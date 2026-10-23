Amrize (AMRZ) Tshuag: Tus Nqi, Cov Nyiaj Faib thiab Xyoo 2026 Outlook

Amrize Amrize yog lub cim tshiab ntawm North American ntawm lub tuam txhab loj Holcim: thaum Lub Rau Hli 2025, pawg Swiss tau faib nws cov haujlwm hauv Asmeskas - cement, aggregates, ready-mix concrete, thiab ru tsev - mus rau hauv ib lub tuam txhab sib cais uas teev nyob rau hauv New York thiab Zurich. Xav tias yog cov khoom lag luam hauv Asmeskas xwb, Amrize siv cov peev txheej tseem ceeb ntawm lub tebchaws cov kev tsim kho dua tshiab: txoj kev, choj, cov chaw tsim khoom, thiab cov chaw khaws ntaub ntawv. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ntawm Amrize, cov txiaj ntsig ntawm pawg, nws txoj cai faib nyiaj, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Amrize cov khoom lag luam tus nqi hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Amrize feem tam sim no yog nyob rau ntawm 32,50 CHFnrog rau qhov sib txawv ntawm 0,93% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 2,091,834 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm CHF 29,85 thiab CHF 51,34.
La cotation principale se fait au New York Stock Exchange sous le symbole AMRZ, avec une ligne secondaire à Zurich — où elle rejoint d’autres valeurs helvétiques de croissance comme kab mob galderma. Pour un investisseur français, l’achat se fait donc en dollars — ou via la ligne suisse en francs selon les courtiers. Depuis son détachement de Holcim, le titre s’est installé comme une valeur de référence de l’infrastructure américaine.
Données financières — Amrize AG
|Npe qhov chaw
|Swiss - daim ntawv qhia amrz.sw
|sector
|Basic Materials — Building Materials
|Lub rooj
|Switzerland — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ CHF 17,78 billion (txij li thaum Lub Kaum Hli 24, 2026)
|PER (TTM)
|≈ 18,7 (txij li hnub tim 24.10.2026)
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|CHF 11,81 billion
|CHF 1,19 billion
|2024
|CHF 11,70 billion
|CHF 1,27 billion
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|18.08.2026
|0,09 CHF
|24.04.2026
|0,36 CHF
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Amrize: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Amrize coj ua ke tag nrho cov haujlwm hauv North America ntawm Holcim, sawv cev rau kwv yees li 19,000 tus neeg ua haujlwm thiab ntau dua ib txhiab qhov chaw: cov chaw ua pob zeb sib xyaw, cov chaw cog cement, cov chaw cog pob zeb sib xyaw ua tiav, thiab kev lag luam ru tsev uas tau txais los ntawm kev yuav khoom ntawm Firestone Building Products. Lub tuam txhab piav qhia nws tus kheej ua tus neeg ua si "txij li lub hauv paus mus rau lub ru tsev" (lub hauv paus mus rau saum ru tsev): nws muab cov ntaub ntawv yooj yim rau txhua yam kev tsim kho, txij li hauv av liab qab mus txog rau lub tsev tiav.
Lub hauv paus ua haujlwm nyob hauv Chicago, nrog rau qhov chaw nyob them se nyob hauv Zug, Switzerland—ib qho qauv sib xws rau cov tuam txhab uas yog los ntawm kev sib cais hla ciam teb. Kev tswj hwm yog muab los ntawm Jan Jenisch, yav dhau los yog tus thawj coj ntawm Holcim thiab tus kws kes duab vajtse ntawm kev sib cais, uas tau xaiv los tuav lub luag haujlwm ntawm lub koom haum tshiab es tsis txhob nyob twj ywm ntawm cov cuab tam European.
Vim li cas Holcim thiaj faib nws cov haujlwm Asmeskas
Lub laj thawj rau qhov kev sib cais, uas tau tshaj tawm xyoo 2024 thiab ua tiav rau lub Rau Hli 2025, yog nyob ntawm peb qhov kev sib cav. Ua ntej, kev ntsuas tus nqi. Keeb kwm, cov khoom lag luam hauv Asmeskas cov khoom siv hauv kev tsim kho pauv ntawm tus nqi siab dua li lawv cov neeg sib tw hauv Tebchaws Europe, vim tias kev ua lag luam hauv Asmeskas tau txais txiaj ntsig los ntawm kev pom ntawm cov peev nyiaj hauv kev tsim kho vaj tse rau pej xeem. Qhov thib ob, kev dawb huv ntawm lub ntsiab lus. Cov tub ua lag luam Asmeskas nrhiav cov khoom lag luam hauv tsev hauv tsev xwb - choj, txoj kev, cov chaw tsim khoom rov ua dua tshiab, cov chaw khaws ntaub ntawv - yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov lag luam European uas cog lus. Qhov thib peb, kev ywj pheej ntawm kev lag luam. Ib lub tuam txhab Asmeskas ywj pheej tuaj yeem ua kev yuav khoom yooj yim dua hauv nws lub khw hauv tsev, tsis muaj kev tswj hwm ntawm pawg Swiss uas xav tsom mus rau nws cov kev daws teeb meem kev tsim kho vaj tse ruaj khov hauv Tebchaws Europe. Rau tus tswv cuab Fabkis, qhov tshwm sim yog cov khoom lag luam tsis zoo: ib lub tuam txhab Asmeskas nrog peev Swiss, teev nyob rau hauv ob lub teb chaws.
Cov txiaj ntsig: kev ua lag luam zoo kawg nkaus rau lub sector
Cov nyiaj thawj zaug luam tawm ua ib lub tuam txhab ywj pheej, thaum Lub Ob Hlis 17, 2026, suav nrog xyoo nyiaj txiag xyoo 2025:
- Cov nyiaj tau los ntawm $ 11,8 billion (+0,9%);
- Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm 1,18 billion thiab kho EBITDA ntawm 3 billion, sawv cev rau ib qho qhov sib txawv ntawm 25,5% — ib theem zoo kawg nkaus rau kev lag luam khoom siv;
- Cov nyiaj ntsuab pub dawb ntawm 1,46 billion thiab cov nuj nqis net muaj nyob rau ntawm 1,1 npaug EBITDA.
Cov lus qhia xyoo 2026 kwv yees tias cov nyiaj tau los yuav loj hlob ntawm 4% txog 6% thiab kho EBITDA kev loj hlob ntawm 8% txog 11%, uas yog los ntawm cov kev pab cuam tseem ceeb hauv tsoomfwv thiab kev tsim kho lub Hoobkas thiab chaw khaws ntaub ntawv. Pawg neeg kuj tau ua tiav qhov kev yuav khoom ntawm PB Materials thaum Lub Ob Hlis 2026 thiab txhawb nqa nws qhov muaj nyob hauv Texas thaum Lub Xya Hli nrog Rapid Redi-Mix: lub tswv yim ntawm kev yuav khoom hauv kev lag luam loj hlob hauv Sab Qab Teb twb tau ua tiav lawm.
Amrize dividend: siab dav thiab ntxiv los ntawm kev yuav khoom loj heev
Txij li thaum nws thawj xyoo, Amrize tau siv txoj cai them nyiaj kom tiav: cov nyiaj faib txhua xyoo ntawm $ 0,44 ib feemthem txhua peb lub hlis ua ntu zus ntawm $ 0,11, ntxiv nrog rau ib qho nyiaj faib tshwj xeeb ntawm $ 0,44 rho los ntawm cov peev txheej khaws cia - ob qhov kev faib tawm no tau pom zoo los ntawm lub rooj sib tham rau hnub tim 21 Lub Plaub Hlis 2026. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, pawg thawj coj tau pib rau hnub tim 5 Tsib Hlis 2026 a ib billion duas las kev yuav khoom rov qab los ntawm ib feemQhov no yog qhov tseem ceeb heev piv rau lub tuam txhab cov peev txheej lag luam. Cov pob khoom no - cov nyiaj faib tam sim no, cov nyiaj faib tshwj xeeb, thiab kev yuav rov qab - qhia txog lub zog ntawm cov nyiaj ntsuab ntawm tus qauv lag luam: nrog nws cov chaw txua zeb hauv Asmeskas thiab cov chaw tsim cov cement tsim cov nyiaj ntsuab tsis tu ncua, kev tswj hwm muab qhov tseem ceeb rau cov nyiaj rov qab ntawm cov tswv cuab dua li cov nyiaj ntsuab. Cov tswv cuab Fabkis yuav tsum paub txog kev them se ntawm cov nyiaj faib hauv Asmeskas (15% kev txiav se siv daim ntawv W-8BEN, uas tuaj yeem muab faib rau tus account kev ruaj ntseg).
Kev lag luam khoom siv hauv North America: cov qauv thiab kev hloov pauv
Kev lag luam khoom siv hauv Tebchaws Meskas muaj tus cwj pwm tshwj xeeb: nws yog thaj chaw. Qhov hnyav ntawm kev thauj mus los ua rau cov pob zeb sib xyaw thiab cov cement nyuaj rau xa tawm tshaj qhov tsim nyog, yog li txhua thaj chaw muaj nws tus kheej cov khoom siv thiab kev thov. Cov lag luam Sab Qab Teb—Texas, Florida, Arizona, thiab Georgia—ua ke cov pej xeem loj hlob, kev lag luam rov ua dua tshiab, thiab kev nqis peev hauv cov chaw khaws ntaub ntawv, thaum Northeast ruaj khov dua thiab tsom mus rau kev kho dua tshiab. Qhov chaw no muab nqi zog rau cov neeg ua haujlwm nrog cov haujlwm tseem ceeb hauv thaj chaw loj hlob: qhov no yog qhov tseeb ntawm Amrize, uas nws lub network ntawm cov chaw txua zeb thiab cov nroj tsuag pob zeb feem ntau nyob hauv ib nrab sab qab teb ntawm lub tebchaws. Lwm yam ntxwv yog qhov teeb meem kev cai lij choj. Kev qhib lub chaw txua zeb tshiab hauv Tebchaws Meskas xav tau ntau xyoo ntawm daim ntawv tso cai ib puag ncig, uas tiv thaiv cov khoom muaj nqis uas twb muaj lawm thiab txhawb nqa tus nqi—ib puag ncig zoo rau kev sib koom ua ke los ntawm kev yuav khoom uas pawg neeg tab tom nrhiav. Thaum kawg, Tebchaws Meskas xav tau txiaj ntsig los ntawm ib qho tsis tshua muaj nyob hauv Tebchaws Europe: kev sib xws ntawm cov kev pab cuam pej xeem hauv tsoomfwv ntau xyoo, uas ua rau lub voj voog kev nqis peev hauv kev tsim kho vaj tse du.
Kev tsim nyiaj ntsuab, qhov kev sib cav tseem ceeb ntawm rooj plaub
Qhov ua rau Amrize txawv ntawm cov khoom lag luam ib txwm muaj yog nws qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau kev hloov pauv nyiaj ntsuab. Nrog cov nuj nqis ntawm 1,1 npaug EBITDA thiab $ 1,46 billion hauv cov nyiaj ntsuab dawb ntawm $ 3 billion hauv EBITDA kho, lub tuam txhab hloov yuav luag ib nrab ntawm nws cov nyiaj tau los ua haujlwm rau hauv cov nyiaj ntsuab dawb - qhov piv txwv ob peb lub tuam txhab lag luam hnyav ua tiav. Qhov kev nplua mias no muaj peb qhov tshwm sim rau cov tswv cuab. Nws them nyiaj rau $ 1 billion kev yuav khoom rov qab yam tsis tau nce cov nuj nqis. Nws tso cai rau ob npaug ntawm cov nyiaj faib hauv thawj xyoo yam tsis muaj kev cuam tshuam rau lub peev xwm yuav khoom. Thiab nws muab rau pawg thawj coj saib xyuas qhov yooj yim los ntes cov sijhawm sib koom ua ke - PB Cov Khoom Siv hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026, Rapid Redi-Mix hauv Lub Xya Hli - thaum tswj hwm txoj kev txo qis nuj nqis. Hauv kev lag luam uas cov ntawv qhia nyiaj tshuav ntau dhau, qhov kev qhuab qhia no yog ob qho tib si kev sib tw thiab kev sib cav txog kev ntsuas tus nqi.
Kev Tshuaj Xyuas: Kev twv txiaj rau Asmeskas cov khoom siv hauv paus
Amrize cov lus xaus yog ib qho loj heev: Tebchaws Meskas tau nkag mus rau hauv lub voj voog ntev ntawm kev nqis peev hauv kev tsim kho vaj tse - kev laus ntawm txoj kev thiab cov choj, kev hloov pauv huab cua, kev kho dua tshiab ntawm kev lag luam, thiab kev lag luam chaw khaws ntaub ntawv uas muaj kev txawj ntse - uas tsoomfwv thiab cov peev nyiaj ntiag tug tau pab nyiaj ntau heev. Amrize yog tus yuam sij ncaj qha hauv lub voj voog no, nrog rau cov haujlwm tseem ceeb hauv thaj chaw loj hlob sai ntawm Sab Qab Teb thiab Sab Hnub Poob. Cov ntsiab lus sib txawv yog paub zoo: lub sector yog cyclical thiab rhiab heev rau cov nqi paj laum; qhov kev sib sau ua ke hauv ib lub tebchaws, thaum lub hauv paus ntawm cov lus xaus, kuj yog qhov txaus ntshai ntawm kev nom kev tswv thiab kev lag luam; thiab qhov kev ntsuas tus nqi twb suav nrog ib feem tseem ceeb ntawm lub peev xwm loj hlob. Piv rau cov tuam txhab cement European, Amrize muab qhov sib txawv kiag li: tsis muaj kev cuam tshuam rau Tebchaws Meskas Qub, tab sis tag nrho lub zog ntawm kev ua lag luam Asmeskas. Cov yam no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev.
Amrize hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 11,8 billions ntawm cov nyiaj ntawm cov nyiaj tau los xyoo 2025;
- 25,5% kho EBITDA margin, ntawm qib zoo tshaj plaws hauv cov khoom siv;
- 1 billion : qhov kev pab cuam yuav rov qab cov feem tau pib thaum lub Tsib Hlis 2026;
- 0,44 daus las ntawm cov nyiaj faib txhua xyoo, ntxiv rau cov nyiaj faib tshwj xeeb ntawm tib tus nqi hauv xyoo 2026;
- 4 rau 6% : qhov kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los hauv xyoo 2026.
Daim duab yog ib lub tshuab lag luam uas laus lawm, muaj txiaj ntsig zoo thiab tsim tau nyiaj ntau, txhawb nqa los ntawm lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev tsim kho vaj tse - nrog, rov qab los, kev cuam tshuam tag nrho rau lub voj voog Asmeskas.
Yuav ua li cas yuav Amrize Tshuag los ntawm Fabkis?
Vim tias cov npe tseem ceeb yog nyob rau hauv New York, cov khoom lag luam raug yuav hauv ib qho kev ruaj ntseg account cov khoom lag luam ib txwm muaj (cov khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas tsis suav nrog hauv PEA):
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau NYSE — tus qauv ntawm txhua tus neeg ua lag luam online;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv lub cim AMRZ, lossis ntawm Swiss AMRZ kab yog tias koj tus broker muab nws hauv francs;
- Tso ib qho kev txiav txim txwvlub rooj sib tham hauv Tebchaws Meskas muab cov nyiaj tau los zoo tshaj plaws;
- Daim ntawv W-8BEN ua tiav tiv tauj koj tus broker kom txo cov se txiav ntawm Tebchaws Meskas rau 15%.
Raws li koj tus broker, cov kab Swiss franc yuav muaj cov nqi pauv txawv ntawm cov kab New York duas: kev sib piv sai thaum lub sijhawm xaj khoom tso cai rau koj kom ua kom zoo tshaj plaws tag nrho cov nqi ntawm kev lag luam, tshwj xeeb tshaj yog rau kev nqis peev kis mus rau lub sijhawm. Cov nyiaj faib tau txais los ntawm cov nyiaj faib tau txais hauv euros tom qab hloov pauv; qhov kev pab cuam yuav rov qab sib koom txhawb nqa cov nyiaj tau los ib feem thaum kev yuav rov qab tau ua rau ntawm kev ua lag luam.
Cov chaw khaws ntaub ntawv thiab kev rov ua dua tshiab: cov tsav tsheb tshiab ntawm kev thov
Kev thov khoom siv hauv Asmeskas tab tom hloov pauv ntau yam hauv kev lag luam. Ntxiv rau kev lag luam ib txwm muaj - tsev nyob, khw muag khoom, thiab txoj kev - ob lub zog tsav tsheb tsis ntev los no uas muaj kev pom tseeb zoo tau tshwm sim. Thawj qhov yog kev tsim kho chaw khaws ntaub ntawv: txhua lub chaw khaws ntaub ntawv siv cov pob zeb ntau heev rau nws lub hauv paus thiab cov qauv, thiab nthwv dej ntawm kev nqis peev los ntawm kev txawj ntse ua rau muaj ntau xyoo xaj rau cov neeg muab khoom siv hauv thaj chaw zoo nkauj. Qhov thib ob yog kev rov ua dua tshiab hauv kev lag luam: cov chaw tsim khoom semiconductor, roj teeb, thiab cov khoom siv rov qab los lossis tsim rau ntawm av Asmeskas xav tau cov platforms pob zeb loj heev, feem ntau xa tuaj raws sijhawm nruj, uas siv cov tes hauj lwm tsim khoom hauv zos. Rau Amrize, ob lub zog tsav tsheb no sib xws nrog cov pej xeem ntawm Sab Qab Teb, qhov chaw uas pawg neeg tsom mus rau nws cov khoom muaj nqis - qhov xwm txheej hauv cheeb tsam uas txhawb nqa pawg neeg txoj kev loj hlob nruab nrab.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Amrize Tshuag
Kev sib txuas ntawm Amrize thiab Holcim yog dab tsi?
Amrize tau tsim los ntawm kev faib tawm ntawm Holcim cov haujlwm North American, uas tau tshwm sim rau lub Rau Hli 2025. Cov tswv cuab ntawm Holcim tau txais Amrize cov feem thaum lawv sib cais; ob lub tuam txhab tau ywj pheej tag nrho txij thaum ntawd los.
Puas yog Amrize them nyiaj faib?
Yog: $0,44 ib xyoos hauv plaub lub hlis them nyiaj, ntxiv rau qhov nyiaj faib tshwj xeeb ib zaug ntawm $0,44 tau pom zoo rau lub Plaub Hlis 2026. Qhov no yog ntxiv rau qhov kev pab cuam yuav rov qab $1 billion uas tau pib thaum lub Tsib Hlis 2026.
Puas yuav Amrize tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: lub tuam txhab feem ntau teev nyob rau hauv Tebchaws Meskas; nws raug yuav hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj, hauv cov nyiaj daus las ntawm NYSE lossis hauv francs ntawm kab Swiss.
Amrize cov lag luam yog dab tsi?
Cov pob zeb sib xyaw, cov cement, cov pob zeb sib xyaw ua tiav thiab cov kev daws teeb meem ru tsev - ib txoj saw hlau "hauv paus mus rau ru tsev" rau kev tsim kho hauv North America.
Leej twg khiav Amrize?
Jan Jenisch, tus thawj coj CEO ntawm Holcim thiab tus kws kes duab vajtse ntawm kev sib cais, tau khiav lub tuam txhab txij li thaum nws tsim.
Vim li cas lub chaw ua haujlwm them se thiaj nyob hauv Switzerland?
Qhov kev sib koom ua ke ntawm Holcim tau tso Amrize nrog lub chaw ua haujlwm sau npe hauv Zug, Switzerland, thaum nws tsom mus rau nws cov haujlwm hauv Chicago. Qhov no yog ib qho qauv rau cov tuam txhab uas yog los ntawm kev sib koom ua ke hla ciam teb; cov haujlwm kev lag luam, kev nyiaj txiag, kev ua haujlwm, thiab kev ua lag luam hauv khw muag khoom ntawm pawg neeg, hauv txhua qhov kev siv tau, yog Asmeskas.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Tom qab cov txiaj ntsig txhua xyoo rau lub Ob Hlis 17, 2026 thiab cov ntawv tshaj tawm txhua peb lub hlis, pawg neeg yuav ua raws li daim ntawv qhia hnub khwv tau nyiaj hauv Asmeskas, nrog rau kev hloov kho tshiab txhua peb lub hlis rau cov ntim thiab tus nqi.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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