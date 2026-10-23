CaixaBank yog lub tsev txhab nyiaj muag khoom loj tshaj plaws hauv Spain: cov nyiaj tam sim no, cov nyiaj khaws cia, cov nyiaj qiv tsev thiab kev pov hwm rau ntau dua nees nkaum lab tus neeg siv khoom hauv Spain thiab Portugal, los ntawm nws lub tuam txhab me me BPI hauv Portuguese. Sau npe hauv Madrid hauv qab lub cim lag luam. CABK Ua ib tug neeg tseem ceeb hauv IBEX 35, lub tsev txhab nyiaj Catalan tau tshaj tawm ob xyoos sib law liag ntawm cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws thiab tau tsim nws tus kheej ua ib qho ntawm cov khoom lag luam hauv tsev txhab nyiaj uas muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv Tebchaws Europe. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi ntawm CaixaBank cov feem, nws cov txiaj ntsig, cov nyiaj rov qab los ntawm cov tswv cuab - cov nyiaj faib thiab cov khoom yuav rov qab - thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi sib koom ntawm CaixaBank hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm CaixaBank feem tam sim no yog nyob ntawm 11,20 €nrog rau qhov sib txawv ntawm 0,58% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 7,638,559 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 8,74 thiab € 13,56.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam ntawm ib ncig ntawm € 11,20. Tus lej ISIN yog ES0140609019Nrog rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li rau caum billion euros, CaixaBank yog cov tsev txhab nyiaj European ua thawj coj hauv eurozone.
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag - CaixaBank, SA
|ISIN
|ES0140609019
|Npe qhov chaw
|MCE - daim ntawv qhia cabk.mc
|sector
|Kev Pab Nyiaj Txiag — Cov Tsev Txhab Nyiaj — Cheeb Tsam
|Lub rooj
|Spain — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ €77,74 billion (txij li hnub tim 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 13,0 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|€0,50 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 4,5%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|€ 16,27 billion
|€ 5,89 billion
|2024
|€ 15,87 billion
|€ 5,79 billion
|2023
|€ 13,77 billion
|€ 4,82 billion
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|07.04.2026
|€ 0,33
|05.11.2025
|€ 0,17
|22.04.2025
|€ 0,29
|05.11.2024
|€ 0,15
|28.03.2024
|€ 0,39
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
CaixaBank: kev txheeb xyuas lub txhab nyiaj
Tau tsim tsa xyoo 2011 los ntawm kev tswj hwm nyiaj txiag ntawm Caixa d'Epargne de Barcelona, CaixaBank tau nthuav dav heev hauv xyoo 2021 los ntawm kev nqus Bankia, lub tsev txhab nyiaj tau ua lub teb chaws tom qab muaj teeb meem xyoo 2008: kev koom ua ke no ua rau nws yog lub tsev txhab nyiaj muag khoom loj tshaj plaws hauv lub tebchaws. Pawg neeg vam khom rau:
- Ib lub network tuab hauv Spain, tus thawj coj rau cov tib neeg thiab cov lag luam, nrog cov neeg siv khoom kwv yees li 20,9 lab tus neeg siv khoom;
- BPI, nws lub tuam txhab me me Portuguese uas muaj 100%, tus lej thib ob hauv kev lag luam Portuguese;
- Ib lub lag luam pov hwm lub neej thiab vaj tse uas sib koom ua ke, uas ua kom tiav kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom thiab ua kom muaj ntau yam nyiaj tau los.
Tag nrho cov cuab tam tshaj € 690 billion. Cov qauv kev koom tes yog tus cwj pwm los ntawm ob pawg tseem ceeb: CriteriaCaixa, lub tuam txhab tuav ntawm La Caixa lub hauv paus, muaj kwv yees li 31%Lub xeev Mev, los ntawm FROB, khaws cia kwv yees li 18% ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua lub teb chaws ntawm Bankia—ib feem uas yuav maj mam muag rau hauv kev ua lag luam. Lub koom haum ruaj khov no muaj ob lub tuam txhab uas muaj cov khoom lag luam dawb.
Cov txiaj ntsig: cov ntaub ntawv sib law liag thiab kev ua lag luam hauv Tebchaws Europe
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no lees paub qhov kev nce hauv hwj chim:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ib Hlis 30, 2026): cov nyiaj tau los ntawm € 5,9 billion (+ 1,8%), rau ib qho RoTE ntawm 17,5% — ib qho ntawm cov tsev txhab nyiaj loj tshaj plaws hauv Tebchaws Europe;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 29): cov txiaj ntsig ntawm 3,2 billion euros (+ 8,5%), cov nyiaj tshuav tseem ceeb nce mus txog 406 billion, thiab lub hom phiaj ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov paj laum saum 11 billion tau lees paub;
- Cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam tau tig nplooj ntawv rau qhov poob qis: tom qab qhov kev cia siab qis hauv xyoo 2025, cov nyiaj tau los ntawm cov paj laum tau pib nce dua hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026, tsav los ntawm kev loj hlob ntawm qhov ntim thiab cov nyiaj tau los nce hauv Portugal.
Lub sijhawm teem tseg tom ntej yog 30 octobre 2026, nrog rau kev tshaj tawm ntawm peb lub hlis twg - kev sim ntawm pawg neeg lub peev xwm los tswj hwm qhov kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los.
CaixaBank cov nyiaj faib: kev txhaj tshuaj nyiaj ntau heev thiab kev yuav khoom rov qab ntxiv
Cov nyiaj them rau cov tswv cuab tau dhau los ua qhov kev sib cav tseem ceeb hauv rooj plaub. Rau xyoo 2025, CaixaBank tau them 0,50 euros ib feem hauv cov nyiaj ntsuab — kwv yees li €3,5 billion, sib npaug rau tus nqi faib khoom yuav luag 60% — faib ntawm kev them ua ntej ntawm €0,1679 thaum Lub Kaum Ib Hlis 2025 thiab kev them zaum kawg ntawm €0,3321 thaum lub caij nplooj ntoo hlav xyoo 2026. Tsis tas li ntawd, kev yuav rov qab ntawm 500 lab euros Pib siv rau nruab nrab xyoo 2025, ob feem peb tau ua tiav thaum pib xyoo 2026. Txij li thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026, cov nyiaj ntsuab xwb yog nyob ib ncig ntawm 4,5%thiab yuav luag 5% suav nrog kev yuav rov qab. Rau xyoo 2026, lub tsev txhab nyiaj kwv yees tias yuav muaj kev faib tawm ntawm 50% txog 60%, nrog rau kev them nyiaj ib ntus rau lub caij nplooj zeeg kwv yees li ib billion euros. Ib yam li lwm cov khoom lag luam Mev, kev them se yog qhov yooj yim rau tus neeg nyob Fabkis: tsis muaj se txiav Mev los ntawm cov channel European, kev them se Fabkis raws li txoj kev npaj them se xaiv.
Keeb Kwm: Los ntawm lub tsev txhab nyiaj txuag nyiaj Catalan mus rau lub tsev txhab nyiaj ua ntej
Txoj kev ntawm CaixaBank yog qhov sib txuas nrog La Caixa, lub tsev txhab nyiaj txuag nyiaj hauv Barcelona uas tau tsim tsa xyoo 1904, uas tau los ua lub hauv xyoo pua 20th.e Tau ntau pua xyoo, nws yog lub koom haum txuag nyiaj loj tshaj plaws hauv Spain thiab yog tus tswv cuab loj tshaj plaws hauv kev lag luam hauv lub tebchaws. Txoj cai lij choj xyoo 2010-2011 uas yuam kom muaj kev koom ua ke ntawm cov tsev txhab nyiaj txuag nyiaj rau hauv lub tsev txhab nyiaj tau ua rau muaj kev tsim lub tsev txhab nyiaj CaixaBank uas tau teev npe, nrog rau lub hauv paus tswj hwm los ntawm lub tuam txhab tuav CriteriaCaixa. Kaum xyoo tom ntej no tau cim los ntawm kev koom ua ke tseem ceeb: kev yuav lub tsev txhab nyiaj online Italian thiab, qhov tseem ceeb tshaj plaws, xyoo 2021, kev nqus ntawm Bankia - lub tsev txhab nyiaj tau tsim los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov tsev txhab nyiaj txuag nyiaj hauv tebchaws tom qab xyoo 2008. Qhov kev ua haujlwm tseem ceeb hauv kev nom kev tswv tab sis kev lag luam zoo kawg no tau ua rau qhov loj ntawm lub network ob npaug thiab ua rau muaj kev sib koom tes loj heev: hauv plaub xyoos, lub tsev txhab nyiaj tau kaw ntau pua ceg ntoo uas tsis siv lawm, ua kom cov nqi yooj yim dua, thiab ua rau nws cov nyiaj tau los ob npaug. Qhov kev ua tiav no piav qhia txog RoTE tam sim no ntawm 17,5%, qib uas tsis muaj leej twg piv tau los ntawm txhua lub tsev txhab nyiaj loj Fabkis lossis German.
Kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj hauv Spain: ib qho oligopoly muaj txiaj ntsig
Txij li thaum muaj teeb meem loj heev ntawm xyoo 2008 thiab 2012, lub tuam txhab nyiaj hauv Spain tau hloov pauv ntau heev. Cov tsev txhab nyiaj uas tsis muaj kev tswj hwm tau ploj mus, thiab muaj ob peb pawg neeg ruaj khov uas tau nqus lawv cov nyiaj; cov ntawv qhia txog kev tshuav nyiaj tau raug txo qis ntawm cov nuj nqis vaj tse uas muaj tshuaj lom, feem ntau muag rau cov nyiaj tshwj xeeb; thiab kev sib koom ua ke tau tso ob tus thawj coj hauv tebchaws—Santander thiab CaixaBank—nrog rau BBVA thiab Sabadell. Qhov tshwm sim: ib lub tuam txhab oligopolistic uas kev sib tw nqi yog qhov nruab nrab, qhov twg cov nyiaj tso cia muaj ntau vim yog kev txuag nyiaj hauv tsev neeg, thiab qhov twg cov qauv kev npaj tau raug txo qis heev. Ob lub zog txhawb nqa kev ua lag luam tam sim no: kev ncig tebchaws thiab cov pej xeem, uas ua rau kev ua lag luam hauv Spain thiab vaj tse muaj zog; thiab kev rov qab los ntawm cov nyiaj qiv tom qab lub sijhawm ntawm cov nqi paj laum qis. Kev pheej hmoo ntawm European—Basel, cov haujlwm sib koom ua ke hla ciam teb—tseem yog lub sijhawm nruab nrab, tab sis kev lag luam hauv Iberian tam sim no yog ib qho ntawm cov neeg noj qab haus huv tshaj plaws hauv tebchaws.
Kev Tshuaj Xyuas: Qhov zoo ntawm franchise thiab kev pheej hmoo ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj ib txwm muaj
Cov ntaub ntawv CaixaBank yog hais txog ib lub tuam txhab muag khoom loj—muaj ntau cov nyiaj tso cia, feem ua lag luam tseem ceeb, thiab ib lub npe lag luam uas cuam tshuam nrog lub koom haum txoj haujlwm pabcuam zej zog—hloov mus ua lub tshuab ua kom tau nyiaj los ntawm kev nce tus nqi paj laum thiab tom qab ntawd los ntawm kev tswj tus nqi uas tshwm sim los ntawm kev koom ua ke ntawm Bankia. Cov ntsiab lus txhawj xeeb yog cov ntawm txhua lub tsev txhab nyiaj Iberian: kev nkag siab txog lub voj voog vaj tse hauv Spain, txawm hais tias daim ntawv qhia nyiaj txiag huv si thiab cov khoom muaj nqis ruaj khov; kev raug rau txoj cai nyiaj txiag, vim tias cov nyiaj tau los ntawm cov paj laum raug kev txom nyem los ntawm kev txo tus nqi xyoo 2025 ua ntej rov qab los; thiab tsoomfwv overhang—kev muag khoom yav tom ntej ntawm FROB, yog tias lub sijhawm zoo, yuav ua rau tus nqi sib koom hnyav hauv lub sijhawm luv luv. Piv rau cov tsev txhab nyiaj Fabkis loj, CaixaBank muab kev ua lag luam zoo dua thiab kev ua lag luam hauv tsev noj qab haus huv dua hauv cov pej xeem thiab kev ncig tebchaws. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
CaixaBank hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 5,9 billion euros : qhov tshwm sim tag nrho rau xyoo 2025, cov ntaub ntawv keeb kwm;
- 17,5% : RoTE 2025, ntawm cov zoo tshaj plaws hauv Tebchaws Europe;
- 0,50 Euro ib feem ntawm cov nyiaj faib xyoo 2025, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 4,5%;
- 20,9 lab tus neeg siv khoom nyob rau hauv Spain thiab Portugal;
- 50 rau 60% : tus nqi faib khoom uas tau qhia rau xyoo 2026.
Cov qauv no piav qhia txog qhov kev xav: lub tsev txhab nyiaj muag khoom muaj txiaj ntsig zoo, tsim nyiaj ntsuab hauv ib lub tuam txhab Iberian oligopoly uas sib koom ua ke qhov twg Endesa hauv lub zog thiab Aena kev nqis peev hauv tshav dav hlau muaj cov qauv rov qab zoo sib xws - nrog rau kev pheej hmoo ntawm kev hloov pauv thiab kev nom kev tswv txuas nrog rau lub sector.
Dab tsi yog thawj ib nrab ntawm xyoo 2026 qhia txog tus qauv
Cov ntawv tshaj tawm thaum Lub Xya Hli 29, 2026, tsim nyog nyeem kom zoo, vim nws lees paub peb lub hauv paus ntawm cov ntawv kawm tiav. Ua ntej, qhov rov qab los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov paj laum: tom qab kev nyuaj siab los ntawm ECB qhov kev txo tus nqi hauv xyoo 2025, cov nyiaj tau los ntawm cov paj laum tau rov qab mus rau nws qhov kev nce siab, nrog rau lub tsev txhab nyiaj lees paub nws lub hom phiaj txhua xyoo ntawm ntau dua € 11 billion - kev loj hlob ntawm cov nyiaj qiv (€ 406 billion tseem tshuav) ntau dua li qhov cuam tshuam ntawm tus nqi. Qhov thib ob, kev qhuab ntuas tus nqi: cov nuj nqis tseem nyob txawm tias muaj kev nce nqi hauv Spain, vim tias kev hloov pauv digital tau txo qis kev vam khom rau lub network ceg yam tsis muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau kev sau nyiaj tso cia. Thaum kawg, qhov zoo ntawm credit: tus nqi ntawm kev pheej hmoo tseem nyob rau theem qis keeb kwm, qhia tias kev loj hlob ntawm kev qiv nyiaj rau cov lag luam thiab tsev neeg tsis tuaj ntawm tus nqi ntawm kev ceev faj. Ib nrab xyoo nrog 3,2 billion hauv cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los, nce 8,5%, nrog rau lub hom phiaj faib khoom khaws cia: lub tshuab xa cov lus cog tseg ntawm kev rov qab xav tau.
Cov nyiaj faib thiab kev yuav rov qab: nkag siab txog ob qho tib si
CaixaBank txoj cai them nyiaj muab ob yam cuab yeej sib txuas ua ke uas yuav tsum nkag siab ua ke. Cov nyiaj faib - € 0,50 ib feem rau xyoo 2025 - yog qhov pom thiab rov ua dua, them ua ob ntu ntawm lub Kaum Ib Hlis thiab Lub Plaub Hlis. Qhov kev pab cuam yuav rov qab cov khoom - € 500 lab tau pib xyoo 2025 - yog qhov tsis muaj dab tsi: los ntawm kev tshem tawm cov khoom rov qab yuav, nws ua rau cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj faib ib feem ntau ntxiv rau xyoo tom ntej, tsis muaj kev them se rau tus tswv cuab. Lub tshuab thib ob no piav qhia txog ib feem ntawm kev nce hauv cov txiaj ntsig zoo: tus lej nyiaj ntsuab 4,5% me ntsis qis dua qhov rov qab los rau cov tswv cuab uas khaws lawv cov khoom. Rau xyoo 2026, lub tsev txhab nyiaj tau tshaj tawm cov nyiaj faib ib nrab ntawm lub caij nplooj zeeg ntawm kwv yees li € 1 billion thiab lees paub qhov piv ntawm kev them nyiaj ntawm 50% txog 60%, nrog rau kev faib nyiaj ntawm cov nyiaj ntsuab thiab kev yuav rov qab kho txhua xyoo raws li peev thiab cov cib fim.
Yuav ua li cas yuav CaixaBank cov feem ntawm Fabkis?
CaixaBank, lub tsev txhab nyiaj Spanish uas teev npe hauv euros, yog tsim nyog rau PEA thiab tseem tuaj yeem yuav tau hauv tus account securities los ntawm kev siv txoj kev npaj txuag nyiaj :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Madrid Stock Exchange — tus qauv ntawm cov neeg ua lag luam Fabkis;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej CABK (ISIN ES0140609019);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : liquidity zoo heev, cov Tshuag muaj qhov hnyav loj hauv IBEX;
- Xav txog lub sijhawm teem tseg : cov nyiaj faib nruab nrab thaum lub Kaum Ib Hlis, qhov nyiaj tshuav thaum lub caij nplooj ntoo hlav tom qab lub rooj sib tham.
Lub tsev txhab nyiaj tshaj tawm nws cov txiaj ntsig raws li daim ntawv qhia hnub Iberian ib txwm muaj—Lub Ib Hlis, Plaub Hlis, Xya Hli, Kaum Hli—uas tso cai rau kev taug qab tsis tu ncua ntawm nws txoj kev khwv tau nyiaj txhua peb lub hlis. Rau tus neeg nqis peev nrhiav cov nyiaj tau los, PEA (Txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis) ua kom muaj kev nyiam ntawm kev ruaj ntseg nrog cov nyiaj tau los ntau dua 4%: tsis muaj se txiav los ntawm Mev, lossis se Fabkis, tsuav yog cov nyiaj tseem nyob hauv txoj kev npaj.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog CaixaBank Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm CaixaBank yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 4,5% nyiaj ntsuab ntawm tus nqi sib koom thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li 0,50 euro ib feem uas tau them rau xyoo 2025. Xws li kev yuav rov qab 500 lab euro, tag nrho cov nyiaj rov qab yuav ze li ntawm 5%.
Puas yog CaixaBank tsim nyog rau PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Yog lawm, lub tsev txhab nyiaj yog lus Mev thiab teev nyob rau hauv euros: qhov sib koom yog tuav hauv Fabkis PEA, uas ua kom zoo dua qhov kev them se ntawm cov nyiaj tau los siab.
Leej twg tswj CaixaBank?
CriteriaCaixa, lub tuam txhab tuav khoom uas txuas nrog La Caixa lub hauv paus, muaj kwv yees li 31%; Lub Xeev Spanish khaws kwv yees li 18% ntawm FROB, ib qho qub txeeg qub teg ntawm Bankia, uas npaj yuav muag maj mam.
BPI yog dab tsi?
Lub tuam txhab me me hauv Portugal uas CaixaBank yog tus tswv tag nrho yog lub txhab nyiaj muag khoom thib ob hauv Portugal. Nws pab txhawb nqa cov nyiaj tau los thiab cov txiaj ntsig los ntawm kev lag luam loj hlob.
Puas yog lub tsev txhab nyiaj raug cuam tshuam los ntawm kev lag luam vaj tsev hauv Spain?
Yog lawm, zoo li txhua lub tsev txhab nyiaj Iberian, tab sis daim ntawv qhia nyiaj tshuav tau raug ntxuav kom huv si txij li xyoo 2008 muaj teeb meem thiab kev koom ua ke ntawm Bankia: cov nuj nqis tsis ntseeg siab yog nyob rau theem qis keeb kwm thiab kev npaj tau yooj yim.
Vim li cas CaixaBank's RoTE thiaj siab ua luaj?
Los ntawm kev sib koom ua ke ntawm ntau lub tuam txhab tso nyiaj, kev sib koom ua ke nrog Bankia, thiab kev lag luam Portuguese loj hlob los ntawm BPI, lub txhab nyiaj qhov nyiaj rov qab 17,5% ntawm cov peev txheej ua rau nws yog ib qho zoo tshaj plaws hauv Tebchaws Europe.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib peb yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Hli 30, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →