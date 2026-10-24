Nomura Research Institute (NRI) yog lub tuam txhab kev sab laj thiab kev pabcuam digital hauv Nyiv Pooj: tau tsim tsa xyoo 1965 hauv Nomura Securities los siv computer los ua nyiaj txiag, pawg neeg tau dhau los ua tus tsim cov txheej txheem ntaub ntawv rau cov tsev txhab nyiaj Nyiv Pooj, cov koom haum tsoomfwv, thiab cov tuam txhab loj - thiab yog ib tus neeg tau txais txiaj ntsig loj ntawm lub zog txawj ntse artificial uas tau hla thoob plaws cov kob. Nws tau teev nyob rau hauv daim ntawv teev npe. 4307 Ib feem tseem ceeb ntawm Nikkei 225, cov khoom lag luam no muab kev ua haujlwm zoo tshaj plaws nrog rau cov nyiaj faib uas loj hlob sai. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke, cov txiaj ntsig, kev koom tes nrog Anthropic, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
NRI Tshuag Nqe hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm NRI cov khoom lag luam tam sim no yog nyob rau ntawm 2,280.00 ¥ (yen), nrog rau qhov sib txawv ntawm -0,34% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 3,084,200 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm ¥ 1,297.00 thiab ¥ 2,746.00 yen.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm 6,170 yen, rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li 3,460 billion yen - ib qho ntawm cov peev txheej lag luam saum toj kawg nkaus hauv cov kev pabcuam IT Nyiv, pom zoo los ntawm kev pom zoo zoo heev ntawm cov kws tshuaj ntsuam xyuas.
NRI: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
NRI tau tsim tsa xyoo 1965 ua lub koom haum thev naus laus zis ntawm Nomura pawg, thiab nws tau dhau los ua tus neeg ywj pheej nyiaj txiag thaum tseem tswj hwm nyiaj txiag ua nws cov neeg siv khoom tseem ceeb. Nws cov kab lag luam:
- Kev sab laj txog kev tswj hwm thiab kev hloov pauv, yog ib qho ntawm thawj zaug hauv Nyiv Pooj, los ntawm cov tsev txhab nyiaj mus rau cov koom haum tsoomfwv thiab kev lag luam;
- Cov kev pabcuam IT nyiaj txiag : keeb kwm tseem ceeb - platform kev ruaj ntseg, kev daws teeb meem thiab kev xa khoom, cov txheej txheem kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj - uas hnyav yuav luag 400 billion yen thiab nruab nrog ib feem loj ntawm kev ua lag luam Nyiv;
- Kev pabcuam suav lej thiab platform hauv kev lag luam : cov chaw khaws ntaub ntawv, kev tswj hwm IT, kev daws teeb meem rau kev faib khoom thiab kev xa khoom.
NRI tus cwj pwm tshwj xeeb yog tias nws yog ib lub tuam txhab kev sab laj - tsis tshua muaj nyob rau hauv Nyiv, qhov twg cov neeg koom ua ke tswj hwm - thiab tus neeg ua haujlwm ntawm cov khoom siv tseem ceeb: lub tuam txhab tswj hwm tag nrho cov ntu ntawm cov txheej txheem nyiaj txiag Nyiv thiab vam khom nws cov chaw khaws ntaub ntawv, ib qho cuab tam uas tau rov qab los ua qhov tseem ceeb hauv lub hnub nyoog ntawm AI.
Cov txiaj ntsig: cov ntaub ntawv ua haujlwm, tom qab cov nqi tshwj xeeb
Cov nyiaj txiag rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, luam tawm rau lub Plaub Hlis 24, xav tau kev txhais lus ob theem:
- Kev ua haujlwm, txhua yam mus zoo. : cov nyiaj tau los ntawm 815 billion yen (+6,5%) thiab cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tau zoo tshaj plaws ntawm 155 billion (+16,1%), tsav los ntawm qhov sib txawv ntawm 19,1% - qhov kev thov rau kev hloov pauv digital thiab kev sab laj AI muaj zog hauv txhua ntu;
- Ntawm theem net, tus nqi tshwj xeeb uas tsis yog kev ua haujlwm — nyob rau hauv qhov ntau ntawm 90 txog 100 billion yen raws li pawg neeg cov ntawv tshaj tawm — ua rau cov nyiaj tau los tag nrho poob qis mus rau 15 billion. Qhov piv ntawm kev faib nyiaj faib, uas ntau dua li cov nyiaj tau los tag nrho, qhia tau qhov no: kev tswj hwm tau txhob txwm tswj hwm cov nyiaj them rau cov tswv cuab raws li cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm, suav tias cov nuj nqis tsis rov tshwm sim.
Lub quarter thib ib ntawm lub xyoo nyiaj txiag tshiab lees paub qhov kev ua haujlwm zoo, thiab txoj kev npaj nruab nrab xyoo 2026-2028, uas tau nthuav tawm thaum lub Plaub Hlis, ua rau kev txawj ntse cuav - kev sab laj thiab cov neeg sawv cev rau cov lag luam - yog ib qho ntawm cov tsav tsheb tseem ceeb.
Kev Koom Tes Ua Haujlwm Anthropic: NRI nyob rau pem hauv ntej ntawm Japanese AI
Qhov xwm txheej tseem ceeb ntawm xyoo 2026 rau NRI yog nws txoj kev koom tes nrog anthropicLub chaw kuaj mob Asmeskas uas tau tsim Claude tau tshaj tawm qhov kev koom tes rau lub Peb Hlis 6, 2026. Nrog rau lub tuam txhab luam tawm digital loj thiab lwm tus khub, NRI tab tom tsim Nyiv Pooj txoj kev muab rau kev koom ua ke cov qauv AI tsim rau hauv cov lag luam: kev sab laj siv, cov neeg sawv cev ywj pheej rau cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm kev lag luam, kev ruaj ntseg, thiab kev ua raws li txoj cai. Pawg txoj haujlwm yog qhov tshwj xeeb hauv qhov niche no: nws muaj kev ntseeg siab ntawm Nyiv Pooj cov tsev txhab nyiaj txiag loj tshaj plaws, cov chaw khaws ntaub ntawv los tuav cov haujlwm, thiab cov pab pawg sab laj los hloov cov koom haum. Hauv Nyiv Pooj nrog cov neeg ua haujlwm tsawg zuj zus, AI-powered automation tsis yog ib qho kev xaiv tab sis yog qhov tsim nyog hauv tebchaws - thiab NRI yog txoj hauv kev nyiam rau cov tuam txhab loj.
Cov nyiaj faib ntawm NRI: txuas ntxiv nce ntxiv txawm tias muaj xyoo tsis zoo
Cov nyiaj faib uas tau them rau xyoo nyiaj txiag uas xaus rau lub Peb Hlis 2026 yog 77 yen ib feem, nce 22%, thiab qhov kev kwv yees rau xyoo nyiaj txiag tam sim no yog 84 yen (ob qhov kev them nyiaj ntawm 42 yen) - sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 1,4% ntawm tus nqi pauv tam sim no. Tus nqi faib khoom, xam rau ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev poob qis los ntawm tus nqi tshwj xeeb, mechanically tshaj 100%: qhov no qhia txog txoj cai sib haum nrog kev ua haujlwm thiab kev tsim nyiaj ntsuab, tsis yog nrog tus lej net distorted ib ntus. Kev yuav khoom rov qab ntxiv rau txoj kev npaj. Rau tus neeg nyob Fabkis: 15% se txiav (Daim ntawv cog lus se Franco-Japanese, creditable), yuav los ntawm tus account kev ruaj ntseg txheem, vim Nyiv tsis tsim nyog rau Fabkis PEA (kev npaj txuag nyiaj).
Keeb Kwm: Tus kws tshawb fawb txog kev nyiaj txiag hauv Nyiv Pooj
Xyoo 1965, Nomura Securities, lub tuam txhab brokerage loj tshaj plaws hauv Nyiv Pooj, tau tsim ib lub chaw tshawb fawb me me los ua kom nws cov haujlwm ua haujlwm tom qab: qhov no yog lub cim yug ntawm NRI. Tau peb xyoo caum, lub tuam txhab tau loj hlob los ntawm kev tsim cov txheej txheem ntawm kev lag luam nyiaj txiag hauv Nyiv Pooj - kev tshem tawm, kev sib hais haum, thiab kev sau ntawv - kev sau cov kev txawj ntse uas Nyiv Pooj txoj kev cai lij choj ua rau tsis sib cais ntawm kev ntseeg siab. Kev ua lag luam ntiag tug thiab kev teev npe hauv xyoo 2000 tau coj mus rau lub neej thib ob: NRI tau ua ntau yam kev pab tswv yim dhau ntawm kev nyiaj txiag - kev lag luam, kev faib khoom, thiab tsoomfwv - thiab nqis peev rau hauv nws cov chaw khaws ntaub ntawv, kev twv tias cov consoles lag luam yuav tsiv mus rau cov chaw tsim kho vaj tse sab nraud. Qhov kev twv txiaj tau them ob zaug dhau: thawj zaug, nrog Nyiv Pooj txoj kev ua raws li txoj cai, uas pab nyiaj rau cov haujlwm tsis kawg; thiab qhov thib ob, nrog kev txawj ntse dag, qhov twg kev muaj cov chaw tsim kho vaj tse thiab cov ntaub ntawv siv tau los ua qhov zoo dua. Los ntawm lub chaw ua haujlwm hauv tsev ntawm tus neeg ua lag luam mus rau tus kws kes duab vajtse digital ntawm lub tebchaws: rau caum xyoo ntawm kev nthuav dav tas mus li.
Kev lag luam digital services hauv Nyiv: qhov loj thiab cov qauv
Kev lag luam IT kev pabcuam Nyiv Pooj muaj cov qauv uas tiv thaiv nws cov neeg ua si uas tau tsim tsa. Tus cwj pwm thawj zaug yog qhov tob ntawm kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom: cov tuam txhab Nyiv Pooj loj ua haujlwm nrog lawv cov neeg koom ua ke ntev ntev rau ntau xyoo, nrog rau cov ntawv cog lus rov ua dua hauv cov txheej txheem sib law liag - kev ncaj ncees uas xauv hauv kev lag luam thiab ua rau cov neeg nkag mus txawv teb chaws tsis muaj zog. Qhov thib ob yog kev cai lij choj nruj: nyiaj txiag, kev kho mob, tsoomfwv - txhua qhov kev lag luam tso cai rau cov kev cai ua raws li Nyiv Pooj uas tsuas yog cov neeg ua si hauv zos ua tus tswv, qhov teeb meem rau kev nkag mus feem ntau tsis tau kwv yees los ntawm cov neeg saib xyuas sab hnub poob. Qhov thib peb yog qhov tsis txaus neeg txawj ntse, ua rau muaj kev nce ntxiv los ntawm cov pej xeem: qhov no tsim kom muaj kev hwm rau cov tuam txhab uas muaj peev xwm ua haujlwm tau thiab xa tawm cov khoom lag luam, thiab thawb cov neeg siv khoom mus rau AI - NRI tus kheej lub cav loj hlob. Hauv kev lag luam no, cov txheej txheem yog qhov tseeb: NTT Data dominates hauv cov nqe lus ntawm qhov loj me, NRI hauv cov nqe lus ntawm margin thiab kev sab laj, thiab Fujitsu thiab Hitachi hauv cov nqe lus ntawm kev lag luam IT outsourcing. Rau tus neeg nqis peev, NRI muab qhov zoo tshaj plaws ntawm ob lub ntiaj teb: kev tiv thaiv ntawm cov ntawv cog lus ntev thiab kev xaiv thev naus laus zis ntawm AI, tsis muaj kev hloov pauv ntawm cov neeg muag khoom kho vajtse.
Kev Tshuaj Xyuas: Lub koom haum digital ntawm Nyiv Pooj
NRI raug tshuaj xyuas ua ib qho khoom lag luam tiv thaiv kev loj hlob-cov txiaj ntsig tsom mus rau kev hloov pauv digital ntawm Nyiv: cov ntawv cog lus ntev nrog cov tsev txhab nyiaj, cov khoom siv tshwj xeeb, lub luag haujlwm pab tswv yim tsawg, thiab kev raug ncaj qha rau lub ntsiab lus AI. Kev pheej hmoo suav nrog cov pej xeem - txawm tias IT systems thaum kawg hnov cov teebmeem ntawm lub tebchaws kev sib cog lus - kev sib tw los ntawm cov neeg koom ua ke hauv cov khoom lag luam, thiab qhov pom tseeb ntawm cov nqi tshwj xeeb ntawm Nyiv, cov ntsiab lus uas qee zaum ploj ntawm cov tub ua lag luam sab hnub poob. Qhov kev ntsuas tus nqi, tsim nyog rau qhov zoo ntawm cov cuab tam, qhia txog kev ua tiav ruaj khov. Cov ntaub ntawv tiv thaiv nrog kev xaiv AI. Cov ntaub ntawv no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
NRI hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 815 billion yen : cov nyiaj tau los rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026;
- 155 billion yen : cov txiaj ntsig kev ua haujlwm sau tseg, nce 16%;
- 19,1% : qhov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm, ntawm nws qib keeb kwm siab tshaj plaws;
- 84 yen ib feem : cov nyiaj faib uas tau npaj tseg rau xyoo no, txuas ntxiv nce ntxiv;
- anthropic : qhov kev koom tes AI tau tshaj tawm thaum Lub Peb Hlis 2026, qhov chaw tshwj xeeb ntawm kev lag luam AI hauv Nyiv.
Cov qauv no piav qhia txog qhov kev thov: Nyiv tus kws kes duab vajtse digital uas muaj txiaj ntsig thiab loj hlob, uas tau ua rau kev txawj ntse dag ua tus tsav tsheb nrawm.
Txoj kev npaj xyoo 2026-2028 teeb tsa ua ib txoj kev kawm dab tsi
Daim phiaj xwm nruab nrab uas tau tshaj tawm thaum lub Plaub Hlis 2026 xav tau kev tshuaj xyuas los ntawm cov tub ua lag luam, vim nws ntsuas lub tuam txhab lub hom phiaj. Kev ua haujlwm, nws tsom mus rau kev loj hlob ob npaug ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm, uas tsav los ntawm peb yam tseem ceeb: kev hloov pauv digital ntawm cov tsev txhab nyiaj txiag - kev tsiv cov txheej txheem qub mus rau huab thiab AI - kev nthuav dav ntawm cov kev pabcuam platform uas siv los ntawm cov chaw khaws ntaub ntawv, thiab kev muab AI rau cov tuam txhab lag luam tsim nrog Anthropic thiab cov neeg koom tes thev naus laus zis. Nyiaj txiag, nws tswj hwm nws txoj kev tsom mus rau kev nce nyiaj them - cov nyiaj faib yuav loj hlob raws li cov nyiaj tau los - ntxiv los ntawm kev tshem tawm cov khoom lag luam, ib qho ntawm cov no tau txiav txim siab thaum Lub Rau Hli 2026. Cov lus yog qhov tseeb: NRI tab tom tso nws tus kheej ua cov khoom lag luam digital loj hlob ntawm Nyiv, sib npaug kev nqis peev hauv kev loj hlob nrog cov nyiaj rov qab los ntawm cov tswv cuab nrog kev qhuab qhia uas daim phiaj xwm ua rau lub semester tom qab semester.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau NRI Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Tokyo hauv yen; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm - Nyiv tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Tokyo Stock Exchange nrog koj tus neeg ua haujlwm pabcuam;
- Nrhiav lub npe raws li txoj cai 4307;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, lub rooj sib tham hauv Tokyo qhib thaum sawv ntxov raws li lub sijhawm European;
- Koom nrog kev them se : 15% se txiav ntawm cov nyiaj faib, rho tawm los ntawm kev sib cog lus Franco-Japanese, tom qab ntawd them se Fabkis raws li koj txoj cai.
Qhov pom tseeb ntawm lub lag luam—cov ntawv cog lus ntev thiab cov nyiaj tau los rov qab los—kuj ua rau cov khoom lag luam tsis tshua muaj kev cuam tshuam rau kev hloov pauv ntawm kev lag luam dua li ntau cov khoom lag luam thev naus laus zis. Cov nyiaj faib tau them txhua ib nrab xyoo; cov txiaj ntsig txhua xyoo thaum lub Plaub Hlis yog qhov xwm txheej uas cov phiaj xwm nruab nrab thiab txoj cai faib khoom tau piav qhia meej.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog NRI Tshuag
Vim li cas cov nyiaj tau los tag nrho thiaj li poob qis hauv xyoo 2026 txawm tias muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws?
Los ntawm tus nqi them tsis ua haujlwm zoo tshaj plaws ntawm ib puas billion yen, tsis rov ua dua: cov thawj coj tau txiav txim siab tias kev lag luam hauv qab no muaj zog txaus los tseem nce cov nyiaj faib los ntawm 22%.
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 1,4% ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026, raws li qhov kwv yees 84 yen - tab sis qhov kev loj hlob ntawm cov nyiaj faib, tshaj 20% ib xyoos tsis ntev los no, yog lub cim tiag tiag ntawm txoj cai ntawm cov tswv cuab.
Puas yuav tau NRI hauv PEA?
Tsis yog: tus nqi yog Nyiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account ruaj ntseg ib txwm nrog kev pauv nyiaj hauv yen.
Cov khoom lag luam puas kim piv rau nws cov nqi keeb kwm?
Qhov kev ntsuas tus nqi yog nyob rau hauv kab nrog qhov nruab nrab rau nws kaum xyoo, ntawm qhov me ntsis premium piv rau cov neeg koom ua ke Nyiv - qhov premium uas qhov nyiaj tau siab dua, kev loj hlob ntawm kev lag luam kev sab laj thiab kev xaiv AI ua pov thawj rau hauv qhov muag ntawm kev pom zoo, uas feem ntau yog qhov zoo ntawm cov khoom lag luam.
Kev koom tes nrog Anthropic txhais li cas?
NRI koom ua ke Claude cov qauv rau hauv nws txoj kev sab laj thiab kev pabcuam rau cov tuam txhab Nyiv Pooj - AI cov neeg sawv cev, kev hloov pauv txheej txheem - thiab dhau los ua ib qho ntawm cov channel nyiam ntawm generative AI rau lub teb chaws cov tsev kawm ntawv loj.
Puas yog kev sib tw los ntawm NTT Data muab kev nyuaj siab rau NRI?
Ob pawg neeg no nyob ua ke ntawm ntau qhov chaw sib txawv: NTT Data tswj hwm cov haujlwm loj rau pej xeem thiab kev lag luam, thaum NRI tuav qhov chaw saum toj kawg nkaus hauv kev nyiaj txiag thiab kev sab laj tswv yim - kev sib tw muaj, tab sis cov haujlwm tsim tsa ntawm txhua tus tuav tau zoo heev hauv Nyiv.
Puas yog NRI tseem vam khom pawg Nomura?
Keeb kwm, NRI tau yug los ntawm Nomura Securities, uas nws cov haujlwm tau siv computer; nws khaws cov neeg siv khoom nyiaj txiag, tab sis nws yog ib lub tuam txhab teev npe ywj pheej, uas tam sim no nws cov feem tau sib txawv.
Cov chaw khaws ntaub ntawv ntawm NRI puas muaj feem cuam tshuam rau cov txiaj ntsig?
Yog lawm, nce ntxiv mus: cov kev pabcuam platform, suav nrog cov chaw khaws ntaub ntawv, tsim ib qho ntawm plaub qhov kev tshaj tawm ntawm pawg neeg thiab ua rau muaj kev thov rau kev sib ze ntawm kev suav lej uas AI tab tom ua kom nrawm dua - ib qho khoom muaj nqis uas tau dhau los ua qhov tseem ceeb dua.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib ob ntawm lub xyoo nyiaj txiag tam sim no xav tias yuav tshwm sim rau lub Kaum Ib Hlis 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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