 2802;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav uas yog los ntawm daim ntawv cog lus them se Franco-Japanese, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov nyiaj faib, them txhua ib nrab xyoo, raug suav nrog hauv euros tom qab hloov pauv; cov khoom lag luam raug taug qab raws li cov quarter Nyiv Pooj, nrog rau kev saib xyuas tshwj xeeb rau cov cim qhia txog lub voj voog semiconductor.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Ajinomoto Cov Tshuag
Vim li cas Ajinomoto thiaj siv lub tswv yim dag (artificial intelligence) kom zoo dua?
Vim tias nws cov zaj duab xis ABF insulating nruab nrog kwv yees li 90% ntawm cov processors ua haujlwm siab, suav nrog AI accelerators: txhua tiam ntawm cov chips denser ua rau muaj kev thov rau cov khoom tsis muaj qhov sib npaug tau lees paub ntawm qhov loj.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li 1% — qis, vim tias cov khoom lag luam nce siab. Txawm li cas los xij, cov nyiaj faib yuav nce txhua xyoo, nrog rau 50 yen xav tias yuav muaj rau xyoo nyiaj txiag tam sim no.
Puas yuav tau Ajinomoto hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account se ordinary, nrog rau 15% se txiav uas yog deductible.
Muaj pes tsawg feem pua ntawm cov khoom siv hluav taws xob hauv kev muag khoom?
Cov neeg tsawg tsawg - feem ntau ntawm cov nyiaj tau los tseem yog zaub mov - tab sis txiav txim siab: nws yog qhov uas tsav kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los thiab tau txais cov khoom lag luam nws qhov kev ntsuas rov qab xyoo 2026, kev ua lag luam tam sim no them rau cov khoom siv hluav taws xob ua lub cav puv ntoob.
Pawg neeg puas muaj txiaj ntsig tsis suav nrog cov khoom siv hluav taws xob?
Yog: khoom noj - cov khoom qab zib, cov khoom noj khov, kas fes - pab nyiaj txiag rau qhov ruaj khov thiab rov qab tau txiaj ntsig hauv Asia thiab Brazil, thaum cov khoom siv hluav taws xob coj kev loj hlob thiab kev siv zog rau cov npoo.
Vim li cas qhov nyiaj tau los ntawm kev lag luam thiaj li nce ntxiv?
Los ntawm qhov sib xyaw ua ke: ABF zaj duab xis thiab cov ntawv thov hluav taws xob tsim cov nyiaj tau los siab dua qhov nruab nrab ntawm cov khoom noj, thiab lawv qhov hnyav nce ntxiv hauv kev lag luam ua rau pawg neeg muaj txiaj ntsig ntau dua - qhov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tau nce ntxiv los ntawm 9,6% mus rau 10,1% hauv ib xyoos.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Tom qab lub quarter uas tau tshaj tawm thaum Lub Yim Hli, cov txiaj ntsig ib nrab xyoo rau xyoo 2026-2027 yuav tsum tau muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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