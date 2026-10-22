Exail TechnologiesTus kws tshwj xeeb Fabkis hauv kev siv tshuab photonic rau kev tiv thaiv, aerospace thiab kev lag luam tau nkag mus rau lub sijhawm tshiab: pawg tiv thaiv Thales tshaj tawm rau lub Xya Hli 6, 2026 qhov kev yuav khoom ntawm tsev neeg Gorgé cov feem (35,51% ntawm cov peev) ua raws li kev thov nyiaj ntsuab yuav tsum tau ua ntawm € 134 rau ib feemmuaj nqis Exail li ntawm € 3,9 billion. Cov khoom lag luam, ib tug tswv cuab ntawm SIB 120Cov feem ntawm Exail tau pauv lag luam ntawm kwv yees li €125, uas yog luv nqi kwv yees li 6,6% piv rau tus nqi muab. Daim ntawv no piav qhia txog tus nqi sib koom ntawm Exail lub sijhawm tiag tiag, cov lus cog tseg meej ntawm Thales qhov kev muab, lub sijhawm xav tau, thiab lub ntsiab lus ntawm kev lag luam rau cov tswv cuab.
Tus nqi khoom lag luam Exail hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Exail feem tam sim no yog nyob ntawm 125,30 €nrog rau qhov sib txawv ntawm 0,08% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 41,611 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 70,70 thiab € 159,20.
Thaum nruab nrab lub Kaum Hli 2026, cov feem tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm € 125 (€ 125,20 rau lub Kaum Hli 22), qis dua qhov siab tshaj plaws tom qab tshaj tawm qhov kev thov, tab sis siab dua tus nqi ua ntej kev lag luam: tus nqi ntawm € 134 uas Thales muab sawv cev rau qhov nqi ntxiv ntawm kwv yees li 44% dhau tus nqi tsis cuam tshuam ntawm Lub Rau Hli 25, 2026. Qhov sib txawv seem ntawm tus nqi hauv khw muag khoom thiab tus nqi muab - kwv yees li 6 txog 7% - suav nrog "qhov nqi ntxiv arbitrage" uas kev lag luam xav tau los them rau qhov kev ncua sijhawm thiab cov xwm txheej txuas nrog rau kev lag luam, piav qhia hauv qab no.
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag — Exail Technologies
|Npe qhov chaw
|Paris - daim ntawv qhia EXA.PA
|sector
|Kev Lag Luam — Aerospace & Defense
|Lub rooj
|Fabkis — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ €2,13 billion (txij li hnub tim 23.10.2026)
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|€ 478,5 lab
|€ 3,0 lab
|2024
|€ 373,1 lab
|-3641000€
|2023
|€ 322,8 lab
|€ 15,9 lab
Exail Technologies: Txheej Txheem Cej Luam ntawm Lub Tuam Txhab
Exail Technologies tau yug los ntawm kev sib koom ua ke, hauv pawg Gorgé, ntawm ob tus kws tshwj xeeb: iXblue, tus kws tshaj lij hauv kev tsav nkoj inertial thiab photonic thiab cov neeg hlau hauv dej, thiab Photonis, tus tsim khoom ntev ntawm cov raj xa duab uas tau dhau los ua Exosens Tom qab nws muag, thiab tau los ua ib feem ntawm pawg Gorgé, Exail Technologies tsim thiab tsim cov tshuab high-tech hauv peb qhov chaw:
- Kev taw qhia thiab kev teeb tsa : cov kab ke inertial navigation fiber optic siv rau ntawm cov nkoj, cov nkoj me me hauv qab dej, cov satellites thiab cov foob pob hluav taws;
- Cov neeg hlau hauv qab dej thiab cov tshuab hauv dej hiav txwv : cov drones thiab cov khoom siv rau kev tiv thaiv tub rog hauv dej hiav txwv, kev tshawb fawb hauv dej hiav txwv thiab ntug dej hiav txwv;
- Cov cuab yeej siv Photonics thiab ntsuas : lasers, detectors thiab scientific instruments rau kev tshawb fawb thiab kev lag luam.
Pawg neeg no muaj kwv yees li ntawm 2,000 tus neeg ua haujlwm, feem ntau nyob hauv Fabkis teb, thiab nws cov ntawv xaj khoom ntau tshaj ib billion euros. Nws cov neeg siv khoom suav nrog cov tub rog hauv tebchaws, cov koom haum chaw, cov neeg koom ua ke tiv thaiv, thiab cov chaw soj ntsuam. Cov khoom lag luam tau teev nyob rau ntawm Euronext Paris, tsim nyog rau Deferred Settlement Service (SRD), thiab suav nrog hauv SBF 120 thiab CAC Mid 60 indices txij li lub Cuaj Hlis 30, 2026.
Thales qhov kev twv yuav khoom: cov lus tseeb ntawm kev ua haujlwm
Cov haujlwm tau tshaj tawm rau lub Xya Hli 6, 2026, tau teeb tsa ua ob theem, raws li cov xov xwm tshaj tawm los ntawm Exail thiab Thales:
- Kev tau txais ntawm lub thaiv tswj Thales tau kos npe rau daim ntawv cog lus ruaj khov nrog tsev neeg Gorgé los yuav rov qab nws cov feem sib koom ua ke hauv 35,51% ntawm cov peevQhov kev muag khoom no tseem yuav raug kev sib tw thiab kev pom zoo los ntawm cov koom haum tswj hwm ib txwm muaj;
- Ib qho kev twv yuav tsum tau them nyiaj ntsuab Thaum lub block tau txais lawm, cov cai lij choj Fabkis yuav tsum tau Thales tshaj tawm kev sib tw yuav khoom rau pej xeem rau txhua feem seem, ntawm tus nqi tib yam ntawm €134 ib feem, ua nyiaj ntsuabDaim ntawv cog lus kuj suav nrog ODIRNANE cov ntawv cog lus hloov pauv tau uas Exail tau muab.
Thaum Lub Xya Hli 30, 2026, ob pawg tau lees paub qhov kev kos npe ntawm daim ntawv cog lus sib koom ua ke nrog nws cov lus cog tseg tsis hloov pauv. Pawg thawj coj ntawm Exail tau pov npav sib koom siab pom zoo ntawm kev ua haujlwm thiab tau xaiv ib tus kws tshaj lij ywj pheej, lub tuam txhab Ledouble, los ua pov thawj txog kev ncaj ncees nyiaj txiag ntawm qhov kev thov. Txog niaj hnub no, tsis muaj kev sib tw tau tshaj tawm.
Cov sijhawm teem tseg thiab cov xwm txheej uas tseem tshuav
Daim ntawv teem sijhawm uas ob pawg neeg sib tham muaj xws li:
- La ua tiav qhov kev yuav khoom ntawm Gorgé block los ntawm peb lub hlis twg ntawm xyoo 2027 ntawm qhov kawgraws li kev sib tw thiab kev pom zoo ntawm cov cai (suav nrog kev tswj hwm kev sib koom ua ke ntawm European);
- Le kev xa daim ntawv thov nrog AMF tom qab ua tiav qhov thaiv, nrog rau kev tshaj tawm ntawm Exail cov lus teb;
- La kaw qhov kev thov tsis pub dhau thaum ntxov xyoo 2028.
Txij li thaum Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 22, 2026, qhov kev thov tseem tsis tau xa mus rau AMF (French Financial Markets Authority) - qhov no yog lub sijhawm ib txwm muaj, vim tias kev xa ntawv tsuas yog tshwm sim tom qab kev thaiv cov khoom lag luam tiav lawm. Cov ntaub ntawv saib xyuas twb muaj nyob rau ntawm lub vev xaib AMF (siv BDIF 226C1773). Txog thaum ntawd, Exail cov khoom lag luam txuas ntxiv mus ua lag luam ib txwm muaj ntawm Euronext Paris thiab tuaj yeem yuav lossis muag txhua lub sijhawm.
Yuav ua li cas rau tus tswv cuab uas khaws lawv cov khoom?
Ua ntej yuav lossis muag Exail cov khoom lag luam hnub no, yuav tsum nkag siab txog peb qhov xwm txheej:
- Qhov xwm txheej tseem ceeb Cov kev ua haujlwm tab tom ua raws li tau npaj tseg. Tom qab kev twv yuav khoom, txhua tus tswv cuab uas twv lawv cov khoom tau txais €134 nyiaj ntsuab rau ib feem, tsis hais tus nqi uas nws tau yuav. Yog tias Thales mus txog qhov txwv tsis pub rho tawm (thaum cov cai tau teev tseg), cov txheej txheem rho tawm tuaj yeem ua raws, ntawm tus nqi tib yam lossis ntawm tus nqi uas tau lees paub los ntawm tus kws tshaj lij;
- Qhov xwm txheej ua tsis tiav : cov tub ceev xwm sib tw tsis kam ua haujlwm lossis cov tog neeg tso tseg. Cov khoom lag luam yuav tsum rov qab mus rau qib ze rau cov ua ntej tshaj tawm (nyob ib ncig ntawm € 93 rau lub Rau Hli 25, 2026), lossis txawm tias qis dua yog tias cov hauv paus tau poob qis - qhov no yog qhov kev pheej hmoo tseem ceeb ntawm txoj haujlwm arbitrage ntawm tus nqi no;
- Qhov xwm txheej nruab nrab kev teem sijhawm dua lossis kev sib tham dua txog tus nqi, uas yuav ua rau lub sijhawm tsis paub meej ntev dua.
Thaum kawg, nws yuav tsum tau sau tseg tias Exail tsis faib tawm tsis muaj nyiaj faib Txoj cai ntawm pawg neeg, uas tau lees paub los ntawm cov lus pom zoo uas tau tshaj tawm, yog tsis pub faib cov nyiaj faib rau xyoo 2025 txog 2027. Yog li ntawd, tus neeg ua lag luam uas yuav hnub no yuav tsum tsis txhob xav tias yuav muaj nyiaj tau los nruab nrab - txhua qhov rov qab los ntawm qhov kev lag luam tsuas yog los ntawm qhov sib txawv ntawm tus nqi yuav khoom thiab € 134 uas tau muab.
Cov txiaj ntsig tsis ntev los no: kev lag luam loj hlob sai
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no qhia txog kev ua ub ua no, uas tsav los ntawm cov peev nyiaj tiv thaiv tub rog hauv dej hiav txwv:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 cov nyiaj tau los ntawm 478,5 lab euros thiab cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 31,7 lab euros, rau cov nyiaj tau los ntawm pawg neeg tag nrho ntawm 3,0 lab euros;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Kaum Hli 9-10, 2026): kev loj hlob zoo hauv EBITDA tam sim no thiab cov xaj muaj nqis 228 lab euros Cov nyiaj ib nrab xyoo tau rov ua dua kom suav nrog qhov kev cog lus ntawm 329 lab euros uas tau ua rau tus khub nyiaj txiag hauv tsev kawm ntawv;
- Peb lub hlis thib peb xyoo 2026 (luam tawm rau lub Kaum Hli 14, 2026): cov nyiaj tau los ntawm 121 lab euros, nrog rau kev loj hlob ntawm 21%, nrog rau cov hom phiaj txhua xyoo tau lees paub;
- Kaum Hli 21, 2026 : tshaj tawm txog kev txiav txim tseem ceeb rau Marins range inertial navigation systems rau lub nkoj drone saum npoo av ntawm cov tub rog navy zoo tshaj plaws.
Cov yam no piav qhia vim li cas Thales, uas twb yog tus khub lag luam ntawm Exail, xav koom ua ke cov thev naus laus zis tseem ceeb no rau hauv nws qhov kev ua haujlwm: kev tsav nkoj inertial ua haujlwm siab thiab cov drones hauv qab dej yog cov khoom tseem ceeb ntawm cov kev pab cuam tiv thaiv European rau xyoo caum.
Vim li cas Thales xav yuav Exail
Kev yuav Exail yog ib feem ntawm kev sib koom ua ke hauv kev lag luam tiv thaiv teb chaws Europe. Rau Thales, uas twb muaj nyob hauv kev tiv thaiv hluav taws xob thiab cov tshuab tub rog hauv dej hiav txwv, Exail coj ob qho khoom muaj nqis tsis tshua muaj: kev tswj hwm thev naus laus zis hauv Cov chav ntsuas inertial fiber optic, nyob rau ntau qhov kev pab cuam tub rog hauv dej hiav txwv thiab foob pob hluav taws hauv Tebchaws Europe, thiab yog tus thawj coj hauv cov drones hauv dejQhov no yog ib ntu uas xav tias yuav loj hlob nrog kev saib xyuas cov khoom siv hauv qab dej thiab cov xov hlau tseem ceeb. Daim ntawv cog lus tau tham thawj zaug nrog Safran, uas tau kawm txog qhov kev thov ua ntej rho tawm ntawm kev sib tham, raws li cov xov xwm tshwj xeeb hauv Lub Xya Hli 2026. Rau tsev neeg Gorgé, keeb kwm yog tus tswv cuab feem ntau los ntawm pawg tsev neeg, qhov tawm ntawm € 134 ib feem muaj nqis ib xyoo caum ntawm kev nqis peev hauv cov thev naus laus zis no thiab ruaj ntseg pawg neeg txoj kev loj hlob hauv lub ntiaj teb-chav kawm sib koom ua ke.
Nkag siab txog cov txheej txheem ntawm kev muab khoom plig rau pej xeem uas yuav tsum tau ua
Rau cov neeg ua lag luam ib leeg, nws yog ib qho pab tau kom nco ntsoov tias hom kev lag luam no ua haujlwm li cas. Thaum tus neeg yuav khoom tswj hwm lub tuam txhab teev npe los ntawm kev yuav ib feem loj ntawm cov khoom lag luam, cov cai lij choj Fabkis xav kom lawv muab kev yuav tag nrho lwm cov tswv cuab, ntawm tib tus nqi thiab ua nyiaj ntsuab Qhov no yog qhov kev thov yuav tsum tau ua, uas tsim los tiv thaiv cov neeg muaj feem tsawg. Cov txheej txheem no yog saib xyuas los ntawm AMF (French Financial Markets Authority): lub tuam txhab uas tau txais yuav xa daim ntawv thov, lub tuam txhab uas tau xaiv yuav tshaj tawm daim ntawv teb uas muaj cov lus pom zoo ntawm nws pawg thawj coj thiab cov lus xaus ntawm tus kws tshaj lij ywj pheej, tom qab ntawd qhov kev thov yuav raug tshaj tawm tias ua raws li txoj cai thiab lub sijhawm sib tw pib. Thaum lub sijhawm no, txhua tus tswv cuab xaiv tau dawb seb puas yuav muab lawv cov khoom muag - thiab yog li tau txais tus nqi uas tau muab - lossis khaws cia. Yog tias lub tuam txhab uas tau txais yuav ua tiav hauv nws qhov kev thov thiab ua tau raws li qhov txwv tsis pub muag, cov khoom seem tuaj yeem rov yuav dua thiab kev lag luam raug ncua. Nruab nrab ntawm kev tshaj tawm thiab kev kaw ntawm cov txheej txheem sib tw, tus nqi sib tw txuas ntxiv qhia txog qhov tshwm sim uas kev ua lag luam muab rau kev ua tiav ntawm kev lag luam: cov txheej txheem no piav qhia txog qhov sib txawv ntawm tus nqi sib tw thiab tus nqi muab rau Exail.
Yuav ua li cas yuav Exail Tshuag thaum tos qhov kev thov?
Feem ntau cov khoom lag luam Exail raug pauv lag luam ntawm Euronext Paris kom txog thaum lawv raug rho tawm ntawm daim ntawv teev npe, los ntawm tus account kev ruaj ntseg txheem lossis PEALub hauv paus ntawm lub tuam txhab nyob hauv Fabkis teb. Yuav tsum muaj qee qhov kev ceev faj tshwj xeeb:
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : qhov sib txawv ntawm tus nqi yuav tseem ceeb rau hnub uas muaj kev tshaj tawm txoj cai;
- Kev sib koom ua ke ntawm daim ntawv qhia hnub : tus nqi muab yuav tsuas yog muaj nyiaj ntsuab thaum kawg ntawm cov txheej txheem, qhov zoo tshaj plaws thaum kawg ntawm xyoo 2027, feem ntau yuav tshwm sim thaum pib ntawm xyoo 2028 - cov peev txheej raug khi rau lub sijhawm no;
- Ntsuas qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua tsis tiav : qhov sib txawv ntawm 6 txog 7% ntawm tus nqi thiab qhov kev thov tsuas yog qhov nce yog tias kev ua haujlwm ua rau muaj cov xwm txheej tshaj tawm;
- Txwv qhov hnyav ntawm txoj haujlwm nyob rau hauv ib daim ntawv teev cov khoom lag luam: ib qho kev tawm tswv yim arbitrage tsom mus rau ib qho kev ua haujlwm ua rau ib qho muaj kev pheej hmoo binary.
Yuav kom paub txog qhov teeb meem no, cov ntaub ntawv raug cai yog cov xov xwm tshaj tawm los ntawm Exail thiab Thales, luam tawm rau ntawm lawv lub vev xaib thiab faib los ntawm AMF (French Financial Markets Authority), nrog rau BDIF (French Financial Markets Authority) cov ntaub ntawv. Txhua qhov kev txiav txim siab yuav lossis muag yuav tsum xav txog koj tus kheej qhov xwm txheej; daim ntawv qhia no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Exail Cov Tshuag Thiab Thales Cov Kev Sib Tw Yuav Khoom
Thales muab tus nqi dab tsi rau cov feem ntawm Exail?
€134 ib feem, ua nyiaj ntsuab, ua ib feem ntawm kev thov kom pej xeem yuav tsum tau ua tom qab tau txais 35,51% feem uas tsev neeg Gorgé tuav. Tus nqi no sawv cev rau tus nqi siab dua li ntawm 44% ntawm tus nqi feem rau lub Rau Hli 25, 2026.
Yuav tau cov khoom lag luam Exail txog thaum twg?
Cov khoom lag luam yuav txuas ntxiv mus ua lag luam li qub ntawm Euronext Paris kom txog thaum qhov kev thov raug siv, uas yuav tsum tau ua tom qab kev thaiv cov khoom lag luam tiav (tsis pub dhau Q3 2027, nrog rau qhov kev thov kaw tsis pub dhau thaum ntxov 2028). Thoob plaws lub sijhawm no, cov khoom lag luam yuav raug yuav thiab muag zoo li lwm cov khoom lag luam.
Yog tias kuv tsis muab kuv cov ntawv pov thawj rau hauv qhov kev thov no, yuav ua li cas?
Yog tias qhov kev thov ua tiav thiab Thales cov feem nqi hla tus nqi txwv tsis pub muag, cov txheej txheem tshem tawm yuav pib ua tau: koj cov feem ces yuav raug yuav rov qab, feem ntau ntawm tus nqi txwv lossis ntawm tus nqi uas tus kws tshaj lij pom zoo. Txawm li cas los xij, nws yooj yim dua rau kev muag koj cov feem thaum lub sijhawm txwv tsis pub muag.
Vim li cas tus nqi ntawm cov khoom lag luam thiaj li qis dua € 134?
Vim tias qhov kev ua haujlwm tseem tsis tau tiav: nws nyob ntawm kev pom zoo los ntawm cov neeg saib xyuas kev cai lij choj thiab nws lub sijhawm txuas ntxiv mus txog xyoo 2028. Qhov luv nqi ntawm kwv yees li 6 txog 7% them rau qhov kev ncua sijhawm no thiab qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua tsis tiav.
Puas yog Exail them nyiaj faib thaum lub sijhawm tos?
Tsis yog. Pawg neeg tsis faib cov nyiaj faib thiab cov kev kwv yees sib koom ua ke uas tau tshaj tawm tsis xav tias yuav muaj rau xyoo 2025-2027.
Vim li cas Thales es tsis yog Safran?
Raws li cov xov xwm tshwj xeeb, Safran tau sib tham txog kev yuav Exail ua ntej tso tseg daim ntawv cog lus. Thales, Exail tus khub lag luam ntev hauv cov txheej txheem tub rog hauv dej hiav txwv, thaum kawg tau txais qhov kev yuav khoom, uas nws nthuav tawm tias yog kev txhawb nqa rau nws cov haujlwm hluav taws xob tiv thaiv.
Leej twg yog tus kws tshaj lij ywj pheej ntawm qhov kev thov no?
Lub tuam txhab Ledouble tau raug xaiv los ntawm pawg thawj coj ntawm Exail, uas tau pov npav pom zoo rau kev ua haujlwm.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →