Zozo Tshuag (3092): Tus nqi, Cov nyiaj faib thiab 2026 Outlook

Zozo yog lub vev xaib zam khaub ncaws hauv online Nyiv Pooj: ZOZOTOWN, lub khw uas cov tub ntxhais hluas Nyiv Pooj tau hnav khaub ncaws rau nees nkaum xyoo, txuas ntxiv los ntawm WEAR thiab ZOZOCOSME apps thiab los ntawm kev yuav khoom ntawm European lis, lub vev xaib sib piv cov khaub ncaws zoo nkauj. Teev nyob rau hauv Tokyo nyob rau hauv lub ticker 3092 Tswj hwm los ntawm pawg LY Corp (yav tas los hu ua Yahoo Japan-Line), cov khoom lag luam muaj cov nyiaj tau los ntawm lub platform zoo kawg nkaus - ntau dua 30% hauv kev ua haujlwm - thiab txoj cai tswjfwm ntawm cov tswv cuab. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, thiab cov cib fim peev txheej los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Zozo hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Zozo tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau kev hloov pauv ntawm 2,61% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 4,951,400 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm 974,50 yen thiab 1,373.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam ntawm kwv yees li 1,260 yen, nrog rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li 1.1 trillion yen. Cov khoom lag luam tau txais kev txhawb nqa hauv xyoo 2026 los ntawm kev tshaj tawm ntawm qhov kev pab cuam yuav rov qab loj heev thiab los ntawm kev txhim kho tas li ntawm cov cim lag luam.
Zozo: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Tau tsim los ntawm tus neeg ua lag luam tsis zoo li Yusaku Maezawa — tus uas muag nws lub hnub qub ua tus neeg nplua nuj Nyiv Pooj uas txawv txawv nrog tib lub siab zoo li nws siv los yuav nws daim pib SpaceX — Zozo pib ua tus muag khaub ncaws qub ua ntej tsim ZOZOTOWN hauv xyoo 2004. Tus qauv tau loj hlob mus ua ib lub platform tiav:
- ZOZOTOWN : lub khw muag khaub ncaws online ua tus thawj coj hauv Nyiv Pooj, sib xyaw cov hom lag luam thoob ntiaj teb, cov neeg tsim qauv hauv zos thiab cov ntu tshwj xeeb - suav nrog thaj chaw tshwj xeeb rau kev qhib zam Kauslim Musinsa hauv xyoo 2025;
- HNAV : lub network kev sib raug zoo rau kev sib koom tes zam, qhov chaw uas cov neeg siv sib qhia lawv cov khaub ncaws - lub tsev qiv ntawv zam uas txhawb nqa cov lus pom zoo;
- ZOZOCOSM thiab ZOZUSED : kev zoo nkauj thiab kev lag luam zam siv lawm, ob qho kev tsav tsheb loj hlob;
- lis : lub tuam txhab sib piv zam Askiv, tau sib sau ua ke txij li xyoo 2025, uas qhib kev lag luam khoom kim heev online hauv Tebchaws Europe thiab Asmeskas rau pawg neeg.
Pawg neeg no yog 51,9% uas Z Intermediate Holdings muaj, lub tuam txhab tuav nruab nrab ntawm pawg LY Corp - lub ecosystem Yahoo Japan-Line yav dhau los - uas tau txais Zozo hauv xyoo 2019 tom qab qhov tsis ua tiav ntawm ZOZOSUIT, lub cev ntsuas khaub ncaws.
Cov txiaj ntsig: lub tshuab tsim cov nyiaj tau los
Cov nyiaj txiag rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, luam tawm rau lub Plaub Hlis 30, lees paub qhov ruaj khov ntawm tus qauv:
- Cov nyiaj tau los ntawm 228 billion yen (+7,2%), tsav los ntawm kev loj hlob ntawm cov xaj thiab kev tshaj tawm ntawm lub platform;
- Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm yog 69 billion yen (+7,1%), piv txwv li a qhov sib txawv ntawm 30,4% — ib theem uas ob peb lub khw muag khoom hauv ntiaj teb ncav cuag, ib qho cim ntawm ZOZOTOWN lub hwj chim hauv zos;
- Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 48 billion, nrog rau cov nqi pauv tag nrho thiab kho EBITDA.
Lub zog no yog tsav los ntawm kev rov zoo ntawm kev siv khaub ncaws hauv Nyiv Pooj, kev tshaj tawm hom lag luam - cov nyiaj tau los ntawm lub platform tshaj plaws - thiab kev nthuav dav ntawm nws cov khoom muag kom suav nrog cov khoom siv zoo nkauj thiab cov khoom siv ua ntej. Qhov xwm txheej tseem ceeb tom ntej yog kev tshaj tawm cov txiaj ntsig ib nrab xyoo, uas xav tias yuav tshwm sim rau lub caij nplooj zeeg xyoo 2026.
Zozo Dividend: Cov txiaj ntsig tiag tiag thiab kev yuav rov qab loj heev
Cov nyiaj them rau cov tswv cuab tau nce ob npaug. Cov nyiaj faib tau nce ntxiv los ntawm 39 yen them rau xyoo nyiaj txiag 2025-2026 mus rau 40 yen xav tias yuav muaj rau xyoo nyiaj txiag tam sim no, sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 3,2% ntawm tus nqi tam sim no - tseem ceeb rau cov khoom lag luam loj hlob. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, thaum Lub Xya Hli 31, 2026, pawg neeg tau tshaj tawm a Kev yuav rov qab ntawm 30 billion yen shares, ua ke nrog lub hom phiaj tau hais tseg ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev nqis peev ntau dua 50% — ib theem uas tsuas yog cov platforms muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv ntiaj teb thiaj li tuaj yeem tsom mus rau. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis: 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib (Daim ntawv cog lus se Franco-Japanese, creditable), yuav khoom los ntawm tus account ruaj ntseg txheem, vim Nyiv tsis tsim nyog rau PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj).
Keeb Kwm: Los ntawm lub khw muag khoom qub mus rau lub tuam txhab loj hauv Japanese
Zaj dab neeg ntawm Zozo muaj feem cuam tshuam nrog nws tus tsim, Yusaku Maezawa, ib tug neeg tseem ceeb hauv lub vas sab hauv Nyiv Pooj. Thaum xyoo 2000s, nws lub tuam txhab muag khaub ncaws xa tuaj txawv teb chaws tau los ua ZOZOTOWN, ib lub khw muag khaub ncaws online thawj zaug hauv ntiaj teb - txawm tias ua ntej e-commerce muaj lub npe. Kev loj hlob sai heev: Cov hom lag luam Nyiv Pooj, ceev faj txog internet, pom hauv nws yog ib txoj hauv kev zoo nkauj thiab tswj hwm, thiab tiam neeg loj hlob nrog cov xov tooj ntse ua rau lub app ua ib qho kev coj ua txhua hnub. Lub sijhawm kub ntxhov tau los nrog ZOZOSUIT, ib lub tsho bodysuit uas muaj cov sensors tsim los ntsuas lub cev hauv tsev: lub hom phiaj loj heev, kev ua tiav tsis zoo, thiab kev sib cav nrog cov tswv cuab ua rau lub tuam txhab tau txais los ntawm Yahoo Nyiv Pooj hauv xyoo 2019 rau ntau dua ob billion duas las. Maezawa, uas tau mus kov yeej lub hli nrog SpaceX thiab kev kos duab niaj hnub no, tau tso tseg lub tuam txhab uas tau teeb tsa zoo dua thiab muaj txiaj ntsig zoo, koom ua ke rau hauv thawj lub ecosystem Nyiv Pooj.
Kev muag khoom zam online hauv Nyiv Pooj: kev ua lag luam sib txawv
Kev lag luam e-lag luam hauv Nyiv Pooj muaj nws tus kheej cov yam ntxwv tshwj xeeb, uas ZOZOTOWN tau ua tiav siv. Thawj qhov yog kev sib txuas lus zoo rau cov hom lag luam thiab khw muag khoom: Cov neeg siv khoom Nyiv Pooj muab qhov tseem ceeb rau qhov zoo tshaj qhov ntau, ua raws li cov qauv nrog kev thov siab rau qhov tshiab - yog li ntawd qhov kev hloov kho tas li ntawm daim ntawv teev khoom - thiab muab qhov tseem ceeb rau kev pabcuam, los ntawm kev ntim khoom mus rau kev xa rov qab. Qhov thib ob yog cov qauv faib khoom: cov khw muag khoom loj tau tswj hwm kev zam ntev, thiab lawv qhov kev poob qis tau tso tawm cov feem ntawm kev ua lag luam, uas cov khw muag khoom tau hloov mus rau cov platforms online, nrog ZOZOTOWN ua tus thawj coj. Qhov thib peb yog qhov kev sib raug zoo: Kev zam Nyiv Pooj tau ntsib hauv zej zog, ntawm cov tes hauj lwm sib koom tes zoo li WEAR qhov twg cov neeg siv txhawb nqa ib leeg - qhov xwm txheej uas lub platform tau sab hauv. Thaum kawg, nthwv dej Kauslim - K-pop, series, Musinsa style - tau qhib qhov chaw tshiab ntawm kev loj hlob uas Zozo tau ntes los ntawm nws thaj chaw tshwj xeeb txij li xyoo 2025. Hauv kev lag luam tshwj xeeb no, lub platform dominates nrog ib feem uas txawm tias cov tuam txhab loj thoob ntiaj teb e-lag luam tsis tau muaj peev xwm sib tw.
Xyoo nyiaj txiag 2025-2026 qhia txog kev loj hlob li cas
Cov nyiaj tau tshaj tawm thaum lub Plaub Hlis 2026 qhia txog ib daim duab ntawm lub platform uas tau mus txog qhov loj hlob ntawm cov nyiaj tau los: kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ntawm 7%, qhov ruaj khov ntawm 30%, thiab cov ntaub ntawv pauv nyiaj. Ob qhov kev txhim kho xav tau cov tub ua lag luam saib xyuas. Ua ntej, kev tshaj tawm: cov npe lag luam tab tom them tus nqi siab dua rau kev pom ntawm lub platform, cov nyiaj tau los nrog qhov ze li ntawm tag nrho cov nyiaj tau los uas ua rau muaj txiaj ntsig zoo dua - tib lub cav uas tau ua rau muaj kev vam meej ntawm cov khw muag khoom sab hnub poob. Qhov thib ob, kev nthuav dav thoob ntiaj teb: Lyst, tau koom ua ke txij li xyoo 2025, tseem yog ib qho kev lag luam uas tam sim no tsis muaj txiaj ntsig, tab sis muab rau pawg neeg xaiv ntawm kev ua lag luam online khoom kim heev hauv Tebchaws Europe. Nyob rau hauv nruab nrab, cov nyiaj ntsuab ntau dhau los pab nyiaj rau cov nyiaj faib thiab kev yuav khoom - qhov kev qhia txog nyiaj txiag ntawm kev tswj hwm uas tsis tas yuav nqis peev ntau los tiv thaiv nws txoj haujlwm.
Kev Tshuaj Xyuas: Kev tswj hwm ntawm kev zam khaub ncaws hauv online ntawm Nyiv Pooj
Cov lus xaus ntawm Zozo nyob ntawm nws txoj haujlwm: ZOZOTOWN yog lub qhov rooj yuav luag yuav tsum tau mus rau kev zam online hauv Nyiv, txoj haujlwm tiv thaiv los ntawm nees nkaum xyoo ntawm kev coj ua, ib daim ntawv teev npe tsis muaj kev sib piv, thiab kev txhawb nqa ntawm LY Group, uas muab nws nrog tsheb khiav thiab kev tsim kho vaj tse. Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 30% ua pov thawj rau qhov no. Cov kev pheej hmoo suav nrog kev loj hlob ntawm kev ua lag luam Nyiv - cov pej xeem tab tom poob qis - kev sib tw los ntawm cov platform dav dav thiab cov kws tshwj xeeb txawv teb chaws, thiab kev ua tiav ntawm kev nthuav dav thoob ntiaj teb nrog Lyst, uas nws cov nyiaj tau los tseem yuav tsum tau pom. Cov khoom lag luam tuaj yeem raug tshuaj xyuas ua kev sib tw ntawm kev lag luam hauv tsev uas muaj txiaj ntsig zoo thiab kev nrhiav nws lub khw thib ob. Qhov no yog qhov tsim nyog rau tus neeg nqis peev uas txaus siab lees txais kev cuam tshuam Nyiv rau lub ntsiab lus no. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Zozo hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 228 billion yen : cov nyiaj tau los rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026;
- 30,4% : qhov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm, ib qho kos npe ntawm lub zog ua lag luam ntawm lub platform;
- 40 yen ib feem : qhov nyiaj faib uas xav tau, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 3,2%;
- 30 billion yen : qhov kev yuav rov qab ntawm cov feem tau tshaj tawm thaum Lub Xya Hli 2026;
- ntau tshaj 50% : lub hom phiaj rov qab los ntawm kev nqis peev uas tau hais los ntawm kev tswj hwm.
Cov qauv no piav qhia txog ib qho xwm txheej tsis tshua muaj: lub platform niche tseem ceeb, muaj txiaj ntsig zoo uas rov qab them nyiaj ntau heev rau nws cov tswv cuab.
Cov kev pheej hmoo ntawm kev lag luam niche monopoly
Kev tswj hwm ib lub lag luam me me ua rau ib tus neeg muaj kev pheej hmoo tshwj xeeb. Thawj qhov yog kev puas tsuaj maj mam: cov cwj pwm yuav khoom ntawm cov tub ntxhais hluas tab tom hloov pauv - TikTok thiab nws cov kev nthuav qhia hauv zej zog tab tom hloov kho qhov kev tshawb pom zam, thiab qee qhov kev yuav khoom tab tom tsiv mus rau cov channel uas Zozotown tsis tswj hwm. Qhov thib ob yog hloov pauv saj: kev lag luam zam Nyiv yog cyclical hauv nws cov pawg - nag hmo qhov kev ua si nawv casual yuav hloov mus rau tag kis qhov kev ua si - thiab lub platform yuav tsum hloov kho rau cov kev hloov pauv no yam tsis poob nws qhov tseem ceeb. Qhov thib peb yog kev npaj ua lag luam: ua ib lub tuam txhab tswj hwm ntawm LY Group, lub tuam txhab ua raws li lub tswv yim txhais nrog nws lub tuam txhab niam txiv, uas nws qhov tseem ceeb - kev koom ua ke nrog pawg cov kev pabcuam, kev them nyiaj ua ke thiab cov phiaj xwm logistics - tej zaum yuav tsis sib haum xeeb nrog cov txiaj ntsig ntawm Zozo cov tswv cuab tsawg. Cov nyiaj rov qab tam sim no thiab kev yuav rov qab feem ntau them rau cov kev txhawj xeeb no, tab sis lawv txhawb nqa kev qhuab qhia uas xav tau txog qhov loj ntawm txoj haujlwm.
Yuav ua li cas yuav Zozo Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 3092;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib, rho tawm los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov nyiaj faib tau them txhua ib nrab xyoo; kev ua tiav ntawm kev yuav rov qab cov khoom lag luam, tshaj tawm thaum nws tshwm sim, txhawb nqa tus nqi khoom lag luam los ntawm kev txo cov khoom lag luam dawb.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Zozo Tshuag
ZOZOTOWN yog dab tsi?
Lub platform zam khaub ncaws online Nyiv thawj zaug: ntau pua txhiab tus neeg siv los ntawm cov npe thoob ntiaj teb thiab Nyiv, muag ncaj qha lossis los ntawm cov khw muag khoom ntawm cov hom, ua tiav los ntawm kev tshaj tawm thiab kev pabcuam rau cov hom.
Cov nyiaj faib ntawm Zozo yog dab tsi?
Kwv yees li 3,2% ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026, raws li 40 yen xav tau rau xyoo nyiaj txiag tam sim no - ntxiv rau 30 billion yen kev yuav rov qab uas tau tshaj tawm thaum Lub Xya Hli.
Puas yuav tau Zozo hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Yuav ua li cas taug qab cov haujlwm ntawm cov ntawv tshaj tawm?
Lub platform tshaj tawm cov tsheb khiav txhua hli thiab cov ntsuas tus nqi pauv tag nrho, uas muab kev pom ze rau lub sijhawm tiag tiag ntawm kev lag luam - qhov khoom kim heev ntawm kev pom tseeb rau tus neeg nqis peev.
Lyst coj dab tsi los rau pawg neeg?
Lub tuam txhab sib piv zam Askiv, uas tau koom ua ke txij li xyoo 2025, qhib kev lag luam khoom kim heev hauv online hauv Tebchaws Europe thiab Asmeskas rau Zozo: cov neeg tuaj saib thiab kev paub txog kev pom zoo uas pawg neeg tuaj yeem ua ke nrog nws cov kev txawj ntse Nyij Pooj.
Vim li cas pawg neeg thiaj tsom mus rau 50% ROE?
Vim tias nws cov nyiaj tau los thiab kev tsim nyiaj ntsuab tso cai rau nws: nrog 30% ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm thiab daim ntawv qhia nyiaj txiag nplua nuj, qhov rov qab los ntawm kev nqis peev tuaj yeem nce mus rau qib tshwj xeeb los ntawm kev yuav cov khoom lag luam rov qab - lub hom phiaj xav tias yuav txo qis kev nqis peev hauv kev pom zoo ntawm tus nqi ib feem.
Dab tsi tseem tshuav ntawm tus tsim txoj kev koom tes?
Tam sim no Yusaku Maezawa tsuas tuav li ntawm 1,3% ntawm cov peev, feem ntau ntawm cov peev tau muag thaum lub sijhawm yuav los ntawm Yahoo Nyiv hauv xyoo 2019 - lub tuam txhab tam sim no yog ib lub tuam txhab tswj hwm ntawm LY Corp ecosystem.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau ib nrab xyoo nyiaj txiag thawj zaug Lub Plaub Hlis 2026 - Lub Peb Hlis 2027 xav tias yuav tshwm sim rau lub caij nplooj zeeg.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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