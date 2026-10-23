Alibaba Tshuag (9988): Tus nqi, Cov nyiaj faib thiab 2026 Outlook

Alibaba yog lub tuam txhab lag luam hauv online loj hauv Suav teb - Taobao thiab Tmall rau cov khoom siv, Alibaba Cloud rau IT, AliExpress rau kev lag luam thoob ntiaj teb - thiab yog ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb hauv kev lag luam thoob ntiaj teb txij li nws rov qab los xyoo 2025, uas tau txais kev txawj ntse los ntawm kev txawj ntse. Sau npe hauv Hong Kong hauv qab lub cim. 9988 (kab tseem ceeb txij li Lub Yim Hli 2024) thiab hauv New York ua ADR (BABA), Hangzhou pawg cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Hang Seng. Daim ntawv qhia no, ntxiv los ntawm peb nplooj ntawv ntawm Tuam Tshoj txawb et HKEX, nthuav qhia tus nqi sib koom ua lag luam tiag tiag, cov txiaj ntsig, cov nyiaj faib tshiab, kev nqis peev loj heev hauv AI thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Alibaba hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Alibaba tam sim no yog nyob rau ntawm HK$97,80 (Hong Kong duas), nrog rau kev hloov pauv ntawm 0,46% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 92,267,571 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm HK $ 88,65 thiab HK $ 175,00.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv nyob ib puag ncig HK $ 98, nyob rau hauv qhov ntau thiab tsawg txhua xyoo (HK $ 88,65 txog HK $ 175) uas qhia txog cov xwm txheej hauv xyoo: kev nce siab zoo kawg nkaus hauv thawj ib nrab uas tsav los ntawm Suav AI, ua raws li kev kho kom raug hauv lub caij nplooj zeeg vim muaj kev kub ntxhov nrog Washington thiab cov cai hauv tsev nruj dua. Tus lej ISIN rau cov khoom lag luam Hong Kong yog SIB 017191142.
Données financières — Alibaba Group Holding Limited
|Npe qhov chaw
|HKSE — ticker 9988.hk
|sector
|Consumer Cyclical — Internet Retail
|Lub rooj
|Tuam Tshoj — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ 1,95 Tn HKD (au 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 24,1 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|1,03 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 1,1%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2026
|1,02 Tn HKD
|105,90 Md HKD
|2025
|996,35 Md HKD
|129,47 Md HKD
|2024
|941,17 Md HKD
|79,74 Md HKD
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|10.06.2026
|1,03
|11.06.2025
|1,96
|12.06.2024
|1,63
|20.12.2023
|0,98
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Alibaba: Txheej Txheem Cej Luam ntawm Pawg
Tau tsim tsa xyoo 1999 hauv Hangzhou los ntawm Jack Ma thiab pab pawg neeg uas muaj kaum yim tus neeg koom nrog, Alibaba tau tsim nws txoj kev lag luam nyob ib puag ncig cov khw muag khoom hauv online ua ntej ua ntau yam haujlwm. Pawg tam sim no tau muab faib ua pawg loj:
- Kev lag luam Suav (Taobao, Tmall, thiab kev lag luam tam sim ntawd): lub plawv keeb kwm, ntsib kev sib tw los ntawm Pinduoduo thiab Douyin;
- AI Huab & Xam (Alibaba Huab) : thawj huab Suav, uas tau dhau los ua lub cav tseem ceeb ntawm pawg nrog Qwen cov qauv txawj ntse;
- Kev Lag Luam Thoob Ntiaj Teb (AIDC) AliExpress, Lazada thiab Trendyol, uas tab tom loj hlob ntawm tus nqi ob tus lej;
- Kev Thauj Khoom (Cainiao) thiab lwm yam kev nqis peev, muab faib ua pawg hauv kev faib sib txawv.
Cov thawj coj tau hloov pauv lawm: Eddie Wu yog tus thawj coj ua haujlwm thiab Joe Tsai yog tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, nrog rau Jack Ma tseem yog tus muaj hwj chim tab sis tsis qhia npe. Lub hauv paus ua haujlwm nyob hauv Hangzhou, thiab lub tuam txhab tau koom ua ke raws li txoj cai hauv Cayman Islands - ib qho qauv txheem rau cov tuam txhab Suav uas teev npe txawv teb chaws.
Cov txiaj ntsig: Kev twv txiaj ntawm kev txawj ntse cuav
Cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws qhia txog kev hloov pauv tas mus li:
- Xyoo nyiaj txiag 2025-2026 (xaus rau lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2026): cov nyiaj tau los ntawm 1,024 billion yuan (+2,7%); cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom ntawm 105,9 billion yuan, poob qis 18% vim yog kev nqis peev;
- Thawj peb lub hlis ntawm xyoo nyiaj txiag 2026-2027 (Plaub Hlis-Rau Hli 2026, luam tawm thaum Lub Yim Hli): cov nyiaj tau los ntawm 269 billion yuan (+ 8,6%), nrog rau kev nce ntxiv ntawm kev lag luam huab: AI Cloud & Compute loj hlob los ntawm 45% mus txog 48,4 billion yuan; kev lag luam tam sim ntawd nce 45% thaum kev lag luam Suav ib txwm poob qis 8%;
- Kev nqis peev loj heev : pawg neeg cov peev nyiaj tau txog li ntawm 225 billion yuan hauv xyoo nyiaj txiag dhau los - feem ntau yog cov chaw khaws ntaub ntawv thiab cov processors - mus rau qhov ua rau cov nyiaj ntsuab dawb tsis zoo ib ntus: kev xaiv txhob txwm los kov yeej kev lag luam AI.
Cov lus txib rau pej xeem ntawm pawg neeg qhia txog lub hom phiaj no: ntau tshaj $ 35 billion tus nqi ntawm cov duab chips xaj los ntawm Nvidia, tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 2026, thiab ntau tshaj rau billion XuanTie RISC-V processors—tsim los ntawm pawg neeg—twb tau xa tuaj lawm. Lo lus nug rau cov tub ua lag luam yog lub sijhawm: thaum twg cov kev nqis peev no yuav txhais tau tias muaj txiaj ntsig ruaj khov?
Keeb Kwm: Los ntawm kev ua lag luam mus rau AI conglomerate
Zaj dab neeg ntawm Alibaba tau nthuav tawm ua peb ntu. Thawj ntu yog kev lag luam: txij xyoo 1999 txog xyoo 2010, Taobao tau kov yeej eBay hauv Suav teb, Tmall tau tsim kev lag luam muaj npe nrov, Hnub Singles tau dhau los ua kev yuav khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, thiab pawg neeg tau nthuav dav mus rau hauv kev nyiaj txiag nrog Alipay—uas tau dhau los ua Ant Group, uas tsis tau ua tiav xyoo 2020 IPO tau coj mus rau lub sijhawm ntawm kev tswj hwm. Ntu thib ob yog kev rau txim: kev nplua nyiaj ntau tshaj plaws los ntawm tus neeg tswj hwm Suav hauv xyoo 2021, kev khov kho kev nthuav dav, kev poob qis ntawm tus nqi sib koom, thiab Jack Ma tawm ntawm qhov chaw. Ntu thib peb pib xyoo 2024-2025: Kev cai lij choj Suav tau txais kev pabcuam ntau dua, pawg neeg tau faib ua cov ceg ywj pheej, daim ntawv teev npe Hong Kong tau dhau los ua daim ntawv teev npe tseem ceeb, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, kev txawj ntse hloov pauv qhov kev ua si—Alibaba's Qwen qauv dhau los ua qhov ntsuas qhib thoob ntiaj teb, thiab qhov kev thov rau lub zog xam zauv tawg. Nws yog lub neej thib peb no uas kev ua lag luam hauv khw muag khoom niaj hnub no.
Kev lag luam huab hauv Suav teb thiab kev sib ntaus sib tua hauv kev suav lej
Kev sib tw rau lub zog suav, uas tshwm sim los ntawm kev tuaj txog ntawm cov qauv lus tseem ceeb, tau ua rau huab ua qhov chaw sib ntaus sib tua hauv nruab nrab ntawm cov thev naus laus zis Suav. Alibaba Cloud tuav qhov chaw saum toj kawg nkaus, nrog rau kev coj ua uas Huawei thiab Tencent tab tom sib tw ntu los ntawm ntu, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, qhov chaw tshwj xeeb: nws cov qauv Qwen yog qhov rub tawm ntau tshaj plaws hauv Suav teb qhib-qhov chaw ecosystem, nyiam cov neeg tsim khoom rau nws cov khoom siv. Kev thov yog fueled los ntawm lub voj voog zoo uas pom tau thoob plaws lub tebchaws: Suav cov tuam txhab pej xeem thiab ntiag tug tau txais AI sai sai, tsoomfwv hauv zos tau nyiaj txiag rau cov chaw khaws ntaub ntawv, thiab Tebchaws Meskas cov kev txwv rau cov chips siab kawg yog tsav tsheb kev txhim kho ntawm cov qauv hauv tsev - suav nrog Alibaba's XuanTie processors. Rau cov tub ua lag luam, qhov dynamic no muaj kev cuam tshuam loj heev: pawg neeg cov peev nyiaj siv ntau tshaj 220 billion yuan hauv xyoo nyiaj txiag dhau los, qib uas hnyav rau cov nyiaj ntsuab luv luv tab sis tsim cov khoom muaj nqis rau xyoo caum. Qhov kev pheej hmoo symmetrical: yog tias kev thov rau kev suav qeeb lossis yog tias Tebchaws Meskas cov kev txwv nruj, cov peev txheej no yuav hnyav rau kev ua lag luam yam tsis tau tsim cov txiaj ntsig.
Lub ntsiab lus geopolitical: kev pheej hmoo hauv nws tus kheej txoj cai
Cov ntaub ntawv Alibaba tsis tuaj yeem nkag siab yog tsis muaj nws cov ntsiab lus nom tswv. Thaum Lub Rau Hli 2026, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv Tebchaws Meskas tau rov ntxiv pawg neeg rau hauv nws daim ntawv teev cov tuam txhab txuas nrog tub rog Suav (daim ntawv teev npe 1260H) - qhov kev txiav txim siab uas Alibaba tau tawm tsam hauv tsev hais plaub Asmeskas txij li Lub Rau Hli 23. Ntau lub xeev Asmeskas tau txwv tsis pub siv nws cov kev pabcuam, thiab Tsev Dawb tau liam tias cov tuam txhab thev naus laus zis Suav tau txhawb nqa Pawg Neeg Sawv Cev. Hauv Suav teb nws tus kheej, tus neeg tswj hwm kev lag luam e-lag luam tau rov pib dua nws cov kev thuam thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026 txog qhov zoo ntawm cov khoom, ua rau cov khoom lag luam poob ntau dua 6% hauv ib qho kev sib tham thaum Lub Kaum Hli 22. Cov yam no cuam tshuam rau qhov kev ntsuas tus nqi - uas yog qhov tseeb uas nyiam qee tus tub ua lag luam thiab ua rau lwm tus poob siab: cov khoom lag luam sawv cev rau kev twv txiaj ntawm kev ua kom zoo li qub, ob qho tib si thev naus laus zis thiab geopolitical, ntau npaum li ntawm nws cov hauv paus.
Alibaba cov nyiaj faib: pib tshiab, ntxiv los ntawm kev yuav khoom keeb kwm
Paub ntev txog kev tsis faib dab tsi, Alibaba tau nkag mus rau lub sijhawm tshiab: rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, pawg neeg tau them HK$1,03 ib feem (hnub tsis tau faib nyiaj: Lub Rau Hli 10, 2026), tom qab xyoo faib nyiaj thawj zaug hauv xyoo 2024-2025 nrog rau kev faib nyiaj tshwj xeeb. Cov nyiaj tau los tseem qis - kwv yees li 1% ntawm tus nqi tam sim no - vim tias cov nyiaj rov qab los ntawm cov tswv cuab feem ntau los ntawm kev yuav rov qab cov khoom lag luam Qhov kev pab cuam keeb kwm uas tau pib xyoo 2024, uas muaj qhov loj tshaj plaws hauv Hong Kong, txo cov feem pua ntawm cov khoom lag luam hauv txhua peb lub hlis thiab txhawb nqa cov nyiaj tau los ib feem. Rau cov tub ua lag luam Fabkis, cov nyiaj faib yuav raug them se Hong Kong (10%), tsis muaj daim ntawv cog lus them se nrog Fabkis: kev yuav khoom yuav tsum tau ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem, vim tias PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj) tsis tuaj yeem nkag mus rau Hong Kong cov khoom lag luam.
Kev Tshuaj Xyuas: Nruab nrab ntawm kev rov ntsuas dua tshiab ntawm thev naus laus zis thiab phab ntsa geopolitical
Lub ntsiab lus bullish tuaj yeem sau ua peb lo lus: huab, AI, kev ntsuas tus nqi. Yog tias Alibaba Cloud lees paub nws txoj kev loj hlob 40-50% thiab cov npoo, pawg no muaj nqis ntau dua li nws qhov kev ntsuas tam sim no, uas tau txais los ntawm kev tsis ntseeg Tuam Tshoj. Lub ntsiab lus bearish tuaj yeem sau ua peb lo lus ntxiv: Washington, tus tswj hwm, kev sib tw. Daim ntawv teev npe Pentagon ua rau tsis muaj zog nkag mus rau cov thev naus laus zis Asmeskas; tus tswj hwm Suav tuaj yeem nruj cov ntsia hlau txhua lub sijhawm; thiab kev muag khoom Suav koom nrog kev ua tsov rog nqi hnyav. Nruab nrab ntawm ob qho kev kub ntxhov no, cov khoom lag luam tseem yog ib qho ntawm cov khoom lag luam tsis ruaj khov tshaj plaws ntawm cov ntsuas loj hauv Asia: kev ntseeg siab ntawm no yuav tsum tau lees txais cov nqi hloov pauv ntawm ntau kaum feem pua. Cov yam no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
Alibaba hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 1 trillion yuan : cov nyiaj tau los rau xyoo nyiaj txiag 2025-2026, loj hlob los ntawm 2,7%;
- + 45% kev loj hlob ntawm AI Cloud & Compute hauv peb lub hlis dhau los, yog ib qho kev tsav tsheb tseem ceeb rau pawg;
- 225 billion yuan : cov peev nyiaj ntawm lub xyoo nyiaj txiag dhau los, feem ntau yog rau cov chaw khaws ntaub ntawv;
- 35 billions ntawm cov nyiaj : cov xaj khoom siv graphics chip tau tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 2026;
- 88,65 txog 175 HKD : tus nqi sib koom ntau tshaj kaum ob lub hlis - qhov kev hloov pauv uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg ntawm AI kev ntseeg siab thiab kev pheej hmoo geopolitical.
Cov qauv no yog lub hauv paus rau kev sib cav sib ceg: lub hauv paus lag luam ruaj khov tab sis paub tab, huab cua loj hlob sai, kev nqis peev loj heev thiab ib puag ncig nom tswv uas tseem yog qhov tseem ceeb hauv kev ntsuas tus nqi.
Yuav ua li cas yuav Alibaba Tshuag los ntawm Fabkis?
Muaj ob qhov chaw nkag mus: txoj kab Hong Kong (9988) thiab New York ADR (BABA), uas sib pauv tau rau tus neeg nqis peev. Kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg tus qauv - tsis yog Hong Kong lossis ADRs tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau kev lag luam thoob ntiaj teb los ntawm koj tus broker: yuav luag txhua tus muab Tebchaws Meskas (ADR), feem ntau yog Hong Kong Stock Exchange;
- Piv cov nqi : ADR hauv cov nyiaj feem ntau yog txoj kev yooj yim tshaj plaws; kab Hong Kong, hauv cov nyiaj Hong Kong, tej zaum yuav pheej yig dua raws li cov neeg ua lag luam;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : cov khoom lag luam muaj kua heev tab sis tsis ruaj khov, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub sijhawm tshaj tawm txhua peb lub hlis;
- Xav txog qhov sib txawv ntawm lub sijhawm rau cov xaj ntawm Hong Kong thiab se txiav ntawm cov nyiaj faib (10%, tsis yog deductible hauv Fabkis).
Txhawm rau taug qab tus nqi, cov xwm txheej tseem ceeb yog cov ntawv tshaj tawm txhua peb lub hlis (tawm-lub sijhawm, xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis) thiab Asmeskas thiab Suav cov xov xwm kev cai lij choj, uas txav cov Tshuag ntau dua li cov txiaj ntsig lawv tus kheej.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Alibaba Tshuag
Alibaba puas them nyiaj faib?
Yog lawm, tsis ntev los no: HK $ 1,03 ib feem rau xyoo nyiaj txiag xaus rau lub Peb Hlis 2026, uas sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 1%. Kev them nyiaj feem ntau yog tsim los ntawm kev yuav rov qab cov feem.
Puas yuav tau Alibaba hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tsis yog txoj kab Hong Kong thiab Asmeskas ADR tsis tsim nyog. Kev nqis peev yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem.
Qhov txawv ntawm 9988 thiab BABA yog dab tsi?
Cov no yog ob kab ntawm tib qho kev ruaj ntseg: 9988 hauv Hong Kong (ib feem) thiab BABA hauv New York (ADR sawv cev rau ntau feem). Ob qho kev teev npe taug qab tib tus nqi.
Vim li cas cov khoom lag luam thiaj poob qis thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026?
Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm kev rov sau npe rau ntawm daim ntawv teev npe Pentagon thaum Lub Rau Hli, kev thuam los ntawm tus neeg tswj hwm kev lag luam online hauv Suav teb thaum Lub Kaum Hli, thiab kev khwv tau nyiaj tom qab thawj ib nrab ntawm AI sib tw.
Dab tsi yog qhov ua rau pawg neeg loj hlob?
AI Cloud & Compute, kev lag luam huab thiab kev txawj ntse cuav, tau loj hlob 45% hauv peb lub hlis twg uas tau luam tawm tas los, ua ke nrog kev lag luam tam sim ntawd thiab kev lag luam thoob ntiaj teb (AliExpress).
Puas yog Jack Ma tseem khiav Alibaba?
Tsis yog: kev tswj hwm kev ua haujlwm yog Eddie Wu li thiab tus thawj coj ntawm pawg thawj coj yog Joe Tsai txij li xyoo 2023. Jack Ma, tus tsim, tseem yog ib tus tswv cuab muaj hwj chim uas nws cov kev tshwm sim rau pej xeem raug tshuaj xyuas raws li cov cim qhia ntawm lub siab ntawm tsoomfwv rau cov tuam txhab ntiag tug Suav.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub Xya Hli-Cuaj Hlis 2026 xav tias yuav nyob ib ncig ntawm nruab nrab Lub Kaum Ib Hlis.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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