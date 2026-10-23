Endesa yog lub tuam txhab hluav taws xob Mev ua thawj coj: tsim, faib thiab muab hluav taws xob thiab roj rau kwv yees li kaum lab tus neeg siv khoom hauv Spain, nyob rau hauv kev tswj hwm keeb kwm ntawm lub tuam txhab Italian Enel. Sau npe hauv Madrid raws li daim ntawv cim HE Ua ib tug neeg tseem ceeb hauv IBEX 35, lub tuam txhab muab cov khoom muaj nqis tswj hwm - lub teb chaws lub network faib khoom loj tshaj plaws - nrog rau cov khoom lag luam uas tab tom hloov pauv mus rau cov khoom siv rov ua dua tshiab. Daim ntawv qhia no qhia txog Endesa tus nqi sib koom, nws cov nyiaj tau los loj hlob, nws cov nyiaj faib ntau, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi sib koom ntawm Endesa hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Endesa tam sim no yog nyob rau ntawm 43,70 €nrog rau qhov sib txawv ntawm 2,08% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 41,611 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 28,93 thiab € 43,80.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam ntawm ib ncig ntawm € 43,70. Tus lej ISIN ntawm cov khoom lag luam yog ES0130670112 Lub tuam txhab tseem ceeb uas teev npe yog nyob hauv Madrid, hauv euros. Tus nqi sib koom tau rov qab los ntau dua 6% rau hnub uas cov txiaj ntsig txhua xyoo 2025 tau tshaj tawm, txais tos qhov rov qab los rau kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los tom qab ob xyoos ntawm kev poob qis.
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag — Endesa, SA
|ISIN
|ES0130670112
|Npe qhov chaw
|MCE - daim ntawv qhia ele.mc
|sector
|Cov Kev Pabcuam — Cov Kev Pabcuam — Cov Hluav Taws Xob Tswj Xyuas
|Lub rooj
|Spain — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ €44,35 billion (txij li hnub tim 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 17,2 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|€1,58 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 3,7%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|€ 21,42 billion
|€ 2,20 billion
|2024
|€ 21,31 billion
|€ 1,89 billion
|2023
|€ 25,46 billion
|€ 742,0 lab
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|08.07.2026
|€ 1,08
|08.01.2026
|€ 0,50
|27.06.2025
|€ 0,82
|06.01.2025
|€ 0,50
|27.06.2024
|€ 0,50
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Endesa: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Nyob hauv Madrid, Endesa ntiav ze li ntawm 9,000 tus neeg thiab teeb tsa nws cov haujlwm ua ob lub blocks sib txuas:
- Kev faib tawm, lub hauv paus tswj hwm ntawm lub tuam txhab: Spain lub network faib hluav taws xob loj tshaj plaws, uas nws cov nyiaj tau los raug kho los ntawm tus neeg tswj hwm ntawm cov cuab tam - lub hnab nyiaj ruaj khov uas tam sim no sawv cev rau kwv yees li ib nrab ntawm EBITDA;
- Kev tsim khoom thiab kev muab khoom : ib pawg neeg tsim hluav taws xob uas tab tom hloov pauv sai - maj mam kaw cov thee, nce ntxiv ntawm cua thiab hnub ci - thiab cov neeg siv khoom hauv tsev thiab lag luam kwv yees li kaum lab qhov chaw muab khoom.
Tus tswv cuab tseem ceeb yog Enel, uas tuav 70,1% ntawm lub peev — ib feem uas nws nyuam qhuav nce ntxiv los ntawm kev yuav rov qab cov feem thiab rov lees dua thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, tsis lees paub cov lus xaiv ntawm kev txo qis. Qhov kev sib koom ua lag luam dawb, ntawm kwv yees li 30%, tseem txaus rau kev ua kom yooj yim. Gianni Armani yog CEO.
Cov txiaj ntsig: Qhov rov qab los tau lees paub
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no qhia txog kev pib dua tshiab:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 24, 2026): cov nyiaj tau los ntawm € 21,4 billion, EBITDA ntawm € 5,76 billion, cov nyiaj tau los ntawm € 2,20 billion - thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws a Cov nyiaj tau los txhua hnub nce 18% mus txog 2,35 billion, thawj qhov kev rov qab los tiag tiag tom qab muaj teeb meem hluav taws xob thiab qhov kawg ntawm kev muag khoom zoo heev;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 29): cov nyiaj tau los ntawm 1,47 billion, nce 41%, EBITDA nce 20% mus rau 3,24 billion, nrog rau feem tswj hwm ruaj khov li ib nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm thiab kev txhim kho hauv kev ua tau zoo ntawm cov hluav taws xob rov ua dua tshiab;
- Cov hom phiaj tau ua tiav rau xyoo 2026, tsav los ntawm kev koom tes ntawm cov peev xwm tshiab ntawm lub hnub ci thiab cua thiab los ntawm kev ntsuas cov nyiaj tau los ntawm kev faib khoom.
Le txoj kev npaj ua lag luam xyoo 2026-2028Daim phiaj xwm, uas tau nthuav tawm thaum Lub Ob Hlis 2026, muab rau cov peev txheej sau tseg ntawm 10,6 billion euros (+ 10%), uas 5,5 billion - ntau dua ib nrab - yog mob siab rau lub network faib khoom: pawg neeg qhov kev twv txiaj yog los tswj hwm nws cov ntaub ntawv ntxiv, hauv Spain zoo li hauv nws lwm lub khw.
Endesa dividend: lub plawv ntawm qhov teeb meem
Endesa yog ib qho ntawm cov khoom lag luam them nyiaj faib uas tau teev tseg hauv Madrid lub khw muag khoom lag luam. Rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2025, cov nyiaj faib tau suav nrog €1,584 ib feem, nce 20% piv rau xyoo 2024 (€1,32), them ua ob ntu - €0,50 them ib ntus thaum Lub Ib Hlis 2026 thiab €1,084 them zaum kawg thaum Lub Xya Hli tom qab Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo. Txij li Lub Kaum Hli 2026, cov txiaj ntsig yog kwv yees li 3,6%Qhov no tau txais kev txhawb nqa los ntawm qhov piv ntawm kev them nyiaj ntawm kwv yees li 70% ntawm cov nyiaj tau los ib txwm muaj - ib txoj cai meej, uas tau txais los ntawm Enel thiab Endesa cov thawj coj, uas vam khom rau qhov kev kwv yees ntawm cov haujlwm tswj hwm. Nws yuav tsum tau sau tseg tias pawg neeg tau ntxiv qhov kev npaj no nrog kev yuav khoom rov qab ua tiav rau lub Cuaj Hli 2025 thiab kev txo peev txheej tau pom zoo los ntawm lub rooj sib tham ntawm cov tswv cuab thaum Lub Plaub Hlis 2026, ob qho kev ua haujlwm uas txo cov naj npawb ntawm cov khoom lag luam thiab txhawb nqa cov nyiaj faib ib feem.
Keeb Kwm: Los ntawm tus yeej hauv tebchaws mus rau Enel subsidiary
Endesa, tau tsim tsa xyoo 1944 ua lub tuam txhab hluav taws xob hauv tebchaws, tau ua lub hauv paus rau tag nrho lub zog ntawm Spain: cov pas dej, cov chaw tsim hluav taws xob thermal, thiab tom qab ntawd nthuav dav thoob ntiaj teb hauv xyoo 2000s hauv Latin America thiab Tebchaws Europe. Lub sijhawm hloov pauv loj tau los thaum kawg ntawm xyoo 2000s: kev lag luam ntiag tug thiab muaj neeg nrhiav ntau, lub tuam txhab yog qhov kev sib ntaus sib tua tsis nco qab ntawm lub teb chaws Yelemees E.ON, Fabkis GDF Suez, thiab Spain Acciona, ua ntej Enel tau tswj hwm hauv xyoo 2009. Hauv qab kev tswj hwm ntawm Italian, Endesa tau rov tsom mus rau: muag nws cov khoom muaj nqis Latin American thiab Mediterranean, tsom mus rau kev ua lag luam Iberian, ua kom nrawm hloov mus rau cov khoom siv rov ua dua tshiab, thiab muab qhov tseem ceeb rau cov khoom siv hluav taws xob. Keeb kwm no piav qhia txog cov qauv tam sim no: lub tuam txhab tsom mus rau ib lub lag luam hauv tsev loj, nrog kev tswj hwm ruaj khov ntawm cov tswv cuab thiab lub tswv yim uas Turin tau hais ntau npaum li Madrid.
Kev lag luam hluav taws xob hauv Spain: cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab cov teeb meem
Spain muaj ib lub teb chaws uas muaj hluav taws xob tshwj xeeb hauv Tebchaws Europe. Kev tsim khoom feem ntau yog txo cov pa roj carbon dioxide—lub hnub ci, cua, dej, thiab lub zog nuclear ua ke npog feem ntau ntawm qhov xav tau—uas ua rau cov nqi lag luam wholesale muaj kev pheej hmoo rau kev hloov pauv thaum lub hnub thiab cua tsis tshua muaj, tab sis kuj lav qhov sib tw hluav taws xob thaum lub sijhawm uas cov chaw khaws ntaub ntawv thiab kev lag luam tab tom nrhiav cov chaw uas muaj cov pa roj carbon dioxide tsawg. Lub tebchaws kuj tseem tab tom ntsib kev hloov pauv hauv nws qhov kev thov: kev siv hluav taws xob ntawm kev thauj mus los, kev nce ntawm cov twj tso cua sov, thiab cov haujlwm kev lag luam thiab digital uas nyiam los ntawm lub zog hnub ci ntau. Rau tus neeg faib khoom-tus tsim khoom zoo li Endesa, qhov kev hloov pauv no nthuav tawm ob qho kev sib tw: kev nqis peev hauv lub grid kom nqus cov dej ntws tshiab no thiab tso nws lub peev xwm hluav taws xob rov ua dua tshiab ze li sai tau rau cov neeg siv khoom loj tshiab. Thaum kawg, cov cai lij choj Spanish tseem yog ib qho tseem ceeb—cov se tshwj xeeb thaum lub sijhawm muaj teeb meem, kev sib cav sib ceg rov ua dua ntawm cov nyiaj them rov qab ntawm cov hluav taws xob rov ua dua tshiab thiab lub zog nuclear: keeb kwm tsis ntev los no tau qhia cov tub ua lag luam kom suav qhov kev pheej hmoo nom tswv no rau hauv qhov rov qab xav tau.
Kev Tshuaj Xyuas: Kev sib xws ntawm Mev thiab kev hloov pauv tswj hwm
Cov lus xaus ntawm Endesa tuaj yeem muab sau ua peb kab: ib lub network faib khoom uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau uas cov nyiaj tau los loj hlob nrog kev nqis peev tswj hwm; ib lub tuam txhab tsim hluav taws xob uas txo cov pa roj carbon dioxide maj mam txo qis kev raug rau cov nqi hluav taws xob lag luam wholesale uas tsis ruaj khov; thiab cov nyiaj faib siab, them ua nyiaj ntsuab, them los ntawm cov haujlwm tswj hwm feem ntau. Cov kev pheej hmoo yog qhov sib npaug: lub voj voog nom tswv thiab kev cai lij choj ntawm Spain - se zog, kev sib cav txog cov nqi lag luam wholesale - tseem yog qhov kev pheej hmoo keeb kwm tseem ceeb; kev hloov pauv ntawm cov chaw tsim hluav taws xob thermal xav tau cov khoom siv kim heev thiab kev tshem tawm; thiab kev txuas ntxiv ntawm cov chaw tsim hluav taws xob nuclear Almaraz txog xyoo 2030, uas tau ua tiav thaum lub caij ntuj sov xyoo 2026, qhia txog pawg neeg qhov kev ywj pheej tsim nyog hauv nws cov khoom sib xyaw zog. Piv rau Tshaj tawmNws tus neeg sib tw tseem ceeb hauv tebchaws, Endesa, muab cov txiaj ntsig siab dua me ntsis thiab tsom mus rau lus Mev xwb, thaum Iberdrola tau ua rau nws cov tes hauj lwm thoob ntiaj teb. Lwm cov piv txwv ntawm Iberian cov txiaj ntsig suav nrog... CaixaBank hauv lub tsev txhab nyiaj. Cov ntsiab lus no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Endesa hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 2,35 billion euros : cov nyiaj tau los txhua xyoo 2025, nce 18%;
- 1,584 Euro ib feem : cov nyiaj faib xyoo 2025, nce 20%, rau qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 3,6%;
- 10,6 billion euros : daim phiaj xwm peev txheej xyoo 2026-2028, ntau dua ib nrab ntawm cov no yog rau cov tes hauj lwm;
- Kwv yees li ntawm 50% : qhov feem ntawm EBITDA uas raug tswj, lub hauv paus rau kev kwv yees tau qhov tshwm sim;
- 70,1% : kev koom tes ntawm Enel, tus tswv cuab ruaj khov.
Cov qauv no sau cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov sib npaug: qhov rov qab los zoo uas muaj cov cuab tam tswj hwm, qhov rov qab los rau kev loj hlob thiab tus tswv cuab tswj hwm uas cog lus rau kev faib khoom.
Kev hloov pauv ntawm lub tiaj ua si: cov thee kaw, lub hnub ci nrawm dua
Endesa txoj kev hloov pauv kev lag luam xav tau kev saib xyuas ze dua ntawm cov lej. Hauv ib xyoo caum, pawg tau kaw feem ntau ntawm nws cov chaw tsim hluav taws xob uas siv thee - feem ntau ntawm nws cov chaw tsim hluav taws xob thermal keeb kwm - txo nws txoj kev vam khom rau cov roj turbines ua ke mus rau lub luag haujlwm ntxiv, thiab nqis peev ntau rau lub zog hnub ci, uas tau dhau los ua tus tsav tsheb tseem ceeb ntawm kev loj hlob rau kev tsim khoom hauv Spanish. Txoj kev npaj xyoo 2026-2028 txuas ntxiv qhov sib txawv no: cov peev xwm tshiab rov ua dua tshiab tab tom hloov cov ntim thermal seem, thaum cov nyiaj tau los faib khoom nce ntxiv raws li kev nqis peev hauv grid tso cai. Rau cov tswv cuab, qhov kev hloov pauv no tau pom tseeb hauv cov nyiaj: qhov feem ntawm cov nyiaj tau los uas raug rau kev hloov pauv ntawm tus nqi lag luam wholesale tab tom txo qis, thaum qhov feem ntawm cov nyiaj tau los tswj hwm thiab cog lus tab tom nce ntxiv - kev hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv pheej hmoo uas, raws li kev tswj hwm, ua pov thawj rau qhov kev nce nyiaj faib pib hauv xyoo 2026.
Endesa thiab kev siv tshiab: cov chaw khaws ntaub ntawv nyob rau ntawm lub qab ntuj khwb
Ib yam li lwm lub lag luam hauv Tebchaws Europe, qhov teeb meem ntawm cov chaw khaws ntaub ntawv tau dhau los ua ib qho tseem ceeb hauv kev sib cav txog hluav taws xob hauv Spain. Lub tebchaws Peninsula, nrog nws lub zog hnub ci ntau thiab cov nqi sib txuas sib tw, yog ib qho ntawm cov chaw uas cov neeg ua haujlwm digital loj xav txog rau lawv cov chaw khaws ntaub ntawv yav tom ntej - ib qho kev kawm uas cov kws tshuaj ntsuam xyuas kev lag luam tau saib xyuas ze, txawm tias cov haujlwm tseem maj mam nyob rau theem no. Rau Endesa, txhua tus neeg siv khoom loj txuas nrog lub grid txhawb nqa kev loj hlob ntawm cov ntim faib tawm thiab kev ua lag luam ntawm kev nqis peev hauv network: kev nce siab ntawm kev thov uas, yog tias nws ua tiav, yuav nthuav dav qhov pom ntawm txoj kev npaj nqis peev dhau xyoo 2028.
Yuav ua li cas yuav Endesa cov khoom lag luam los ntawm Fabkis?
Endesa, ib lub tuam txhab Mev uas teev npe hauv euros, yog tsim nyog rau PEA thiab tseem tuaj yeem yuav tau hauv tus account securities los ntawm kev siv txoj kev npaj txuag nyiaj :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Madrid Stock Exchange — tus qauv ntawm cov neeg ua lag luam online Fabkis;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej ELE (ISIN ES0130670112);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : kev ua nyiaj tau zoo heev ntawm lub hauv paus ntawm IBEX no;
- Xav txog lub sijhawm teem tseg : cov nyiaj faib nruab nrab tau them rau lub Ib Hlis, qhov nyiaj seem hauv lub Xya Hli tom qab lub rooj sib tham.
Daim ntawv qhia hnub faib nyiaj ntawm Spanish sib haum nrog lwm cov khoom lag luam loj Iberian, ua kom yooj yim rau kev tswj hwm ntawm cov khoom lag luam faib nyiaj ntawm European; cov khoom lag luam muaj nyiaj ntau kuj tso cai rau kev tsim kho maj mam ntawm txoj haujlwm. Spain tsis txiav se ntawm Endesa cov nyiaj faib rau cov neeg koom nrog Fabkis tau txais lawv los ntawm cov channel European txheem; Kev them se Fabkis tom qab ntawd siv, nrog rau qhov txiaj ntsig ntxiv ntawm txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis (PEA) rau cov khoom lag luam them nyiaj faib.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Endesa Tshuag
Cov nyiaj faib tawm ntawm Endesa yog dab tsi?
Kwv yees li 3,6% ntawm tus nqi sib koom thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li cov nyiaj faib xyoo 2025 ntawm € 1,584 ib feem, nce 20%. Txoj cai faib khoom tsom mus rau kwv yees li 70% ntawm cov nyiaj tau los txhua hnub.
Puas yog Endesa tsim nyog rau PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Yog lawm, zoo li txhua cov khoom lag luam Mev uas teev nyob rau hauv euros: cov feem tuaj yeem tuav hauv Fabkis PEA, qhov zoo dua rau cov khoom lag luam tawm.
Lub luag haujlwm ntawm Enel hauv kev tuav cov feem yog dab tsi?
Enel tswj hwm 70,1% ntawm Endesa thiab rov lees paub nws txoj kev cog lus rau lub tuam txhab lub peev thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, tsis lees paub cov lus xaiv ntawm kev muag khoom. Qhov kev sib koom ua lag luam dawb ntawm kwv yees li 30% muab cov nyiaj yooj yim rau cov neeg ua lag luam tsawg.
Cov Tshuag puas hloov pauv tau?
Nruab nrab: ib nrab ntawm cov txiaj ntsig tswj hwm ua rau muaj kev poob siab, tab sis cov khoom lag luam tseem nkag siab txog cov lus tshaj tawm txoj cai lij choj hauv Spain thiab kev hloov pauv ntawm cov nqi hluav taws xob lag luam wholesale, uas cuam tshuam rau qhov tsis raug tswj hwm ntawm kev tsim khoom.
Puas yog lub zog nuclear Spanish ua lub luag haujlwm?
Yog lawm, me ntsis xwb tab sis muaj tseeb tiag: kev txuas ntxiv ntawm Almaraz units mus txog xyoo 2030, tau pom zoo thaum lub caij ntuj sov xyoo 2026, khaws cia cov pa roj carbon tsawg thiab cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig thaum lub sijhawm hloov pauv ntawm lub tiaj ua si.
Vim li cas qhov feem uas tau tswj hwm thiaj li tseem ceeb?
Vim tias cov nyiaj tau los ntawm kev faib khoom yog teeb tsa los ntawm tus neeg tswj hwm thiab ntsuas rau lub hauv paus khoom muaj nqis, qhov no ua rau ib nrab ntawm EBITDA ruaj khov thiab kwv yees tau - lub hauv paus uas ruaj ntseg cov nyiaj faib.
Puas yog Endesa them nws cov nyiaj faib ua feem lossis ua nyiaj ntsuab?
Ua nyiaj ntsuab, tag nrho, ua ob zaug them txhua xyoo. Qhov no yog ib qho ntawm cov yam ntxwv ntawm cov khoom lag luam: tsis muaj kev txo qis los ntawm kev sau ntawv, kev faib tawm tiag tiag, txhawb nqa los ntawm cov nyiaj ntsuab ntawm cov haujlwm tswj hwm.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau cuaj lub hlis yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Hli 28, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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