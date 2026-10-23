Aena ua haujlwm yuav luag txhua lub tshav dav hlau hauv Spain - Madrid, Barcelona, Palma, Málaga thiab plaub caug tsib lub chaw hubs - nrog rau kev tuav hauv tshav dav hlau thoob ntiaj teb: kev tswj hwm monopoly ntawm lub plawv ntawm lub ntiaj teb qhov chaw ncig tebchaws. Sau npe hauv Madrid hauv qab lub cim AENA Ua ib tug tswv cuab ntawm IBEX 35, lub tuam txhab tau txais txiaj ntsig los ntawm cov tsheb khiav tom qab Covid thiab faib feem ntau ntawm nws cov nyiaj tau los rau cov tswv cuab. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi ntawm Aena cov feem, nws cov txiaj ntsig, nws cov nyiaj faib siab, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Aena share price in real time
Tus nqi ntawm Aena tam sim no yog nyob rau ntawm 26,50 €nrog rau qhov sib txawv ntawm 0,46% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 7,638,559 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 21,96 thiab € 28,86.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam ntawm ib ncig ntawm € 26,50. Tus lej ISIN yog ES0105046009Lub xeev Mev tseem yog tus tswv cuab ntawm lub koom haum nrog kwv yees li ib nrab ntawm cov peev, uas yog ib qho txiaj ntsig ntawm kev tsim pawg hauv xyoo 2011 los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov tshav dav hlau pej xeem.
Données financières — Aena S.M.E., S.A.
|ISIN
|ES0105046009
|Npe qhov chaw
|MCE - daim ntawv qhia aena.mc
|sector
|Industrials — Airports & Air Services
|Lub rooj
|Spain — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ €39,75 billion (txij li hnub tim 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 4,4 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|€1,09 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 4,1%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|€ 6,28 billion
|€ 2,14 billion
|2024
|€ 5,83 billion
|€ 1,93 billion
|2023
|€ 5,14 billion
|€ 1,63 billion
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|23.04.2026
|€ 1,09
|22.04.2025
|€ 0,98
|03.05.2024
|€ 0,77
|02.05.2023
|€ 0,47
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Aena: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Aena tswj hwm 46 lub tshav dav hlau hauv Spain thiab ob lub heliports, ua rau nws yog lub ntiaj teb tus thawj coj hauv tshav dav hlau hais txog cov neeg caij tsheb. Nws tus qauv yog kev koom tes ntawm pej xeem thiab ntiag tug: Aena nqis peev rau hauv kev tsim kho vaj tse, sau cov nqi tshav dav hlau raws li cov qauv tswj hwm uas tau sib tham nrog tus neeg tswj hwm thiab tsoomfwv, thiab tsim cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam - khw muag khoom, khw noj mov, kev tshaj tawm, chaw nres tsheb - uas tam sim no sawv cev rau ib feem tseem ceeb ntawm nws cov txiaj ntsig thiab loj hlob nrog tsheb khiav. Cov neeg siv khoom muaj ob npaug: cov dav hlau, uas them cov nqi, thiab 375 lab tus neeg caij tsheb txhua xyoo uas siv nyiaj hauv cov davhlau ya nyob twg. Spain, lub ntiaj teb qhov chaw ncig tebchaws tseem ceeb rau cov neeg tuaj ncig tebchaws thoob ntiaj teb, muab cov qauv no nrog kev ntws ntawm kev thov uas ob peb lwm lub tshav dav hlau thoob ntiaj teb tuaj yeem sib tw.
Cov txiaj ntsig: Lub caij nyoog ntawm cov tsheb khiav ntau tshaj plaws
Cov lej luam tawm qhia txog kev lag luam uas vam meej:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (Luam tawm rau lub Ob Hlis 25, 2026): Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm € 2,14 billion (+ 10,5%), ntawm cov nyiaj tau los nce 9,5% mus rau € 6,4 billion - tsav los ntawm a cov tsheb khiav ceev tshaj plaws ntawm 384,8 lab tus neeg caij tsheb thoob plaws tag nrho lub network (+ 4,2%);
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 29): cov nyiaj tau los ntawm ib billion euros, nrog rau kev khiav tsheb hauv Spain nce 3,7% mus txog 156 lab tus neeg caij tsheb;
- Yim lub hlis thawj zaug ntawm xyoo 2026 muaj 225,5 lab tus neeg caij tsheb hauv Spain (+4,1%), nrog rau lub hom phiaj txhua xyoo ntawm +3% xav tias yuav tshaj qhov ntawd.
Qhov kev hloov pauv no yog qhov zoo kawg nkaus rau ob qho laj thawj: kev tsheb khiav hauv Spanish tsis yog tsuas yog ntes tau xwb tab sis dhau qib ua ntej Covid, thiab kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam rau ib tus neeg caij tsheb - kev siv nyiaj hauv khw thiab khw noj mov - tab tom nce qib sai dua li kev tsheb khiav nws tus kheej, ua tsaug rau kev kho dua tshiab ntawm cov chaw nres tsheb thiab kev txhim kho ntawm qhov kev muab.
Keeb Kwm: Los ntawm kev lag luam hauv khw mus rau tus yeej thoob ntiaj teb
Txog xyoo 2010, cov tshav dav hlau hauv Spain tau raug tswj hwm ncaj qha los ntawm lub xeev los ntawm lub koom haum pej xeem Aena Aeropuertos. Kev hloov pauv xyoo 2010-2011 tau hloov lub koom haum no mus rau hauv ib lub tuam txhab tsawg - Aena SME, "SME" sawv cev rau lub tuam txhab lag luam hauv xeev - thiab tau qhia txog peev nyiaj ntiag tug hauv xyoo 2015 hauv kev txav mus los keeb kwm: qhov loj tshaj plaws ntawm kev lag luam ntiag tug hauv Spain txij li kev sib txuas lus. Qhov no tso cai rau lub xeev kom khaws feem ntau ntawm cov peev txheej thaum qhib cov peev rau cov tub ua lag luam hauv tsev kawm ntawv thiab pej xeem. Txij thaum ntawd los, txoj kev taug kev tau ua piv txwv ntawm kev ncig tebchaws thoob ntiaj teb: kev loj hlob tas mus li txog xyoo 2019, kev sib tsoo hauv tsheb thaum muaj kev sib kis - kev mus ncig hauv dav hlau hauv Spain poob rau ib feem kaum ntawm nws cov ntim ib txwm muaj thaum muaj kev kub ntxhov - ua raws li kev rov zoo kawg nkaus. Los ntawm xyoo 2023, cov theem ua ntej Covid tau dhau mus, thiab xyoo 2025 tau teeb tsa cov ntaub ntawv txhua lub sijhawm. Qhov kev ywj pheej no tau txhawb nqa kev ntseeg siab ntawm cov tub ua lag luam: txawm tias qhov kev poob siab tsis tau ua rau puas tsuaj rau tus nqi ntawm lub ntiaj teb lub chaw ncig tebchaws.
Kev lag luam tshav dav hlau, lub cav thib ob ntawm kev loj hlob
Tus neeg taug kev maj nrawm tsis tas li pom, tab sis ib nrab ntawm kev paub txog tshav dav hlau niaj hnub no tau dhau los ua lag luam: cov khw muag khoom tsis them se, cov khw noj mov, cov chaw so, kev tshaj tawm digital, chaw nres tsheb, thiab cov kev pabcuam zoo. Rau Aena, cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam no yog ntau dua li tsuas yog ib qho ntxiv: nws loj hlob sai dua li tsheb khiav, vim tias txhua tus neeg caij tsheb siv nyiaj ntau dua li yav dhau los, thiab nws tsis raug tswj hwm - nws cov txiaj ntsig tau los ntawm pawg neeg tag nrho, tsis zoo li cov nqi tshav dav hlau uas raug tswj hwm. Lub tswv yim hauv xyoo tas los no yog kho dua tshiab cov chaw nres tsheb kom txhim kho qhov kev pabcuam no: kev tsim kho dua tshiab cov khoom muag, kev tuaj txog ntawm cov hom lag luam zoo, thiab kev siv digital ntawm cov chaw tshaj tawm. Rau tus neeg caij tsheb tawm mus, kev siv ob peb euros ntxiv hauv khw muaj qhov cuam tshuam zoo ib yam li kev nce nqi - yam tsis tau dhau los ntawm tus neeg tswj hwm. Qhov no yog li cas pawg neeg tswj hwm qhov kev ua tiav ntawm kev nce nws cov txiaj ntsig txawm tias tus nqi khov: tsheb khiav coj qhov ntim, kev lag luam coj qhov sib npaug.
Qhov teeb meem ntawm cov nqi tariffs: kev pheej hmoo tseem ceeb ntawm kev cai lij choj
Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev sib cav ntawm Aena yog cov qauv them nqi. Cov nqi them los ntawm cov tuam txhab dav hlau raug txwv los ntawm daim ntawv cog lus tsib xyoos uas tau sib tham nrog tus neeg tswj hwm thiab lub xeev; cov tuam txhab thauj khoom pheej yig, cov neeg siv tseem ceeb ntawm cov tshav dav hlau Spanish, tab tom tawm tsam kom txo qis. Tshooj tshiab tshaj plaws hauv zaj dab neeg no xaus rau ntawm 15 septembre 2026 Tsoomfwv tau pom zoo kom yuav luag tsis pub cov nqi caij dav hlau khov rau lub sijhawm xyoo 2027-2031—qhov nruab nrab nce ntawm € 0,03 rau ib tus neeg caij dav hlau ib xyoos, lossis + 0,33%—ua pauv rau kev tswj hwm qhov kev nqis peev kwv yees li € 13 billion uas Aena tau hais. Cov tuam txhab dav hlau tau txais tos qhov kev txiav txim siab, uas tshem tawm qhov tsis paub meej txog tus nqi sib koom; rau cov tswv cuab, nws ua kom muaj kev txwv: kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los yuav los ntawm kev khiav tsheb thiab kev muag khoom, tsis yog los ntawm cov nqi. Qhov kev pom zoo no qhia txog qhov xwm txheej ntawm qhov teeb meem—ib qho khoom muaj nqis tseem ceeb uas nws cov nyiaj tau los raug txwv los ntawm kev nom kev tswv.
Aena Dividend: Cov nyiaj tau los tiv thaiv thiab kev them nyiaj siab
Txoj cai faib khoom yog siab dav: rau xyoo 2025, Aena tau them nyiaj 1,09 Euro ib feem ua nyiaj ntsuab - uas yog € 1,64 billion, nce 11,7% - raws li qhov piv ntawm kev them nyiaj ntawm 80% ntawm cov nyiaj tau los tag nrho. Cov txiaj ntsig txij li Lub Kaum Hli 2026 yog nyob ib puag ncig 4,1%Cov nyiaj faib, uas tau them rau lub caij nplooj ntoo hlav tom qab Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo (hnub txhua xyoo yog Lub Plaub Hlis 23, 2026), yog cov nyiaj ntsuab tag nrho. Ib qho kev txhawj xeeb: qhov kev them nyiaj ntau ua rau tsis muaj chaw rau kev nqis peev € 13 billion ntawm txoj kev npaj tshiab, uas yuav tsum tau siv qee qhov kev them rov qab rau cov nuj nqis - txawm hais tias tsis muaj laj thawj rau kev ceeb toom, vim tias daim ntawv qhia nyiaj tshuav tseem muaj zog thiab cov nyiaj ntws los ntawm kev ua haujlwm ruaj khov heev.
Kev Tshuaj Xyuas: kev tswj hwm kev ncig tebchaws uas raug saib xyuas
La thèse sur Aena tient en une phrase : le premier réseau aéroportuaire mondial adossé à la première destination touristique mondiale, avec un payout de 80 %. Les atouts sont uniques — la demande touristique espagnole est structurellement en croissance, le groupe n’a pas de concurrent domestique, et les revenus commerciaux ajoutent une bougie de croissance non régulée. Les risques sont tout aussi identifiables : le risque réglementaire et politique, dont l’épisode tarifaire de septembre 2026 montre qu’il borne la rentabilité ; la dépendance au tourisme international, sensible aux chocs géopolitiques et économiques ; et l’écologie du voyage, l’aérien étant le secteur le plus exposé aux débats climatiques à long terme. Pour l’investisseur français, Aena offre ce que peu de valeurs françaises proposent : une infrastructure de transport pure avec rendement élevé, comparable par certains égards aux concessions autoroutières, et voisine dans l’IBEX des autres infrastructures régulées comme Tshaj tawm. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.
Aena hauv tsib tus cwj pwm tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 384,8 lab tus neeg caij tsheb : cov ntaub ntawv tsheb khiav ntawm lub network rau xyoo 2025;
- 2,14 billion euros : cov txiaj ntsig tag nrho xyoo 2025, nce 10,5%;
- 1,09 Euro ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 4,1%;
- 80% : tus nqi faib khoom siv rau qhov tshwm sim;
- 46 lub tshav dav hlau hauv Spain, lub ntiaj teb ua tus thawj coj hauv kev thauj neeg caij tsheb.
Cov ntsuas no piav qhia txog cov ntaub ntawv: kev loj hlob uas tsav los ntawm tsheb khiav, kev tswj hwm tab sis ruaj khov ntawm cov nyiaj tau los, cov nyiaj hli siab - qhov kev pom zoo ntawm cov ntawv tso cai rau pej xeem uas teev npe.
Cov ntaub ntawv Aena qhia txog kev tswj hwm daim ntawv cog lus uas tau teev tseg
Aena ua piv txwv txog ib hom kev nqis peev sib txawv: qhov kev tso cai rau kev tsim kho vaj tse uas tau teev tseg. Lub moj khaum tseem zoo li qub - ib qho khoom muaj nqis tshwj xeeb, cov cai uas txwv tus nqi thiab xav tau kev nqis peev, tus tswv cuab hauv xeev tiv thaiv cov pej xeem cov txiaj ntsig, thiab cov tswv cuab tsawg tsawg tos lawv cov nyiaj rov qab. Hauv tus qauv no, tus nqi sib koom tsis yog los ntawm kev loj hlob ntawm tus nqi tsis muaj kev txwv - tus neeg tswj hwm tiv thaiv qhov no - tab sis los ntawm peb qhov kev sib tw: ntim, uas nce nrog kev lag luam thiab kev ncig tebchaws; kev ua haujlwm zoo, uas txhim kho kev hloov pauv ntawm tsheb mus rau hauv cov txiaj ntsig; thiab kev lag luam tsis raug tswj hwm, tsuas yog thaj chaw ntawm cov nyiaj tau dawb. Piv rau Fabkis txoj kev loj, uas nws cov nqi them rau kev nce nqi muab qib kev tiv thaiv sib txawv, Aena xa cov ntim loj hlob ntxiv rau cov nyiaj rov qab, ntawm tus nqi ntawm kev raug cuam tshuam ncaj qha rau kev poob siab hauv kev mus ncig thoob ntiaj teb. Kev tshuaj xyuas cov ntawv qhia txog tsheb tsis tu ncua - txhua hli thiab ntxaws ntxaws - tso cai rau cov tub ua lag luam saib xyuas cov khoom lag luam kev ua tau zoo nrog qib ntawm kev sib txawv uas ob peb lub tuam txhab tuaj yeem muab.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau Aena Tshuag los ntawm Fabkis?
Aena, ib lub tuam txhab Mev uas muaj npe nyob rau hauv euros, yog tsim nyog rau PEA thiab tseem tuaj yeem yuav tau hauv tus account securities los ntawm kev siv txoj kev npaj txuag nyiaj :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Madrid Stock Exchange — tus qauv ntawm cov neeg ua lag luam Fabkis;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej AENA (ISIN ES0105046009);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : qhov ua kua ntawm IBEX pillar zoo heev;
- Xav txog lub sijhawm teem tseg : cov nyiaj faib txhua xyoo raug rho tawm thaum lub caij nplooj ntoo hlav, tom qab lub rooj sib tham dav dav.
Cov lej xov xwm txhua hli, muaj nyob rau ntawm lub vev xaib ntawm pawg, kuj muab qhov qhia tau zoo heev ntawm kev noj qab haus huv ntawm kev ncig tebchaws European - muaj txiaj ntsig ntau dua li cov haujlwm ntawm cov khoom lag luam. Ib yam li lwm cov khoom lag luam Mev, tsis muaj se txiav tawm ntawm Aena cov nyiaj faib them los ntawm cov channel European txheem; Kev them se Fabkis siv raws li txoj kev npaj se xaiv, nrog rau PEA (kev npaj txuag nyiaj) tseem yog qhov ua tau zoo tshaj plaws rau cov khoom lag luam uas tau nyiaj.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Aena Tshuag
Cov nyiaj faib tawm ntawm Aena yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 4,1% ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026, raws li kev faib nyiaj xyoo 2025 ntawm 1,09 euros ib feem, them ua nyiaj ntsuab nrog rau qhov piv ntawm kev them nyiaj ntawm 80% ntawm cov nyiaj tau los tag nrho.
Puas yog Aena tsim nyog rau PEA?
Yog lawm, lub tuam txhab yog lus Mev thiab teev nyob rau hauv euros: cov feem yog tuav hauv Fabkis PEA.
Leej twg tswj hwm Aena?
Txij li thaum pawg neeg tsim tsa xyoo 2011, lub xeev Spanish tau tuav ib nrab ntawm cov peev; cov seem yog cov neeg ua lag luam ywj pheej, nrog rau cov tub ua lag luam thiab cov koom tes dav hlau.
Tus neeg tswj hwm txiav txim siab li cas txog Aena?
Lub txheej txheem them nqi tsib xyoos: thaum lub Cuaj Hlis 15, 2026, tsoomfwv tau khov cov nqi rau xyoo 2027-2031 (+ 0,33% ib xyoos nruab nrab), pauv rau qhov kev nqis peev ntawm 13 billion euros.
Cov tshav dav hlau tseem ceeb hauv lub network yog dab tsi?
Madrid-Barajas, lub hub Iberian, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca - lub caij nyoog tshaj plaws thiab muaj neeg ncig tebchaws tshaj plaws -, Málaga, Alicante thiab Ibiza tsim lub plawv ntawm lub network, ua tiav los ntawm qee plaub caug lub platform hauv cheeb tsam uas npog tag nrho thaj chaw Spanish, suav nrog cov kob.
Puas tseem tuaj yeem tsheb khiav loj hlob tau?
Pawg neeg kwv yees kwv yees li ntawm + 3% ib xyoos, txhawb nqa los ntawm kev ncig tebchaws thoob ntiaj teb mus rau Spain; yim lub hlis thawj zaug ntawm xyoo 2026 tau nce 4,1%, siab dua qhov kev nce qib.
Puas yog Aena raug rau cov neeg nqa khoom pheej yig?
Yog lawm, ze heev: cov tuam txhab thauj khoom pheej yig sawv cev rau feem ntau ntawm kev thauj mus los hauv huab cua Mev thiab yog lub zog tseem ceeb tom qab kev sib tw kom txo tus nqi. Qhov kev txwv tus nqi thaum lub Cuaj Hli 2026 ib feem daws tau lawv cov kev xav tau, ua rau lawv muaj peev xwm loj hlob ntawm cov tshav dav hlau Mev.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau cuaj lub hlis yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Hli 28, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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