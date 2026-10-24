Asahi Kas yog ib lub tuam txhab tshuaj lom neeg kawg ntawm Nyiv Pooj: cov khoom siv ua tau zoo rau cov roj teeb hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob, cov ntaub textile, cov sensors, Hebel vaj tse - thiab, txij li xyoo 2026, ib lub tuam txhab tshuaj uas tau txais kev txhawb nqa los ntawm Asmeskas kev pom zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob herpes tiv taus. Sau npe hauv Tokyo hauv qab lub cim. 3407 Ua ib feem ntawm Nikkei 225, cov Tshuag no muab cov txiaj ntsig tiv thaiv nrog rau lub peev xwm loj hlob ntawm thev naus laus zis. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, thiab cov cib fim peev txheej los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Asahi Kasei hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Asahi Kasei cov khoom lag luam tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau qhov sib txawv ntawm -0,94% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,084,200 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 1,297.00 thiab ¥ 2,746.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 1,575 yen, nrog rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li 2.1 trillion yen. Cov khoom lag luam tau nce siab vim muaj kev cia siab rau cov roj teeb thiab lub zog ntawm cov tshuaj lag luam.
Asahi Kasei: Kev nthuav qhia ua pawg
Tau txais los ntawm lub tuam txhab tshuaj lom neeg ntawm Asahi pawg, lub koom haum tau tsim nws tus kheej nyob ib puag ncig plaub qhov chaw tseem ceeb uas cov thawj coj ua tib zoo txuas nrog:
- Cov ntaub ntawv (kwv yees li 1,320 billion yen): Hipore thiab Hipore Bio roj teeb cais — ib qho ntawm cov thawj coj hauv ntiaj teb, nyob hauv plawv ntawm cov saw hlau tsheb fais fab —, cov polymers tshwj xeeb, cov khoom siv hluav taws xob nrog AKM magnetic sensors;
- kev noj qab haus huv (kwv yees li 664 billion yen): cov khoom siv kho mob - cov tshuab ntxuav sab nraud lub cev yog cov khoom siv thoob ntiaj teb - thiab tam sim no cov tshuaj, nrog rau cov tshuaj tua kab mob pritelivir tau pom zoo los ntawm FDA thaum Lub Kaum Hli 2026, uas yog los ntawm kev yuav lub tuam txhab German AiCuris ua tiav thaum Lub Plaub Hlis;
- Cov chaw nyob (kwv yees li 1,090 billion yen): Hebel, lub npe ntawm cov tsev ua los ntawm txhuas ua ntej, ib lub tsev hauv Nyiv Pooj uas nws cov npoo tau rov zoo li qub tom qab cov ntaub ntawv poob siab;
- Cov fibers, los ntawm cov ntaub ntawv siv tshuab mus rau cov ntaub so ntswg.
Ib txoj kab tsim khoom sib cais tau qhib rau lub Yim Hli 2026 hauv Charlotte, North Carolina, ua rau pawg neeg no nyob ze rau cov chaw tsim roj teeb Asmeskas.
Cov txiaj ntsig: kev nce qib tsis pom kev ntawm lub koom haum sib koom ua ke
Cov nyiaj txiag rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, luam tawm rau lub Tsib Hlis 11, qhia txog kev txhim kho txuas ntxiv:
- Cov nyiaj tau los ntawm 3,075 billion yen (+1,2%);
- Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 231 billion (+9,1%), qhov sib txawv ntawm 7,5% - nce ntxiv, tsav los ntawm cov ntaub ntawv thiab kev ua kom zoo ntawm vaj tse;
- Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 159 billion (+ 17,6%).
Lub hom phiaj yog ib qho kev hloov pauv ntsiag to: pawg neeg tab tom ua kom nws cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig - qhov chaw Mizushima yuav raug kho dua tshiab los ntawm xyoo 2030 -, nqis peev rau cov khoom sib cais hauv Nyiv Pooj thiab Tebchaws Meskas, thiab ua kom kev noj qab haus huv ua nws lub cav thib ob nrog kev koom ua ke ntawm AiCuris nyob rau hauv lub npe sib koom ua ke Asahi Kasei Therapeutics.
Kev tshwm sim tshuaj: Pretilivir tau pom zoo los ntawm FDA
Thaum Lub Kaum Hli 9, 2026, FDA tau pom zoo rau priselivir (Lub npe lag luam Hovilpri), thawj txoj kev kho mob nrog lub tshuab tshiab tiv thaiv kab mob herpes ntawm qhov chaw mos - qhov kawg ntawm qhov kev pab cuam los ntawm AiCuris, lub tuam txhab biotech German uas Asahi Kasei tau txais. Rau pawg, qhov no yog ntau tshaj li kev tso cai xwb: nws lees paub nws txoj kev lag luam tshuaj ntau yam, pib los ntawm kev yuav khoom sib law liag thiab tam sim no sib sau ua ke hauv ib lub npe kho mob. Kev ua lag luam Nyij Pooj tau txais tos qhov kev tshwm sim, uas ua rau lub chaw kho mob pom kev pom ntawm cov nyiaj tau los siab hauv Asmeskas, uas tsis tshua muaj nyob hauv cov khoom lag luam tshuaj lom neeg. Kev tshuaj xyuas tej zaum yuav raug txhim kho thaum kev lag luam nce qib, tab sis kev pom zoo hloov pauv qhov profile ntawm ntu.
Asahi Kasei cov nyiaj faib: cov txiaj ntsig tiv thaiv ntawm cov koom haum
Cov nyiaj faib tau nce me ntsis: 42 yen tau them rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, 44 yen xav tias yuav muaj rau xyoo nyiaj txiag tam sim no — qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 2,8% txij li Lub Kaum Hli 2026. Txoj cai ntawm pawg neeg, uas ib txwm muaj nyob rau hauv Nyiv Pooj, muab qhov tseem ceeb rau kev ruaj khov thiab kev loj hlob ruaj khov hla lub voj voog kev lag luam, txhawb nqa los ntawm kev lag luam sib txawv. Rau tus neeg nyob Fabkis: 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib (Daim ntawv cog lus se Franco-Japanese, creditable), yuav khoom los ntawm tus account kev ruaj ntseg txheem, vim Nyiv Pooj tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Keeb Kwm: Ib puas xyoo ntawm kev sib txawv ntawm txoj kev ua neej
Zaj dab neeg ntawm Asahi Kasei pib nrog cov xov: thaum pib ntawm xyoo pua 20the Nyob rau hauv lub xyoo pua 20th, Asahi Group—nrov npe rau nws cov npias—tau tsim ib lub tuam txhab me me tshwj xeeb hauv cov xov paj dag los hnav rau Nyiv Pooj niaj hnub no. Chemistry ntuj tsim ua raws li fiber, thiab lub sijhawm tom qab ua tsov rog pom lub tuam txhab ua ntau yam nws cov khoom lag luam rau hauv polymers, cov khoom lag luam, thiab, hauv kev txav tshwj xeeb, tsev nyob. Xyoo 1960, lub tuam txhab tau siv kev tsim kho vaj tse rau kev tsim kho thiab tau tsim Hebel, cov tsev prefabricated ua los ntawm cov vaj huam sib luag txhuas uas nws cov khoom sib dhos sai sai tau thov rau Nyiv Pooj hauv kev tsim kho dua tshiab. Kev kho mob tau nkag mus rau hauv daim duab thaum pib ntawm lub xyoo pua los ntawm cov khoom siv kho mob, biotechnology, thiab kev yuav khoom European. Txoj kev no, uas kav ntev li ib puas xyoo, tau tsim cov qauv uas cov thawj coj tam sim no suav nrog: ib lub koom haum sib npaug uas txhua lub chaw faib txo cov voj voog ntawm lwm tus, thiab uas lawv qhov kev sib koom ua ke los ntawm kev sib koom ua ke—cov ntaub ntawv chemistry siv rau cov teeb meem pob zeb, los ntawm roj teeb mus rau cov raum dag.
Kev lag luam roj teeb cais: ib qho kev cuam tshuam tseem ceeb
Lub separator yog daim ntaub ceramic lossis polymer uas nyias li cov plaub hau uas rwb thaiv cov electrodes ntawm lub roj teeb lithium-ion: tsis pom, nws txiav txim siab qhov kev nyab xeeb, lub zog ceev, thiab lub neej ntawm txhua lub cell. Kev lag luam thoob ntiaj teb yog tswj hwm los ntawm cov neeg tsim khoom me me - Nyiv, Kauslim, Suav, thiab Asmeskas - suav nrog Asahi Kasei, uas Hipore membranes nruab nrog cov platforms tsheb loj. Dab tsi ua rau kev lag luam no zoo yog qhov chaw ntawm kev thov: Tebchaws Meskas thiab Tebchaws Europe tab tom tsim gigafactories los ruaj ntseg lawv cov saw hlau roj teeb, thiab txhua qhov chaw tshiab nrhiav cov neeg muab khoom sib cais hauv zos - yog li ntawd lub Hoobkas Charlotte, tau qhib rau lub Yim Hli 2026, uas tso pawg ze li sai tau rau cov tuam txhab tsim khoom Asmeskas. Cov ntim nce nrog txhua lub Hoobkas roj teeb tshaj tawm, thiab qhov teeb meem thev naus laus zis - kev tswj hwm cov txheej txheem extrusion thiab deposition ntawm cov ntaub ntawv lag luam - tiv thaiv cov haujlwm lag luam tsim. Rau Asahi Kasei, qhov ntu no hloov pauv cov khoom faib mus rau hauv kev xaiv ncaj qha rau kev siv hluav taws xob thoob ntiaj teb ntawm kev lag luam tsheb.
Hebel thiab Nyiv Pooj cov tsev nyob: qhov chaw ruaj khov zais cia
Lub chaw ua vaj tse yeej ib txwm ua rau cov tub ua lag luam xav tsis thoob thaum pom pawg neeg no: vim li cas ib lub tuam txhab tshuaj lom neeg thiaj yuav tsim tsev? Cov lus teb yog kev lag luam—Hebel tsim cov vaj huam sib luag thiab cov modules hauv lub Hoobkas, nrog rau lub tsev raug sib sau ua ke hauv ob peb lub lis piam. Tus qauv no, yug los ntawm kev tsim kho dua tshiab tom qab ua tsov rog, tau nyiam ntau tiam neeg Nyiv Pooj nrog nws qhov ceev, kev tiv thaiv av qeeg, thiab kev ua haujlwm rwb thaiv tsev. Lub voj voog yog qhov nyuaj—tus nqi khoom siv thiab kev ceev faj ntawm cov neeg siv khoom tau txo qis cov npoo—tab sis kev ua kom zoo li qub tab tom ua, thiab lub npe lag luam tseem yog tus qauv. Hauv pawg neeg lub qauv, Hebel ua haujlwm ua tus tswj kev voj voog: nws cov nyiaj ntsuab ntws nyiaj txiag rau cov nyiaj faib thiab kev nqis peev ntawm lwm pawg, hauv kev sib koom ua ke uas cov thawj coj lees paub yooj yim.
Kev Tshuaj Xyuas: Plaub txoj haujlwm, ib daim pib
Cov khoom lag luam Asahi Kasei tuaj yeem raug tshuaj xyuas zoo li lub peev nyiaj kaw ntawm kev lag luam Nyiv Pooj: vaj tse thiab fiber optics muab nyiaj ntsuab thiab rov qab, cov ntaub ntawv muab kev xaiv tsheb fais fab - txhua lub gigafactory tsim sab nraum Suav teb sawv cev rau cov neeg siv khoom muaj peev xwm rau cov khoom sib cais - thiab kev kho mob muab kev xaiv loj hlob nrog pritivir thiab nws cov khoom siv ntau yam. Cov kev pheej hmoo yog cov uas sib xws rau txhua lub koom haum: kev tswj hwm diluted thoob plaws cov lag luam heterogeneous, qhov rhiab heev ntawm vaj tse rau lub voj voog vaj tse Nyiv Pooj, kev sib tw Suav hauv cov khoom lag luam tshuaj lom neeg, thiab qhov qeeb ntawm kev hloov pauv. Cov khoom lag luam yog qhov tsim nyog rau qhov profile tiv thaiv nrhiav kev cuam tshuam dav dav rau kev lag luam Nyiv Pooj nrog cov txiaj ntsig tsim nyog. Cov yam no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
Asahi Kasei hauv tsib tus cwj pwm tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 1,584 billion yen : cov nyiaj tau los rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026;
- + 9,1% : qhov nce ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm, mus txog 231 billion yen;
- 44 yen ib feem : qhov nyiaj faib uas xav tau, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 2,8%;
- Charlotte, North Carolina : cov kab tshiab ntawm cov roj teeb cais tau qhib rau lub Yim Hli 2026;
- FDA, Lub Kaum Hli 9, 2026 : kev pom zoo ntawm pritelivir, thawj zaug ntawm cov tshuaj los ntawm pawg neeg hauv Asmeskas kev ua lag luam.
Cov qauv no sau cov ntsiab lus tseem ceeb: ib lub koom haum tiv thaiv nrog cov nyiaj tau los siab, uas nws cov kev xaiv roj teeb thiab tshuaj kho mob tau hloov kho nws cov qauv nruab nrab.
Kev piav qhia txog cov ntaub ntawv: qhov kev sib tw ntawm kaum xyoo
Qhov kev hloov pauv uas tab tom ua mus ntxiv no muaj qhov tsis zoo nkauj tab sis tseem ceeb heev: kev ua kom yooj yim dua. Pawg neeg tau tshaj tawm tias yuav ua kom nws qhov chaw loj heev hauv Mizushima yooj yim dua, qhov chaw keeb kwm ntawm nws cov tshuaj lom neeg yooj yim, los ntawm xyoo 2030—maj mam tshem tawm cov kab khoom lag luam uas muaj txiaj ntsig thaum lub sijhawm tsis muaj zog tab sis siv nyiaj ntau, txhawm rau tsom mus rau kev nqis peev rau cov khoom sib cais, cov khoom siv hluav taws xob tshwj xeeb, thiab kev kho mob. Cov kev txiav txim siab no, uas ua rau mob hauv zos, yuav ua rau cov peev txheej dawb thiab txhim kho qhov rov qab los ntawm peev—qhov qhia tias txoj kev npaj tswj hwm saib xyuas meej. Rau cov tub ua lag luam, qhov no cog lus tias yuav muaj kev sib koom ua ke ntau dua, uas cov nyiaj tau los nruab nrab yuav nce ntxiv thaum cov haujlwm tsis ua haujlwm raug tshem tawm: kev tsim tus nqi ntawm tus neeg mob, uas yog ib txwm muaj ntawm Nyiv Pooj niaj hnub no.
Yuav ua li cas yuav Asahi Kasei Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 3407;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib, rho tawm los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov Tshuag, los ntawm nws qhov kev sib txawv ntau yam, qiv nws tus kheej zoo rau qhov chaw tseem ceeb hauv Nyiv Pooj, tsis tshua muaj kev cuam tshuam rau ib qho kev lag luam dua li feem ntau ntawm nws cov neeg sib tw. Cov nyiaj faib tau them txhua rau ib nrab xyoo; cov txiaj ntsig txhua xyoo hauv lub Tsib Hlis yog hnub tseem ceeb rau kev piav qhia txog kev ua tau zoo ntawm plaub lub ntsiab lus tseem ceeb.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Asahi Kasei Tshuag
Asahi Kasei tsim khoom dab tsi?
Ib qho khoom tshwj xeeb: cov roj teeb cais rau cov tsheb fais fab, cov polymers tshwj xeeb, cov sensors hluav taws xob, cov khoom siv kho mob thiab tam sim no tshuaj - suav nrog pritelivir -, Hebel prefabricated tsev thiab textile fibers. Nws yog ib qho ntawm cov koom haum sib txawv kawg hauv Nyiv.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 2,8% thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li 44 yen xav tau rau xyoo nyiaj txiag tam sim no, nrog kev loj hlob ruaj khov.
Puas yuav Asahi Kasei tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Tus nqi ntawm cov khoom lag luam puas cuam tshuam rau cov nqi pauv?
Nruab nrab: kev muag khoom ntau ntxiv - cov khoom sib cais, tshuaj, cov khoom siv - yog tsim sab nraum Nyiv Pooj, uas qhia txog cov txiaj ntsig txhais ua yen; txawm li cas los xij, qhov cuam tshuam raug txo los ntawm lub hauv paus hauv tsev ntawm cov vaj tse thiab cov fibers.
Vim li cas pritelivir thiaj tseem ceeb?
Qhov no yog thawj zaug kev kho mob ntawm lub tshuab tshiab tawm tsam tus kab mob herpes uas tiv taus tau, uas tau pom zoo los ntawm FDA thaum Lub Kaum Hli 9, 2026: kev lees paub ntawm pawg neeg txoj kev npaj tshuaj thiab qhov chaw muaj peev xwm ntawm cov nyiaj tau los siab hauv Asmeskas.
Cov Tshuag teb li cas rau cov lus tshaj tawm roj teeb?
Txhua qhov kev tshaj tawm txog lub Hoobkas gigafactory hauv Sab Hnub Poob yog ib qho me me uas ua rau cov khoom lag luam nce siab: kev ua lag luam txhais nws tias yog kev thov yav tom ntej rau cov neeg cais hauv zos. Cov kab tshiab Charlotte, uas tau qhib rau lub Yim Hli 2026, yog li ntawd tau txais kev qhuas tias yog kev ruaj ntseg ntawm pawg neeg Asmeskas txoj haujlwm.
Puas yog lub koom haum vaj tse tseem muaj qhov hnyav?
Yog lawm, kwv yees li ib feem peb ntawm cov nyiaj tau los nrog Hebel: ib lub lag luam uas muaj kev hloov pauv tab sis muaj txiaj ntsig zoo hauv cov xwm txheej ib txwm muaj, uas nws cov nyiaj tau rov qab zoo tom qab muaj teeb meem kev tsim kho.
Vim li cas ib tug kws muag tshuaj thiaj li muaj ib lub tuam txhab muag tshuaj?
Los ntawm kev xaiv txoj kev npaj ua ntej: kev noj qab haus huv siv tib yam kev tshuaj lom neeg zoo thiab kev tswj cov txheej txheem zoo li cov ntaub ntawv, nrog cov npoo siab dua thiab tsawg dua cyclical - kev tau txais AiCuris thiab kev sib koom ua ke hauv Asahi Kasei Therapeutics yog cov hauv paus tseem ceeb.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib ob ntawm lub xyoo nyiaj txiag tam sim no xav tias yuav tshwm sim rau lub Kaum Ib Hlis 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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