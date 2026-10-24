Toray Tshuag (3402): Tus nqi, Carbon Fiber, thiab 2026 Dividend

Toray Kev Lag Luam yog tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv carbon fiber: cov khoom siv sib dua, muaj zog heev uas tsim cov dav hlau, tsheb kis las, cua turbines, thiab tam sim no tsim hydrogen. Sau npe hauv Tokyo hauv qab lub ticker. 3402 Raws li cov khoom siv tshuaj lom neeg qub tshaj plaws ntawm Nikkei 225—lub tuam txhab tab tom ua kev zoo siab rau nws lub xyoo pua—cov khoom lag luam tau rov zoo los: cov nyiaj tau los siab dua me ntsis, txoj kev npaj hloov kho tshiab, thiab kev thov dav hlau rov qab los. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, thiab cov cib fim peev txheej los ntawm Fabkis.
Tus nqi tiag tiag ntawm Toray
Tus nqi ntawm Toray feem tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau qhov sib txawv ntawm -0,42% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 4,326,900 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm 913,70 yen thiab 1,395.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 1,185 yen, rau kev lag luam muaj nqis ntawm kwv yees li 1,700 billion yen - deb ntawm cov siab tshaj plaws ntawm kaum xyoo dhau los, ua rau cov khoom lag luam yog qhov kev twv txiaj ntawm kev rov zoo los ntawm kev nce ntawm cov pa roj carbon.
Toray: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Tau tsim tsa xyoo 1926 hauv kev lag luam textile, Toray tau tsim nws zaj dab neeg los ntawm kev twv txiaj: hloov cov ntaub mos mos ua cov khoom siv siab heev. Niaj hnub no, nws tau teeb tsa nyob ib puag ncig cov ntu hauv qab no:
- Cov fibers thiab textiles (kwv yees li 1,050 billion yen): los ntawm cov khaub ncaws ua kis las mus rau cov carbon fibers, uas Toray yog lub ntiaj teb cov neeg tsim khoom nrog keeb kwm tseem ceeb;
- Cov yas thiab kev ua tau zoo chemistry : zaj duab xis, cov resins, cov khoom siv rau cov khoom siv hluav taws xob thiab tsheb;
- Cov khoom siv sib xyaw ua los ntawm cov pa roj carbon : lub hauv paus tseem ceeb, los ntawm cov khoom siv dav hlau uas tau muab tso rau hauv av mus rau qhov siab ntawm kev tsim cov hydrogen ntsuab;
- Kev kho dej : desalination thiab purification membranes, ib tug thawj coj thoob ntiaj teb discreet.
Cov neeg siv khoom siv dav hlau - suav nrog lub tuam txhab tsim khoom Asmeskas ua tus thawj coj hauv ntiaj teb - qhia txog qhov zoo ntawm kev lag luam ntawm pawg neeg: Cov ntaub ntawv Toray ya hauv cov fuselages niaj hnub.
Cov Txiaj Ntsig: Kev rov zoo los ntawm kev ntsuas
Cov nyiaj txiag rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, luam tawm rau lub Tsib Hlis 13, qhia txog kev rov zoo sai sai:
- Cov nyiaj tau los ntawm 3,075 billion yen (+0,9%);
- Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 142 billion (+0,8%), qhov sib txawv ntawm 5,5% - deb ntawm pawg neeg lub peev xwm, tab sis qhov sib txawv tab tom thim rov qab;
- Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 80 billion, hnyav los ntawm ib tug 25 billion yen txo nqi ntawm cov roj teeb cais — lub tuam txhab me me hauv Kauslim Teb, raug nplua los ntawm qhov tsis muaj zog ntawm kev lag luam tsheb fais fab — tau tshaj tawm thaum Lub Ob Hlis 2026.
Lub quarter thib ib ntawm lub xyoo nyiaj txiag tshiab tau lees paub qhov kev hloov pauv: Sau cov txiaj ntsig kev ua haujlwm rau peb lub hlis thawj zaug thiab tsa cov lus qhia txhua xyoo thaum Lub Yim Hli 2026, tsav los ntawm kev rov zoo ntawm kev lag luam dav hlau thiab kev xav tau cov khoom sib xyaw. Txoj kev npaj "IGNITION 2028", uas tau nthuav tawm thaum Lub Peb Hlis, tsom mus rau qhov rov qab mus rau qhov sib npaug tseem ceeb ntawm 8% los ntawm xyoo nyiaj txiag 2027-2028 los ntawm kev qhuab qhia peev thiab kev txav mus rau kev lag luam siab dua.
Cov roj carbon fiber: kev ua lag luam uas tab tom dhau los ntawm kev voj voog tob
Keeb kwm tsis ntev los no ntawm cov roj carbon fiber yog ib qho ntawm kev poob siab thiab rov qab los. Xyoo 2010 pom kev nqis peev loj heev raws li kev cog lus ntawm cov tsheb fais fab sib dua - qhov kev cog lus qeeb los ntawm cov nqi roj teeb thiab cov chaw tsim khoom ceev faj, ua rau kev lag luam muaj peev xwm ntau dhau thiab Toray nrog cov npoo poob qis. Qhov xwm txheej tab tom hloov pauv: kev thov rau aerospace tau rov qab los rau lub zog tag nrho, nrog cov ntawv teev npe rau cov chaw tsim khoom dav hlau; lub zog cua hauv hiav txwv, tus neeg siv khoom loj ntawm carbon rau cov hniav, tab tom dhau los ua thoob ntiaj teb; thiab hydrogen - lub tank siab, electrolyzers - tab tom qhib kev lag luam tshiab uas cov khoom sib xyaw yog qhov tseem ceeb. Lub voj voog, thaum tsis tawg, rov tsim kho dua los ntawm kev rho tawm ntawm cov neeg sib tw me me, yog ib zaug ntxiv cog lus - thiab Toray, nrog lub hauv paus loj tshaj plaws thiab cov neeg siv khoom lag luam, yog tus neeg tau txais txiaj ntsig tseem ceeb.
Toray dividend: qhov rov qab los ntawm cov khoom muaj nqis uas rov qab zoo li qub
Cov nyiaj faib qhia txog kev ua siab ntev: 20 yen tau them rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, 23 yen xav tias yuav muaj rau xyoo nyiaj txiag tam sim no — qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 1,9% ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026. Qhov kev faib tawm ceev faj qhia txog theem rov tsim kho dua tshiab; pawg neeg kuj tseem tab tom ua qhov kev yuav khoom rov qab — kwv yees li 29 billion yen ua tiav thaum pib ntawm xyoo 2026. Rau tus neeg nyob Fabkis: 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib (Daim ntawv cog lus Franco-Japanese, creditable), yuav khoom hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj, Nyiv tsis tsim nyog rau PEA.
Keeb Kwm: Ib puas xyoo ntawm cov xov thiab cov fibers
Toray tau tsim tsa xyoo 1926 ua Toyo Rayon, nrog lub hom phiaj kev lag luam: los tsim cov ntaub mos mos uas lub tebchaws xa tuaj rau Nyiv Pooj. Kev loj hlob sai heev - tsuas yog ob peb xyoos xwb, lub tuam txhab tau dhau los ua ib lub tuam txhab tsim cov ntaub mos mos ua lag luam hauv ntiaj teb, thiab tau txais cov khoom muaj nqis hauv kev siv tshuab: kev txawj ntse ntawm kev sib hloov polymer. Lub sijhawm hloov pauv tseem ceeb tau tshwm sim hauv xyoo 1960 thiab 1970, thaum cov kws ua haujlwm siv cov kev txawj ntse no rau cov carbon fiber: Toray tau dhau los ua thawj lub tuam txhab tsim cov carbon fiber ntau, tau txais kev tsim nyog rau cov kev pab cuam aerospace hauv Asmeskas hauv xyoo 1980 - kev sib raug zoo nrog Boeing uas tau tsim tsib caug xyoo ntawm kev txhim kho. Cov xyoo caum tom ntej tau nthuav dav cov khoom lag luam kom suav nrog cov yeeb yaj kiab, cov dej ua daim nyias nyias, thiab cov khoom sib xyaw tiam tom ntej, ib txwm muaj tib lub laj thawj: pib nrog cov xov paj thiab ua haujlwm mus rau cov khoom muaj nqis tshaj plaws. Qhov kev sib xws ntev xyoo no piav qhia txog pawg neeg lub zog, tiv thaiv kev lag luam nrog lub hauv paus thev naus laus zis uas kev sib tw yeej tsis tau tswj hwm kom lwj.
Cov lag luam sib xyaw ua ke: qhov twg carbon fiber yeej
Cov roj carbon fiber tab tom nkag mus rau txhua qhov chaw uas qhov hnyav yog qhov tseem ceeb. Kev tsav dav hlau tseem yog lub khw tseem ceeb: lub dav hlau niaj hnub, tiam tom ntej yog tsim los ntawm kwv yees li ib nrab ntawm cov ntaub ntawv sib xyaw, thiab cov ntaub ntawv teev cia ntawm cov chaw tsim khoom - ntau pua lub dav hlau uas tau rov qab xaj - txhais tau tias yog cov pa roj carbon ntau rau xyoo tom ntej. Lub zog cua yog lub hauv paus thib ob: txhua lub dav hlau loj hauv hiav txwv siv ntau tons ntawm fiber, thiab kev lag luam ntawm cov chaw ua liaj ua teb cua hauv Asia thiab Tebchaws Meskas tab tom txhawb kev thov. Kev lag luam tsheb, ntev dhau los ua qhov xav tsis thoob, thaum kawg pom nws qhov chaw tshwj xeeb: tsheb kis las, roj teeb sib dua, thiab cov thoob hydrogen rau cov roj teeb. Hydrogen, tshwj xeeb, sawv cev rau lub khw muag khoom tshiab uas muaj kev cia siab tshaj plaws - cov thoob siab siab rau cov tsheb thauj khoom thiab chaw nres tsheb, thiab cov qauv ntawm electrolyzers - qhov twg cov khoom sib xyaw tsis muaj lwm txoj hauv kev. Lub caij no, kev muab khoom tau dhau los ua kev qhuab qhia ntau dua: lub peev xwm marginal tau kaw thaum lub sijhawm poob qis, thiab cov thawj coj seem, Toray tus thawj coj ntawm lawv, tab tom pom lawv tus kheej nyob rau hauv ib puag ncig tus nqi noj qab haus huv dua. Nws yog qhov kev sib ntsib no ntawm kev thov sib txawv thiab kev muab khoom noj qab haus huv dua uas tsim lub hauv paus ntawm lub tswv yim ntawm kev rov qab tau cov margins.
Lub quarter thib ib qhia txog qhov inflection point li cas
Daim ntawv tshaj tawm thaum Lub Yim Hli 6, 2026, tau muab pov thawj thawj zaug ntawm qhov kev hloov pauv: cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm rau peb lub hlis thawj zaug, kev taw qhia txhua xyoo nce siab, thiab kev lees paub tias qhov kev thov hauv kev lag luam aerospace - qhov kev lag luam muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv keeb kwm - tau rov qab los rau kev loj hlob zoo. Kev saib ze dua ntawm cov ntu kuj qhia txog kev nqus ntawm cov teeb meem yav dhau los: kev puas tsuaj ntawm cov neeg cais Korean tau nyob tom qab peb, thiab cov haujlwm tseem ceeb tau ruaj khov. Yog tias qhov kev nrawm ntawm peb lub hlis thawj zaug raug tswj hwm, xyoo nyiaj txiag tam sim no tuaj yeem cim qhov rov qab los ntawm pawg neeg mus rau qhov siab dua-6% margin - thawj kauj ruam mus rau lub hom phiaj IGNITION 2028, thiab lub cim qhia tias kev ua lag luam tab tom tos kom ua rau muaj kev rov ntsuas dua ntawm cov khoom lag luam.
Kev Tshuaj Xyuas: tus nqi cyclic ntawm carbon
Toray raug tshuaj xyuas tias yog ib feem ntawm cov khoom lag luam uas muaj nqis ntau heev: kev ntsuas tus nqi qis, cov nyiaj tau rov qab los, kev coj ua thawj coj hauv kev siv tshuab zoo, thiab txoj kev npaj tswj hwm—IGNITION 2028—uas teeb tsa cov qauv uas tuaj yeem txheeb xyuas tau rau kev rov qab los ua kom tau txiaj ntsig. Kev pheej hmoo suav nrog kev nce qeeb ntawm nws txoj kev lag luam aerospace, kev sib tw ntawm Suav teb hauv cov khoom siv carbon, kev hloov pauv ntawm cov khoom siv tshuaj lom neeg, thiab kev ua tiav ntawm txoj kev npaj uas yuav tsum tau muab cov peev txheej ntawm cov lag luam tsis ua haujlwm zoo. Cov khoom lag luam no yog qhov tsim nyog rau tus neeg ua lag luam uas mob siab nrhiav kev tiv thaiv rau cov ntsiab lus ntawm cov khoom siv siab heev. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Toray hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 1,584 billion yen : cov nyiaj tau los rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026;
- tus lej 1 hauv ntiaj teb : txoj hauj lwm ntawm Toray hauv carbon fiber;
- 23 yen ib feem : qhov nyiaj faib uas xav tau, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 1,9%;
- 8% : qhov nyiaj tau los tseem ceeb uas tau tsom los ntawm txoj kev npaj IGNITION 2028;
- 25 billion yen : qhov kev poob qis ntawm cov khoom sib cais Kauslim, uas tau nqus rau hauv xyoo nyiaj txiag 2025-2026.
Cov qauv no piav qhia txog qhov kev twv txiaj: lub ntiaj teb tus yeej carbon, uas muaj nqis ua khoom lag luam, tab tom yuav rov qab tau nws cov nyiaj tau los.
Cov ntsiab lus tseem ceeb uas yuav tsum ua raws li los ua pov thawj qhov thesis
Toray txoj kev rov zoo los tau lees paub los ntawm cov cim qhia pej xeem yooj yim uas cov tub ua lag luam tuaj yeem taug qab yam tsis tas yuav nkag mus rau cov ntaub ntawv ntiag tug. Thawj qhov yog qhov ceev ntawm kev xa khoom dav hlau thoob ntiaj teb, luam tawm txhua hli los ntawm cov chaw tsim khoom: nws kwv yees tias cov pa roj carbon tsim nyog yuav nce mus txog ob peb lub hlis. Qhov thib ob yog qhov kev hloov pauv ntawm cov nqi prepreg, uas cov ntawv tshaj tawm kev lag luam tshaj tawm tas li - lawv qhov kev ruaj khov, tom qab ntawd lawv qhov kev nce, yuav lees paub qhov kev txhim kho hauv kev muab khoom. Qhov thib peb yog sab hauv rau pawg: qhov nce ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm nrog txhua qhov kev tshaj tawm, lub hom phiaj nruab nrab ntawm 6% rau xyoo nyiaj txiag tam sim no thiab tom qab ntawd 8% los ntawm 2028 yog cov ntsiab lus tseem ceeb. Txhua peb lub hlis twg uas lees paub qhov kev taug kev ua kom muaj zog; txhua qhov kev hloov pauv yuav tsum tau rov ntsuam xyuas dua. Nws yog ib qho kev qhuab qhia yooj yim rau cov khoom lag luam uas tsis tau hloov nws cov thev naus laus zis tseem ceeb hauv ib puas xyoo.
Yuav ua li cas thiaj yuav Toray Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 3402;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib, rho tawm los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov nyiaj faib tau them txhua ib nrab xyoo; kev saib xyuas cov ntim khoom dav hlau thoob ntiaj teb - kev xa khoom ntawm cov dav hlau sib xyaw - muab kev nyeem yooj yim ntawm cov dynamics ntawm cov lag luam tseem ceeb.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Toray Tshuag
Puas yog Toray yog tus thawj coj hauv ntiaj teb hauv carbon fiber?
Yog: pawg neeg tuav txoj haujlwm thawj zaug hauv ntiaj teb, nrog rau lub hauv paus kev lag luam dav dav tshaj plaws thiab cov khoom lag luam ntawm cov neeg siv khoom tsim nyog - tshwj xeeb tshaj yog hauv kev tsav dav hlau - hauv lub sector.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 1,9% thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li qhov kwv yees 23 yen - kev faib tawm kom zoo thaum lub sijhawm rov tsim kho dua tshiab.
Puas yuav tau Toray hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Vim li cas cov txiaj ntsig tseem tsis zoo?
Kaum xyoo ntawm kev muaj peev xwm ua pa roj carbon ntau dhau thiab cov tuam txhab tsim tsheb ceev faj tau ua rau cov nyiaj tau los tsawg zuj zus; qhov kev poob qis ntawm cov tshuab cais Korean tau ua rau xyoo nyiaj txiag dhau los hnyav dua. Kev rov zoo hauv kev lag luam aerospace thiab txoj kev npaj IGNITION 2028 lub hom phiaj yog los hloov qhov sib txawv no.
Puas yog qhov kev yuav rov qab cov feem tseem ua mus ntxiv?
Yog: kwv yees li ntawm 29 billion yen tus nqi ntawm cov ntawv pov thawj tau raug yuav rov qab los ntawm thaum ntxov xyoo 2026, qhov kev txhawb nqa me me tab sis tiag tiag rau cov nyiaj tau los ib feem, uas yuav tsum ua kom muaj zog yog tias kev tsim nyiaj ntsuab rov pib dua raws li txoj kev npaj xav tau.
IGNITION 2028 yog dab tsi?
Daim phiaj xwm nruab nrab-lub sijhawm tau nthuav tawm thaum Lub Peb Hlis 2026: rov qab mus rau qhov sib npaug tseem ceeb ntawm 8% thiab qhov rov qab los ntawm cov peev txheej ntawm 7% los ntawm xyoo nyiaj txiag 2027-2028, los ntawm kev tswj hwm kev nqis peev thiab qhov tseem ceeb rau carbon, kev ua tau zoo chemistry thiab dej.
Vim li cas kev sib tw ntawm Suav teb tsis txaus ntshai dua?
Vim tias cov pa roj carbon uas tsim nyog - tshwj xeeb tshaj yog hauv kev tsav dav hlau - xav tau daim ntawv pov thawj ntev thiab kim uas cov neeg nkag tshiab tseem tsis tau txais: Toray tiv thaiv nws txoj haujlwm ntawm qhov kawg siab, txawm tias muaj kev nyuaj siab tiag tiag ntawm Suav teb rau cov qib txheem.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib ob ntawm lub xyoo nyiaj txiag tam sim no xav tias yuav tshwm sim rau lub Kaum Ib Hlis 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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