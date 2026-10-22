Argan (ARG) Tshuag: Tus nqi thiab WDP Kev Sib Koom Tes 2026

argan yog ib qho khoom lag luam tshwj xeeb ntawm Paris kev sib pauv khoom lag luam: txawm tias nws lub npe, nws tsis yog lub tuam txhab roj, tab sis yog tus tsim khoom Fabkis ua tus tswv ntawmCov chaw khaws khoom "Premium", teev nyob rau ntawm Euronext Paris nyob rau hauv lub ticker ARGThiab Argan tab tom dhau los ntawm lub sijhawm hloov pauv keeb kwm: thaum Lub Xya Hli 23, 2026, pawg neeg tau tshaj tawm nws kev sib koom ua ke hla ciam teb nrog lub tuam txhab Belgian WDP (Warehouses De Pauw)Qhov no yuav tsim ib pawg neeg muag khoom vaj khoom tsev thoob plaws Tebchaws Europe uas muaj nqis kwv yees li € 13 billion. Cov tswv cuab ntawm Argan tau teem sijhawm pov npav rau lub Kaum Ib Hlis 20, 2026. Daim ntawv no piav qhia txog Argan tus nqi sib koom ua lag luam tiag tiag, pawg neeg txoj kev lag luam, cov lus tseeb ntawm kev sib koom ua ke, thiab nws txhais li cas rau cov tswv cuab.

Tus nqi ntawm Argan Tshuag hauv lub sijhawm tiag tiag

Tus nqi ntawm Argan cov khoom lag luam tam sim no yog nyob rau ntawm 67,40 €nrog rau qhov sib txawv ntawm -0,15% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 91,439 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 56,10 thiab € 78,20.

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Thaum Lub Kaum Hli 22, 2026, tus nqi sib koom yog € 67,50, rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li € 1,74 billion (25,77 lab feem, ISIN code FR0010481960). Cov khoom lag luam, uas tau teev nyob rau hauv SIB 120 Txij li xyoo 2023, nws tau hloov zuj zus txij li thaum tshaj tawm txog kev sib koom ua ke raws li tus nqi ntawm WDP cov feem yuav tau txais thiab qhov yuav tshwm sim uas cov rooj sib tham dav dav yuav pom zoo rau qhov kev lag luam.

Données financières — Argan SA

ISIN FR0010481960 Npe qhov chaw Paris - daim ntawv qhia ARG.PA sector Vaj Tse - REIT - Kev Lag Luam Lub rooj Fabkis — official website tsiaj ntawv loj ≈ €1,75 billion (txij li hnub tim 23.10.2026) PER (TTM) ≈ 6,6 (txij li hnub tim 23.10.2026) Nyiaj faib €3,45 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 5,1%

Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no

ib ce muaj zog Chiffre d'affaires Cov nyiaj tau los tag nrho 2025 € 212,0 lab € 245,2 lab 2024 € 239,0 lab € 245,7 lab 2023 € 220,7 lab -263500000€

Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem

Hnub thib ob Nyiaj faib 31.03.2026 € 3,45 26.03.2025 € 3,30 27.03.2024 € 3,15 30.03.2023 € 3,00 01.04.2022 € 2,60

Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 23.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.

Argan: thaum kawg yog lub tuam txhab roj? Tsis yog, tus tswv tsev rau khoom

Ib qho kev piav qhia zoo, vim tias lub npe ua rau neeg nkag siab yuam kev: Argan tsis muaj kev sib txuas nrog roj. Nws yog ib lub tuam txhab peev txheej vaj tse uas teev npe (tsoomfwv) SIIC(Fabkis sib npaug ntawm REIT) tshwj xeeb hauv kev tsim kho thiab xauj cov chaw khaws khoom kim heev. Tau tsim los ntawm tsev neeg Le Lan thiab tau teev npe txij li Lub Rau Hli 2007, lub tuam txhab tau dhau los ua tus thawj coj Fabkis hauv kev lag luam nrog, thaum kawg ntawm xyoo 2025:

3,87 lab m² ntawm thaj chaw ua tiav, nthuav dav thoob plaws 108 lub platform logistics ;

ntawm thaj chaw ua tiav, nthuav dav thoob plaws ; tus nqi ntawm kev nyob hauv 99,9% (Txoj kev EPRA) nyob rau hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2026;

(Txoj kev EPRA) nyob rau hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2026; ib daim ntawv teev cov khoom muaj nqis kwv yees li ntawm 4 billion euros tsis suav nrog se;

tsis suav nrog se; Cov neeg xauj tsev tseem ceeb suav nrog: Carrefour, Danone, Ferrero, Puma, Celio, Pomona, ID Logistics, Rexel thiab Intermarché.

Tus qauv yooj yim thiab nkag siab: Argan tsim cov chaw khaws khoom tshwj xeeb rau cov tuam txhab lag luam loj thiab cov tuam txhab faib khoom, xauj lawv raws li cov ntawv cog lus ntev, thiab faib feem ntau ntawm cov nqi xauj tsev rau cov tswv cuab - uas yog, qhov tseeb, ib qho ntawm cov cim qhia kev ua tau zoo tseem ceeb ntawm lub tuam txhab. Kev ua lag luam Parisian nrog rau qhov rov qab los ntawm ntau dua 5%. Lub tuam txhab, nyob hauv Neuilly-sur-Seine, ntiav tsuas yog li peb caug tus neeg ua haujlwm: kev tswj hwm cov cuab tam tau muab rau nws lub tuam txhab Argan Advisory, ib lub tuam txhab ntawm pawg vaj tse Covivio.

Kev sib koom ua ke nrog WDP: cov lus cog tseg tseeb ntawm daim ntawv cog lus

Qhov project tshaj tawm rau lub Xya Hli 23, 2026 yog ib qho kev sib koom ua ke hla ciam teb los ntawm kev nqus Argan yuav ploj mus, nws cov feem yuav raug WDP (Warehouses De Pauw), ib pawg Belgian logistics real estate uas teev nyob rau hauv Euronext Brussels thiab Amsterdam nqus. Cov lus cog tseg uas tau pom zoo los ntawm tus neeg saib xyuas kev sib koom ua ke thiab luam tawm thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026 yog raws li nram no:

Kev pauv pauv: 3 feem WDP tshiab rau 1 feem Argan , tag nrho hauv cov ntawv pov thawj, tsis muaj nyiaj ntsuab thaum lub sijhawm pauv;

, tag nrho hauv cov ntawv pov thawj, tsis muaj nyiaj ntsuab thaum lub sijhawm pauv; Kev faib tawm zoo tshaj plaws ntawm € 11 ib feem Argan , them ua ntej kev sib koom ua ke tiav - nws yuav raug xa mus rau kev pov npav ntawm lub rooj sib tham rau lub Kaum Ib Hlis 20;

, them ua ntej kev sib koom ua ke tiav - nws yuav raug xa mus rau kev pov npav ntawm lub rooj sib tham rau lub Kaum Ib Hlis 20; Tus nqi txhiv dim teem rau € 71,10 ib feem (piv txwv li, € 60,10 tom qab faib € 11), suav tias tus thawj coj pom zoo;

(piv txwv li, € 60,10 tom qab faib € 11), suav tias tus thawj coj pom zoo; Pawg neeg ua ke yuav hnyav kwv yees li 13 billion euros hauv cov cuab tam tag nrhonyob rau hauv 8 lub teb chawsnrog ntau dua 700 lab euros hauv cov nqi xauj tsev txhua xyoo - lub tuam txhab logistics vaj tse tus lej ib hauv Fabkis thiab Benelux thiab yog tus neeg ua si loj hauv Romania.

Tus neeg saib xyuas kev sib koom ua ke, lub tuam txhab Finexsi, tau xa nws daim ntawv tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 19-20, 2026, thiab xaus lus tias qhov kev sib npaug uas tau thov yog ncaj nceesLub lag luam khaws lub npe thiab daim ntawv teev npe WDP, tab sis pawg neeg tau tshaj tawm nws lub hom phiaj los thov kom muaj kev teev npe ntxiv ntawm Euronext Paris pauv ua ntej cov rooj sib tham thaum kawg ntawm xyoo 2026, txhawm rau kom cov tub ua lag luam Fabkis tuaj yeem nkag mus tau.

Leej twg pov npav rau dab tsi, thiab thaum twg?

Cov sijhawm teem tseg rau lub lim tiam tom ntej yog raws li nram no:

Lub Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb ntawm Argan yuav muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis 20, 2026 thaum 11:00 AM. Ntawm Palais Brongniart hauv Paris: cov tswv cuab pov npav rau qhov kev faib tawm tshwj xeeb ntawm € 11 thiab rau qhov kev sib koom ua ke. Cov kev daws teeb meem kev sib koom ua ke yuav tsum tau txais tsawg kawg ob feem peb ntawm cov pov npav pov ;

Ntawm Palais Brongniart hauv Paris: cov tswv cuab pov npav rau qhov kev faib tawm tshwj xeeb ntawm € 11 thiab rau qhov kev sib koom ua ke. Cov kev daws teeb meem kev sib koom ua ke yuav tsum tau txais tsawg kawg ; Cov tswv cuab ntawm WDP tab tom pov npav rau cov kev daws teeb meem ntawm Belgian tib lub sijhawm;

Tsev neeg Le Lan (36,53% ntawm cov peev los ntawm tsev neeg daim ntawv cog lus, suav nrog lub tuam txhab tuav Kerlan nrog 30,48%) thiab Predica, lub tuam txhab pov hwm Crédit Agricole (14,84%), twb tau tau kos npe rau cov lus cog tseg pov npav pom zoo uas sawv cev rau kwv yees li 52% ntawm cov cai pov npav d'Argan; nyob rau sab Belgian, tsev neeg De Pauw tau cog lus kwv yees li 19% ntawm WDP cov cai;

d'Argan; nyob rau sab Belgian, tsev neeg De Pauw tau cog lus kwv yees li 19% ntawm WDP cov cai; Yog tias cov rooj sib tham pom zoo thiab tau txais cov kev tso cai tswj hwm uas tseem tshuav, Kev ua tiav tiav yuav tsum tau ua tiav rau hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2027..

Txij li thaum Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 22, 2026, tsis muaj qhov tshwm sim tsis zoo tau tshaj tawm: kev cog lus pov npav, qhov kev tawm tsis ntev los no ntawm American fund Flat Footed ntawm lub peev (txo qis dua 5% thaum Lub Yim Hli Ntuj xyoo 2026), thiab daim ntawv qhia zoo los ntawm tus neeg tshuaj xyuas kos duab ntawm kev lag luam ruaj ntseg ntawm daim ntawv. Txawm li cas los xij, ntawm kev ua lag luam hauv khw, tseem muaj qhov luv nqi me ntsis piv rau tus nqi ntawm cov khoom lag luam uas yuav tau txais - qhov luv nqi no them rau cov kev pheej hmoo pov npav thiab lub sijhawm kom txog thaum ua tiav.

Tus tswv cuab ntawm Argan tau txais dab tsi tiag?

Yog tias kev sib koom ua ke mus raws li tau npaj tseg, rau txhua feem ntawm Argan uas tuav, tus tswv cuab yuav tau txais 3 Cov kev ua ntawm WDP thiab yuav tau txais, upstream, lub Kev faib tawm zoo tshaj plaws ntawm € 11Peb qhov tshwm sim uas yuav tsum paub txog:

Cov ntawv pov thawj tau txais yuav raug teev nyob rau hauv Brussels thiab Amsterdam , nrog rau lub hom phiaj tau hais tseg ntawm kev teev npe ntxiv hauv Paris; Cov neeg ua lag luam Fabkis feem ntau muab kev nkag mus rau Belgian cov ntawv pov thawj, tab sis nws yog qhov zoo los xyuas cov xwm txheej ntawm koj tus kheej tus account;

, nrog rau lub hom phiaj tau hais tseg ntawm kev teev npe ntxiv hauv Paris; Cov neeg ua lag luam Fabkis feem ntau muab kev nkag mus rau Belgian cov ntawv pov thawj, tab sis nws yog qhov zoo los xyuas cov xwm txheej ntawm koj tus kheej tus account; WDP them nws cov nyiaj faib — €1,29 ib feem tau lees paub rau xyoo 2026 — thiab txoj cai faib khoom ntawm pawg sib koom ua ke yuav raug tshaj tawm los ntawm cov pab pawg tswj hwm tom qab kev sib koom ua ke; qhov nyiaj faib "classic" Argan kawg ntawm €3,45 ib feem (ex-dividend rau lub Peb Hlis 31, 2026) yog li ntawd yuav tau ob npaug, hauv ib txoj kev, los ntawm kev faib khoom tshwj xeeb ntawm €11 txuas nrog kev ua haujlwm;

— €1,29 ib feem tau lees paub rau xyoo 2026 — thiab txoj cai faib khoom ntawm pawg sib koom ua ke yuav raug tshaj tawm los ntawm cov pab pawg tswj hwm tom qab kev sib koom ua ke; qhov nyiaj faib "classic" Argan kawg ntawm €3,45 ib feem (ex-dividend rau lub Peb Hlis 31, 2026) yog li ntawd yuav tau ob npaug, hauv ib txoj kev, los ntawm kev faib khoom tshwj xeeb ntawm €11 txuas nrog kev ua haujlwm; Kev them se ntawm cov khoom lag luam pauv (kev them se tam sim ntawd lossis kev ncua ntawm cov nyiaj tau los ntawm peev) nyob ntawm qhov xwm txheej ntawm txhua tus neeg tuav thiab cov nqe lus kawg ntawm kev lag luam: cov ntaub ntawv raug cai uas muaj nyob rau ntawm Argan thiab WDP lub vev xaib yog qhov muaj cai, thiab cov lus qhia txog se tus kheej yuav pab tau rau cov khoom lag luam loj.

Cov txiaj ntsig tsis ntev los no: lub tshuab xauj uas ua kom nrawm dua

Cov ntaub ntawv tshaj tawm tshiab tshaj plaws lees paub qhov kev noj qab haus huv ntawm tus qauv:

Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ib Hlis 22, 2026): cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev ntawm € 212,0 lab (+ 7%), EBITDA ntawm € 199,9 lab, cov nyiaj tau los rov qab los ntawm Pawg ntawm € 154,8 lab - piv txwv li € 6,0 rau ib feem (+13%) — thiab EPRA cov cuab tam muaj nqis ntawm €91,5 ib feem, rau cov nuj nqis txo qis rau 41,1% ntawm cov cuab tam muaj nqis;

(luam tawm rau lub Ib Hlis 22, 2026): cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev ntawm € 212,0 lab (+ 7%), EBITDA ntawm € 199,9 lab, cov nyiaj tau los rov qab los ntawm Pawg ntawm € 154,8 lab - piv txwv li (+13%) — thiab EPRA cov cuab tam muaj nqis ntawm €91,5 ib feem, rau cov nuj nqis txo qis rau 41,1% ntawm cov cuab tam muaj nqis; Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 20): cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev ntawm 110 lab euros (+ 4%), cov nyiaj tau los rov qab los ntawm 3,0 euros ib feem, cov khoom lag luam tau nce mus txog 4,3 billion euros nrog rau tus nqi neeg nyob puv ntoob;

(luam tawm rau lub Xya Hli 20): cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev ntawm 110 lab euros (+ 4%), cov nyiaj tau los rov qab los ntawm 3,0 euros ib feem, cov khoom lag luam tau nce mus txog 4,3 billion euros nrog rau tus nqi neeg nyob puv ntoob; Cuaj lub hlis 2026 (luam tawm rau hnub tim 1er Lub Kaum Hli): cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev ntawm 166,2 lab euros (+ 5%) thiab lub hom phiaj txhua xyoo tau nce mus txog tsawg kawg yog 222 lab euros.

Hais txog kev pab nyiaj txiag, Argan tau ua tiav nws thawj daim ntawv cog lus ntsuab thaum lub Plaub Hlis 2026, tau tsa € 500 lab ntawm 3,779% los rov qiv nyiaj rau qhov teeb meem uas yuav loj hlob thaum lub Kaum Ib Hlis 2026—S&P tau muab pawg neeg qhov kev ntsuas (BBB-) tso rau qhov kev cia siab zoo thaum kawg Lub Xya Hli, tshwj xeeb yog vim kev sib koom ua ke. Xyoo 2026 qhov kev nqis peev suav nrog kwv yees li € 200 lab thiab kwv yees li kaum qhov project, nrog rau kev xa khoom npaj rau Puma, Pomona, Celio, Danone, Ferrero, thiab ID Logistics.

Argan dividend: ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb txhua xyoo ntawm cov ntaub ntawv

Kev faib tawm yog lub zog keeb kwm ntawm cov khoom lag luam. Peb lub xyoo nyiaj txiag dhau los tau ua rau muaj cov nyiaj them hauv qab no, tag nrho ua nyiaj ntsuab:

€ 3,15 rau ib feem rau xyoo 2023;

rau xyoo 2023; € 3,30 rau ib feem rau xyoo 2024;

rau xyoo 2024; € 3,45 rau ib feem rau xyoo 2025, tau pom zoo rau lub Peb Hlis 31, 2026 thiab tau them rau lub Plaub Hlis 2, 2026.

Ntawm tus nqi sib koom ntawm € 67,50, qhov nyiaj faib zaum kawg sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li 5,1%. Cov thawj coj tau teeb tsa lub hom phiaj ntawm €3,65 rau xyoo 2026 (+6%), feem ntau yuav tsum tau kev pom zoo ntawm lub rooj sib tham dav dav thaum Lub Peb Hlis 2027; yog tias kev sib koom ua ke ua tiav hauv peb lub hlis thawj zaug, WDP lub sijhawm thiab txoj cai yuav los ua tus thawj coj, nrog rau kev faib tawm tshwj xeeb ntawm € 11 ua kom tiav cov kev cia siab ntawm cov tswv cuab. Ua ntej kev lag luam, lub tuam txhab tsis tau koom nrog kev yuav rov qab lossis kev nce peev rov qab: kev tsim nqi tau ua tiav los ntawm kev ntsuas tus nqi xauj tsev, kev txhim kho tshiab, thiab kev ntsuas dua cov cuab tam.

Kev Tshuaj Xyuas: Yuav ua li cas nrog koj cov khoom lag luam ua ntej lub Kaum Ib Hlis 20th?

Kev sib cav txog tus neeg nqa khoom tsuas yog muaj peb txoj kev xaiv xwb. Muag ua ntej lub rooj sib tham : peb siv tus nqi tam sim no ua lag luam, uas twb suav nrog feem ntau ntawm tus nqi ntawm kev ua haujlwm, thiab peb zam kev pheej hmoo ntawm kev pov npav lossis kev ua tiav, ntawm tus nqi ntawm cov luv nqi seem. Pov npav thiab tau txais cov npe WDP : peb tab tom twv rau qhov project pan-European, nrog rau ntau yam kev lag luam logistics real estate portfolio (8 lub tebchaws), tab sis nrog Belgian shareholding thiab kev tswj hwm, thiab qhov rov qab los yuav tsum tau rov suav dua raws li WDP dividend thiab parity. Yuav ua ntej lub rooj sib tham kom tau txais daim ntawv cog lus Qhov sib txawv ntawm tus nqi sib koom thiab tus nqi ntawm cov ntawv pov thawj uas yuav tau txais (3 WDP + €11) muab qhov rov qab tos tau, tab sis ib qho raug rau qhov kev pheej hmoo - qis ntawm daim ntawv, tab sis yeej tsis yog xoom - ntawm kev pov npav tsis zoo lossis qhov xwm txheej tsis tau pom dua ntawm txoj cai kawg. Qhov kev tshuaj xyuas no tsis yog kev pom zoo: qhov kev xaiv nyob ntawm qhov profile rov qab xav tau, koj tus broker nkag mus rau hauv Belgian kev lag luam, thiab koj lub qab ntug peev txheej.

Vim tias Argan yog ib lub tuam txhab Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, cov feem no tuaj yeem yuav tau hauv ib tus account securities lossis hauv ib qho PEAQhov tom kawg muab cov txiaj ntsig se txheem tom qab tsib xyoos. Cov kauj ruam:

Qhib tus account los ntawm tus neeg ua lag luam uas muab kev nkag mus rau Fabkis cov khoom lag luam thiab REITs; Nrhiav lub npe nyob rau hauv lub mnemonic ARG lossis ISIN FR0010481960; Tso ib qho kev txiav txim txwv Cov ntim txhua hnub tsis ntau thiab qhov sib txawv yuav nthuav dav thaum lub Kaum Ib Hlis 20th los txog; Xav txog seb yuav muaj dab tsi tshwm sim tom ntej Yog tias kev sib koom ua ke tau pom zoo, koj cov Argan shares yuav raug pauv rau WDP shares los ntawm koj - xyuas tam sim no seb koj tus broker puas tuav cov shares teev nyob rau hauv Brussels thiab Amsterdam, thiab cov nqi ntawm kev sib pauv no yuav yog dab tsi.

Cov tswv cuab uas tsis xav koom nrog hauv kev lag luam tuaj yeem muag khoom ntawm kev sib pauv khoom lag luam kom txog thaum muaj kev rho tawm, uas yuav ua raws li kev sib koom ua ke tiav.

Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Argan Tshuag thiab WDP kev sib koom ua ke

Puas yog Argan yog ib lub tuam txhab roj?

Tsis yog. Txawm hais tias nws lub npe hu ua Argan, nws yog ib lub tuam txhab muag vaj tse uas tshwj xeeb hauv kev tsim cov chaw khaws khoom, raws li txoj cai SIIC. Pawg neeg no tsis muaj kev ua haujlwm roj lossis roj av.

Yog tias kev sib koom ua ke ua tiav, cov tswv cuab ntawm Argan yuav tau txais dab tsi?

Peb feem ntawm WDP rau txhua feem ntawm Argan, ntxiv rau qhov kev faib tawm tshwj xeeb ntawm € 11 ib feem them ua ntej kev sib koom ua ke tiav.

Yuav muaj kev pov npav rau kev sib koom ua ke thaum twg?

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 20, 2026 thaum 11:00 AM, ntawm lub rooj sib tham dav dav uas tau muaj nyob rau ntawm Palais Brongniart hauv Paris. Cov kev daws teeb meem ntawm kev sib koom ua ke yuav tsum muaj tsawg kawg yog ob feem peb ntawm cov pov npav.

Puas yog qhov kev sib koom ua ke twb ua tiav lawm?

Cov neeg tsim tsa thiab Predica tau kos npe rau cov lus cog tseg pov npav uas sawv cev rau kwv yees li 52% ntawm cov cai, thiab tus neeg saib xyuas kev sib koom ua ke tau pom zoo tias qhov sib npaug sib luag. Kev pov npav rau lub Kaum Ib Hlis 20 thiab cov kev pom zoo seem yog cov kauj ruam kawg ua ntej ua tiav, xav tias yuav ua tiav rau peb lub hlis thawj zaug ntawm xyoo 2027.

Puas yog Argan yuav them nyiaj faib rau xyoo 2026?

Cov nyiaj faib ntawm € 3,45 rau xyoo 2025 tau them rau lub Plaub Hlis 2026. Rau xyoo 2026, lub hom phiaj yog € 3,65, tab sis qhov kev faib tshwj xeeb ntawm € 11 ntsig txog kev sib koom ua ke yuav yog qhov kev them nyiaj tseem ceeb ntawm lub xyoo yog tias qhov kev lag luam tau pom zoo.

Yog tias kev sib koom ua ke raug tsis kam lees, yuav ua li cas rau cov khoom lag luam?

Argan yuav tseem teev npe thiab ywj pheej, khaws nws cov khoom lag luam hauv tsev rau khoom, ze li ntawm 100% tus nqi nyob hauv, thiab txoj kev faib khoom. Tus nqi sib koom yuav tsum rov qab mus rau nws lub zog tseem ceeb, thaum cov nqi them rau kev sib koom ua ke txo qis.

Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.