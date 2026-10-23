British American Tobacco (BATS) Kev Sib Koom: Tus Nqi thiab Xyoo 2026 Cov Nyiaj Faib

British American Tobacco (BATS) yog ib lub tuam txhab luam yeeb loj thoob ntiaj teb ob lub tuam txhab - Lucky Strike, Dunhill, Rothmans thoob ntiaj teb, Newport thiab Camel hauv Tebchaws Meskas - koom nrog kev hloov pauv mus rau cov khoom tsis haus luam yeeb: cov khoom luam yeeb kub, Vuse vape, thiab Velo nicotine hnab. Teev nyob rau hauv London nyob rau hauv lub ticker TUB ROG Ua ib tug tswv cuab ntawm FTSE 100, cov khoom lag luam no muab ib qho ntawm cov txiaj ntsig siab tshaj plaws ntawm cov tuam txhab loj hauv tebchaws Askiv. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke tiag tiag, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, kev daws teeb meem ntawm kev foob hauv Canada, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm BATS hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi tam sim no ntawm British American Tobacco yog 44,32 £ (pence sterling), nrog rau qhov sib txawv ntawm -1,01% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 1,595,638 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm £ 37,94 thiab £ 53,68.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, tus nqi sib koom yog nyob ib ncig ntawm 4,432 pence (kwv yees li £ 44), nrog rau cov nyiaj faib tawm ze li ntawm 5,5%. Tus lej ISIN yog GB0002875804Cov khoom lag luam tau nce siab hauv xyoo 2026 los ntawm kev daws teeb meem ntawm kev foob hauv Canada thiab kev lees paub ntawm kev loj hlob ntawm cov khoom tsis haus luam yeeb.
Données financières — British American Tobacco p.l.c.
|ISIN
|GB0002875804
|Npe qhov chaw
|LSE - daim ntawv qhia bats.l
|sector
|Consumer Defensive — Tobacco
|Lub rooj
|United Kingdom — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ 95,28 billion GBp (txij li hnub tim 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 15,2 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|2,45 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 5,5%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|25,61 billion GBP
|7,68 billion GBP
|2024
|25,87 billion GBP
|3,07 billion GBP
|2023
|27,28 billion GBP
|-14367000000 GBp
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|01.10.2026
|61,26
|09.07.2026
|61,26
|26.03.2026
|61,26
|29.12.2025
|60,06
|02.10.2025
|60,06
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
BATS: Kev nthuav qhia ua pawg
Tau tsim tsa xyoo 1902 tom qab kev sib koom ua ke ntawm cov tuam txhab luam yeeb imperialist, British American Tobacco ntiav kwv yees li 48,000 tus neeg thiab tsim feem ntau ntawm nws cov nyiaj tau los hauv Tebchaws Meskas, lub khw muag luam yeeb loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Lub tswv yim ntawm pawg neeg, coj los ntawm nws tus CEO Tadeu Marroco, tsom mus rau kev txhawb nqa cov neeg haus luam yeeb hloov mus rau cov khoom lag luam uas txo qis kev pheej hmoo.
- Ua kom cov luam yeeb sov, tus neeg sib tw ncaj qha rau IQOS los ntawm Philip Morris;
- Lub tshuab ua pa Vuse, tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev vaping los ntawm ntim;
- Velo nicotine hnab, hauv kev loj hlob sai - tus lej thib ob hauv kev lag luam tshuaj qhov ncauj niaj hnub Asmeskas, nrog rau qhov ntim sib koom ze li 30% hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026 thiab cov nyiaj tau los ntawm Asmeskas tau nce plaub npaug hauv xyoo 2025.
Tag nrho, cov khoom tsis haus luam yeeb sawv cev rau 18,2% ntawm cov nyiaj tau los xyoo 2025 thiab muaj 34 lab tus neeg siv khoom: txhua qhov chaw ntxiv ntawm kev tsiv teb tsaws chaw txhim kho pawg neeg txoj cai thiab kev noj qab haus huv - thiab nws cov txiaj ntsig mus sij hawm ntev.
Cov txiaj ntsig: kev ua tau zoo kawg nkaus
Cov ntaub ntawv tsis ntev los no lees paub qhov ruaj khov ntawm tus qauv:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 12, 2026): cov nyiaj tau los ntawm £ 25,6 billion (-1% ntawm cov nqi pauv tsis zoo, + 2,1% ntawm cov nqi pauv tas li), uas £ 3,6 billion yog rau Cov Qeb Tshiab (+ 7%); cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tau nce mus txog £ 10,0 billion vim yog kev rov ua dua ntawm Canadian kev foob (saib hauv qab no); cov nyiaj tau los kho ib feem tau nce 3,4% ntawm cov nqi pauv tas li;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 30): cov nyiaj tau los ntawm £ 12,2 billion (+ 2,9% ntawm tus nqi pauv tas li, US + 8,5%), Cov Pawg Tshiab loj hlob los ntawm 18% nrog rau kev koom tes zoo; kev tswj hwm tau rov tsom mus rau nws cov lus qhia xyoo 2026 mus rau nruab nrab ntawm 5-8% kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los;
- Lub hom phiaj xyoo 2030 : ntawm nws hnub ua lag luam thaum lub Cuaj Hlis 2026, pawg neeg tau tshaj tawm nws txoj kev npaj "Horizon 2030" - kev loj hlob ob npaug ntawm cov nyiaj tau los tsis muaj kev haus luam yeeb, tag nrho kev loj hlob ntawm 3 txog 5% ib xyoos thiab ntau dua £ 50 billion hauv cov nyiaj ntsuab los ntawm xyoo 2030.
Qhov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm kho kom zoo, nyob ib ncig ntawm 44%, tseem yog ib qho ntawm cov peev txheej loj tshaj plaws thoob ntiaj teb: nws yog lub cim lag luam ntawm ib qho kev lag luam uas cov npe, kev faib khoom thiab kev ntxiv rau cov neeg siv khoom lav cov nqi ruaj khov.
Kev tsis sib haum xeeb hauv kev cai lij choj hauv Canada: kaw rau xyoo 2025
Pawg neeg txoj kev pheej hmoo tseem ceeb raws li txoj cai tau daws lawm. BATS cov tuam txhab Canadian, Philip Morris thiab Japan Tobacco, uas tau nyob hauv kev tiv thaiv ntawm cov neeg qiv nyiaj txij li xyoo 2019, tau pom zoo rau lawv cov phiaj xwm daws teeb meem thaum Lub Yim Hli 29, 2025: kev lag luam yuav them tag nrho C $ 32,5 billion rau cov xeev thiab cov neeg foob, suav nrog C $ 5,5 billion them ua ntej los ntawm BATS cov tuam txhab me thaum kawg ntawm xyoo 2025 - qhov kev daws teeb meem loj tshaj plaws hauv tsev hais plaub hauv keeb kwm Canadian. Qhov nyiaj seem yuav raug rho tawm ntawm cov txiaj ntsig Canadian yav tom ntej ntawm qhov ntsuas swb. Qhov kev daws teeb meem no, ua raws li Asmeskas qhov kev txiav txim siab los rho tawm qhov kev txwv tsis pub siv menthol hauv xyoo 2025, tau tshem tawm ob qhov kev tsis paub meej tseem ceeb uas tau cuam tshuam rau cov khoom lag luam rau ntau xyoo.
BATS cov nyiaj faib: ntawm cov nyiaj tau los siab tshaj plaws hauv FTSE
Cov nyiaj faib xyoo 2025 yog li ntawm 245,04 pence ib feem, nce 2%them txhua peb lub hlis (61,26 pence ib zaug them). Txoj cai lij choj qhia txog kev faib tawm rau 65% ntawm cov txiaj ntsig yog ruaj khov rau lub sijhawm ntev — ib daim qauv uas tiv thaiv cov nyiaj faib los ntawm kev hloov pauv ntawm kev suav nyiaj. Txij li thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026, cov nyiaj tau los yog kwv yees li 5,5%Tsis tas li ntawd, muaj kev yuav khoom rov qab ntawm cov khoom lag luam 1,3 billion phaus hauv xyoo 2026Raws li ib feem ntawm txoj kev txo qis kev siv nyiaj: kev siv nyiaj yuav tsum rov qab mus rau qhov ntau ntawm 2 txog 2,5 npaug EBITDA thaum kawg ntawm xyoo 2026. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis, cov nyiaj faib hauv UK yuav raug txiav se uas tuaj yeem thov tau los ntawm daim ntawv cog lus them se, hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj - PEA tsis lees txais cov kev ruaj ntseg hauv UK.
Keeb Kwm: Ib puas xyoo ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov luam yeeb
British American Tobacco tau yug los rau xyoo 1902 los ntawm kev pom zoo kev thaj yeeb ntawm British Empire thiab lub tuam txhab Asmeskas American Tobacco: es tsis txhob siv zog ua tsov rog kev lag luam, ob lub teb chaws tau tsim kev sib koom ua lag luam los muag lawv cov luam yeeb hauv British Empire thiab dhau mus. Xyoo 20the Lub xyoo pua tau hloov BATS mus ua ib lub tuam txhab loj thoob ntiaj teb, muaj nyob rau txhua lub teb chaws, tsim los ntawm cov hom lag luam hauv zos uas tau dhau los ua thoob ntiaj teb. Xyoo 2010 tau hloov pauv pawg neeg lub hom phiaj: kev yuav Reynolds American hauv xyoo 2017 - ua rau Tebchaws Meskas ua nws lub khw tseem ceeb - ua raws li kev hloov pauv mus rau cov khoom tsis haus luam yeeb, nrog lub hom phiaj hais tias yuav txhawb nqa kev tshem tawm cov luam yeeb es tsis txhob raug cuam tshuam los ntawm nws. Qhov kev hloov pauv no, zoo li qeeb, tab tom nrawm dua: pawg neeg tam sim no mob siab rau feem ntau ntawm nws cov peev txheej lag luam rau Cov Pawg Tshiab, thiab nws txoj kev npaj Horizon 2030 ua rau lawv yog lub hauv paus ntawm nws txoj kev loj hlob. Rau cov tub ua lag luam, keeb kwm tsis ntev los no tuaj yeem sau ua ib kab lus: kev sib tw kev cai lij choj thiab kev tswj hwm tau ua rau qhov kev ntsuas tus nqi qis dua, uas qhov kev txo qis ntawm kev pheej hmoo tam sim no maj mam rov qab los.
Vaping thiab niaj hnub no qhov ncauj: qhov chaw sib ntaus sib tua hauv Asmeskas
BATS lub neej yav tom ntej nyob ntawm ob lub lag luam tshiab, nrog rau Tebchaws Meskas nyob rau hauv lawv lub plawv. Ua ntej, vaping: Vuse tau tswj hwm qhov kev lag luam khoom siv muag khoom, tab sis kev lag luam Asmeskas raug kev txom nyem los ntawm cov khoom tsis raug cai, qab zib-qab zib uas tau xa los ntawm Tuam Tshoj-qhov xwm txheej uas FDA pib tawm tsam hauv xyoo 2026, rau cov neeg tsim khoom tau tso cai, BATS yog tus thawj coj ntawm lawv. Qhov thib ob, cov hnab nicotine: qhov kev vam meej loj ntawm Zyn, lub npe ntawm tus neeg sib tw Philip Morris, tau ua pov thawj tias cov neeg siv khoom xav tau nicotine tsis muaj luam yeeb; Velo, tus lej ob, tab tom muaj kev loj hlob peb tus lej hauv qhov no-nws cov nyiaj tau los hauv Tebchaws Meskas tau nce plaub npaug hauv xyoo 2025, thiab nws cov ntim feem tau mus txog 30% hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026. Ob qho kev loj hlob no tseem tsis tau them rov qab, hais txog tus nqi, rau qhov kev poob qis qeeb ntawm cov luam yeeb, tab sis lawv lub peev xwm rau kev loj hlob yog qhov tseem ceeb: cov khoom tsis muaj luam yeeb tsuas yog sawv cev rau 18% ntawm pawg cov nyiaj tau los, thaum cov luam yeeb tseem suav rau plaub feem tsib. Qhov ceev ntawm qhov kev hloov pauv no, nrog rau tus tswj hwm, yog qhov hloov pauv tseem ceeb ntawm kaum xyoo rau kev nqis tes ua.
Analysis ntawm cov tshuaj: cov tsos mob thiab nws cov tsos mob
Cov ntsiab lus hais txog BATS yog ib qho tseem ceeb rau lub koom haum no: cov nyiaj ntsuab ntau heev, kev quav yeeb quav tshuaj ntawm cov neeg siv khoom uas ua rau muaj nyiaj tau los tiv thaiv kev lag luam poob qis, kev ntsuas tus nqi poob qis los ntawm kev pheej hmoo ntawm txoj cai uas tau daws ib qho zuj zus - yog li ntawd yuav muaj txiaj ntsig zoo yog tias kev ua tiav ua raws. Txawm li cas los xij, cov kev pheej hmoo tsis ploj mus: qhov kev poob qis ntawm cov luam yeeb (uas feem ntau yog them rov qab), cov cai vaping uas hloov pauv sai - zoo thaum lawv tswj hwm kev ua lag luam dub, tsis zoo yog tias lawv txwv tsis pub muaj cov tsw qab - kev foob hauv Tebchaws Meskas, thiab, nyob rau lub sijhawm ntev, qhov kev xav ntawm lub ntiaj teb uas tsis muaj kev haus luam yeeb nicotine, uas pawg neeg tab tom npaj rau nrog nws 34 lab tus neeg siv khoom tsis haus luam yeeb. Ntsib nrog GSK Piv rau cov khoom lag luam tiv thaiv ib txwm muaj, BATS muab cov nyiaj rov qab ntau dua ntawm tus nqi ntawm kev pom kev cai qis dua. Cov yam no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
BATS hauv tsib tus lej uas yuav tsum nco ntsoov
- 25,6 billion phaus : qhov kev hloov pauv xyoo 2025;
- 44% : qhov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tau kho, cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov tuam txhab loj;
- 18,2% : feem ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov khoom tsis haus luam yeeb;
- 245 pence ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025 (+2%), rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 5,5%;
- 32,5 billion Canadian las : qhov kev daws teeb meem keeb kwm ntawm kev tsis sib haum xeeb hauv Canada, tau ua tiav thaum Lub Yim Hli 2025.
Cov qauv no qhia txog ib daim duab ntawm cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig zoo, muaj kev tiv thaiv tus nqi uas nws hloov pauv mus rau qhov tsis haus luam yeeb tab tom nce qib ntawm qhov nrawm ntseeg tau.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau BATS Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam raug pauv hauv London hauv pence; kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account ruaj ntseg txheem, vim UK tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau London Stock Exchange — tus qauv ntawm cov neeg ua lag luam online;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej BATS (ISIN GB0002875804);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : cov khoom muaj kua heev, nrog rau cov ntim ntau txhua hnub;
- Xav tias yuav them se Cov se txiav ntawm Askiv rau plaub qhov kev them txhua xyoo, deductible hauv daim ntawv them se Fabkis los ntawm daim ntawv cog lus them se.
Daim ntawv qhia hnub khwv tau nyiaj hauv UK—cov txiaj ntsig ib nrab xyoo rau lub Xya Hli, cov txiaj ntsig tag nrho rau lub Ob Hlis—qhia txog kev ua tau zoo ntawm cov khoom lag luam, nrog rau kev tso tawm rau lub Ob Hlis ib txwm lees paub txoj cai faib nyiaj ntawm lub xyoo thiab kev yuav cov khoom lag luam rov qab. Cov nyiaj faib tau them txhua peb lub hlis, qhov zoo tseem ceeb rau kev ua kom cov nyiaj tau los du hauv cov khoom lag luam uas tsom mus rau cov txiaj ntsig.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog BATS Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm BATS yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 5,5% ntawm tus nqi Lub Kaum Hli 2026, raws li cov nyiaj faib xyoo 2025 ntawm 245 pence, them ua plaub lub hlis thiab ntsuas rau 65% ntawm cov txiaj ntsig ruaj khov.
Puas yuav BATS tau hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: lub tuam txhab raug tswj hwm los ntawm txoj cai lij choj Askiv; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj, nrog rau kev txiav se ntawm Askiv.
Muaj dab tsi tshwm sim hauv Canada?
Cov phiaj xwm daws teeb meem rau kev foob txog kev haus luam yeeb hauv Canada tau pom zoo rau lub Yim Hli 29, 2025: 32,5 billion Canadian dollars rau tag nrho kev lag luam, suav nrog 5,5 billion them ua ntej los ntawm BATS lub tuam txhab me. Qhov no yog qhov kev tsis sib haum xeeb tseem ceeb ntawm pawg neeg.
Leej twg yog tus coj pawg neeg?
Tadeu Marroco, CEO txij li xyoo 2023, tau txais kev txhawb nqa los ntawm pawg thawj coj tshiab; lub chaw haujlwm nyiaj txiag tau hloov tes thaum lub caij ntuj sov xyoo 2026, nrog rau CFO tshiab los ua haujlwm tom qab tshaj tawm cov txiaj ntsig ib nrab xyoo.
Puas yog Asmeskas txwv tsis pub siv menthol?
Tsis yog: FDA qhov kev txwv tsis pub siv luam yeeb tau raug rho tawm hauv xyoo 2025, tshem tawm qhov kev hem thawj uas dai rau ntawm ib feem tseem ceeb ntawm kev muag luam yeeb hauv Tebchaws Meskas.
Yuav txhais cov nuj nqis ntawm pawg neeg li cas?
Qiv nyiaj tau kwv yees li £ 35 billion thaum kawg ntawm xyoo 2025, qis dua, nrog rau kev hloov kho leverage ntawm 2,5 npaug EBITDA coj rov qab mus rau lub hom phiaj ntawm 2 txog 2,5 npaug thaum kawg ntawm xyoo 2026: cov nyiaj ntsuab ntawm lub sector yooj yim nqus cov nyiaj faib tib lub sijhawm, kev yuav rov qab sib koom thiab kev txo qis leverage.
Cov khoom tsis haus luam yeeb zoo npaum li cas?
£ 3,6 billion hauv cov nyiaj tau los xyoo 2025 (+ 7%), 18,2% ntawm tag nrho, nrog Velo tus lej thib ob hauv kev lag luam Asmeskas rau cov hnab nicotine thiab Vuse tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev vaping los ntawm ntim.
Vim li cas cov Tshuag thiaj muab cov txiaj ntsig siab ua luaj li no?
Vim tias kev ua lag luam siv cov kev txo nqi tas mus li rau cov lag luam: kev foob, kev txwv tsis pub ua, se thiab kev nyuaj siab rau kev noj qab haus huv. Qhov kev txo nqi no, uas tseem muaj kev sib cav sib ceg vim qhov kev pheej hmoo tam sim no tsawg, yog qhov nyiaj txiag rau cov tub ua lag luam uas lees txais daim ntawv qhia no.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Tom qab cov txiaj ntsig ib nrab xyoo uas tau tshaj tawm rau lub Xya Hli 30, cov txiaj ntsig txhua xyoo tag nrho thiab qhov nyiaj tshuav ntawm kev yuav khoom rov qab yuav raug tshaj tawm rau lub Ob Hlis 2027.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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