Bank ntawm Tuam Tshoj Lub Tsev Txhab Nyiaj Tuam Tshoj (BoC) yog lub tsev txhab nyiaj thoob ntiaj teb tshaj plaws hauv Suav teb: nws tau tswj hwm kev pauv nyiaj txawv teb chaws, kev lag luam nyiaj txiag, thiab muaj lub network ceg loj tshaj plaws sab nraum Suav teb. Lub tsev txhab nyiaj thib plaub loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm daim ntawv qhia nyiaj tshuav, nws tau teev nyob rau hauv Hong Kong nyob rau hauv lub cim ticker. 3988Nws ua kom tiav peb lub tuam txhab nyiaj hauv Suav teb uas muaj txiaj ntsig zoo nrog rau qhov tshwj xeeb: ntau tshaj 27% ntawm nws cov nyiaj tau los twb los ntawm txawv teb chaws. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom tam sim no, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis, kom nyeem ua ke nrog peb nplooj ntawv ntawm Tuam Tshoj siv cov kev faib Bank et ICBC.
Tus nqi ntawm Bank of China hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Bank of China tam sim no yog nyob rau ntawm HK$5,96 (Hong Kong duas), nrog kev hloov pauv ntawm -0,58% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 305,453,678 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm HK $ 4,30 thiab HK $ 6,29.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv nyob ib ncig ntawm HK $ 6, ze rau nws cov nqi siab tshaj plaws txhua xyoo: Bank of China's H-line bond tau mus txog cov qib siab tshaj plaws ntawm lub Yim Hli thiab Lub Kaum Hli 2026, tsav los ntawm kev rov zoo ntawm lub sector thiab qhov zoo ntawm cov txiaj ntsig. Tus lej ISIN yog CNE1000001Z5.
Lub Tsev Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj: Txheej Txheem Cej Luam ntawm Lub Tsev Txhab Nyiaj
Tau tsim tsa xyoo 1912—yog lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv Suav teb niaj hnub no—Bank of China tau ntev los ua lub tsev txhab nyiaj hauv xeev Suav rau kev ua haujlwm txawv teb chaws: nws tswj hwm kev pauv nyiaj txawv teb chaws thiab kev sib raug zoo nrog cov tsev txhab nyiaj thoob ntiaj teb ua ntej kev ywj pheej ntawm kev lag luam. Lub hauv paus chiv keeb no piav qhia txog nws tus cwj pwm tshwj xeeb tam sim no:
- Muaj cov cuab tam 38.4 trillion yuan thaum kawg ntawm xyoo 2025, tshaj 40 trillion thaum nruab nrab xyoo 2026 - qhov nyiaj tshuav loj thib plaub thoob ntiaj teb;
- qhov loj tshaj plaws thoob ntiaj teb muaj nyob ntawm lub sector: cov koom haum nyob rau txhua lub teb chaws, ib qho kev ua ub no hauv kev pauv nyiaj txawv teb chaws thiab kev lag luam nyiaj txiag;
- ntau tshaj 27% ntawm cov nyiaj tau los tsim tawm sab nraum Suav teb av loj hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026, nrog rau kev loj hlob ob tus lej hauv cov haujlwm tawm txawv teb chaws hauv yuan.
Central Huijin, lub tuam txhab tuav nyiaj uas yog lub xeev tswj, muaj 58,59% ntawm cov peev. Kev ua raws li txoj cai zoo heev, nrog rau qhov piv ntawm cov peev txheej tseem ceeb ntawm 14,34%.
Cov txiaj ntsig: kev loj hlob sai tshaj plaws ntawm cov pab pawg pej xeem loj
Cov ntawv tshaj tawm tshiab tshaj plaws yog qhov zoo tshaj plaws hauv kev lag luam:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Peb Hlis 30, 2026): Cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj tau kwv yees li ntawm 243 billion yuan, nce 2,2%, nrog rau cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj tau nce 4,3%;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (Luam tawm rau lub Yim Hli 28): Cov nyiaj tau los ntawm 123,6 billion yuan, nce 5,1% — kev loj hlob zoo tshaj plaws ntawm rau pawg pej xeem loj —, tsav los ntawm kev ua ub no thoob ntiaj teb thiab kev rov qab los ntawm cov nyiaj tau los;
- Kev txhim kho qhov zoo ntawm cov qhab nia : tus nqi ntawm cov nuj nqis tsis ntseeg siab tau sawv ntawm 1,23% thaum kawg ntawm xyoo 2025, qis dua piv rau xyoo 2024 - qhov kev npaj zoo tshaj plaws ntawm peb tus.
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib peb yuav tsum tau ua rau hnub tim 2 novembre 2026Lub tsev txhab nyiaj txoj haujlwm thoob ntiaj teb ua rau nws yog tus tau txais txiaj ntsig zoo ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm cov nyiaj yuan thiab kev lag luam Suav, cov ntsiab lus ntawm kaum xyoo.
Cov Nyiaj Faib ntawm Lub Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj: Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ua Raws Cai
Rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2025, Bank of China tau them HK$0,256 ib feem — kev them nyiaj ib ntus ntawm HKD 0,1206 thaum Lub Kaum Ob Hlis 2025, thiab kev them nyiaj zaum kawg ntawm HKD 0,1350 thaum Lub Xya Hli 2026 — rau qhov piv ntawm kev them nyiaj kwv yees li 30%, raws li lub sector. Cov txiaj ntsig txij li Lub Kaum Hli 2026 yog nyob ib ncig ntawm 4,3 rau 4,5%Qis dua me ntsis ntawm CCB thiab ICBC vim yog tus nqi sib koom nce siab. Ib yam li nws cov phooj ywg: 10% ntawm cov se txiav hauv Suav teb uas tsis raug rho tawm rau tus neeg nyob hauv Fabkis, yuav hauv tus account ruaj ntseg txheem sab nraud ntawm PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj), cov nyiaj faib ib nrab xyoo tau txais tom qab hloov mus rau euros.
Keeb Kwm: Lub tsev txhab nyiaj Suav qub tshaj plaws
Lub Tsev Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj tau tsim tsa xyoo 1912, xyoo uas lub tebchaws poob, los ntawm kev tswj hwm lub Tsev Txhab Nyiaj Ta Ching: nws yog lub tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv Suav teb niaj hnub no. Yuav luag plaub caug xyoo, nws tau ua haujlwm ua lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab ntawm Tuam Tshoj, muab cov nyiaj thiab tswj hwm cov nyiaj khaws cia - lub luag haujlwm tseem ceeb tau poob rau xyoo 1948 rau Lub Tsev Txhab Nyiaj ntawm Tib Neeg, ua ntej dhau los ua lub cuab yeej nyiaj txiag ntawm lub tebchaws hauv ntiaj teb: lub tsev txhab nyiaj uas tau xaiv rau kev pauv nyiaj txawv teb chaws, kev lag luam txawv teb chaws, thiab kev sib raug zoo nrog cov tsev txhab nyiaj sab hnub poob. Lub luag haujlwm sib txuas lus no tau tsim nws lub network: BoC yog tib lub tsev txhab nyiaj loj hauv Suav teb uas muaj kev nyob thoob ntiaj teb loj txij li xyoo pua 20th.e xyoo pua, txij London mus rau Singapore. Thaum lub sijhawm Tuam Tshoj qhib ntau lub tebchaws—cov cheeb tsam kev lag luam tshwj xeeb xyoo 1980, kev koom nrog WTO xyoo 2001, thiab kev siv nyiaj yuan thoob ntiaj teb txij li xyoo 2009—lub tsev txhab nyiaj tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Lub sijhawm ntev ntawm kev lag luam no, uas tsis tshua muaj nyob hauv kev nyiaj txiag thoob ntiaj teb, piav qhia txog kab lis kev cai thoob ntiaj teb uas tseem ua rau nws txawv ntawm nws cov neeg sib tw uas tau tsim tsa xyoo 1980.
Kev ua kom thoob ntiaj teb ntawm yuan: qhov chaw sib ntaus sib tua ntawm cov qauv
Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm Lub Tsev Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj yog kev nce qib thoob ntiaj teb ntawm cov nyiaj Suav. Hauv ib xyoo caum, cov nyiaj yuan tau dhau los ua cov nyiaj them nqi lag luam tseem ceeb, ib feem ntawm cov nyiaj khaws cia hauv tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab, thiab, txij li cov kev pab cuam Connect, yog ib qho cuab yeej rau kev nqis peev hauv txawv teb chaws los ntawm Hong Kong. Txhua kauj ruam ntawm qhov kev txav mus los no - Dim Sum bond issues, yuan settlement accounts, liquidity swaps ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab - ntws los ntawm Lub Tsev Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj, tus thawj coj ua lag luam hauv kev ua lag luam hauv txawv teb chaws. Hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026, nws cov haujlwm qiv nyiaj yuan hauv txawv teb chaws tau loj hlob ntawm tus nqi ob-tus lej, ib qho dynamic uas Lub Yim Hli 2026 ntsuas kev nthuav dav cov kev pab cuam Connect mus rau cov cuab yeej tshiab tsuas yog ua kom nrawm dua. Rau cov tub ua lag luam, qhov no yog tib qho teeb meem loj ntawm Tuam Tshoj cov tsev txhab nyiaj uas muab kev cuam tshuam ncaj qha rau lub ntsiab lus no: yog tias cov nyiaj Suav tau txais txiaj ntsig thoob ntiaj teb hauv kaum xyoo, lub tsev txhab nyiaj uas tswj hwm nws cov dej ntws yuav yeej tau txais cov txiaj ntsig.
Qhov no tau lees paub los ntawm thawj ib nrab ntawm xyoo 2026
Daim ntawv tshaj tawm thaum Lub Yim Hli 28, 2026 tau lees paub ob lub hauv paus ntawm rooj plaub. Ua ntej, kev loj hlob: cov nyiaj tau los ntawm 123,6 billion yuan, nce 5,1%, qhov kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm rau pawg loj hauv xeev - kev ua haujlwm thoob ntiaj teb ua lawv lub luag haujlwm sib txawv thaum lub khw hauv tebchaws rov qab zoo li qub. Qhov thib ob, qhov zoo: tus nqi tsis ua haujlwm ntawm 1,23% thaum kawg ntawm xyoo 2025, qhov txo qis, thiab cov kev cai ruaj khov ua pov thawj tias kev loj hlob tsis tuaj ntawm tus nqi ntawm kev ceev faj. Lub khw tau teb zoo: H-shares tau mus txog cov ntaub ntawv siab tshaj plaws ntawm Lub Yim Hli thiab Lub Kaum Hli 2026, nrog rau keeb kwm luv nqi piv rau cov khoom lag luam hauv txhab nyiaj thoob ntiaj teb nqaim nrog txhua daim ntawv tshaj tawm.
Kev Tshuaj Xyuas: Kev Tawm Mus Thoob Ntiaj Teb Los Ntawm Lub Txheej Txheem Suav Teb
Lub Tuam Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj sawv tawm ntawm lub sector vim nws qhov kev nthuav dav thoob ntiaj teb: ib feem tseem ceeb ntawm nws cov nyiaj tau los los ntawm Hong Kong, Macau, Asia-Pacific, thiab nws cov tuam txhab sab hnub poob, hauv ntau hom txiaj. Qhov no sawv cev rau ob qho tib si kev sib txawv - ua rau nws cov kev ua tau zoo tsawg dua nyob ntawm lub voj voog kev lag luam hauv Suav teb xwb - thiab kev nthuav dav tshwj xeeb rau cov nqi paj laum thoob ntiaj teb, cov cai ntawm Sab Hnub Poob, thiab kev lag luam thoob ntiaj teb. Cov ntsiab lus ntawm cov nyiaj tau los yog ib txwm muaj rau lub sector: kev ntsuas tus nqi qis, kev faib khoom ruaj khov, thiab kev lav phib xaub ntawm lub xeev. Cov ntsiab lus ntawm kev loj hlob yog tshwj xeeb rau Lub Tuam Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj: kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm yuan thiab kev nyiaj txiag ntawm kev lag luam ntawm Tuam Tshoj thiab lwm lub ntiaj teb yog cov qauv channeled los ntawm nws cov kev pabcuam nyiaj txiag. Kev pheej hmoo yog symmetrical: cov uas muaj nyob rau hauv Suav teb lub tuam txhab nyiaj txiag, ntxiv rau kev nkag siab rau lub voj voog kev lag luam thoob ntiaj teb. Nws yog qhov chaw muaj txiaj ntsig satellite, zoo li nws cov phooj ywg. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov txog Bank of China
- 40 trillion yuan ntawm cov cuab tam los ntawm nruab nrab xyoo 2026 - lub txhab nyiaj thib plaub loj tshaj plaws thoob ntiaj teb;
- + 5,1% : qhov kev loj hlob ib nrab xyoo 2026 ntawm qhov tshwm sim, qhov zoo tshaj plaws ntawm cov pab pawg pej xeem loj;
- ntau tshaj 27% : feem ntawm cov nyiaj tau los sab nraum Suav teb loj;
- HKD 0,256 ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 4,3 txog 4,5%;
- 1,23% : tus nqi ntawm cov nuj nqis tsis ntseeg siab thaum kawg ntawm xyoo 2025, txhim kho.
Cov qauv no piav qhia txog cov ntaub ntawv sib txawv ntawm peb lub tuam txhab nyiaj txiag pej xeem: kev ua tau zoo ntawm cov tuam txhab, kev loj hlob uas tsav los ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb thiab daim ntawv qhia nyiaj txiag zoo tshaj plaws.
Cov tuam txhab nyiaj hauv Suav teb: yuav ua li cas koom ua ke lawv rau hauv cov ntaub ntawv teev cia
Rau cov tub ua lag luam uas xav txog lub sector, kev sib piv ntawm peb lub Tshuag uas tau them rau ntawm lub xaib no tuaj yeem pab tau rau hauv kev txiav txim siab. ICBC, lub txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, muab cov nyiaj tau los siab tshaj plaws thiab kev cuam tshuam rau kev lag luam hauv Suav teb. Tuam Txhab Nyiaj Tsim Kho Tuam Txhab Tuam Txhab, lub txhab nyiaj hauv paus thiab vaj tse, muaj cov paj laum zoo tshaj plaws hauv lub sector thiab cov ntaub ntawv feem ntau raug rau kev rov qab los ntawm vaj tse. Thaum kawg, Tuam Txhab Nyiaj ntawm Tuam Tshoj muab kev sib txawv thoob ntiaj teb thiab kev cuam tshuam rau lub ntsiab lus yuan. Tag nrho peb sib koom tib lub xeev kev tswj hwm, cov sijhawm faib nyiaj, thiab kev sib raug zoo siab: tuav lawv ua ke tsuas yog muab kev sib txawv nruab nrab, nrog rau kev xaiv tseem ceeb ntawm cov ntaub ntawv - cov nyiaj tau los siab tshaj plaws, kev voj voog vaj tse, lossis kev cuam tshuam thoob ntiaj teb. Hauv txhua qhov xwm txheej, qhov loj me ntawm txoj haujlwm pom zoo tseem yog ntawm lub hnub qub ntawm kev lag luam tshiab, lees txais kev hloov pauv nom tswv thiab txiaj ntsig uas muaj nyob rau hauv thaj av.
Yuav ua li cas yuav Bank of China Tshuag los ntawm Fabkis?
Txoj kab thoob ntiaj teb yog ntawm Hong Kong (3988); kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm - Hong Kong tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Hong Kong Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej 3988 (ISIN CNE1000001Z5);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : cov khoom lag luam, uas yog kua heev, raug pauv pauv thaum hmo ntuj hauv European lub sijhawm;
- Koom nrog kev them se : 10% se txiav ntawm cov nyiaj faib, tsis yog deductible, ces se Fabkis raws li koj txoj cai.
Cov khoom lag luam muaj qhov hnyav tseem ceeb hauv Hong Kong cov khoom lag luam, ua rau nws yog lub tsheb nyiam rau cov tub ua lag luam uas tab tom nrhiav kev paub luv luv rau Suav teb lub tuam txhab nyiaj txiag los ntawm ib qho khoom lag luam. Cov nyiaj faib ua raws li daim ntawv qhia hnub ntawm lub tuam txhab - kev them nyiaj ib ntus nyob ib puag ncig Lub Kaum Ob Hlis, kev them nyiaj zaum kawg nruab nrab xyoo - thiab cov khoom lag luam H-line pauv pauv ntawm tus nqi qis dua cov khoom lag luam A-line hauv tebchaws, uas ua rau cov txiaj ntsig zoo dua rau cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Cov Tshuag ntawm Bank of China
Cov nyiaj faib ntawm Bank of China yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 4,3% txog 4,5% ntawm tus nqi thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li cov nyiaj faib xyoo 2025 ntawm HK $ 0,256, faib rau 30% ntawm cov nyiaj tau los.
Puas yuav tau Bank of China hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: qhov kev ruaj ntseg tau teev nyob rau hauv Hong Kong, sab nraum lub Scope ntawm PEA; qhov kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tug ordinary securities account.
Dab tsi txawv ntawm Bank of China ntawm ICBC thiab CCB?
Nws cov ntaub ntawv thoob ntiaj teb: keeb kwm yog lub tsev txhab nyiaj txawv teb chaws thiab kev lag luam txawv teb chaws, nws tsim tau ntau dua ib feem plaub ntawm nws cov nyiaj tau los sab nraum Suav teb loj, qhov kev sib txawv tshwj xeeb ntawm cov pab pawg pej xeem loj.
Hong Kong muaj pes tsawg feem pua ntawm cov haujlwm no?
BOC Hong Kong, ib lub tuam txhab me me uas muaj npe nyob rau hauv daim ntawv teev npe sib cais, yog lub tsev txhab nyiaj ua lag luam hauv Hong Kong thiab yog ib qho ntawm cov peev txheej tseem ceeb ntawm pawg neeg - ib lub hauv paus uas txuas ncaj qha rau cov txiaj ntsig rau kev noj qab haus huv nyiaj txiag ntawm lub nroog, lub hauv paus hauv hiav txwv rau cov nyiaj yuan.
Vim li cas nws cov nqi khoom lag luam thiaj li nce siab hauv xyoo 2026?
Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm kev rov qab los ntawm cov lag luam - cov npoo, kev rov qab peev nyiaj rau pej xeem, cov txiaj ntsig zoo - thiab cov txiaj ntsig ib nrab xyoo nce 5,1%, qhov zoo tshaj plaws hauv cov lag luam pej xeem.
Vim li cas thiaj muaj luv nqi piv rau cov tsev txhab nyiaj sab hnub poob?
Cov tuam txhab nyiaj hauv Suav teb ua haujlwm nrog kev txo nqi tas mus li uas them rau peb qhov kev pheej hmoo: vaj tse seem, kev tswj hwm tsoomfwv, thiab kev pheej hmoo geopolitical. Qhov kev txo nqi no yog qhov tseeb ntawm qhov txiaj ntsig tau muab - nws yuav ploj mus yog tias qhov kev pheej hmoo pom tau txo qis, nrog rau qhov cuam tshuam zoo rau tus nqi sib koom.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib peb yuav tsum tau ua tiav rau lub Kaum Ib Hlis 2, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →