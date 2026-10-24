Xya & kuv Holdings yog pawg neeg muag khoom yooj yim hauv ntiaj teb: lub hom 7-Kaum ib, ntau tshaj 85,000 lub khw muag khoom thoob ntiaj teb, suav nrog 21,900 hauv Nyiv Pooj, thiab lub tebchaws Amelikas uas Speedway tau txhawb nqa. Sau npe hauv Tokyo hauv qab daim ticker 3382 Ua ib tug neeg tseem ceeb hauv Nikkei 225, lub tuam txhab no yog lub hauv paus ntawm ib qho ntawm cov dab neeg tseem ceeb ntawm xyoo 2024-2025—qhov kev twv yuav los ntawm lub tuam txhab Canadian Couche-Tard, uas thaum kawg raug rho tawm—ua ntej rov tsim nws tus kheej nyob ib puag ncig nws cov khw muag khoom yooj yim thiab xa rov qab cov nyiaj ntsuab ntau rau nws cov tswv cuab. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom tam sim no, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib rov qab, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi sib koom ntawm Seven & i hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Seven & i tam sim no yog nyob ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau kev hloov pauv ntawm 0,02% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,744,900 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 3,270.00 thiab ¥ 6,340.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv ib ncig ntawm 2,120 yen. Cov khoom lag luam tau raug txhawb nqa hauv xyoo 2024-2025 los ntawm Couche-Tard qhov kev twv yuav khoom tsis zoo - yuav luag $ 47 billion thaum nws qhov siab tshaj plaws - tom qab ntawd los ntawm txoj kev npaj kho dua tshiab thiab kev yuav rov qab loj heev uas ua raws li Canadiens tawm hauv Lub Xya Hli 2025.
Xya & kuv: Kev nthuav qhia ua pawg
Pawg neeg no tau pib los ntawm lub tuam txhab Nyiv Pooj Ito-Yokado, uas tau xa daim ntawv tso cai 7-Eleven mus rau Nyiv Pooj xyoo 1974 ua ntej yuav nws lub tuam txhab niam txiv hauv Asmeskas - qhov kev hloov pauv keeb kwm uas cov tub ntxhais kawm tau txais tus tswv. Niaj hnub no, nws txoj kev lag luam tsom mus rau:
- 7-Eleven Nyiv Pooj Muaj 21,900 lub khw muag khoom, uas yog lub ntiaj teb siv rau lub tswv yim konbini — kev tshiab, kev pabcuam, kev them nyiaj, kev tuaj tos pob khoom — nrog rau qhov ceev thiab kev ua tau zoo tsis sib xws rau txhua lub khw;
- 7-Eleven Inc. thiab Speedway hauv Tebchaws Meskas : kwv yees li ntawm 13,000 lub ntsiab lus muag khoom, uas lawv cov txiaj ntsig tau rov qab los zoo heev thiab tam sim no yog qhov tseem ceeb ntawm pawg neeg cov nyiaj tau los;
- Lwm hom ntawv Cov khw muag khoom loj, cov khw noj mov thiab cov kev pabcuam nyiaj txiag hauv Nyiv Pooj yeej hloov pauv tas li.
Txij li thaum lub Cuaj Hli Ntuj xyoo 2025, lub tuam txhab loj yav dhau los (York Holdings — Ito-Yokado thiab lwm lub tuam txhab) tau raug muag rau Bain Capital rau kwv yees li 815 billion yen, nrog rau pawg neeg rov tsom mus rau cov khw muag khoom yooj yim xwb. Kev tswj hwm tau nyob hauv qhov chaw txij li lub Tsib Hlis Ntuj xyoo 2025 los ntawm Stephen Dacus, thawj tus thawj coj txawv teb chaws hauv keeb kwm ntawm pawg neeg.
Zaj dab neeg Couche-Tard thiab kev hloov kho dua tshiab ntawm pawg neeg
Txij lub Yim Hli 2024 txog rau lub Xya Hli 2025, Seven&ia raug kev tawm tsam los ntawm kev twv yuav los ntawm nws tus khub Canadian, Alimentation Couche-Tard, uas tau txog ze li ntawm $ 47 billion - ua rau nws yog ib qho ntawm kev yuav khoom loj tshaj plaws hauv keeb kwm muag khoom. Pawg thawj coj, suav tias tus nqi tsis txaus, tsis lees txais qhov kev thov raws li kev nyuaj siab los ntawm tsoomfwv Nyiv Pooj, xav pom tus yeej hauv tebchaws poob rau hauv kev tswj hwm txawv teb chaws, thiab cov nyiaj pab txhawb nqa, xav tau tus nqi. Tom qab rho tawm hauv lub Xya Hli 2025, qhov kev thov tau tso tseg ib pawg neeg hloov pauv: kev muag York, kev kaw lossis hloov pauv ntawm 645 lub khw muag khoom hauv Asmeskas uas tsis ua haujlwm zoo, kev rov tsom mus rau cov khw muag khoom yooj yim, thiab, qhov tseem ceeb tshaj plaws, txoj kev npaj hloov pauv nyiaj txiag - kev yuav rov qab loj heev, kev rov pib dua ntawm cov nyiaj faib, thiab kev npaj IPO rau nws lub tuam txhab Asmeskas, 7-Eleven, tam sim no xav tias yuav tsis ua ntej xyoo nyiaj txiag 2027.
Cov Txiaj Ntsig: Tebchaws Meskas tau los ntawm Nyiv Pooj
Cov lej tshiab kawg qhia txog qhov kev hloov pauv:
- Xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Ob Hlis 2026 Cov nyiaj tau los ntawm 10,430 billion yen, qhov kev txo qis ntawm 13% vim yog kev sib cais ntawm York; cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 423 billion; cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm nce 69% mus rau 293 billion yen;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo nyiaj txiag 2026-2027 (Luam tawm thaum pib lub Kaum Hli): Kev muag khoom yooj yim thoob ntiaj teb tsim tau 150 billion yen hauv cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm piv rau 110 billion rau Nyiv Pooj — Tebchaws Meskas tau dhau los ua lub hauv paus tseem ceeb rau kev khwv tau nyiajtsav los ntawm cov roj av thiab kev rov zoo ntawm Speedway;
- Kev tswj hwm tau tsa nws cov hom phiaj txhua xyoo raws li qhov kev txhawb nqa Asmeskas no.
Qhov kev hloov pauv ntawm thaj chaw no hloov qhov kev nyeem ntawm lub npe: qhov uas yog tus nqi hauv tebchaws Nyiv Pooj tau dhau los ua ib pawg neeg sib npaug ntawm ob lub khw muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb.
Seven & i dividend: rov pib dua thiab yuav rov qab ntau heev
Cov nyiaj them rau cov tswv cuab tau hloov pauv ntau heev tom qab qhov xwm txheej Couche-Tard. Cov nyiaj faib txhua xyoo tau nce ntxiv los ntawm 50 yen rau xyoo nyiaj txiag 2025-2026 mus rau 60 yen rau qhov kev tawm dag zog tam sim noQhov no sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 2,8% ntawm tus nqi tam sim no. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, kev yuav rov qab cov khoom lag luam tab tom sib sau ua ke: 400 billion yen Kev yuav rov qab cov khoom lag luam thaum Lub Yim Hli 2026, ntxiv los ntawm 300 billion yen tso cov khoom lag luam hauv txhab nyiaj los ntawm SoftBank, PayPay, thiab Sumitomo Mitsui Card—cov tub ua lag luam xav tias yuav koom tes rau cov kev pabcuam nyiaj txiag hauv khw—yog ib feem ntawm qhov kev pab cuam ntau xyoo uas tau tshaj tawm ntawm 2 trillion yen los ntawm xyoo 2030. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis, cov nyiaj faib hauv Nyiv Pooj yuav raug them se 15% raws li daim ntawv cog lus se Franco-Japanese; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem, vim Nyiv Pooj tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Cov Japanese konbini: anatomy ntawm tus qauv tshwj xeeb
Lub khw muag khoom noj Nyiv Pooj tsis muaj dab tsi zoo ib yam li lub khw muag khoom noj sab hnub poob: nws yog ib feem tseem ceeb ntawm lub neej txhua hnub. Ib lub khw 7-Eleven, uas muaj li ntawm 100 square meters, muaj cov khoom noj tshiab xa tuaj ntau zaus hauv ib hnub, cov khoom noj uas tau npaj ua raws li Nyiv Pooj - cov thawv bento thiab onigiri nto moo - cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj, daim pib, luam ntawv, tos pob khoom, them nqi, thiab qhov chaw xa khoom rau kev yuav khoom hauv online. Kev hloov pauv khoom yog tswj hwm los ntawm lub kaw lus logistics thiab cov ntaub ntawv uas kho cov khw muag khoom los ntawm lub khw, ob zaug hauv ib hnub: pov tseg tsawg kawg nkaus, qhov tshiab yog qhov siab tshaj plaws. Qhov tshwm sim ntawm kev lag luam: kev ua tau zoo tsis muaj qhov sib piv ib 'meter' hauv lub khw muag khoom noj thoob ntiaj teb, kev ncaj ncees rau cov neeg siv khoom - tus neeg Nyiv Pooj nruab nrab tuaj xyuas ntau zaus hauv ib lub lim tiam - thiab qhov teeb meem loj heev rau kev nkag mus, vim tias kev rov ua dua lub network logistics thiab kev txawj ntse hauv zos yuav siv sijhawm ntau xyoo. Lub cav ntsiag to no yog qhov uas pab nyiaj rau pawg neeg Asmeskas kev hloov kho dua tshiab thiab kev yuav cov khoom rov qab.
Kev ua lag luam hauv Asmeskas: kev hloov pauv mus rau qhov ze
Kev hloov pauv ntawm ceg Asmeskas yog lub hauv paus thib ob ntawm txoj kev npaj. Tau txais los ntawm kev yuav Southland hauv xyoo 1991 thiab txhawb nqa ntxiv los ntawm Speedway hauv xyoo 2021, nws tau raug kev txom nyem ntev los ntawm cov nyiaj tau los tsis zoo. Txoj kev npaj hloov pauv tau tsom mus rau peb qhov chaw: kev kaw lossis hloov pauv ntawm 645 lub khw muag khoom uas tsis muaj txiaj ntsig, kev ua kom zoo dua ntawm cov roj av - uas tau rov qab mus rau qib zoo heev - thiab kev tsim cov kev pabcuam zaub mov tshiab, Nyiv, uas ua rau cov nqi siv nyiaj nruab nrab nce ntxiv. Qhov tshwm sim yog qhov zoo kawg nkaus: hauv thawj ib nrab ntawm lub xyoo nyiaj txiag tam sim no, lub khw muag khoom yooj yim thoob ntiaj teb tau tsim 150 billion yen hauv kev ua haujlwm tau txiaj ntsig, piv rau 110 billion hauv Nyiv. Rau thawj zaug hauv nws keeb kwm, Seven&i tam sim no khwv tau ntau dua sab nraud Nyiv dua li sab hauv - qhov kev hloov pauv uas IPO npaj ntawm ceg Asmeskas yuav khov kho, muab kev nkag siab tshiab rau kev lag luam txog txhua lub hauv paus ntawm pawg.
Kev Tshuaj Xyuas: Kev Ua Phem Rau Konbini
Lub ntsiab lus rau Seven & i yog hais txog kev hloov kho dua tshiab kom zoo: rov tsom mus rau lub lag luam tseem ceeb ntawm pawg - lub khw muag khoom yooj yim hauv Nyiv Pooj, lub tshuab ua kom tau nyiaj ntsuab, ua ke nrog lub network Asmeskas uas tau txiaj ntsig - kev tswj hwm muaj zog los ntawm kev tuaj txog ntawm tus thawj coj sab nraud, thiab kev rov qab los ntawm cov nyiaj ntsuab loj heev. Cov kev pheej hmoo suav nrog kev nyuaj siab ntawm cov neeg siv khoom hauv Nyiv Pooj thiab Tebchaws Meskas, kev sib tw los ntawm cov qauv luv nqi thiab kev xa khoom sai, thiab kev ua tiav qeeb ntawm US IPO. Cov khoom lag luam no tsim nyog rau cov qauv kev loj hlob-kev faib nyiaj hauv Es Xias, ua lub tswv yim sib txawv nrog rau cov khoom lag luam Nyij Pooj. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Xya & kuv hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 85,000 lub khw muag khoom thoob ntiaj teb nyob rau hauv lub npe 7-Eleven;
- 293 billion yen : qhov txiaj ntsig tag nrho rau xyoo nyiaj txiag 2025-2026, nce 69%;
- 60 yen ib feem cov nyiaj faib rau xyoo nyiaj txiag tam sim no, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 2,8%;
- 400 billion yen kev yuav rov qab cov khoom lag luam uas tau ua nyob rau lub Yim Hli 2026, ua ib feem ntawm 2 trillion qhov kev pab cuam los ntawm 2030;
- 815 billion yen : kev muag York Holdings rau Bain Capital, ua tiav rau lub Cuaj Hli 2025.
Cov qauv no piav qhia txog kev hloov pauv: thaj chaw tsawg dua, muaj txiaj ntsig ntau dua, thiab thaum kawg tus tswv cuab nyob hauv nruab nrab ntawm qhov tseem ceeb.
Cov kev pheej hmoo uas yuav tsum tau saib xyuas tom qab kev hloov kho dua tshiab
Txoj kev loj hlob ntawm Seven&i tseem raug cuam tshuam los ntawm peb qhov teeb meem. Thawj qhov yog kev hloov pauv tas li: cov neeg siv khoom Nyiv Pooj uas ceev faj tab tom hloov mus rau cov khw muag khoom luv nqi, thaum cov neeg siv khoom hauv Asmeskas qeeb qeeb - kev muag khoom hauv tib lub khw yuav yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau saib xyuas txhua peb lub hlis. Qhov thib ob yog kev sib tw: kev xa khoom sai thiab cov khw muag khoom pheej yig tab tom ua rau feem ntawm kev ua lag luam hauv Nyiv Pooj thiab Tebchaws Meskas poob qis, xav tau kev nqis peev tas mus li rau kev siv nyiaj thiab kev pabcuam. Qhov thib peb yog kev ua tiav ntawm cov tuam txhab: qhov IPO uas twb tau ncua ntawm ceg Asmeskas yuav tsum nrhiav nws lub qhov rais ua lag luam, thiab qhov kev pab cuam yuav rov qab 2 trillion yen xav tias yuav muaj nyiaj ntsuab ntws mus tas li. Tsis muaj ib qho ntawm cov kev pheej hmoo no tsis tsim nyog; ua ke, lawv piav qhia vim li cas cov khoom lag luam, txawm tias nws hloov pauv, tseem tsis tau pauv ntawm ntau yam ntawm cov khoom lag luam Asmeskas.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau Seven & i shares los ntawm Fabkis teb?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange los ntawm koj tus broker, muab los ntawm cov platform thoob ntiaj teb tseem ceeb;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 3382;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo uas yuav muaj nyob rau thaum sawv ntxov, lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib (kev sib cog lus Franco-Japanese), deductible nrog daim ntawv them se tshwj xeeb, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Ua ib qho ntawm cov khoom lag luam tseem ceeb hauv Nikkei, nws muaj kev ua lag luam zoo heev thiab muaj kev tshuaj xyuas kev tiv thaiv kev pheej hmoo ntau, ua rau nws yooj yim los saib xyuas qhov xwm txheej. Cov nyiaj faib tau them txhua rau ib nrab xyoo, thiab kev yuav cov khoom lag luam rov qab txhawb nqa cov nyiaj tau los ntawm ib feem thaum lawv ua tiav.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Seven & i Tshuag
Muaj dab tsi tshwm sim rau Couche-Tard?
Lub tuam txhab Canadian Alimentation Couche-Tard tau pib muab kev twv yuav los ua tus tswv lag luam thaum Lub Yim Hli 2024, uas tau txog ze li ntawm $ 47 billion, tab sis pawg thawj coj tsis lees txais thiab thaum kawg tau rho tawm thaum Lub Xya Hli 2025. Qhov xwm txheej no ua rau pawg neeg hloov kho dua tshiab: kev muag khoom, kev yuav cov khoom rov qab thiab kev rov pib dua ntawm cov nyiaj faib.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 2,8% ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026, raws li kev faib nyiaj ntawm 60 yen rau xyoo tam sim no - ntxiv rau kev yuav cov khoom lag luam rov qab loj uas ua rau feem ntau ntawm cov nyiaj rov qab rau cov tswv cuab.
Puas yuav tau Seven & i hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Vim li cas Tebchaws Meskas thiaj muaj hwj chim loj ua luaj?
Vim tias qhov kev hloov pauv ntawm 7-Eleven Inc. thiab Speedway ua rau ceg Asmeskas no ua tus pab txhawb nqa cov nyiaj tau los ntau tshaj plaws hauv rau lub hlis dhau los, dhau Nyiv Pooj thawj zaug hauv keeb kwm ntawm pawg.
Thaum twg ceg Asmeskas yuav raug teev npe rau hauv kev sib pauv khoom lag luam?
Qhov IPO ntawm 7-Eleven hauv Tebchaws Meskas, uas tau tshaj tawm xyoo 2025 rau xyoo 2026, tau raug ncua thiab tam sim no xav tias yuav tsis ua ntej xyoo nyiaj txiag 2027.
Vim li cas SoftBank thiab PayPay thiaj li tau txais cov feem ntawm lub tuam txhab?
Lawv tau yuav 300 billion yen ntawm cov khoom lag luam uas pawg neeg tau muab tso rau hauv lub Yim Hli 2026, hauv kev sib koom tes: kev pabcuam nyiaj txiag thiab kev them nyiaj hauv khw, uas yog lub hauv paus ntawm kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom konbini, tab tom txhim kho nrog cov ecosystem them nyiaj hauv Nyiv.
Leej twg yog tus coj pawg neeg?
Stephen Dacus, thawj tus thawj coj txawv teb chaws hauv keeb kwm ntawm Seven & i, tau raug xaiv tsa thaum lub Tsib Hlis 2025 tom qab kev sib ntaus sib tua ntawm cov tuam txhab.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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