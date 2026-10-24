Nexon yog lub tuam txhab ua si online loj hauv Nyiv Pooj uas muaj keeb kwm Kauslim Teb: MapleStory, Dungeon & Fighter, thiab ntau lub studio suav nrog lub tuam txhab Swedish Embark, tus tsim ntawm ARC Raiders thoob ntiaj teb. Sau npe hauv Tokyo hauv qab lub ticker. 3659 Ua ib feem ntawm Nikkei 225, lub tuam txhab muaj cov txiaj ntsig tsis tshua muaj: kev ua si uas muaj kaum xyoo ntev, kev loj hlob nyob rau sab hnub poob, thiab cov nyiaj ntsuab loj heev uas nws tab tom pib faib ntau heev - ib qho Cov nyiaj faib tshwj xeeb ntawm 415 yen ib feem tau tshaj tawm rau lub caij nplooj zeeg xyoo 2026. Daim ntawv no qhia txog tus nqi tiag tiag, cov txiaj ntsig, txoj cai faib khoom thawj zaug thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Nexon hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Nexon tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau qhov sib txawv ntawm -1,46% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,084,200 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 1,297.00 thiab ¥ 2,746.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 2,770 yen, rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li 2.2 trillion yen. Cov khoom lag luam tau ntsib ib xyoos tsis ruaj khov - tsav los ntawm kev vam meej ntawm ARC Raiders, tom qab ntawd raug nplua los ntawm kev ceev faj hauv kev ua si online - tab sis qhov nyiaj faib tshwj xeeb tshaj tawm thaum Lub Yim Hli tau ceeb toom rau kev ua lag luam ntawm lub tuam txhab cov nyiaj ntsuab ntau.
Nexon: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Nexon tau tsim tsa hauv Seoul xyoo 1994 los ntawm tus ua lag luam Kim Jung-ju, uas tau tas sim neej xyoo 2022, tau tsiv nws lub hauv paus mus rau Tokyo xyoo 2005 thiab tau teev npe nyob ntawd txij li xyoo 2011. Pawg neeg ua haujlwm los ntawm studios, ib lub koom haum uas tau ua tiav:
- Cov keeb kwm franchises MapleStory, qhov kev ua si online ua si uas tsis tau ploj mus - nws xyoo 2025 tseem tau rhuav tshem cov ntaub ntawv nees nkaum xyoo tom qab nws tso tawm - thiab Dungeon & Fighter, ib qho xwm txheej Suav ua haujlwm nrog Tencent, uas nws txoj kev koom tes tau rov ua dua rau kaum xyoo thaum lub Tsib Hlis 2026;
- Cov chaw ua yeeb yaj kiab sab hnub poob Embark Studios hauv Sweden, uas lawv cov npe ARC Raiders thiab The Finals tau kov yeej sab hnub poob, ua tiav los ntawm kev vam meej ywj pheej luam tawm zoo li Dave the Diver thiab Blue Archive;
- Kauslim Teb thiab Nyiv Poojcov lag luam hauv tsev keeb kwm uas qhov kev ua siab ncaj rau zej zog ua kom muaj nyiaj tau los tas li.
Lub tuam txhab tuav NXC, uas tau txais los ntawm tus tsim, muaj 46,72% ntawm cov peev. Pab pawg tswj hwm ua ke tus thawj coj Kauslim uas tau ua haujlwm ntev, Lee Jung-hun, nrog tus thawj coj los ntawm kev lag luam sab hnub poob, Patrick Söderlund, tus qub tus lej ob ntawm Electronic Arts, uas tau raug xaiv tsa thaum Lub Ob Hlis 2026.
Cov Txiaj Ntsig: Cov nyiaj tau los ntau tshaj plaws, kev hloov pauv mus tas li
Cov nyiaj tau tshaj tawm tshiab tshaj plaws qhia txog lub tuam txhab uas tab tom hloov kho dua tshiab loj:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 12, 2026): cov nyiaj tau los ntawm 475 billion yen (+ 6,5%), cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm kwv yees li 120 billion, cov nyiaj tau los ntawm 92 billion poob los ntawm ib feem peb - qhov sib txawv piav qhia los ntawm kev suav nyiaj ntawm qee qhov kev txhim kho thiab los ntawm kev nqis peev hauv studios;
- Qhov ntaus ARC Raiders, uas tau tso tawm thaum kawg Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2025, tau muag tau ntau tshaj 14 lab units thaum pib xyoo 2026, ua rau Nexon yog tus neeg ua si tseem ceeb hauv kev ua lag luam kev ua si sab hnub poob zoo tshaj plaws;
- Lub quarter thib ib ntawm xyoo 2026 tau teeb tsa cov ntaub ntawv tshiab, ua ntej qhov kev cia siab tias yuav poob qis - cov kav dej suav nrog Sudden Attack: Zero Point, lub mobile Mabinogi thiab Azur Promilia uas tau tos ntsoov heev.
Hnub rau cov neeg ua lag luam thaum lub Peb Hlis 2026 tau tsim lub hauv paus rau txoj kev npaj hloov pauv: kev qhuab qhia rau cov haujlwm, kev nthuav dav ntawm cov franchises ntev thiab kev xa rov qab cov nyiaj ntsuab ntau dhau.
Nexon cov nyiaj faib: qhov kev taw qhia tshwj xeeb ntawm xyoo 2026
Cov nyiaj them rau cov tswv cuab tau dhau los ua lub ntsiab lus tseem ceeb. Cov nyiaj faib ib txwm tau muab ob npaug rau 45 yen ib feem rau xyoo 2025, them txhua peb lub hlis - qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 1,6% ntawm tus nqi tam sim no, me me ntawm qhov saum npoo. Tab sis thaum Lub Yim Hli 13, 2026, pawg neeg tau tshaj tawm ib qho Cov nyiaj faib tshwj xeeb ntawm 415 yen ib feemCov nyiaj them, uas tau muab rho tawm rau lub Cuaj Hlis 29th thiab yuav tsum tau them rau lub Kaum Ib Hlis 25th, yog kwv yees li 15% ntawm tus nqi sib koom, uas tau txais nyiaj los ntawm cov nyiaj ntsuab ntau tshaj 840 billion yen. Cov lus no meej heev: cov nyiaj ntsuab uas tau los ntawm kev ua si online ntau tshaj qhov xav tau kev nqis peev, thiab cov thawj coj nyiam faib nws es tsis txhob cia nws nyob twj ywm. Rau cov neeg Fabkis: se txiav 15% siv rau txhua qhov kev them nyiaj (daim ntawv cog lus se Fabkis-Nyiv, uas yuav tsum tau rho tawm ntawm daim ntawv tshwj xeeb), thiab kev yuav khoom yuav tsum tau ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem, vim Nyiv Pooj tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Zaj Dab Neeg: Tus thawj coj Kauslim uas tau los ua tus yeej Nyiv Pooj
Nexon tau tsim tsa hauv Seoul xyoo 1994, thaum Kauslim Teb tab tom tsim nws lub network broadband hauv tebchaws - qhov xwm txheej keeb kwm uas ua rau lub tebchaws ua tus thawj coj hauv kev ua si online thoob ntiaj teb. Nws tus tsim, Kim Jung-ju, tau tsim Lub Nceeg Vaj ntawm Cua nyob ntawd xyoo 1996, yog ib qho ntawm thawj qhov kev ua si online multiplayer uas muaj duab zoo heev: ua ntej World of Warcraft, Nexon tau tsim lub ntiaj teb ruaj khov, them-rau-ua si qauv. Kev vam meej ntawm MapleStory hauv xyoo 2003 - kev ua si ua si sab-scrolling nrog lub ntxim nyiam tsis txaus ntseeg - ua raws li Dungeon & Fighter hauv Suav teb, hloov pauv lub tuam txhab pib ua nyiaj ntsuab. Xyoo 2005, ib qho kev txav xav tsis thoob: lub tuam txhab tau tsiv nws lub hauv paus mus rau Tokyo, pom ib puag ncig kev ua lag luam muaj zog dua thiab lub hauv paus nruab nrab ntawm Kauslim Teb, Tuam Tshoj, thiab Nyiv; nws tau mus rau pej xeem nyob ntawd xyoo 2011 hauv qhov uas yog ib qho ntawm IPOs loj tshaj plaws hauv keeb kwm kev ua si video. Xyoo 2022, tus tsim lub tuam txhab NXC tau tas sim neej ua ntej lub sijhawm, thiab nws tau pib ua haujlwm ntxiv, thiab nws tau los ua tus thawj coj hauv xyoo 2026.
Tus qauv kev lag luam ntawm kev ua si nyob, piav qhia yooj yim
Qhov ua rau Nexon tshwj xeeb hauv kev lag luam yog lub neej ntawm nws cov nyiaj tau los. Ib qho kev ua si feem ntau muag tau ib zaug; ib qho kev ua si nyob zoo li MapleStory lossis Dungeon & Fighter tau nyiaj ntau xyoo los ntawm kev yuav khoom hauv app, kev sau npe, thiab cov ntsiab lus raws caij nyoog, txhawb nqa lub zej zog uas laus nrog qhov kev ua si thiab qee zaum xa mus rau lawv cov menyuam. Cov nqi tsim kho, ntev txij li tau rov qab los, tso cai rau cov nyiaj tau los tshwj xeeb rau txhua tus neeg ua si nquag. Qhov kev pauv pauv yog qhov xav tau kev hloov kho tas li: txhua xyoo, cov ntsiab lus yuav tsum tau hloov kho kom khaws cia lub zej zog tsis ruaj khov - yog li ntawd qhov yuam kev tsis ntev los no, xws li kab laum MapleStory uas yuam cov neeg ua si them nyiaj, uas ua haujlwm ua kev ceeb toom tias kev sib raug zoo nrog lub zej zog yog pawg neeg lub cuab tam tiag tiag. Embark's Western launches ua raws li kev xav sib txawv, uas yog qhov kev ua si zoo muag ib leeg nrog cov ntsiab lus ntxiv: ncaj qha dua, tsawg dua cov nyiaj tau los rov ua dua, tab sis ib qho uas qhib cov lag luam Western qhov twg pawg neeg yav dhau los tsis muaj nyob.
Kev Tshuaj Xyuas: Cov franchises tsis muaj sijhawm thiab lub ntiaj teb tshiab
Cov ntsiab lus hais txog Nexon muab ob lub sijhawm los sib txuas ua ke. Lub sijhawm ntev yog nyob ntawm cov franchises uas muaj lub neej ntev tsis muaj qhov sib piv - MapleStory thiab Dungeon & Fighter tau tsim cov nyiaj tau los rau ob xyoo caum, ib qho kev ua tiav tsis tshua muaj nyob rau hauv kev lag luam video game - hauv cov lag luam Asian uas muaj kev ntseeg siab tshaj plaws. Lub sijhawm nruab nrab yog ua si hauv Sab Hnub Poob: yog tias Embark lees paub nws txoj kev vam meej nrog ARC Raiders thiab nws cov neeg ua tiav, Nexon yuav tsis yog ib qho khoom lag luam Asian tshwj xeeb thiab dhau los ua tus tshaj tawm thoob ntiaj teb sib npaug. Cov kev pheej hmoo yog cov uas muaj nyob rau hauv lub sector: kev vam khom rau ob peb lub franchises, kev tso tawm tsis ruaj khov, kev sib tw hnyav, thiab cov qauv kev tswj hwm tshwj xeeb uas tsom mus rau lub tuam txhab tuav ntawm tus tsim. Cov nyiaj khaws cia loj heev thiab txoj kev faib khoom tshiab ua rau nws, tsawg kawg hauv kev xav, yog cov khoom lag luam nyiaj txiag tob. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Nexon hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 475 billion yen : cov ntaub ntawv pauv tau zoo tshaj plaws rau xyoo 2025;
- 14 lab units : ARC Raiders muag khoom hauv ob peb lub hlis tom ntej;
- 415 yen ib feem : cov nyiaj faib tshwj xeeb uas yuav tsum tau them rau lub Kaum Ib Hlis 2026, kwv yees li 15% ntawm tus nqi sib koom;
- 840 billion yen : cov nyiaj ntsuab ntau dhau ua ntej faib tawm;
- 10 xyoo : lub sijhawm ntawm kev koom tes tshiab nrog Tencent rau Dungeon & Fighter hauv Suav teb.
Cov ntsuas no piav qhia txog qhov profile: ib lub tuam txhab luam tawm uas muaj txiaj ntsig nrog cov franchises uas kav ntev, uas tau xaiv los xa nws cov khoom muaj nqis rov qab rau nws cov tswv cuab.
Kev tswj hwm ntawm NXC: cov ntsiab lus tshwj xeeb uas koj yuav tsum paub
Nexon lub peev yog tswj hwm los ntawm NXC Corporation, tus tsim lub tuam txhab tuav tus kheej, nyob hauv Jeju thiab yog nws tsev neeg li: 46,72% ntawm cov feem, qib kev tswj hwm tsis muaj kev sib piv ntawm cov tuam txhab Nikkei loj. Cov qauv no muaj cov txiaj ntsig zoo. Nws lav qhov ruaj khov mus sij hawm ntev, vim tias tsev neeg tau tsis lees txais cov lus twv yuav khoom thiab kev luv luv nyiaj txiag. Nws kuj tsa cov lus nug txog qhov tseeb ntawm cov dej num dawb, uas me dua li nws zoo li, yog li ua rau cov nqi sib koom ua ke ntau ntxiv hauv ob qho kev taw qhia. Thiab nws tawm qhib, nyob rau lub sijhawm ntev dua, cov lus nug ntawm kev ua tiav rau ib feem uas thaum kawg yuav tsum tau divested - ib qho kev kawm uas kev ua lag luam Nyiv tau kawm los saib xyuas ze. Rau cov neeg tsawg, qhov sib npaug yog qhov tseeb: kev tswj hwm ruaj khov thiab sib xws dhau lub sijhawm ntev, ntawm tus nqi ntawm kev txo qis thiab lub sijhawm ntawm kev hloov pauv thaum cov lus xaiv ncig txog lub tuam txhab lub peev.
Yuav ua li cas yuav Nexon Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 3659;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav rau txhua qhov nyiaj faib, rho tawm los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Vim tias cov khoom lag luam tau raug cov kws tshuaj ntsuam Nyiv Pooj thiab Asmeskas npog dav dav, muaj cov ntaub ntawv ntau ntawm txhua feem muag, uas pab kwv yees cov nyiaj tau los yav tom ntej. Cov sijhawm faib khoom muab plaub qhov kev them nyiaj txhua peb lub hlis thiab txhua qhov kev tshaj tawm tshwj xeeb - qhov kev txiav txim siab tseem ceeb tom ntej ntawm qhov teeb meem no yuav yog qhov kev tshaj tawm cov txiaj ntsig txhua xyoo thaum Lub Ob Hlis 2027.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Nexon Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm Nexon yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 1,6% ntawm cov nyiaj faib ib txwm muaj ntawm 45 yen, uas tau ntxiv rau xyoo 2026 cov nyiaj faib tshwj xeeb ntawm 415 yen ib feem - ib pob khoom tsis muaj qhov sib npaug ntawm Tokyo Stock Exchange xyoo no.
Puas yuav Nexon tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account se ordinary, nrog rau 15% se txiav uas yog deductible.
Vim li cas cov nyiaj tau los tag nrho thiaj poob qis txawm tias muaj kev muag khoom ntau tshaj plaws?
Los ntawm kev suav nyiaj thiab kev nqis peev uas ua tib zoo: kev sau cov nyiaj tseg rau qee qhov kev txhim kho thiab kev pab nyiaj txiag hauv studio tau ua rau cov nyiaj tau los ntawm ib feem peb tsawg dua, thaum kev ua haujlwm tseem ruaj khov - qhov sib txawv uas cov thawj coj nthuav tawm ua ib ntus hauv nws txoj kev npaj hloov pauv.
ARC Raiders yog dab tsi?
Qhov kev ua si ntawm Embark Studios — ib lub studio Swedish uas Nexon muaj — tau tso tawm thaum kawg Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2025: ib qho kev ua si sib koom tes uas tau muag tau ntau tshaj 14 lab units thaum ntxov xyoo 2026, uas lees paub tias pawg neeg muaj peev xwm ua tiav hauv Sab Hnub Poob.
Yuav ua li cas taug qab cov haujlwm ntawm cov ntawv tshaj tawm?
Cov cim qhia pej xeem muaj ntau heev hauv cov kev ua si video: qib ntawm cov khw muag khoom digital, cov pej xeem server, cov neeg tuaj saib streaming - cov cim qhia tias lub zej zog tshuaj xyuas hauv lub sijhawm tiag tiag thiab feem ntau ua ntej cov ntawv tshaj tawm nyiaj txiag.
Nexon puas yog Nyiv Pooj los yog Kauslim?
Ob qho tib si: tau tsim tsa hauv Seoul, teev npe thiab nyob hauv Tokyo txij li xyoo 2000, lub tuam txhab ua haujlwm hauv txhua lub khw loj hauv Es Xias - ib qho kev sib xyaw ua ke uas pawg neeg lees txais hauv nws lub koom haum hauv studio.
Tom qab tau txais nyiaj faib tshwj xeeb lawm, yuav muaj li cas rau cov nyiaj ntsuab?
Cov nyiaj them rau lub Kaum Ib Hlis 2026 yuav siv li ntawm 30% ntawm cov nyiaj ntsuab ntxiv. Cov nyiaj seem—ntau pua billion yen—yog siv rau kev yuav cov studio thiab kev txhim kho uas tab tom ua, cia chav thawj coj rov ua qhov kev sim yog tias cov nyiaj ntsuab tso cai.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig ntawm peb lub hlis thib peb yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Ib Hlis, ua ntej xyoo nyiaj txiag tag nrho rau lub Ob Hlis 2027 - thaum lub sijhawm ntawd txoj cai faib khoom tom ntej yuav raug teev tseg.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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